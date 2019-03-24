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الرئيسية | مجتمع | تفاصيل ليلة بيضاء .. تدخل أمني ينهي مبيت "المتعاقدين" أمام البرلمان

تفاصيل ليلة بيضاء .. تدخل أمني ينهي مبيت "المتعاقدين" أمام البرلمان

تفاصيل ليلة بيضاء .. تدخل أمني ينهي مبيت "المتعاقدين" أمام البرلمان
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: منير امحميدات)
الأحد 24 مارس 2019 - 11:00

"صامدي سوار" استثنائي بكل المقاييس عاشته العاصمة الرباط مساء أمس السبت، عقب مسلسل مفاوضات وكر وفر بين الأساتذة المتعاقدين وقوات الأمن، من أجل رفع اعتصام ممتد على طول شارع محمد الخامس نصبه الأساتذة منذ العاشرة مساء، قبل أن ينتهي واقعه بالتشتيت التام بعد تدخل أمني بواسطة السيارات دافعة المياه والهراوات.

الاعتصام، الذي امتد من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الثانية والنصف صباحا، سبقته مسيرة بالشموع خاضها الأساتذة المتعاقدون انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ومرت على ساحة باب الأحد، رافعة شعارات متعددة بمختلف اللغات، تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التوظيف بالتعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

19.00: زحف الوزرات البيضاء

الساعة تشير إلى الساعة السابعة مساء، كل جنبات الشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط تعج بالأساتذة الذين قدموا من مختلف مناطق المغرب من أجل تلبية نداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لخوض مسيرة احتجاجية ليلية تنطلق من أمام وزارة التربية الوطنية وتمهد لاعتصام ضخم أمام مبنى البرلمان.

المسيرة، التي زينتها الشموع بشكل لافت، رفعت شعارا واحدا "المدرسة العمومية وإلغاء التعاقد". وردد المحتجون، الذين رافقتهم شارات حمراء، خلال المسيرة شعارات؛ من قبيل: "إمشي فحالو إمشي فحالو .. العثماني وأمزازي"، "شكون حنا ولاد الشعب ..شنو بغينا .. إسقاط التعاقد"، و"علاش جينا واحتجينا الإدماج لي بغينا".

22.00: انطلاق الاعتصام أمام البرلمان

بشعارات حتمت على كل مار من شارع محمد الخامس الوقوف من أجل تصوير الحدث، انطلق معتصم الأساتذة المتعاقدين، بعد أن افترشوا أغطية ولافتات احتجاجية، وبدأ بعضهم في ترديد أغان ملتزمة، وآخرون شكلوا حلقيات لتعميق النقاش، فيما انبرى حزام سمي "صمام الأمان"، لتسييج الاعتصام، مبديا استعداده لأي مواجهة مع قوات الأمن.

بين الجالس والمستلقي والواقف تنوعت وضعيات الأساتذة الذين بدت عليهم علامات الإجهاد؛ لكنها كانت كلها ترفض أي تنازل عن المبيت أمام البرلمان، وهو ما فتح المجال لاستقدام الأمن نحو مقدمة شارع محمد الخامس، وهو ما قابله المعتصمون بشعارات قوية مثل: "يا المخزن يا الحكار .. هادي الرباط ماشي سبتة".

22.30: التحاق رجال الأمن

الشرطة والقوات المساعدة كانت هي الحاجز الأساسي لفض الاعتصام على المستوى البشري. أما في العتاد فقد عاينت هسبريس قاذفتين للماء، و25 سيارة أمن كبيرة "سطافيط"، تحاصر شارع محمد الخامس في استعداد تام لفض معتصم الأساتذة، في حالة لم يستجيبوا لطلبات مصالح الأمن التي رفضت رفضا مطلقا خطوة الإقدام المبيت بالشارع.

المسيرة والاعتصام الضخم جاءا كذلك برجال أمن من الرتب العالية، يتقدمهم والي أمن الرباط سلا القنيطرة، وغيره من الأمنيين الذين حاولوا إقناع أعضاء التنسيقية برفع الاعتصام دون اللجوء إلى التدخل الأمني العنيف في حقهم.

23.00 – 02.15 مفاوضات ماراطونية

عاينت هسبريس ما يقرب 7 مرات تفاوضت فيها مصالح الأمن مع ممثلي الأساتذة المعتصمين؛ لكن المحاولات لم تسفر عن إقناع المحتجين الذين أصروا على السير قدما في تنفيذ الاعتصام. وقد احتد النقاش حول فكرة رفع المعتصم، فالولاية اتجهت نحو تسهيل جميع سبل رفع الاعتصام بمنح وسائل النقل والحافلات للأساتذة، فضلا عن فتح إمكانية مكوثهم داخل قاعات عمومية؛ وهو ما رفضه المتعاقدون بتشبثهم التام بالمبيت أمام البرلمان المغربي.

وحسب مصدر أمني، فرفض التدخل الأمني في البداية يعود إلى صعوبة اختراق الأساتذة المعتصمين، بسبب كثرتهم وازدحامهم؛ وهو ما قد يخلف إصابات خطيرة أو حالات وفاة، وهذا لن يكون في صالح أحد، قبل أن تأتي ساحة الحسم على الساعة 02.20 دقيقة صباحا، حيث أخبر الأساتذة مصالح الأمن برفضهم التام رفع شكلهم النضالي.

02.30 التدخل الأمني

عبر إعلان رسمي، طالبت الشرطة الأساتذة برفع اعتصامهم؛ وهو ما قابله الأساتذة بموجة صفير هستيري، فجر غضب الجميع لتنطلق عملية فض الاعتصام، بتقدم رجال الشرطة والقوات المساعدة والسيارات القاذفة للماء، وهو ما خلف إصابات في صفوف الأساتذة، حيث تابعت هسبريس سقوط بعضهم على الأرض متألما من الضربات أو قوة المياه، فيما انهارت العديد من الأستاذات بكاء من هول سيارات الشرطة.

وشاهدت هسبريس مسحا تاما لشارع محمد الخامس قامت به قوات الأمن عبر الدفع والركل والضرب، فيما تقدم بعض الأساتذة مسلمين أنفسهم لقاذفات المياه؛ وهو ما عرضهم لإصابات نتيجة الانزلاق أو قوة الضربة. أما البعض الآخر فقد اختار الفرار أو الانزواء، لكن الشرطة عملت على التفرقة التامة للأساتذة لضمان عدم عودتهم إلى المعتصم.

03.00 مطاردات "سينمائية"

فيما يشبه مطاردات سينمائية لم تشهد لها الرباط مثيلا، تفرّق الأساتذة عبر شوارع محمد الخامس وعلال بن عبد الله بالعاصمة الرباط؛ وهو ما دفع الشرطة إلى الاستعانة بـ"قوات التدخل السريع"، والدراجات النارية قصد مطاردة المحتجين، الذين أعلنوا عزمهم مجددا على التوجه نحو وزارة التربية الوطنية، رافعين شعارات قوية، جعلت كل من في المنازل يخرج إلى الشرفات.

ولم تستطع قوات الشرطة وقف تكتلات بشرية تتراوح بين 100 إلى 150 فردا من اختراقها والمضي صوب وزارة التربية الوطنية؛ فيما اختارت أغلبية الأساتذة النوم في العراء، بعد أن افترشوا أغطيتهم وتوسدوا أياديهم، غير آبهين بسيارات ودراجات الأمن المارة بجوارهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (117)

