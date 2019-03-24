24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمد بلحسن الوزاني يستشرف تداعيات "محنة الديمقراطية" بالمغرب
- انتقادات ترافق زيارة بنكيران لساحة "جامع الفنا"
- الاحتجاجات الرافضة "استمرار بوتفليقة" تهز عالم الأعمال في الجزائر
- مأزق الـ"بريكست"
- ثيفيناغ يسهل التعريب والفرنسة ويؤجل الأمازيغية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسيرة بالرباط تدافع عن المدرسة العمومية وتؤازر مطالب "المتعاقدين"
في سياق الأجواء المشحونة التي يشهدها قطاع التعليم بالمغرب ومعركة الشد والجذب بين "الأساتذة المتعاقدين" وبين الحكومة، نظّم الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم، الذي يضم أزيد من 30 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا، اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، مسيرة وطنية حاشدة ضد "المخططات الحكومية التي تستهدف مجانية التعليم" وتضامنا مع أساتذة الأكاديميات الذين يطالبون بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.
وانطلقت المسيرة، التي عرفت مشاركة قوية للأساتذة المتعاقدين على الرغم من قضائهم ليلة بيضاء دامية بشوارع العاصمة، من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان، بحضور قيادات أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي ونقابات تعليمية وجمعيات حقوقية ومدنية وفصائل طلابية يسارية في إطار "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".
ورفع المشاركون في الاحتجاج الوطني شعارات تنتقد "هجوم الدولة على المدرسة والجامعة العموميتين"، وأكدوا أن توظيف الأساتذة ضمن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يروم "الإجهاز على كافة الخدمات العمومية وتخلي الحكومة عن أدوارها الاجتماعية".
واعتبر المحتجون أن القانون الإطار للتعليم رقم 51.17 يدخل ضمن "مخططات الحكومة للإجهاز النهائي على ما تبقى من مجانية التعليم وشرعنة تسليعه وتفويته للقطاع الخاص"، داعين الحكومة إلى ضمان تعليم عمومي مجاني وجيد إلى كافة بنات وأبناء الشعب المغربي.
وقال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة، في تصريح لهسبريس، إن مشاركة تنظيمه اليساري في هذا الاحتجاج تأتي للرد على "السياسات التعليمية التي تدخل البلاد إلى النفق المسدود، سواء تعلق الأمر بالقانون الإطار للتعليم أو مسألة التوظيف بالعقدة".
من جهته، اعتبر مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة يدل على أن "مربع الحكم في المغرب يتحكم فيه الأمنيون وليس الحكومة"، مضيفا أن "سياسة مواجهة نضالات الأساتذة ومختلف الفئات بالقمع و"الزرواطة" سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي".
وأضاف البراهمة، في تصريح لهسبريس، أن مطالب الأساتذة المتعاقدين "مشروعة وتهم 70 ألف أستاذ فرض عليه التعاقد"، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على نظام التعاقد من خلال التوظيف الجهوي هي "مجرد محاولة لاحتواء مطالب هؤلاء لأنهم لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية".
بدوره، قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن مسيرة 24 مارس تُنادي بحق المغاربة في تعليم جيد وعمومي ومجاني، لافتا إلى أن "جل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم منذ ستينيات القرن الماضي فشلت فشلا ذريعا وأوصلتنا إلى الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم".
العزيز دعا حكومة العثماني إلى "التوقف عن الإجرام في حق المغاربة" وإطلاق حوار وطني حقيقي يشارك فيه الجميع من أجل الوصول إلى تصور موحد حول قضية التعليم المغربي، وزاد أنه "لا يعقل أن يكون في قطاع التعليم أساتذة موظفون مع الأكاديميات ونوع آخر ينتمي إلى نظام الوظيفة العمومية".
المتظاهرون دعوا الحكومة إلى سحب مشروع القانون الإطار للتعليم من البرلمان بسبب الخلاف حول مضامينه بين مختلف المكونات، وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "خطورة هذا المشروع أنه يستهدف مجانية التعليم من خلاف فرض رسوم على المغاربة مقابل متابعة التعليم في الجامعات كمرحلة أولى ثم في التعليم الثانوي التأهيلي كمرحلة ثانية".
وتابع الراقي، في حديث لهسبريس، أن الأسر الميسورة التي تدعي الحكومة أنها هي المستهدفة بهذه الرسوم "لا وجودة لها أصلا بالتعليم العمومي؛ لأن أبناء هذه الفئة يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية والبعثات وخارج المغرب".
