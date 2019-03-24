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كُتّاب وآراء
تفاصيل ليلة بيضاء .. تدخل أمني ينهي مبيت "المتعاقدين" أمام البرلمان
"صامدي سوار" استثنائي بكل المقاييس عاشته العاصمة الرباط مساء أمس السبت، عقب مسلسل مفاوضات وكر وفر بين الأساتذة المتعاقدين وقوات الأمن، من أجل رفع اعتصام ممتد على طول شارع محمد الخامس نصبه الأساتذة منذ العاشرة مساء، قبل أن ينتهي واقعه بالتشتيت التام بعد تدخل أمني بواسطة السيارات دافعة المياه والهراوات.
الاعتصام، الذي امتد من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الثانية والنصف صباحا، سبقته مسيرة بالشموع خاضها الأساتذة المتعاقدون انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ومرت على ساحة باب الأحد، رافعة شعارات متعددة بمختلف اللغات، تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التوظيف بالتعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
19.00: زحف الوزرات البيضاء
الساعة تشير إلى الساعة السابعة مساء، كل جنبات الشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط تعج بالأساتذة الذين قدموا من مختلف مناطق المغرب من أجل تلبية نداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لخوض مسيرة احتجاجية ليلية تنطلق من أمام وزارة التربية الوطنية وتمهد لاعتصام ضخم أمام مبنى البرلمان.
المسيرة، التي زينتها الشموع بشكل لافت، رفعت شعارا واحدا "المدرسة العمومية وإلغاء التعاقد". وردد المحتجون، الذين رافقتهم شارات حمراء، خلال المسيرة شعارات؛ من قبيل: "إمشي فحالو إمشي فحالو .. العثماني وأمزازي"، "شكون حنا ولاد الشعب ..شنو بغينا .. إسقاط التعاقد"، و"علاش جينا واحتجينا الإدماج لي بغينا".
22.00: انطلاق الاعتصام أمام البرلمان
بشعارات حتمت على كل مار من شارع محمد الخامس الوقوف من أجل تصوير الحدث، انطلق معتصم الأساتذة المتعاقدين، بعد أن افترشوا أغطية ولافتات احتجاجية، وبدأ بعضهم في ترديد أغان ملتزمة، وآخرون شكلوا حلقيات لتعميق النقاش، فيما انبرى حزام سمي "صمام الأمان"، لتسييج الاعتصام، مبديا استعداده لأي مواجهة مع قوات الأمن.
بين الجالس والمستلقي والواقف تنوعت وضعيات الأساتذة الذين بدت عليهم علامات الإجهاد؛ لكنها كانت كلها ترفض أي تنازل عن المبيت أمام البرلمان، وهو ما فتح المجال لاستقدام الأمن نحو مقدمة شارع محمد الخامس، وهو ما قابله المعتصمون بشعارات قوية مثل: "يا المخزن يا الحكار .. هادي الرباط ماشي سبتة".
22.30: التحاق رجال الأمن
الشرطة والقوات المساعدة كانت هي الحاجز الأساسي لفض الاعتصام على المستوى البشري. أما في العتاد فقد عاينت هسبريس قاذفتين للماء، و25 سيارة أمن كبيرة "سطافيط"، تحاصر شارع محمد الخامس في استعداد تام لفض معتصم الأساتذة، في حالة لم يستجيبوا لطلبات مصالح الأمن التي رفضت رفضا مطلقا خطوة الإقدام المبيت بالشارع.
المسيرة والاعتصام الضخم جاءا كذلك برجال أمن من الرتب العالية، يتقدمهم والي أمن الرباط سلا القنيطرة، وغيره من الأمنيين الذين حاولوا إقناع أعضاء التنسيقية برفع الاعتصام دون اللجوء إلى التدخل الأمني العنيف في حقهم.
23.00 – 02.15 مفاوضات ماراطونية
عاينت هسبريس ما يقرب 7 مرات تفاوضت فيها مصالح الأمن مع ممثلي الأساتذة المعتصمين؛ لكن المحاولات لم تسفر عن إقناع المحتجين الذين أصروا على السير قدما في تنفيذ الاعتصام. وقد احتد النقاش حول فكرة رفع المعتصم، فالولاية اتجهت نحو تسهيل جميع سبل رفع الاعتصام بمنح وسائل النقل والحافلات للأساتذة، فضلا عن فتح إمكانية مكوثهم داخل قاعات عمومية؛ وهو ما رفضه المتعاقدون بتشبثهم التام بالمبيت أمام البرلمان المغربي.