1 - درواس الأحد 24 مارس 2019 - 11:05
الصراحة..ما زال الرجال فالبلاد.
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50
2 - مهندس الأحد 24 مارس 2019 - 11:06
ما رأيته هذه الليلة كان صادما ولم أستوعب ما حصل فعلا. لقد رأيت الدماء في على طول الرصيف وأستاذة ممزقة الملابس تشتكي لم أصدق أنني في المغرب. أخشى دخول المغرب الى نادي الدول المضطربة أمنيا
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62
3 - فكر حر الأحد 24 مارس 2019 - 11:07
في حالة لم تتدخل الدولة لمنع هذه التجمعات المتكررة قسما انها ستتحول الى اشياء اخرى من قبيل اسقاط النظام وووو و سيفتح دلك الباب للفوضاء و العبث ..تحية عالية للامن الوطني
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-83
4 - مصطفى الأحد 24 مارس 2019 - 11:08
لا أتفق معهم في هذا النوع من الاحتجاج ، مسيرات ليلية في منتصف الليل وحتى الصباح ، مما إضطر أجهزة الأمن للقيام بواجبها لمطاردتهم بين الدروب والازقة ، صراخ وضجيج وعرقلة حركة السير وإيقاض النائمين ، مبيت مختلط في الشوارع ، أي نوع من النظال هذا !!
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-79
5 - مضلوم الأحد 24 مارس 2019 - 11:11
الله ياخد الحق في الظالمين نرجو من السلطة العليا في البلاد التدخل الأمر لايبشر بالخير ولاد الشعب رآه تقهروو منظلم المافيات وكروش الحرام
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64
6 - aziz الأحد 24 مارس 2019 - 11:15
المطاردة كان يجب أن تطال ناهبي المال العام و اللصوص و رعاة الفساد الأخلاقي و مشجعي العهر السياسي لكن بدل ذلك طالت خيرة من شباب هذا الوطن الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة التي يكفلها الدستور. فلنقرأ الفاتحة على روح الوطن.
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84
7 - المغرب قبل كل شيء الأحد 24 مارس 2019 - 11:15
انا مواطن عادي اشتغل بإحدى الشركات الخاصة بعقد عمل موسمي هل من حقي ان اطالب بالترسيم في الشركة التي اشتغل بها.؟
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-36
8 - متضرر الأحد 24 مارس 2019 - 11:16
الاقتطاع من الأجرة اولا والطرد أصبح واجبا ،اين القانون اين هيبة الدولة ،لا علاقة لهم بالتعليم
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-59
9 - المغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:16
هل هذا هو الجيل الذي سيربي الاجيال .....ما ذنب التلميذ من كل هذا..الم توقعوا ذلك بايديكم ونواياكم الخببثة وتفكيركم المفيوزي والاناني والاستبدادي .....هل فعلا انتم من خريجي الجامعات هل فعلا انتم مؤهلون لاخذ المسؤولية ......لك الله يا تلميذ
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-52
10 - عبد الحق الأحد 24 مارس 2019 - 11:17
في عهد حكومة العدالة والتنمية ظهر الظلم والفساد في البر والبحر ، كل القرارات المجحفة والظالمة تم تمريرها في عهد حكومة التي لا دور لها سوى تبريرها .وابتدأت تلك القرارات بالإجهاز على حقوق معطلي محضر 20 يوليوز ثم رفع الدعم عن المحروقات مرورا بتخريب أنظمة التقاعد وانتهاء اليوم بتمرير التوظيف الجهوي ...لو كانت أية حكومة من غير حطوكة البيجيدي لما تم تمرير كل تلك القرارات الظالمة في هذه الفترة الوجيزة. لذلك فإن كل من ما يزال ينتمي إلى حزب البيجيدي غير الإسلامي أومنتميا إليه يعتبر مشاركا في تمرير تلك القرارات الظالمة . ينبغي تكاثف الجهود من أجل المطالبة بمحاسبة قادة البيجيدي المنتفعين المتلونين المنافقين على سياستهم التي زادت الوضع الإجتماعي المغربي احتقانا .
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50
11 - حاييم الأحد 24 مارس 2019 - 11:18
ليس كل مضرب في الساحات والمعتصمات يكون على حق.
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-39
12 - Solo الأحد 24 مارس 2019 - 11:19
قاليك تهمنا المدرسة العمومية اقسم بالله الا الجميع يهتم لمصلحته فقط بنادم ولا معمي باغي الوظيفة انا ماشي حاسد هادو ولكن بنادم حشوما ادير التلاميد ضحية باش احقق المصالح ديالو غدا او حشوما بنادم اسيني كونترا او هو في كامل قواه العقلية او اتراجع عليها انشاء الله ندير تنسيقية اسمها التنسيقية الوطنية للبطاليين اللذين فرضت عليهم البطالة باش حتى انا نتوظف مع الدولة
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-34
13 - أستاذ الأحد 24 مارس 2019 - 11:20
لا حول ولا قوة إلا بالله، على الدولة أن تستجيب لمطالبهم، وتُفكِّك هذه القنبلة الإجتماعية الموقوتة ... قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة أكثر مما نراه الآن.
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27
14 - الحق والباطل الأحد 24 مارس 2019 - 11:21
هل الوجوه الظاهرة في الصور تنطبق على رجال تربية وهل مثل هده التصرفات ستحول العقود بالقوة الى وظائف عمومية هدا من المستحيل في دولة الحق والقانون
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-29
15 - شوماش الأحد 24 مارس 2019 - 11:23
الأمن المغربي كفء، اربع ساعات وهو يتفاوض مع هؤلاء قبل اللجوء للقوة.
قضية اسقاط التعاقد وانقاذ المدرسة العمومية مردود عليهما.
اولا التعاقد مابقاش كاين توظيف جهوي مالقاوهش الاف الشباب.
ثانيا المدرسة العمومية ضايعة بسبابكم و مانساش ان اغلبكم بدرس ابناءه بالخصوصي - على الاقل هنا فاكاديمية مراكش اسفي -. و جاي يتظاهر.
بزاف عليكم المدرسة العمومية و بزاف عليكم الشعب.
ثالثا - مايجيش شي واحد يبرر لي اختيار توقيت 23 مارس انه كان عبثا! هاذوك هدفهم احياء الجراح من جديد و إركاع الدولة.
الدولة لن تركع
الأمن لن سيلمكم الشارع
الشعب سيلفظ من يترك ابناءه شهر بلا قراية
انشري هسبريس ولو تكون الف ديسلايك
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-33
16 - جلال الأحد 24 مارس 2019 - 11:23
إذا الحكومة تريد طرد الأساتذة قادرة على طرد 70 الف أستاذ أو أكثر تفعل العمل جيد الأستاذ الفصل والطرد أفضل أن يصبحوا العبيد الجدد يطبق عليهم النظام العبودية جديد التقاعد والحكرة والإذلال أستاذ وتدمير مدرسة العمومية صالح مؤسسات الخاصة اللوبي يقوده كبير التماسيح والعفاريت بن كيران مول تقاعد 9 مليون ندعوا الأساتذة المرسمين والمتقاعدين يعانون من الزيادة التقاعد يتضامون مع الأساتذة المتعاقدين يخوضون المعركة النظال دفاعا على الشغيلة التعلمية لو نجحوا في إخضاع المتقاعدين تمرير المخطط سوف يأتي الدور عليكم سوف تندمون يوم لا ينفع فيه الندم مقولة جوع كليك يتبعك تعتمدها الوزارة في التعامل مع الملف لن تنجح لن يتراجع الأساتذة عن مطالبهم مهما كلفهم الأمر الكرامة أهم من الجوع الشعار المسيرة كان الموت ولا المذلة ب بغيت كتائب الكترونية ديال البيجدي يديرها آلاف لايك ضد التعليق عاقوا بيكم التجار الدين الملايقية تعطيكم طاجين البطاطا قوق بل تسبوا تهينوا ولاد الشعب تدافعوا حقوقهم
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18
17 - احمد الأحد 24 مارس 2019 - 11:23
نشجع التعاقد من اجل طرد الاساتذة المتهاونين في عملهم.

من اسباب فشل التعليم العمومي هو نظام الوظيفة المضمونة طول الحياة دون محاسبة.

في حين نجد القطاع الخاص ناجح و متميز بسبب نظام التعاقد الذي يدفع بالموظف او الاستاذ الى الاجتهاد المستمر و عدم التراخي في العمل.