وأردف المتحدث إلى أن ما يُسمى بـ"تنويع الوضعيات النظامية داخل قطاع التربية الوطنية يهدف إلى ترسيم التوظيف بالتعاقد، وسيصبح بقوة القانون بعد المصادقة عليه بالبرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
ونظام توظيف بالجهة معمول به في جميع انحاء اروبا والولايات المتحدة وكندا وهناك بعض التوظيفات محلية. ومعمول به حتى في المغرب بالجماعات المحلية.وخلق صناديق التقاعد جهوية.ومن يريد العمل فمرحبا ومن يريد شى أخر فليدهب إلى البحر.
حان الوقت للقضاء على ازلال العدل و الاحسان و التوحيد و الاصلاح و انا لا أرضى لابني ان يدرسه متل هؤلاء الدين لا هم له سوى برمجة عقول التلاميذ نحو الانتماء الجماعة
برافوا المخزن و برافوا الامن على الاحترافية
المدرسه العموميه و التعليم الهادف قرر له التهميش منذ بداية الثمانينات و سياسات التقويم و التبعيه وو ثم بعد ذلك قررت الدولة فض يدها عن مسؤولياتها تجاه الخدمات العامه بقدر المستطاع في قطاع التعليم و الصحه العموميه و التكوين ووو .
اين كنتم يا بشر حين ظهرت مافيات التعليم الخاص و بعدها اصبح كل من يملك خربه يجعلها مدرسه؟!
الستم انتم من يدفع كل شهر مرغما على اطفاله من دمه و قوته لكي يكدسهم في احدى دور التعليم الخاص؟ لا ساحه للرياضه و لا مكان للعب ولا اي شي و مع ذلك تدفعون اموالكم دون اي هدف!
الشعب السلبي و الانتهازي و الذي هو نتيجة تعليم فاشل اصلا هو السبب و هو الضحيه.
انتظروا الاسوا.
إتباع الخطوات الفرنسية في مسألة التعاقد ستؤدي إلى الكارثة, فالمواطن الفرنسي يبقى مطمئن ويؤدي وضيفته بمعنويات مرتفعة لأنه في أسوإ الحالات بعد فقدان وضيفته سيحصل على راتب فقدان الشغل, وبعدها إن لم يجد وضيفة أخرى يحصل على أجرة البطالة. أما في المغرب فالكارثة تنتضر هؤلاء المسحوقين, لذلك فهم لا يستطيعون حتى التفكير في الزواج وبناء أسرة. إذا مررت الدولة هذه الخطوة, موضفوا القطاع العام يقدرون بمآت الآلاف, يعني مستقبلا,ستمر لقطاعات أخرى, ستنقرض مآت الآلاف من الأسر, وسيتكون مجتمع من العزاب,وستحل الطامة الكبرى بالمجتمع المغربي, سينخفض معدل الولادة بشكل دراماتيكي, سيعاني قطاع العقار, ستتقلص الطبقة الوسطى المحرك الأساسي للإقتصاد, وقد بدأت ملامح هذه الكارثة.
المغرب ليس لعبة لكم أيها المتهورون, لا تكتفوا بالنظر إلى الأهداف التي رسمتموها أمام أنوفكم, فكروا في العواقب, المغرب ليس مؤهل بعد لهكذا خطوات.
من أحب المدرسة العمومية عمل من أجلها بالعمل مع من يتابعون دراستهم داخل فصولها . أولئك الاطفال الابرياء ( إلا من ذَنْبِ الفقر ) و المراهقين الذين يحلمون بمستقبل فيه شغل شريف ينقذهم من بؤس العيش ، الذين أنتم قدوتهم و أملهم في الوصول إلى تحقيق أحلامهم ، تركتموهم لشأنهم و أضعتم من عمرهم أياما و أسابيع بدعوى الدفاع عنهم .
و الحقيقة أنكم تدافعون عن مصلحتكم الخاصة و الضيقة .
وهذا حالنا في بلدان انعدم فيها التخطيط العلمي الرزين و انتشرت فيها الاعتباطية و الانتهازية .
تعمل الدولة طبقا لمبادئ الانصاف وتكافئ الفرص في اقرار مبدإ المساهمة في تمويل التعليم العلمي بصفة تدريجية من خلال اقرار رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة اولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية ،وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع الاخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الاداء "
أين كانت هذه الأحزاب عندما فرض نظام التعاقد على هذه الفئة هكذا هي تعلن دعمها لأي حركة ؛ تنزل إلى الشارع (على قلتها العددية) تنتعش من معاناة الأخرين إلا أنها سرعان ما تنسحب دون تحقيق أي شيء تعبش على الأوهام و تنتظر عودة ماركس و لينين. العدمية و الوصولية و الإنتهازية شيمهم.