وحسب مصدر أمني، فرفض التدخل الأمني في البداية يعود إلى صعوبة اختراق الأساتذة المعتصمين، بسبب كثرتهم وازدحامهم؛ وهو ما قد يخلف إصابات خطيرة أو حالات وفاة، وهذا لن يكون في صالح أحد، قبل أن تأتي ساحة الحسم على الساعة 02.20 دقيقة صباحا، حيث أخبر الأساتذة مصالح الأمن برفضهم التام رفع شكلهم النضالي.
02.30 التدخل الأمني
عبر إعلان رسمي، طالبت الشرطة الأساتذة برفع اعتصامهم؛ وهو ما قابله الأساتذة بموجة صفير هستيري، فجر غضب الجميع لتنطلق عملية فض الاعتصام، بتقدم رجال الشرطة والقوات المساعدة والسيارات القاذفة للماء، وهو ما خلف إصابات في صفوف الأساتذة، حيث تابعت هسبريس سقوط بعضهم على الأرض متألما من الضربات أو قوة المياه، فيما انهارت العديد من الأستاذات بكاء من هول سيارات الشرطة.
وشاهدت هسبريس مسحا تاما لشارع محمد الخامس قامت به قوات الأمن عبر الدفع والركل والضرب، فيما تقدم بعض الأساتذة مسلمين أنفسهم لقاذفات المياه؛ وهو ما عرضهم لإصابات نتيجة الانزلاق أو قوة الضربة. أما البعض الآخر فقد اختار الفرار أو الانزواء، لكن الشرطة عملت على التفرقة التامة للأساتذة لضمان عدم عودتهم إلى المعتصم.
03.00 مطاردات "سينمائية"
فيما يشبه مطاردات سينمائية لم تشهد لها الرباط مثيلا، تفرّق الأساتذة عبر شوارع محمد الخامس وعلال بن عبد الله بالعاصمة الرباط؛ وهو ما دفع الشرطة إلى الاستعانة بـ"قوات التدخل السريع"، والدراجات النارية قصد مطاردة المحتجين، الذين أعلنوا عزمهم مجددا على التوجه نحو وزارة التربية الوطنية، رافعين شعارات قوية، جعلت كل من في المنازل يخرج إلى الشرفات.
ولم تستطع قوات الشرطة وقف تكتلات بشرية تتراوح بين 100 إلى 150 فردا من اختراقها والمضي صوب وزارة التربية الوطنية؛ فيما اختارت أغلبية الأساتذة النوم في العراء، بعد أن افترشوا أغطيتهم وتوسدوا أياديهم، غير آبهين بسيارات ودراجات الأمن المارة بجوارهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (117)
قضية اسقاط التعاقد وانقاذ المدرسة العمومية مردود عليهما.
اولا التعاقد مابقاش كاين توظيف جهوي مالقاوهش الاف الشباب.
ثانيا المدرسة العمومية ضايعة بسبابكم و مانساش ان اغلبكم بدرس ابناءه بالخصوصي - على الاقل هنا فاكاديمية مراكش اسفي -. و جاي يتظاهر.
بزاف عليكم المدرسة العمومية و بزاف عليكم الشعب.
ثالثا - مايجيش شي واحد يبرر لي اختيار توقيت 23 مارس انه كان عبثا! هاذوك هدفهم احياء الجراح من جديد و إركاع الدولة.
الدولة لن تركع
الأمن لن سيلمكم الشارع
الشعب سيلفظ من يترك ابناءه شهر بلا قراية
انشري هسبريس ولو تكون الف ديسلايك
من اسباب فشل التعليم العمومي هو نظام الوظيفة المضمونة طول الحياة دون محاسبة.
في حين نجد القطاع الخاص ناجح و متميز بسبب نظام التعاقد الذي يدفع بالموظف او الاستاذ الى الاجتهاد المستمر و عدم التراخي في العمل.
التعاقد لا علاقة له بالغاء مجانية التعليم و الاساتذة يكررون هذه المغالطة من اجل مصالحهم المادية و لا يهمهم التعليم او التلاميذ و الدليل هو اننا جميعا درسنا عندهم و نعلم ان اكثرهم لا يصلح كاستاذ و يكررون غالبا تلك العبارة "قرا او ماتقراش انا ضامن الصالير ديالي"
فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه ....... واصبر لجهلك إن أهنت معلماً
مرحبا بعهد البصري في ايام العثماني
صافي هذ الناس بغاو الوظيفة العمومية فتحوا المجال لي بغا الوظيفة الجهوية و اتركوا الناس تناضل فخاطرها
المعطي القفل بن بوشتة
فينكم يا العدالة والتنمية.
ألهذا اتنخبناكم.
ماتم القيام به من تدخل عنيف تجاوز القانون.....
لايمكن رد السلم بالعنف مهما كان.....
لا للتعاقد و لا للجهوية....
بهذا العنف .هل ستقنعون مرتزقة البوليزاريو...والعالم...