التعاقد لا علاقة له بالغاء مجانية التعليم و الاساتذة يكررون هذه المغالطة من اجل مصالحهم المادية و لا يهمهم التعليم او التلاميذ و الدليل هو اننا جميعا درسنا عندهم و نعلم ان اكثرهم لا يصلح كاستاذ و يكررون غالبا تلك العبارة "قرا او ماتقراش انا ضامن الصالير ديالي"
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-18
18 - مواطن الأحد 24 مارس 2019 - 11:23
يجب أن تطالبو بإسقاط الحكومة إذا أردتم استقاط التعاقذ ، لانه خيار استراتيجي في سياستها...
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15
19 - Saad الأحد 24 مارس 2019 - 11:24
إن المعلم والطبيب كلاهما .......... لاينفعان إذا لم يكرما
فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه ....... واصبر لجهلك إن أهنت معلماً
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29
20 - رشيد الدمناتي الأحد 24 مارس 2019 - 11:25
في الوقت الدي يكرم فيه الاستاد في دول اخرى و يحضى برعاية فائقة و مميزات لا تحصى,نرى قوى القمع تكسر اضلعهم وجماجمهم و لا تفرق هده القوة بين الدكر والانثى الضعيفة....
مرحبا بعهد البصري في ايام العثماني
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22
21 - محمد جاد الأحد 24 مارس 2019 - 11:26
العدليون يتقدمون المسيرة المشبوهة.على الدولة الحسم لان القبول باملاءات عكس الاختيارات الحكومية سيدخل الدولة في نفق الفتنة وفقدان هيبة البلاد.االبديل ما قامت به السلطة. اعرف مجازين كثر رفضوا التعاقد موقفا لا انتهازية وذلك بعدم اجتيازهم للمباريات. التعاقد قانونيا يلزم المتعاقد بتنفيد ما التزم به عن رضى....
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-9
22 - طال الانتظار الأحد 24 مارس 2019 - 11:26
صورة شديدة القتامة تلك التي نقلتها عدسات المصورين عن جبن شعب يرى كرامة أبنائه تداس في الشارع و لا يتحرك ، و يعكس ذلك مستوى الانهزامية التي تتسلل لنفوس المواطنين و أصبحت قدرهم المحتوم فكلما تنازل الشعب عن حقوقه كرامته زادت درجة استعباده و تدجينه ،
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14
23 - محمد الأحد 24 مارس 2019 - 11:26
عزيمة قوية وإرادة لا مثيل لها لو استعملت في الثغرين المحتلين والجنوب المغربي لتم دحر الأعداء دحرا.
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6
24 - كبور الأحد 24 مارس 2019 - 11:27
إنها دولة الحق والقانون. دولة تسكت وباطمة والمجرد واكشوان اكنوان الأوسمة والشهرة . رجل التعليم الزرواطة والقمع والتهديد بالطرد والاحتقار. آش بقا مايتقال : حسبنا الله ونعم الوكيل
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9
25 - عاطل الأحد 24 مارس 2019 - 11:28
خسروا عليهم مصاريف المباراة و التكوين و زيدوا خسروا عليهم مصاريف الأمن و اولاد الشعب لا حظ لهم في هذه المباريات لان لوبي النقابات في التعليم هوا اساس المحسوبية و الزبونية في هذه البلاد
صافي هذ الناس بغاو الوظيفة العمومية فتحوا المجال لي بغا الوظيفة الجهوية و اتركوا الناس تناضل فخاطرها
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-4
26 - مغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:28
صراحة انا لحد الساعة معرفتش هاد الاساتذة مالهوم . فالاول دخلتي على اساس التعاقد بكل خاطرك . ما فيها باس اسيدي ابينو عن حنكتكم فهاد 4 سنوات و غادي ترسمو . هادشي راه عادي و خصو يكون فقطاع الطب و يتعمم على الوظيفة العمومية كاملة . ماشي غير اجي نخدم مع الدولة و نحݣر عليها . الانسان خصو يكون مع الحق و انتم لا حق لكم . و هوما عارفين كيضيعو و لاد الناس و باقي غاديين فهاد الطريق بهاد الشي كيظغطو على الدولة كتهمكم غير المصلحة الشخصية كميهمكم تا واحد . انا مع تعميم التعاقد في جميع فطاعات الدولة
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3
27 - عبده الأحد 24 مارس 2019 - 11:29
أبناء الشعب عانوا الأمرّين من أجل إيجاد وظيفة، وبعدها تفرض عليهم الحكومة التعاقد،أي أن تكون في كف عفريت...كل الشعب معني بما يقع، لن نستسلم لإملاءات البنك الدولي و"المانحين"، الوظيفة العمومية تحتضر، والسبب الحكومات كلها السابقة والحالية،وعدم تطبيق مبدأ المحاسبة،انفلت الحبل وخبزنا صار بيد الغير..
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1
28 - Rachid tznt الأحد 24 مارس 2019 - 11:29
إذا قبلوا بإدماجهم بعد إمضاء العقدة فلن يفتح ذلك إلا أبواب جهنم على الدولة..
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-8
29 - مزلوط الأحد 24 مارس 2019 - 11:30
الله اكرم البيجدي الئ متئ ديروا شي حل مع اولاد الشعب هم راس المال وتوصيات البنك الدولي تطبق اولا علئ لكروش العامرة بالريع
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4
30 - المعطي ااقفل الأحد 24 مارس 2019 - 11:30
انا كرجل خبير في مجال التعليم .اقول صراحة ان نظام التعاقد سيزول قريبا . واش صحابكم هاذو ضحايا النضامين غير تسوط عليه يدخل للقسم تاعو ....هذا جيل واعي وعارف حقوقو ..لنتظرو الاسوء
المعطي القفل بن بوشتة
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2
31 - تنغير الأحد 24 مارس 2019 - 11:31
الاساتدة عندهوه الصح غيير كترو بزاف حتى عيقو حيت هما مخلصين والتلامد ضايعين خاصهوم الغربال لي معارف ولو يعطينا التيساع
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1
32 - متقاعد الأحد 24 مارس 2019 - 11:32
تحية لرجال الامن والقوات المساعدة
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-9
33 - نمير الأحد 24 مارس 2019 - 11:32
حسبنا الله ونعم الوكيل.
فينكم يا العدالة والتنمية.
ألهذا اتنخبناكم.
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1
34 - المعقول الأحد 24 مارس 2019 - 11:32
المخزن مرعوب وخائف من فكرة المبيت بالشوارع لأنه يخشى خروج الملايين لتكرار نفس الشيء وعندها سيقف عاجزا عن فعل أي شيء..عوض أن تتجه تلاوين المخزن لفيلات وفيرمات الفاسدين لإلقاء القبض عليهم يتم إرسالهم كالقطيع المأمور لتحويل أجساد الشباب كلوحات تشكيلية مختلفة الألوان..الموظفون والأساتذة وغيرهم من أبناء الشعب يتم طحنهم قبل زيادة عشر دراهم لشهريتهم ..في حين يخرج علينا من يتبجح بالزيادة في دعم الأحزاب المرتزقة...لا يجب ترك الأساتذة لوحدهم فعلى كل من أراد حقه أن يخرج للشارع..الموس وصل للعظم وهذا الظلم وتعالي الجلادين يحز في القلوب..ملايين الشباب صار لديهم حلم واحد هو مغادرة البلاد...يا من تتبجحون بالأمن والأمان إستيقظوا فأينما وجد الفساد حل الهلاك..الشعب صبرو تقادى أخرجوا من جحوركم المكيفة وانظروا إلى حال البلد فلاشيء يبشر بالخير..أما القمع والظغط فلا يولد سوى الإنفجار ..المرجوا النشر فنحن لسنا من المطبلين ولا من العدميين
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7
35 - استاذ الأحد 24 مارس 2019 - 11:32
البارحة تأكدت بالملموس اننا في دولة القمع و الغاب
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13
36 - مواطن الأحد 24 مارس 2019 - 11:32
سوف تنتصرون وتحققون الإدماج في الوظيفة العمومية
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7
37 - abouama الأحد 24 مارس 2019 - 11:33
الظلم ظلمات يوم القيامة.هذا هو جزاء من يصوت لأصحاب اللحي. تقاعد مريح وتشدق بكلام لايسمن ولايغني من جوع .وشبيحته تصفق له علما انه كان كارثة على الفقراء.
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7
38 - الدستور الأحد 24 مارس 2019 - 11:33
الدستور ينزف .....الفصل 22 منه واضح.....
ماتم القيام به من تدخل عنيف تجاوز القانون.....
لايمكن رد السلم بالعنف مهما كان.....
لا للتعاقد و لا للجهوية....
بهذا العنف .هل ستقنعون مرتزقة البوليزاريو...والعالم...
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8
39 - والد تلميذ الأحد 24 مارس 2019 - 11:33
أن تستخدم أبناؤنا كورقة ضغط على الحكومة لتحقيق أهدافكم واغراضكم و يذهب عام على أولادنا فحرام عليكم!
أما كاد المعلم ان يكون...... فلم تعد مناسبة لأن الأنانية قضت على كل شيء

كنت متعاطف معكم
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-3
40 - مراد العيش الأحد 24 مارس 2019 - 11:33
مع كامل احترامي الكبير لكل معلم و أستاد، فأنا لا أفهم لماذا لا يحتج الأساتدة لتطوير نظام التعليم ؟! و لماذا لا يجتمعون لتقديم مقترحات هدفها تحسين مناهج الدراسة؟! كل ما نسمع عنهم هو الإضراب لتحسين ظروفهم المادية فقط. و للأساتدة المتعاقدين أقول؛ أنتهم وقعتُم على عقود تشغيلكم و وافقتم على شروط تنصيبكم. فلماذا كل هذا الضجيج؟. سامحنوا أساتدتي، هذه ليست هي الرسالة السامية للتعليم... لقد أصبحتم طرفاً "غير بريء" من أسباب تخلف التعليم و التربية في بلدنا الحبيب.
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-1
41 - مواطن الأحد 24 مارس 2019 - 11:33
كل واحد اختلف مع "الأستاذة المعقدين" سيصفونه بالسفيه والغبي وووو..

