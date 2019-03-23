شهادة إدارية تُدخل مواطنا في اعتصام بإنشادن

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

دخل إدريس التينيني، وهو من ساكنة دوار "البويبات"، في الجماعة الترابية إنشادن، الجمعة، في اعتصام داخل مقر قيادة إنشادن، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ"تحريف بيانات شهادة إدارية، ما من شأنه الإضرار بحقوقه في الإرث".

وقال إدريس التينيني، في تصريح لهسبريس: "أقدم عون سلطة برتبة مقدم قروي على تزوير بحث ميداني أنجزت بموجبه شهادة إدارية تحمل رقم 49، ما قد يُفضي إلى إقصاء عدة ورثة، ضمنهم أنا، من حق الإرث".

وقال المتحدّث، الذي دخل في اعتصام بمقر قيادة إنشادن، إنه سيستمر في شكله الاحتجاجي إلى حين "إسقاط الشهادة الإدارية المزورة، وفتح تحقيق مع كل المتساهلين مع مافيا العقار، لأجل الاستيلاء على عقارات الغير بدون وجه حق، وباعتماد وثائق مزورة".