أما كاد المعلم ان يكون...... فلم تعد مناسبة لأن الأنانية قضت على كل شيء
كنت متعاطف معكم
هما هادشي لي بغاو.. ياكلو لعصا من أجل كسب تعاطف الشعب
الشعب المغرب خرج مطالبا باسقاط التعاقد فتحول ذلك الى بركة من الدماء.
الان فهمنا لماذا يهاجم الاعلام المخزني الجزائر.
الطغيان يصنع الحرمان.
الله غالب
قيل في المثل: التقليد انتحار!
المغرب كأي دولة في العالم الثالث يحكمه قانون : القوي ينتصر في الاخير
تحية صمود لابناء الشعب الاحرار
اعتقد انه حقا حان الوقت لتغيير كل هده الافكار التي ياخدها الجميع حول الوظيفة العمومية بانها راحة البال ... لا يا سيدي لا نريدها راحة بال بل نريدها جد و اجتهاد
العديد من الأساتذة افترشوا الأرض تحت الأمطار وكأن بها كلاب متشردة بعد أن أنهكتهم هراوات المخزن اللعين وبعد مطاردات هوليودية في كل أنحاء عاصمة القرارات العبثية
والظالمة.
لك الله يا وطني
احلف لكم باغلظ الايمان انه لو بقي زخم الاحتجاجات بهذا الشكل فشهر ابريل شهر الادماج لامحالة
الله النوفق والله البواجدة وحلوا بعض الملفات التي عمرت طويلا ضحايا النظامين السلم التاسع ....
كفى عبثا بعقول الناس فالجميع يعرف ما يجب القيام به لحل الازمة التي تسببت فيها الحكومة ومن يدور في فلكها.
إسناد أقسام للمتدربين في المراكز الجهوية كما يمكن وبشكل مستعجل توظيف الحاصلين على الإجازة أو حتى المتقاعدين لما تبقى من السنة الدراسية. المهم إنقاذ السنة الدراسية وإنقاذ أبناء الشعب وأبناء البوادي خصوصا المقبلون منهم على امتحانات اشهادية .
لا للإفراط فلهراوة
اليوم مع التوظيف بالتعاقد ذلك التعاقد الذي لا يتنافى مع مدونة الشغل والذي يضمن لجميع الأطراف حقهم ، لم يعد يلاحظ غياب الأستاذ المتعاقد بالوثيرة التي كانت عليها من قبل وكذلك فترات الاستراحة الطويلة في شرب الشاي والمذاكرة. بل أكثر من ذلك أصبح هم الأستاذ المتعاقد حصول تلاميذه على نتائج عالية بعدما كان هم الكثير من قبل الحصول على تلاميذة يرغبون في ساعات الدعم...
اتظن أنك عندما احرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي/ وتركتني للداريات تدروني كحلا لعين الشمس في الفلوات/ أتظن انك قد طمست هوتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبتا تحاول لا فناء لثائر.
أنا كالقيامة دات يوم آت.
الله غالب.
اليسوا الذين فرضوا التعريب على اطفال المغاربة في التعليم العمومي ؟.
ذلك التعليم الذي انتج الاف الخرجين من شعب الادب والشريعة والاجتماعيات ، فلم يجدوا عملا في القطاع الخاص وصاروا يرغبون في الترسيم في الوظبفة العمومية.
وبعد كل هؤلاء الضحايا ما زالت هناك من يطال
قضية اسقاط التعاقد وانقاذ المدرسة العمومية مردود عليهما.
اولا التعاقد مابقاش كاين توظيف جهوي مالقاوهش الاف الشباب.
ثانيا المدرسة العمومية ضايعة بسبابكم و مانساش ان اغلبكم بدرس ابناءه بالخصوصي - على الاقل هنا فاكاديمية مراكش اسفي -. و جاي يتظاهر.
بزاف عليكم المدرسة العمومية و بزاف عليكم الشعب.
ثالثا - مايجيش شي واحد يبرر لي اختيار توقيت 23 مارس انه كان عبثا! هاذوك هدفهم احياء الجراح من جديد و إركاع الدولة.
الدولة لن تركع
الأمن لن سيلمكم الشارع
الشعب سيلفظ من يترك ابناءه شهر بلا قراية
انشري هسبريس ولو تكون الف ديسلايك
وإذا اردنا ان ننجح التوظيف بالتعاقد فعلينا أولا ان نطبقه على الموظفيين الساميين و رؤساء الديوان في كل الوزارات و ناهبي المال العام....
يجب طردهم و إدماج اساتدة جدد
يجب الغاء شروط التوظيف و إسناد المهمة لمديري المؤسسات التعليمية لكي يوضفوا بعقود يتم تجديدها و فسخها وفق المردودية
يجب القطع مع منطق الماضي
فلينتظروا تكلفة الجهل
حفظ الله المغرب من كل مكروه.