هما هادشي لي بغاو.. ياكلو لعصا من أجل كسب تعاطف الشعب
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-3
42 - المخلوف الأحد 24 مارس 2019 - 11:34
كان من الاجدر ان توجه خراطيم المياه والهراوى والنصي الى العثماني وامزازي ومصاصي دماء وثروات الشعب بذل حاملي الرسالة النبيلة للدفاع عن المدرسة العمومية واعادة الاعتبار للمدرسين الغير الخائنين حاملي مشعل تقدم هذا الوطن العزيز .
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9
43 - Aly d'Agadir الأحد 24 مارس 2019 - 11:34
المخزن حگار .. والدولة بكل أجهزتها حگارة .. والعثماني وإخوانه من التجار في الدين بيتون في فيلات مكيفة ومجهزة .. وأساتذة الأجيال يبتون في العراء تحت الركل والضرب وجميع أنواع الممارسات الحاطة من كرامتهم ..
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3
44 - Hakim الأحد 24 مارس 2019 - 11:34
تحية الصمود للاساتذة و الاستاذات. مزيدا من الصبر و سياتي الفرج ان شاء الله فانتم في المغرب الذي فيه الحق ينتزع ولا يعطى .حفظكم الله من كل سوء. المعركة معركة مجتمع كامل حالا و مستقبلا. لا لضرب مجانية التعليم.
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45 - سوسي الأحد 24 مارس 2019 - 11:35
الشعب الجزائري خرج مطالبا باسقاط النظام و لم تسل قطرة دم واحدة.
الشعب المغرب خرج مطالبا باسقاط التعاقد فتحول ذلك الى بركة من الدماء.
الان فهمنا لماذا يهاجم الاعلام المخزني الجزائر.
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46 - مواطنة مواطنة الأحد 24 مارس 2019 - 11:35
مزيان عبروا عليهم فوضويين عنيدين بغاوا يغلبو الحكومة ..هاداك الشارع مقدس اسمه شارع محمد الخامس رحمه الله وسخوه ونعسوا مخلطين بيناتهم في واصواتهم وازعاجهم لساكنة الشارع ...كينبحوا ليل وانهار ماعندهم لا اربية ولا ادب مابغبناهومش يربيوا ولادنا ضيعوهم الله يضيعهم ....التعاقد هو اللي غادي يبقى حيت غادي يفضح ويربي المتغيبين عن والسلايتية والشواهذ الطبية وووووو مزيان واخيرا راكم وقعتوا وقعتوا وقعتوا برضاكم يا اللي مافاهمين والوا ....
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-6
47 - أوقفوا هذا العبث الأحد 24 مارس 2019 - 11:35
نبكي تعليمنا، نبكي أساتذتنا، نبكي تلاميذنا، نبكي هذا الوطن الجريح، كيف سيعطي رجال التعليم ونساؤه وهذا الحقد كله فوق رؤوسهم، ماذا بعد أن تسيل دموع وتهشم ضلوع؟ نريد لأبنائنا الفرحة، والفرحة تشرب من ملامح أساتذتهم، من ضحكاتهم وابتساماتهم، من تفاؤلهم و تفاعلهم. ماذا يريد هؤلاء المنظرون!؟ أليس في الوطن ما يكفي من ترواث بإمكانها أن تدمج الشعب كله؟ إن الأستاذ تاج فوق رأس هذا الوطن علينا أن نوليه الاهتمام اللائق به، على هذه الحكومة أن تسترجع ماتبقى فيها من ضمير إن كان مازال حيا، على هذا البرلمان أن يستفيق من الغيبوبة الطويلة الأمد، وهل يحتاج كل هذ إلى إملاءات الغير، ألبيس فيكم شخص رشيد؟! كرامة الأستاذ لا تحتاج إلى أن تطلب وتنتزع، بل يجب أن تمنح في طبق من ذهب، ماذا تنتظرون بعد اليوم؟ أليس من الشيم المصارحة، أن تقولوا سنبيعكم، سنبيع كل شيء، سنبيع التعليم، سنبيع الحلم، سنبيع الوطن! لك الله أيها الوطن..
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7
48 - بلد يكرم التفاهة الأحد 24 مارس 2019 - 11:37
حسبنا الله ونعم الوكيل بمن اوصل بلادنا ، بلاد الشرفاء بلاد المجاهدين والعلماء لتصبح بلدا يكرم الفاسقات ويشجع التافهين والغوغائيين ..ويقمع ويضرب فيه الاستاذ وينكل به ويحط من كرامته . اه يا اسفاه على وطني
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49 - abdellah الأحد 24 مارس 2019 - 11:37
تحية كبيرة للاساتذة . قمة في التكافل والتازر
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50 - انوار الأحد 24 مارس 2019 - 11:37
هؤلاء غير مؤهلين للتعليم. والشعب المغربي فطن لهم. وااسفاه على جيل لا يتحمل مسؤوليته....ومن حق الدولة حماية وتحرير الطريق ولو بالقوة.
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-2
51 - متتبع الأحد 24 مارس 2019 - 11:38
الى متى سيظل أولياء التلاميذ ينتظرون نزول العصى السحرية من أجل حل هده المشاكل التي لن تنتهي ضاربين بعرض الحائط مردودية التعليم و المستوى الرديء الذي اصبح عليه التعليم في بلادنا زيادة على المبالغ الهامة التي اصبح الأساتذة ياخدونها عن كل مادة فيما يسمونه الساعات الإضافية . اللهم ان هدا منكر
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-2
52 - غيورة الأحد 24 مارس 2019 - 11:38
اللهم فك قيد هم و يسر امرهم وارزق بلادنا من حيث لا تحتسب حتى تتمكن من تلبة طلبات مواطنيها .
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53 - في بلادي ظلموني الأحد 24 مارس 2019 - 11:38
المغرب أصبح على فوهة بركان وعدوة الحراك الشعبي الجزائري في الطريق إلى البلد وحذاري أن يخرج الشعب ومن تم سيرفع سقف المطالب
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54 - Abderrahim الأحد 24 مارس 2019 - 11:38
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل ظالم.
الطغيان يصنع الحرمان.
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55 - عبد الرحمان الأحد 24 مارس 2019 - 11:38
ستنتصرون.. قليل من الصمود وستحققون مرادكم... نحن نراهن عليكم لإنقاذ المدرسة العمومية من جبروت المحكومة الخاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي
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56 - مغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:39
الغاء التعاقد وجعل المباراة وطنية وليست جهوية من اجل تكافؤ الفرص كيف يعقل واحد في جهته عنده 14في الاجازة ماكيتقبل بحجة الجهة ماعنده خصاص في التخصص دياله والاخر في جهة اخرى عنده اجازة ب10 كيتقبل طاير لان الجهة فيها خصاص فضيع مثتل لشاون
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57 - محضر 20 يوليوز الأحد 24 مارس 2019 - 11:39
نفس السيناريو الذي يحدث الآن للأساتذة المتعاقدين هو نفسه الذي حدث لمعطلي محضر 20 يوليوز ، إنها نفس السياسة القذرة التي اتبعتها قادة حزب البيجيدي المحكومين مع الملفين ...ستظل حكومة العثماني كالنعامة تدفن رأسها حتى يمل الأساتذة ويستسلمون . أخبث وجوه السياسة منذ عهد الإستقلال هم قادة حزب العدالة والتنمية ، والله إنهم لا يوثق فيهم وهم الذين ارتضوا هذا الوضع الذي يعيشه الأساتذة المتعاقدين . والمتوقع أن حكومة العثماني ستنتصر على الأساتذة المتعاقدين ثم ستنعطف لتصفية حسابها مع المرسمين وعموم الموظفين استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي . كنا نتوقع خير في حكومة العدالة والتنمية ، لكن قادتها خانوا الأمانة وطعنوا الشعب منخلفه وخذلوه وسعوا فقط نحو تطبيق الإملاءات وتحقيق مآربهم الشخصية والعائلية . إن محاسبة قادة حزب العدالة والتنمية أصبح مطلبا شعبيا ، بنكيران سرق مناصب أطر محضر 20 يوليوز ثم وظف إبنته على حسابهم في الأمانة العامة مرسمة لا متعاقدة لتأكل أموالهم . إنه منتهى الظلم والتمييز " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " صدق الله العظيم
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58 - مريم فارسي الأحد 24 مارس 2019 - 11:39
دولة المخزنية و شعارات الدستور و الحريات و حقوق الإنسان فقط بالحبر و في المنصات الدولية المغرب يعرف تقدما ..أودي على تقدم و رجل التعليم و امرأة التعليم تحت الاقدام بزززززاف على المغرب التقدم.. غير يعط الرشاوي و التقاعدات سمينة من سببوا في دلك من زعماء أحزاب و وزراء
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59 - إنزكان الأحد 24 مارس 2019 - 11:40
حسبنا الله ونعم الوكيل.
وامعتصماه!
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0
60 - سعيد الأحد 24 مارس 2019 - 11:40
تحية احترام وتقدير لرجال الشرطة والقوات المساعدة على مجهوذاتهم المتواصلة للحفاظ على الأمن العام فهؤلاء الأساتذة لا علاقة لهم بالتعليم كيف يعقل لأستاذة تبيت في الخلاء مع استاذ دون الوقوع في اشياء غير أخلاقية حتى المستوى الدراسي لهؤلاء الأساتذة جد ضعيف
