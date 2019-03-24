الخياري يسد "ثغرات" تقرير حقوقي بشأن مهاجرين أفارقة بالناظور

هسبريس من الرباط

ملاحظات عديدة سجلها الفاعل الحقوقي شكيب الخياري بخصوص تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، الذي رصد وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إذ أورد المتخصص في قضايا الهجرة تعليقا على ما جاء في باب أماكن احتجاز المهاجرين أن "المادة 34 من القانون رقم 02.03 تعارض ما ذهب نحوه التقرير بخصوص اعتبار الجمعية كلا من مفوضية الشرطة ومقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور ومركز الاصطياف التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بجماعة قرية أركمان مراكز احتجاز غير قانونية".

وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاحتفاظ بالأجنبي متاح حين يتعلق الأمر باقتياده إلى الحدود أو طرده نحو أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته بقرار إداري معلل وليس قضائي، والذي يكون قابلا للطعن فيه أمام القضاء الإداري الاستعجالي في آجال محددة".

وأوضح الحقوقي المغربي أنه "كان حريا بالجمعية الإشارة إلى أن تحديد هذه الأماكن المشار إليها يستلزم صدور نص تنظيمي يعينها ويحدد شروط تسييرها وتنظيمها، وهو ما لم يتم إلى الآن؛ وهو ما لا يمنع من استعمالها إلى غاية صدوره إذا ما تحققت بعض الشروط، إذ إنه في قرار لإدارية وجدة عدد 96 ملف رقم 1.13.177 صدر بتاريخ 15/08/2013، والذي يتعلق بدعوى رفعها طالب لجوء جراء احتجازه في مقر الجمعية الخيرية ببركان، اعتبرت المحكمة في ما يخص المكان أن الاحتجاز فيه يستلزم احترام شروط الإيداع ومدته وتوفر التغذية السليمة والعلاج والنظافة والتواصل مع العالم الخارجي".

وأشار الخياري إلى أن "هذا الأمر إنما يتعلق بحالتي الطرد أو الاقتياد إلى الحدود فقط، ولا يرتبط بعملية التنقيل التي تتم داخل التراب الوطني، والتي من الأولى أن تتم في تلك المراكز بدل ترك المهاجرين في حالة احتجاز خارجها أو اقتيادهم أو طردهم إلى الحدود"، مشددا في باب الإبعاد غير القانوني على أن "المادة 41 من القانون رقم 02.03 تنص على أنه من حق الإدارة إخضاع الأجنبي غير الحاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، وذلك بسبب تصرفه أو سوابقه، إذ يمكنها أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره".

وأردف المتحدث: "في حالة سند إقامة المعني بالأمر لا يمكن لهؤلاء الأجانب التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم دون جواز مرور مسلم من قبل الشرطة أو الدرك، إذ إن هذا الإبعاد يتم عن المناطق التي تجاور المناطق التي يستعملها أجانب بشكل مكثف من أجل الهجرة بشكل غير نظامي في اتجاه أوروبا، وهي الأفعال التي يجرمها القانون وتمس بالنظام العام والأمن العام".

"تم إبعاد حتى بعض الحاصلين على بطائق الإقامة المؤقتة في إطار عملية تسوية الوضعية، خاصة أن البعض منهم تم توقيفه سابقا في محاولات لاجتياز الحاجز الحدودي مع مليلية، فيما لم يتم تنقيل البعض ممن نجحوا في الاندماج في المجتمع المحلي؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن أضعف نسبة طلبات تسوية الوضعية هي المسجلة بالمناطق المحاذية لكل من مليلية وسبتة، لأن جل المتواجدين بها إنما يرغبون في العبور إلى أوروبا"، يضيف الخياري.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن "الإشكال يتعلق بكون عمليات التنقيل لا تحول دون رجوع هؤلاء المهاجرين إلى تلك المناطق بعد أيام، ولا يتعلق بعدم قانونية الإجراء، وكذلك بمدى احترام المسطرة القانونية المتعلقة بهذا التنقيل والإقامة في المكان الجديد".

وأردف الخياري، في ما يتعلق بعلاقة الاحتجاجات التي جرت في الحسيمة والنواحي بتنامي الهجرة غير النظامية للشباب المغربي إلى أوروبا، بأنه "سبق لوكالة فرونتيكس أن ذكرت في تقرير سابق احتمال وجود هذه العلاقة دون الحسم بشأنها، غير أن العوامل الحقيقية لا يستطيع أيا كان أن يحددها بالضبط وبالجزم في غياب دراسة معمقة ومتخصصة للحالة؛ فالشباب الذين غامروا بحياتهم ليسوا بالضرورة فارين من القمع، أو حتى سبقت لهم المشاركة في الاحتجاجات، وإنما هناك من استغل الفرصة للهجرة".