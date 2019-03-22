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الرئيسية | مجتمع | مسؤولون ينادون بتثبيت القانون وإلغاء استثناءات "تزويج القاصرات"

مسؤولون ينادون بتثبيت القانون وإلغاء استثناءات "تزويج القاصرات"

مسؤولون ينادون بتثبيت القانون وإلغاء استثناءات "تزويج القاصرات"
هسبريس - أمال كنين (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 22 مارس 2019 - 15:00

أقر محمد أوجار، وزير العدل، بأن زواج القاصرات بالمغرب يعد ظاهرة مجتمعية مخيفة، تتنامى بشكل كبير، قائلا إن "معالجة الظاهرة تقتضي مزيدا من الجهود والترافع".

أوجار، الذي كان يتحدث خلال الملتقى الوطني المنظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء..تثبيت القاعدة القانونية"، قال إن زواج القاصرات بالمملكة يعد "ظاهرة اجتماعية مؤسفة"، مؤكدا أنه لا بد من أخذ تنامي حجمها بعين الاعتبار.

وقال وزير العدل إن الأرقام والإحصائيات تظهر أن عقود زواج القاصرات تظل مرتفعة، مشيرا إلى أن إحصائيات 2011 أبرزت أن ما مجموعه 39 ألفا و31 عقدا همت زواج القاصرات، بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع العقود المبرمة تلك السنة، في حين تراجع الرقم السنة الماضية إلى 25 ألفا و514 عقدا، تمثل 9.13 من مجموع العقود المبرمة تلك السنة.

واعتبر أوجار في حديثه أن الظاهرة "مخيفة"، قائلا إن "زواج القاصرات يشكل هما مجتمعيا وحدثا حقوقيا يشغل بال الرأي العام، خاصة أمام تعدد وجهات النظر بين مؤيد ومعارض".

ويرى الوزير أن اختلاف وجهات النظر مرتبط بتعدد المقاربات، مردفا: "نحن في وزارة العدل ننتصر للمقاربة الحقوقية والقانونية المحضة، مع الإقرار بأن معالجة الظاهرة تقتضي منا مزيدا من الجهود ومن الترافع".

ويشدد أوجار على ضرورة "إنتاج موقف يراعي خصوصية المغرب ويعكس الالتزام الدولي"، مضيفا: "الأمر يرتبط بموضوع بالغ التعقيد لإيجاد التوازنات الدولية والحل للظروف الاجتماعية القاهرة".

أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شدد على ضرورة "إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية"، داعيا إلى ضرورة إلغاء زواج القاصرات الذي بات يمثل "قضية عادلة وصف موضوعها بأنه خرافي".

ويؤكد المندوب الوزاري أن الأغلبية تريد إلغاء الاستثناء، قائلا إن "ما يشعل آباء وأمهات المغاربة هو أن تكون بناتهم أفضل منهم"، داعيا إلى إيلاء الاهتمام أكثر للتعليم.

من جانبها قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المطالبة بإلغاء الاستثناء راجعة إلى كون الدستور والتشريعات الدولية لا تتلاءم مع مدونة الأسرة، مطالبة بضرورة الترافع من أجل إلغاء المادة 20 من المدونة وتنفيذ مقتضيات تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة.

وترى بوعياش أن السماح بزواج القاصرات يؤدي إلى تعريضهن أكثر فأكثر للهشاشة الاقتصادية، قائلة إن "تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة ويؤدي إلى الفقر المدقع ويعرض الفتيات ونسلهن لأخطار صحية، ويؤدي إلى انسداد آفاقهن المستقبلية".

وتواصل المتحدثة قائلة إن "الاستثناء يعني الإقصاء من المشروع التنموي"، مشددة على "وجود عدد من التحفظات حول إجراءات الخطة الحكومية لحقوق الإنسان، خاصة في الشق المتعلق بتزويج القاصرات، وتم الاتفاق على فتح حوار وطني بشأنها".