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61 - Adilon الأحد 24 مارس 2019 - 11:40
الشرطة تتوسلهم سبع مرات كي يفضو الإعتصام ووفرت لهم كافة الوسائل من حافلات و قاعات عمومية لكنهم أصرو على الفوضى ... تبارك الله على الاستاذ
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62 - مراقب الأحد 24 مارس 2019 - 11:41
ماذا استفادوا. شوشوا على ساكنة الرباط. ضيعوا من وقتهم وأموالهم وباتوا في العراء سيكون وبالا على صحتهم وفي النهاية يذهبون إلى حالهم والنوم والتعب يخامرهم بدون أن يقوموا بواجبهم المدرسي إزاء أبناء الشعب. في أول وهلة لا تقبلوا بالتعاقد وهنا نمكن أن نحييكم. أما ما فعلتم فجعلتم أنفسكم في موقف هش. الحكومة كانت ذكية في مرافعاتها. والكل ينادي بالجهوية الموسعة اللهم كانت أهداف أخرى فقد فاحت رائحتها من عدل وإحسان وبعض الأحزاب وبعض الساخطين على الوضعية من شمال وجنوب ومن يترقب بالخارج شعلتها. المغرب محصن ويعرف خروب بلاده.
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63 - جيل الفشل الأحد 24 مارس 2019 - 11:41
شبعو الخبز ماذا عن العاطلين و أصحاب الشواهد بدون عمل. يجب التعامل معهم بصرامة الوطن للجميع و الوظيفة ليست وراثية. العمل مقابل الأجرة. كفاهم استهزاء بالتلاميذ و اصحاب الحقوق. وقعتم على وثيقة عليكم احترامها او ترك الوظيفة هناك ملايين العاطلين.
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64 - Napolitano الأحد 24 مارس 2019 - 11:43
تكرر ما وقع في سنة1965 لم نعد نثق في الحكومة والسياسين المغاربة وفي تجار الدين بالخصوص.
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65 - مغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:43
مفهمتش كيفاش النهار الاول وقعتوا على التعاقد و دابا تتطالبوا الحكومة التراجع درتوا ديك القضية ديال دخل الرجل حتا نضمنها و ندخل الرجل الثانية من الاول رفضوا لطم مدام انك وقعتي عليها بايديك فتحمل مسؤولية افعالك و هاد الفوضى و محاولة اخضاع الدولة عن طريق تلمسيرات غادي ترلحوا منوا غير العصا و الهراوات حيت تطالبوا بشي حاجة لنتوما تنازلتوا عليها قبل و دابا باغينها بالقوة
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5
66 - استاذة رسمية الأحد 24 مارس 2019 - 11:44
مهزلة تلك الحالة التي وصلت اليها الاوضاع اللهم ابعد عنا فتنة الحياة الدنيا
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67 - أستاذ الأحد 24 مارس 2019 - 11:45
لا خير في أمة لا تحترم دستورها، ولا خير في أمة تهين أستاذها.
الله غالب
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68 - التلميذ الأحد 24 مارس 2019 - 11:45
تضامني التام مع كافة اساتذتي الذين افتقدناهم مند مدة . اتمنى ان تستجيب الدولة لمطالبهم المعقولة و نقول لهم لا نريدكم في حجرات درسنا الا و انتم في وضع مثلكم مثل زملائكم الرسميون . و اقول للوزارة انك تتحملين المسؤولية في ضياع الزمن المدرسي لاولاد الشعب
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69 - Hassan الأحد 24 مارس 2019 - 11:45
تساءلت لماذا قبلوا التوظيف بالعقدة ثم رفضوها ، لكن عندما سمعت أحد أعضاء الحكومة يتبرأ من هذا النوع من التوظيف و ينسبه لحكومة عباس الفاسي أدركت أن هذه الحكومة لن تلتزم بما وعدت به وعلى الأساتدة أن يستمروا بالنضال حتى يتحقق لهم مرادهم .سنة بيضاء أو سوداء تبعاتها تتحملها الحكومة
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70 - ولد سوس الأحد 24 مارس 2019 - 11:45
وبعد شهر من الان ستجد العثماني او الخليفي يستنكر التقارير الدولية الثي تقول ان الدولة المغربية تقمع حرية التعبير. لا اعلم لما هذه الصرامة وهذه التدخلات لا يتم القيام بها عندما يتعلق الامر بشرف الوطن او عندما تقوم مرتزقة البوليزاريوا بالدخول الى التراب المغربي. باحتصار دولة حقارة
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71 - علي الأحد 24 مارس 2019 - 11:46
هاد ناس مطالبهم جيبية و خبزية لا اقل ولا اكثر لايغرنكم زعمهم بالدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم واكثريتهم كانوا خدامين فالمدارس الخاصة بعقود وباجر زهيد(1500درهم)وساعات عمل كثيرة يوميا وكانت مردوديتهم مزيانة واليوم الحمد لله مع الدولة كلشي متوفر لهم اجر موظف السلم 10 (5000درهم للفوق) اشبغاو مزال. جوهر مطلبهم انهم مابغيين ان المدير او النائب الاقليمي للتربية مايبقى يراقب مردوديتهم او مدير المدرسة يبقى يراقب توقيت دخوله او خروجه. الاكثرية بغات فقط ترسم مع الوزارة من اجل التكاسل واجر شهري مضمون بدون عمل او مردودية. والكثير يعرف اين وصلت اليه المدرسة العمومية اليوم نظرا لغياب المراقبة والتقييم وغياب الضمير المهني لدى الاساتذة الاكثرية.
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72 - امحمد الأحد 24 مارس 2019 - 11:47
هي فالحقيقة ليلة سوداء لا بياض فيها لك الله يا وطني
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73 - Wislani الأحد 24 مارس 2019 - 11:48
ربما سنة بيضاء بدتت تظهر بوادرها هذه السنة .لأن التواصل بين الوزارة والاساتذة لايزيد المشكل إلا تعقيدا.
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74 - علي الأحد 24 مارس 2019 - 11:49
المتعاقدين خانو العقد مع الدولة لانهم وقعو على العقود في البداية وترتجعو في وسط الموسم ضاربين بالحائط مصلحة التلميد.واحد داخل عندو 45 عام وبغا ترسيم تا كون تحشم راك واقف على التعاقد.ولا بغين غي تخشوه فالدولة
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75 - حمو الأحد 24 مارس 2019 - 11:49
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . ولماذا التدخل العنيف خاصة انهم اساتذة ومسالمين في اعتصامهم ولم نرى منهم اي تخريب او تكسير او اعتداء على الغير ؟؟؟؟؟
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76 - مغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:49
لقد تجاوزوا كل الحدود وينبغي. استعمال. الصرامة معهم لا ينبغي. الخضوع. لابتزازهم
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77 - zine الأحد 24 مارس 2019 - 11:49
الفتنة نائمة لعن الله موقظها.أهي بداية الفوضى...؟!
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78 - أي نضال نريدإجتماعي أم فئوي؟ الأحد 24 مارس 2019 - 11:49
إنه الشوط الثاني من معركة تكسير العظام بين المتعاقدين ومن يخترق نضالهم السلمي المطلبي من جهة أولى و حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و من يدعمها في نظام المخزن الأوتوقراطي من جهة أخرى....هذا الأخير أبان وجهه القمعي العنيف و الشرس لمجابهة كل تحدي أمني لسلطته و لا يفرق بين الأخضر و اليابس و النضال الإجتماعي العارم و الفئوي الضيق و أنه لا يملك أية إجابة على المطالب الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور غير مقاربة القمع والتخوين رغم أن نضالات المتعاقدين تبقى نضالات محدودة لطابعها الفئوي الضيق و عدم انخراط أوسع الطبقات و الشرائح الاجتماعية في نضال إجتماعي عارم منتفض ضد سياسات التفقير و التراجع اللاشعبية المخزنية...
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79 - Richien الأحد 24 مارس 2019 - 11:50
اللهم عجل بالفرج للجميع سواءا أساتذة أو أكاديميات أو وزارات أو قوات مساعدة أو أفراد أمن، اللهم عجل بالفرج عاجلا غير آجل ما يرضي الجميع ويجنب هذا البلد الفتن. آمين وسلام على الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قيل في المثل: التقليد انتحار!
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80 - ملاحظ الأحد 24 مارس 2019 - 11:50
تحية للأمن الوطني .. ما يسمى بالأساتذة المتعاقدين يريدون تثبيتهم بالقوة !! الخدمة العسكرية هو أقصى ما يمكن تقديمه لهم
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81 - حميد النواري الأحد 24 مارس 2019 - 11:50
ان اصرار الاساتذة وقوتهم سيغلب تعنت الحكومة
المغرب كأي دولة في العالم الثالث يحكمه قانون : القوي ينتصر في الاخير

