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الدكالي يُغضب أطباء مرشحين لعضوية "بعثة الحج"

الدكالي يُغضب أطباء مرشحين لعضوية "بعثة الحج"
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 23 مارس 2019 - 21:10

قرر أنس الدكالي، وزير الصحة، تحديد سن أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج لسنة 2019 في 50 سنة، عوض 59 سنة في السابق، وهو ما أثار غضب أطباء القطاع العام، الذين طالبوا بالتراجع عن هذا الشرط الذي وصفوه بـ"الغريب".

وجاء قرار تحديد سن أعضاء البعثة الصحية في مُراسلة بعثتها وزارة الصحة إلى المدراء المركزيين والجهويين والمندوبين الجهويين بتاريخ عشرين مارس الجاري، ويقضي بتعديل شرط السن المنصوص عليه في المنشور الخاص بإعداد البعثة الصحية بناءً على مراسلة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الأطباء تلقوا هذا القرار بتذمر واستياء، وأشار في تصريح لهسبريس إلى أن هذا القرار المفاجئ تم "في آخر لحظة وبعد أن وضع المعنيون بالأمر ترشيحاتهم".

وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن استنكارها لهذا "الشرط الغريب"، وقالت إنه "يلحق الضرر المعنوي بالأطباء المرشحين، الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة قطاع الصحة العمومي"، كما طالبت وزارة الصحة بـ"التراجع عن هذا القرار، الذي لا نجد له تفسيراً ولا تعليلاً مقنعاً، قبل فوات الآجال المحددة، خاصة أنه لم تسجل أي سابقة بهذا الشرط من قبل".

وتؤكد نقابة أطباء القطاع العام أن عامل السن "لم يشكل أبداً أي تناقض مع الكفاءة المطلوبة في المهمة الأساسية لجميع أعضاء البعثات، ألا وهي تأطير ومواكبة وخدمة الحجاج"، وأضافت أن "الأطباء ما فوق 50 سنة يشتغلون حالياً في أقسام المستعجلات رغم شدة الضغط عليها؛ فكيف لمن يستحمل هاته المهمة أن يعتبر غير قادر على مهمة أقل شدة؟".

ودعت النقابة المستقبلة لأطباء القطاع العام جميع الأطباء إلى مُقاطعة الفترة الإضافية للترشيحات، التي تستمر إلى غاية 29 مارس، "تضامناً مع زملائهم الذين وضعوا ترشيحاتهم للبعثة الطبية في المرحلة السابقة".

وتعهد للبعثة الصحية التي ترافق الحجاج المغاربة إلى السعودية مهام التأطير والمواكبة، ويشترط أن يكون أعضاؤها من الأطباء والممرضين موظفي وزارة الصحة، وأن يكونوا متوفرين على أقدمية لا تقل عن خمس سنوات.

ويمكن للأطباء والممرضين أن يقدموا ترشيحاتهم عبر موقع الوزارة، إذ تشرف مندوبيات وزارة الصحة على دراسة طلبات الراغبين في المشاركين، ويراعى التمثيل الجهوي، إضافة إلى التساوي بين الذكور والإناث بما مجموعه 70 عضواً في المجموع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - citoyen marocain السبت 23 مارس 2019 - 21:32
على ما فهمت الطبيب غير قادر على القيام بواجباته بعد السن الخمسين!إذن لماذا تتشبتون بنا في الوظيفة العمومية إلى ما بعد 62 سنة؟اعطونا تقاعدنا قبل هاد السن و الله يسامح عليكم في الحج.
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8
2 - محمد السبت 23 مارس 2019 - 21:35
هذه فعلا حكومة العجائب و الغرائب.فحسب سيادته اللياقة البدنية مقصورة على عنصر الشباب فقط علما ان الطب يعترف اولا بالخبرة و الدقة و التركيز.
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7
3 - Abou majd السبت 23 مارس 2019 - 21:37
سبعين طبيب بثلاثين الف حاج ايوا ترقبوا بكري حالة الحجاج الصحية اذا أرادت الوزارة أن ترسل أطباء للحج والعمرة فما أمر مهم ومحمود اما تاطير الحجاج طبيا ودينيا فلا بد من مراعاة المعايير رآه يلزم ٥٠٠ طبيب في تخصصات عديدة ومتنوعة خذوا الدول الآسيوية قدوة لكم في المجال
ولم لا يقيم المغرب مستشفى ميداني بالحج يقدم خدمات للحجاج مغاربة وغيرهم يتكون بادرة طيبة للغاية ويتطور الاطباء والممرضين المغاربة من القطاع العام والخاص والعسكريين والهلال الاحمر والوقاية المدنية الخ
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4
4 - ستيتو حمو السبت 23 مارس 2019 - 21:56
في ضروف التسيب والفوضى هذه البعثات اصبحت مجرد ريع يستفيد منه المقربون والموالون اما الحجاج البسطاء فلهم الله
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4
5 - المقاطع بوربعين السبت 23 مارس 2019 - 22:38
نستهل المسائية هذه بأبيات شعرية:
يطوف السحاب ببلدتنا#طواف الحجيج
ببيت الحرام#يريدالنزول فلم يستطع#
لسفك الدماءوأكل الحرام.########
الحج فرض مرة في العمر على الاستطاعة
وليس على ظهر المقهورين في البلاد
كيف تحجون على حساب الشركات
والمؤسسات في البلاد ولاتدفعون
مصاريف الحج الوزارات تتبرع عليكم
بالريع ولن يتقبل منكم لأن الحج
لايقبل القرف والترف والهرف
والبرخ.توبواإلى ربكم واستغفروا
له من ذنوب ماقدمت أيديكم
وقوموابصرف هذه المبالغ
في وجوه الخير زغي بلادنا.
#مقاطعون للحج والعمرة
حتى يفرج الله تبارك وتعالى
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