وتشدد بوعياش على ضرورة إلغاء الاستثناء لاعتبارات دستورية وتشريعية، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ولتحقيق أهداف التنمية الإنسانية المستدامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - غيور على بلده ودينه الجمعة 22 مارس 2019 - 15:10
هاد الحقوقيين و العلمانيين بقاو تابعين النساء تا كثرات العنوسة و هذا واقع ملحوووووظ و علاج المشكلة هو الرجوع إلى مرجعنا و مرجعنا بكل فخر و إعتزاز هو الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة .
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12
2 - محمد الجمعة 22 مارس 2019 - 15:17
شوف أسي أوجار الاستثناء في زواج القاصرات راه رحمة بحالو بحال تعدد الزوجات و الطلاق . المهم خص غير يتقنن . خاص الدولة تشجع الناس و تحسن من الوضعية الاجتماعية ديالهم باش يحتارمو القانون .أما داك التخربيق ديال الحقوقيات و الحقوقيين راهم معيشينش معنا غير سامعين بنا.....
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11
3 - A citizen الجمعة 22 مارس 2019 - 15:18
في الولايات المتحدة الامريكية 27 ولاية لا تعتمد حدا ادنى للزواج، لا 18 و لا 15 ولا حتى 12
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11
4 - مغربي الجمعة 22 مارس 2019 - 15:18
اتركوا الناس يزوجوا بناتهم خصوصا لمن لهم ظروف اقتصادية مزرية . الاحسن للبنت ان تتزوج ولو كانت صغيرة مادامت بالغة البلوغ الشرعي شرط تزويجها من شخص كفئ و لا يكبرها في السن كثيرا و يقدرها و يحترمها و يعاملها كبنته او امه و لا يرضى لها الا الخير .و في هذا للناس شؤون و مشارب .كل له خصوصيته و حاجياته
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12
5 - ناصح الجمعة 22 مارس 2019 - 15:19
آتوا بحلول ترضي الشعب المغربي المسلم و ليس حلول علمانية من الغرب. و العلمانيين يكرهون الله و الرسول و دين الإسلام.
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9
6 - ربيع السايح الجمعة 22 مارس 2019 - 15:29
نحن لسنا اجهزة منمطة والناس تختلف من شخص الى اخر و من بيئة الى اخرى لدى فقانون تحديد سن الزواج قانون متخلف، ويرجع الى سنوات تخلف فيها علم الطب...يجب ان تلغى هذه القوانين البدائية ونعطي لاهل الاختصاص (هنا القضاء والاطباء) الحق في النظر في كل حالة زواج على حدة لان في ذلك ترسيخا لدولة المؤسسات.
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4
7 - ملاحظ الجمعة 22 مارس 2019 - 15:38
لم يتبق لنا من المشاكل و المصائب و العيوب في قطاع العدل غير زواج الصغيرات.....نعم الاصلاحات....
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5
8 - الماحي الجمعة 22 مارس 2019 - 15:44
المغرب يعاني من ارتفاع عدد العوانس. وليس زواج القاصرات الدي يعد نادرا. 13 مليون فتاه فوق 25 سنه عانس. حسنوا الاقتصاد.وانشروا الوعي.الدي يجعل الرجال يبتعدون عن الصغيرات عليهم في السن.خاصه ادا كان الفرق كبيرا.
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6
9 - ممفااااكش الجمعة 22 مارس 2019 - 15:54
هد المسؤولين شفوا غي زواج القاصرات مشفوش اقرايتهم تطبيبهم وتوفير الشغل لهم وخليونا من لبسالا لخاوية الله يعفو علينا منكم المسؤولين غي اسما لا فعلا
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10 - جوادي الجمعة 22 مارس 2019 - 15:57
تم القضاء على الزواج بالنسبة للشابات وتوجهت الوزارة للقضاء عليه كذلك بالنسبة للفتيات دون 18 ليلتحقن بعدهها بطابور العانسات وامام انعدام العمل يدهبن الى الدعارة والاستغلال . اقول لهؤلاء ان بنات 16 و17 هما من وقفن امام البرلمان في مواجهة العثماني ضد ترسيم التوقيت الصيفي .
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11 - مشكل الجمعة 22 مارس 2019 - 16:02
بغينا التفاصيل ديال دوك الاحصائيات حيت بالنسبة ليهم بنت عندها 17 لعام و 11 شهر كتحسب قاصر
اللي خاص ادار هو القضاة و العدول اكونو ثقة و اكفاء و نزهاء و ميزوجوا البنت حتا يتاكدوا انها ديال الزواج و على خطرها
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12 - مواطن الجمعة 22 مارس 2019 - 16:08
حدفوا المادة ٢٠ من مدونة الاسرة و انتهى الكلام و بعدها لن تستطيع اي جهة تزويج القاصرات
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13 - روميو السوري الجمعة 22 مارس 2019 - 16:15
الى كل المعلقين السابقين اقول: كيف تطلقون كلمة عانس على فتاة لم تبلغ بعد 18 سنة؟ الموضوع ليس علاقة له بالغرب و ليس له علاقة بالعلمانية وليس له علاقة بالاسلام..تزويج القاصرات متواجد ايضا بين العائلات المسيحية الفقيرة في القرى المصرية و غيرها..الموضوع هو الوعي الاجتماعي المطلوب لمنع زواج القاصرات لما يخلفه من مشاكل اجتاعية و اثار نفسية على الفتاة و الطلاق مصيرها..هذا اكيد
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