تحية صمود لابناء الشعب الاحرار
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82 - عبدوو الأحد 24 مارس 2019 - 11:51
انا حقا لا افهم لم ادخال مصطلح المدرسة العمومية في الشعارات .. الوزارة اكدت انها لن تتخلى عن المدرسة العمومية بل انا ارى ان التعاقد هو قرار في صالح المدرسة العمومية كي يعطي الاساتذة كل جهدهم في سبيل المدرسة العمومية و الا فليترك مكانه لمن هو مستعد لدلك ... اما نظام : "انا مخلص مخلص دبروا راسكم" ... هدا نظام خلق لنا مشاكل الاساتذه و السوايع الاضافية ناهيك عن مشاكل عدم الاحقية لكثير من الاساتذة و ايضا الكسل لا من جانب التلاميد و لا الاساتذة
اعتقد انه حقا حان الوقت لتغيير كل هده الافكار التي ياخدها الجميع حول الوظيفة العمومية بانها راحة البال ... لا يا سيدي لا نريدها راحة بال بل نريدها جد و اجتهاد
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83 - استاذ_مغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:52
بعد فض اعتصامنا السلمي بالقوة وبطريقة لا إنسانية من طرف جحافل القمع الهمجي والذي تعجز الألسن على وصف كل أشكال العنف والقمع الذي تعرضنا له في وطننا المغرب الجديد.
العديد من الأساتذة افترشوا الأرض تحت الأمطار وكأن بها كلاب متشردة بعد أن أنهكتهم هراوات المخزن اللعين وبعد مطاردات هوليودية في كل أنحاء عاصمة القرارات العبثية
والظالمة.
لك الله يا وطني
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84 - عادل الأحد 24 مارس 2019 - 11:52
ياحكومة استجيبي وادمجي الاساتذة انهم ابنائنا وليسوا اجانب. انك تعرفين جيدا انه لا علاقة بين الجهوية المتقدمة و مبدأ التعاقد فعوض ان تزودي الاكاديميات بالاموال زوديها باالاطر..وانك تعرفين جيدا انه من الناحية القانونية فالادارات توظف بالتعاقد لفترة مؤقتة سنة أو 4سنوات مثلا وليس لفترة طويلة.
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85 - صمود بطولي الأحد 24 مارس 2019 - 11:53
لله دركم سوى اليوم سوى غذا الادماج ولابد ... الدولة فقط تضيع الوقت هؤلاء شباب يافع له كامل الحق في الادماج في الوظيفة العمومية ليس مثلنا نحن شيوخ التعليم الذي لم نعد نقوى حتى استنكار ماتحيكه حكومات البيجيدي حتى في سرنا
احلف لكم باغلظ الايمان انه لو بقي زخم الاحتجاجات بهذا الشكل فشهر ابريل شهر الادماج لامحالة
الله النوفق والله البواجدة وحلوا بعض الملفات التي عمرت طويلا ضحايا النظامين السلم التاسع ....
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86 - متتبع الأحد 24 مارس 2019 - 11:53
الى متى سيظل أولياء التلاميذ ينتظرون نزول العصى السحرية من أجل حل هده المشاكل التي لن تنتهي ضاربين بعرض الحائط مردودية التعليم و المستوى الرديء الذي اصبح عليه التعليم في بلادنا زيادة على المبالغ الهامة التي اصبح الأساتذة ياخدونها عن كل مادة فيما يسمونه الساعات الإضافية . اللهم ان هدا منكر .
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87 - ........؟؟؟؟ الأحد 24 مارس 2019 - 11:55
أحيي من هذا المنبر الاساتذة وموقفهم الشجاع في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأن الحق في دول العالم الثالث تنتزع ولاتعطى فمزيدا من الصمود والثبات لأجل كرامتكم المستحقة وكرامة المدرسة الوطنية، لا تنتظروا هدايا من أحد ودافعوا عن حقوقكم المخولة لكم بحق القانون كمدنيين، ونأسف لقطاع الجيش وفئة ضباط الصف التي تأن في صمت وتعاني ظلم الدولة والمؤسسة العسكرية، برواتب هزيلة ووضع اجتماعي مزري، ولا من ينظر إلى احوالهم للأسف، مثالهم مثال سجناء الزنزانة 9 لتقريب الصورة.
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88 - Adam الأحد 24 مارس 2019 - 11:55
شكرا لكم جميعا لقد كفيتم و وفيتم.يكفينا شرفا انه لا زال هناك رجالا للتعليم رغم آلة القمع لم نسمع انهم خربوا او اهانوا احدا وفي الاخير تأتي قمامة المجتمع وتقول لنا انهم ان الاضراب يخدم اجندات سياسية.
كفى عبثا بعقول الناس فالجميع يعرف ما يجب القيام به لحل الازمة التي تسببت فيها الحكومة ومن يدور في فلكها.
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89 - L'apocalypse الأحد 24 مارس 2019 - 11:56
أشد بيدي على أياديكم وأقول لكم أن النصر آت لا محالة. واذا لم يتحقق مطلبكم فإن الشعار الذي ترفعونه الان سيتحول الى شعار اخر يستضمره كل مغربي حر.
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90 - عباسي الأحد 24 مارس 2019 - 11:58
الحل الأخير مع تعنث هؤلاء ورفضهم الإلتحاق بأقلامهم هو : إسناد الأقسام الإشهادية للمرسمين في ماتبقى من السنة الدراسية حتى ولو اقتضى الحال منح عطلة مبكرة لتلاميذ الأقسام غير الإشهادية
إسناد أقسام للمتدربين في المراكز الجهوية كما يمكن وبشكل مستعجل توظيف الحاصلين على الإجازة أو حتى المتقاعدين لما تبقى من السنة الدراسية. المهم إنقاذ السنة الدراسية وإنقاذ أبناء الشعب وأبناء البوادي خصوصا المقبلون منهم على امتحانات اشهادية .
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91 - مواطن مغربي الأحد 24 مارس 2019 - 11:58
تحية تقدير لرجال الأمن الوطني على المجهودات التي يقومون بها في مواجهة هؤلاء الانتهازيين الذين ضيعوا حقوق الآلاف من التلاميذ الأبرياء.أتمنى أن تكون الحكومة حازمة مع هؤلاء المخربين.
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92 - علاء الأحد 24 مارس 2019 - 12:00
من الاول ما يوقعوش على العقود و ما يبلوش ،علاش تال دابا ! هادو بغاوها ساهلة . المغاربة كلهم لي هضرت معاهم في الموضوع لا يتعاطفون معهم و كلشي عايق بيهم . لا ثم لا لالغاء التعاقد بل يجب تعميمه على باقي شرائح الوظيفة العمومية تدريجيا. يجب طرد هؤلاء و توقيف رواتبهم لانهم لا يحترمون شروط العمل و العقود التي وقعو عليها. يجب استبدالهم بأسرع وقت . يلعبون بالنار و سوف تحرقهم
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93 - driss الأحد 24 مارس 2019 - 12:02
PJD DEGAGE .ila retourne le payi un siecle voir plus en arriere
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94 - محضر 20 يوليوز الأحد 24 مارس 2019 - 12:02
