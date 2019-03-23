24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. أستاذ يُرسّبُ جميع "طلبة الماستر" بـ"كلية أكدال" (5.00)

  2. فيدرالية الجلد: الحذاء المغربي يتفوق على الصيني (5.00)

  3. "جنيف 2".. نحو طي ملف نزاع الصحراء (5.00)

  4. عدد رؤوس سلالة الصردي يرتفع إلى 2.5 ملايين (5.00)

  5. أردوغان يعرض مجددا فيديو "مذبحة المسجدين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | شهادة إدارية تُدخل مواطنا في اعتصام بإنشادن

شهادة إدارية تُدخل مواطنا في اعتصام بإنشادن

شهادة إدارية تُدخل مواطنا في اعتصام بإنشادن
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 23 مارس 2019 - 03:13

دخل إدريس التينيني، وهو من ساكنة دوار "البويبات"، في الجماعة الترابية إنشادن، الجمعة، في اعتصام داخل مقر قيادة إنشادن، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ"تحريف بيانات شهادة إدارية، ما من شأنه الإضرار بحقوقه في الإرث".

وقال إدريس التينيني، في تصريح لهسبريس: "أقدم عون سلطة برتبة مقدم قروي على تزوير بحث ميداني أنجزت بموجبه شهادة إدارية تحمل رقم 49، ما قد يُفضي إلى إقصاء عدة ورثة، ضمنهم أنا، من حق الإرث".

وقال المتحدّث، الذي دخل في اعتصام بمقر قيادة إنشادن، إنه سيستمر في شكله الاحتجاجي إلى حين "إسقاط الشهادة الإدارية المزورة، وفتح تحقيق مع كل المتساهلين مع مافيا العقار، لأجل الاستيلاء على عقارات الغير بدون وجه حق، وباعتماد وثائق مزورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.