نفس السيناريو الذي يحدث الآن للأساتذة المتعاقدين هو نفسه الذي حدث لمعطلي محضر 20 يوليوز ، إنها نفس السياسة القذرة التي اتبعتها قادة حزب البيجيدي المحكومين مع الملفين ...ستظل حكومة العثماني كالنعامة تدفن رأسها حتى يمل الأساتذة ويستسلمون . أخبث وجوه السياسة منذ عهد الإستقلال هم قادة حزب العدالة والتنمية ، والله إنهم لا يوثق فيهم وهم الذين ارتضوا هذا الوضع الذي يعيشه الأساتذة المتعاقدين . والمتوقع أن حكومة العثماني ستنتصر على الأساتذة المتعاقدين ثم ستنعطف لتصفية حسابها مع المرسمين وعموم الموظفين استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي . كنا نتوقع خير في حكومة العدالة والتنمية ، لكن قادتها خانوا الأمانة وطعنوا الشعب منخلفه وخذلوه وسعوا فقط نحو تطبيق الإملاءات وتحقيق مآربهم الشخصية والعائلية . إن محاسبة قادة حزب العدالة والتنمية أصبح مطلبا شعبيا ، بنكيران سرق مناصب أطر محضر 20 يوليوز ثم وظف إبنته على حسابهم في الأمانة العامة مرسمة لا متعاقدة لتأكل أموالهم . إنه منتهى الظلم والتمييز " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " صدق الله العظيم
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95 - المروكى الأحد 24 مارس 2019 - 12:03
الأمن والمتعاقدين خاوا خاوا
لا للإفراط فلهراوة
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96 - متعاطف مع الأساتذة المتعاقدين الأحد 24 مارس 2019 - 12:03
أنا متعاطف مع الأساتذة وأرى انه كان عليهم الاستجابة لمطلب ولاية الأمن والمبيت في القاعات العمومية.وعند بزوغ الصبح يعودوا مجددا إلى إمام البرلمان لاستكمال الاحتجاج. لنكن أذكياء و نعتمد النفس الطويل. ..
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97 - ستوب الأحد 24 مارس 2019 - 12:04
قانونا : العقوبة المنتظرة هي فسخ العقود باختصار شديد و بدون مراوغات.
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98 - في الصميم الأحد 24 مارس 2019 - 12:04
يبدو ان إخراج التعليم من الوضع المتردي الذي يعيش فيه ، يبقى التوظيف بالتعاقد أمرا مطلوبا ومرغوبا في ظل صلف وتغول نقابات وتنسيقيات التعليم ، التي تسعى لمقاومة أي إصلاح فيه خير ومنفعة للناشئة والأجيال القادمة . والذين يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه حين يسخرون من المستوى الدراسي المنحط لتلاميذتهم ويردوه الى أسرهم وكأن التعليم ليس بصناعة تحتاج إلى أناس لهم كفاءات لتدريسها . إذ من غير المعقول أن نطالب الآباء المراجعة مع أبنائهم الدروس ونعلم انها مسؤولية ليسوا أهلا لها وترجع لأهل الإختصاص . كان من الإمكان أن نطالب الآباء على قدر وسعهم ضمان الغذاء والمبيت والحنان والأمان لأبنائهم والتربية أما غير ذلك فيبقى ضرب من المحال.
اليوم مع التوظيف بالتعاقد ذلك التعاقد الذي لا يتنافى مع مدونة الشغل والذي يضمن لجميع الأطراف حقهم ، لم يعد يلاحظ غياب الأستاذ المتعاقد بالوثيرة التي كانت عليها من قبل وكذلك فترات الاستراحة الطويلة في شرب الشاي والمذاكرة. بل أكثر من ذلك أصبح هم الأستاذ المتعاقد حصول تلاميذه على نتائج عالية بعدما كان هم الكثير من قبل الحصول على تلاميذة يرغبون في ساعات الدعم...
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99 - Said الأحد 24 مارس 2019 - 12:05
السلام عليكم
اتظن أنك عندما احرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي/ وتركتني للداريات تدروني كحلا لعين الشمس في الفلوات/ أتظن انك قد طمست هوتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبتا تحاول لا فناء لثائر.
أنا كالقيامة دات يوم آت.
الله غالب.
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100 - الاسم من المغرب الأحد 24 مارس 2019 - 12:05
أهذه هي حقوق الانسان التي نتغنى بها في المحافل الدولية اهذا هو مغرب 2019 اهذه هي الإستراتيجية لمحاربة البطالة المتقفة : أي حاملي الشهادات العليا. ماذا أقول أنا المواطن البسيط الذي له 3 أطفال آخرهم في الثانوي . كيف أقنعهم كي يحبوا وطنهم كيف لي وأنا الجاهل الغير ذي المستوي التعليمي المتوسط أن أرفع راسي أمامهم وهم يرون بأم أعينهم مستقبلهم وبالملموس وبالتطبيقي كيف لي أن أدافع عنك يا وطني وهناك ؟؟؟؟؟؟؟؟ من ؟؟؟؟؟؟ وهناك من؟؟؟؟؟؟؟
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101 - عمر الأحد 24 مارس 2019 - 12:05
اضن ان الدولة الان تضرب اخماسا في اسداس لمواجهة النضال الذي يخوضه الأساتذة.. حيث انها تعي كل الوعي انها الفئة التي كان يخشا نضالها مند القديم كل الحكومات فايبارك الله كل استاذ يناضل من أجل مطالب مشروعية.
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102 - بدون جدوى الأحد 24 مارس 2019 - 12:05
نضال الأساتذة منذ القدم كان يرمي إلى تعطيل الدراسة بامتياز حيث يمكنهم الالتحاق و التفرغ لمهام أخرى مدرة للربح : فتجدهم تارة يتهافتون على الساعات الإضافية ليلا و نهارا-تفرغ لمشاريع تجزئات الأراضي - أنشطة جمعوية و حزبية و نقابية و انتخابية -- .....الخ) أما الشعارات فكانت لا تخلو ظاهريا من الدفاع عن المدرسة العمومية لكنه باطنيا و عند نيل فرصة التفاوض كانت تؤسس لتحسين الراتب و تقليص مدة الحصول على السلم 11 و حتى خارج السلم....و لا يجب غض الطرف أن رجال التعليم في المغرب وهبت لهم الدولة أفضل زمن مدرسي حيث العطل الرسمية و الموسمية على مدار السنة، 16 ساعة في الأسبوع و عند أقصى الحدود 24 أي بمعدل 4 سويعات في اليوم........و رغم كل هذه الامتيازات الاستثنائية نجد حال التعليم في المغرب يعيش الاضمحلال و يؤول مستواه نحو الاسفل و الدنيوية عالميا و عربيا.
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103 - حميد الأحد 24 مارس 2019 - 12:05
في الوقت الذي ينعم فيه بنكيران بالنوم العميق في فيلاه بحي الليمون وتحت حراسة أمنية وبتعاقد سبعة ملايين شهريا تتم مطاردة أبناء الشعب في شوارع العاصمة ،يضربون ويهانون لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي سلبتها منهم محكومة البواجدة بقيادة الانتهازي بنكيران.
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104 - حسن الأحد 24 مارس 2019 - 12:05
عجيب أمر هؤلاء المتاعقدين وقعوا بمحض إرادتهم على هذه العقود،ثم بعدها استعملوا مصطلح فرض علينا التعاقد.الحكومة أيضا وقعت عقدا مع الشعب وأدت القسم بأنها ستلتزم بالعقد التي وقعته مع الشعب من أجل تنزيل البرنامج الإنتخابي.وأنا أتساءل ما الفرق بين المتعاقدين الذين يخوننون الحكومةمن جهة والحكومة التي اخلت بالتزاماتهه اتجاه المواطنين؟
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105 - مواطن مراقب الأحد 24 مارس 2019 - 12:06
ما رأى المغرب غدرا منذ الاستقلال إلا من رجال التعليم الذين يستمتعون بأفضل توقيت ثم يطعنون ظهر الدولة و حتى تحريض الخارج للتدخل (الأمر الذي رأيناه مع الطلبة الغير المتدربين = الأساتذة المتدربين =أساتذة الغد سنة 2015) .....في خضم هذا وجب الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه الإضرار بفلذات أكباد الآباء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم ابناء الطبقة الكادحة من صغار الفلاحين و البائعين المتجولين و الجنود و المخازنية ووووو....نقطة إلى السطر .
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106 - مدوخ الأحد 24 مارس 2019 - 12:07
التعليم رسالة التعليم رسالة وعندما قال الشاعر كاد المعلم ان يكون رسولا فقد كان يقصد التشبيه في تفانيه في عمله ونكران الدات اما المطالب الاجتماعية كيفما كانت فمنها ما يتحقق ومنها ما يؤجل ومنها ما لا يمكن تحقيقه المتعاقدون لعبوا كل اوراقهم انه التهور وليس النضال وللعلم حراكهم سيؤثر سلبا على التعليم على المدى المتوسط والله اعلم
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107 - ضحايا النجاة الأحد 24 مارس 2019 - 12:07
عمال الانعاش ضحايا النجاة المعطلين في حالة ادماج المتعاقدين يجب دمج الكل .حسب وزير الداخلية ليس هناك ما يشير الى دمج الانعاشيين في الظهير المنظم للانعاش اوا العقدة فيها ما يشير الى التوظيف حتى التوظيف في الاكاديميات غير موجود بنذ في العقدة يشير الى ذلك .
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108 - من المسؤول عن ... الأحد 24 مارس 2019 - 12:13
...هذه الاحوال السيئة ؟؟؟.
اليسوا الذين فرضوا التعريب على اطفال المغاربة في التعليم العمومي ؟.
ذلك التعليم الذي انتج الاف الخرجين من شعب الادب والشريعة والاجتماعيات ، فلم يجدوا عملا في القطاع الخاص وصاروا يرغبون في الترسيم في الوظبفة العمومية.
وبعد كل هؤلاء الضحايا ما زالت هناك من يطال
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109 - كمال الأحد 24 مارس 2019 - 12:14
تحية لرجال الأمن الوطني.. والغريب أن المتعاقدين أصبحوا ينصبون أنفسهم كمدافعين عن المدرسة العمومية وراء مطالب خبزية.كيف لأناس سارعوا إلى التوظيف بالتعاقد ويسمون أنفسهم فرض عليهم التعاقد غريب والله غريب أمرهم
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110 - مواطن الأحد 24 مارس 2019 - 12:16
الأمن المغربي كفء، اربع ساعات وهو يتفاوض مع هؤلاء قبل اللجوء للقوة.
قضية اسقاط التعاقد وانقاذ المدرسة العمومية مردود عليهما.
اولا التعاقد مابقاش كاين توظيف جهوي مالقاوهش الاف الشباب.
ثانيا المدرسة العمومية ضايعة بسبابكم و مانساش ان اغلبكم بدرس ابناءه بالخصوصي - على الاقل هنا فاكاديمية مراكش اسفي -. و جاي يتظاهر.
بزاف عليكم المدرسة العمومية و بزاف عليكم الشعب.
ثالثا - مايجيش شي واحد يبرر لي اختيار توقيت 23 مارس انه كان عبثا! هاذوك هدفهم احياء الجراح من جديد و إركاع الدولة.
الدولة لن تركع
الأمن لن سيلمكم الشارع
الشعب سيلفظ من يترك ابناءه شهر بلا قراية
انشري هسبريس ولو تكون الف ديسلايك
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111 - Salah hajouji الأحد 24 مارس 2019 - 12:17
من العيب والعار ان نجد من من يسمون انفسهم رجال التعليم يتجولون في شوارع العاصمة في الساعة 2 من الليل محدثين بدلك فوضى وضجيج لامثيل لهما.ما ذنب الناس الذين يقضون الليلة في الفنادق. والسكان الذين انهمكوا من العياء خلال الاسبوع ان يستريحوا ليلة الاحد. انثم وقعتم على العقود بأيديكم فم ذنب هؤلاء ؟؟؟
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112 - أستاذ مرسم الأحد 24 مارس 2019 - 12:18
أرى بأن الدولة لا تستفيد من التجارب السابقة و لا تجارب الدول المجاورة ، فإذا كان فوج 2017/2016 الذي سمي أساتذة المتدربين و بعدد يصل الى 10000 أستاذ متدرب استطاع ان يركع الحكومة و ان تترسم عبر النضال فما بالك إذا اجتمع 70000 أستاذ متعاقد !! قد يقول البعض ان هؤلاء قد و قعوا عقدا أعود الى التاريخ و أقول أن الاستاتذة العرضيين و سد الخصاص و اساتذة التربية غير النضامية لم تجمعهم بالوزارة اي عقد لكن ادمجوا بسبب نضالاتهم، هذا بالاضافة الى الدول المجاورة التي سبقتنا الى التوظيف بالتعاقد في مجال التعليم لكنها فشلت وعدلت عن الامر بسبب الاضرابات ، أليس هذا كاف لأن نصف الدولة بالغبية !!
وإذا اردنا ان ننجح التوظيف بالتعاقد فعلينا أولا ان نطبقه على الموظفيين الساميين و رؤساء الديوان في كل الوزارات و ناهبي المال العام....
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113 - رابي الأحد 24 مارس 2019 - 12:19
اصبروا وصابروا او تنازلوا واستسلموا.انهم خدام الامبرياليات ينفذون اوامر اسيادهم وعلى راسهم صندوق النقد الدولي الملعون.انه عربون على ضياع وطن وانمحاء امل شعب بكامله.اذا كنتم تناضلون من اجل الخبز فهم يخططون للابادة الذكية للشعوب. زمن العبودية والرق يعود وبدعم من الحكام الخدام الاوفياء للراسمالية العالمية المدمرة .هيهات هيهات على شعب تنخره الانتهازية البسيطة والوصولية . الامور اكثرخطورة من وظيفة مشبوهة او ادماج لا معنى له ...الزرواطة امر بسيط وعادي على طريق الكفاح وهي مجرد مقدمة او لفت انتباه لما بعدها....؟؟لا تستغرب غدا اذا واجهتك الطائرات والدبابات وشتى انواع القوات المسلحة لارضاء ناهبي مستقبل البلاد والعباد.فهل انتم ونحن كلنا نعيش في ظل دولة؟؟؟؟؟الانتباه والحذر واجب على المناضلين وحتى المتطفلين عليه.
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114 - استاد الأحد 24 مارس 2019 - 12:20
لا الترسيم لا العدل و الاحسان لا مهندسوا الساعات الخصوصية بالتقاعس لا نريد اساتدة همهم الوحيد الأجرة
يجب طردهم و إدماج اساتدة جدد
يجب الغاء شروط التوظيف و إسناد المهمة لمديري المؤسسات التعليمية لكي يوضفوا بعقود يتم تجديدها و فسخها وفق المردودية
يجب القطع مع منطق الماضي
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115 - علي الأحد 24 مارس 2019 - 12:20
يخافون من تكلفة التعليم .
فلينتظروا تكلفة الجهل
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116 - هزلت الأحد 24 مارس 2019 - 12:20
مع الاسف هزلت الحياة في ضل حشومة/حكومة/ لا تهتم بشعبها . اللهم ان هدا منكر
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117 - أيت السجعي الأحد 24 مارس 2019 - 12:20
العناد دائما ما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فقد كان على الاساتذة العودة لعملهم بعدما أوصلوا صوتهم خاصة وأنهم من الناحية القانونية في موقف ضعف لأنهم سبق وأن وقعوا على عقد عمل وناس القانون يقولون بأن العقد شريعة المتعاقدين نعم نحن مع اعطاءهم ضمانات الاستقرار الإداري لكن في المقابل عليهم القيام بواجبهم والا سيجدون أنفسهم في مواجهة القانون.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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