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الرئيسية | مجتمع | مسيرة بالرباط تدافع عن المدرسة العمومية وتؤازر مطالب "المتعاقدين"

مسيرة بالرباط تدافع عن المدرسة العمومية وتؤازر مطالب "المتعاقدين"

مسيرة بالرباط تدافع عن المدرسة العمومية وتؤازر مطالب "المتعاقدين"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الأحد 24 مارس 2019 - 17:00

في سياق الأجواء المشحونة التي يشهدها قطاع التعليم بالمغرب ومعركة الشد والجذب بين "الأساتذة المتعاقدين" وبين الحكومة، نظّم الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم، الذي يضم أزيد من 30 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا، اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، مسيرة وطنية حاشدة ضد "المخططات الحكومية التي تستهدف مجانية التعليم" وتضامنا مع أساتذة الأكاديميات الذين يطالبون بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.

وانطلقت المسيرة، التي عرفت مشاركة قوية للأساتذة المتعاقدين على الرغم من قضائهم ليلة بيضاء دامية بشوارع العاصمة، من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان، بحضور قيادات أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي ونقابات تعليمية وجمعيات حقوقية ومدنية وفصائل طلابية يسارية في إطار "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".

ورفع المشاركون في الاحتجاج الوطني شعارات تنتقد "هجوم الدولة على المدرسة والجامعة العموميتين"، وأكدوا أن توظيف الأساتذة ضمن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يروم "الإجهاز على كافة الخدمات العمومية وتخلي الحكومة عن أدوارها الاجتماعية".

واعتبر المحتجون أن القانون الإطار للتعليم رقم 51.17 يدخل ضمن "مخططات الحكومة للإجهاز النهائي على ما تبقى من مجانية التعليم وشرعنة تسليعه وتفويته للقطاع الخاص"، داعين الحكومة إلى ضمان تعليم عمومي مجاني وجيد إلى كافة بنات وأبناء الشعب المغربي.

وقال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة، في تصريح لهسبريس، إن مشاركة تنظيمه اليساري في هذا الاحتجاج تأتي للرد على "السياسات التعليمية التي تدخل البلاد إلى النفق المسدود، سواء تعلق الأمر بالقانون الإطار للتعليم أو مسألة التوظيف بالعقدة".

من جهته، اعتبر مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة يدل على أن "مربع الحكم في المغرب يتحكم فيه الأمنيون وليس الحكومة"، مضيفا أن "سياسة مواجهة نضالات الأساتذة ومختلف الفئات بالقمع و"الزرواطة" سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي".

وأضاف البراهمة، في تصريح لهسبريس، أن مطالب الأساتذة المتعاقدين "مشروعة وتهم 70 ألف أستاذ فرض عليه التعاقد"، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على نظام التعاقد من خلال التوظيف الجهوي هي "مجرد محاولة لاحتواء مطالب هؤلاء لأنهم لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية".

بدوره، قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن مسيرة 24 مارس تُنادي بحق المغاربة في تعليم جيد وعمومي ومجاني، لافتا إلى أن "جل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم منذ ستينيات القرن الماضي فشلت فشلا ذريعا وأوصلتنا إلى الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم".

العزيز دعا حكومة العثماني إلى "التوقف عن الإجرام في حق المغاربة" وإطلاق حوار وطني حقيقي يشارك فيه الجميع من أجل الوصول إلى تصور موحد حول قضية التعليم المغربي، وزاد أنه "لا يعقل أن يكون في قطاع التعليم أساتذة موظفون مع الأكاديميات ونوع آخر ينتمي إلى نظام الوظيفة العمومية".

المتظاهرون دعوا الحكومة إلى سحب مشروع القانون الإطار للتعليم من البرلمان بسبب الخلاف حول مضامينه بين مختلف المكونات، وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "خطورة هذا المشروع أنه يستهدف مجانية التعليم من خلاف فرض رسوم على المغاربة مقابل متابعة التعليم في الجامعات كمرحلة أولى ثم في التعليم الثانوي التأهيلي كمرحلة ثانية".

وتابع الراقي، في حديث لهسبريس، أن الأسر الميسورة التي تدعي الحكومة أنها هي المستهدفة بهذه الرسوم "لا وجودة لها أصلا بالتعليم العمومي؛ لأن أبناء هذه الفئة يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية والبعثات وخارج المغرب".

وأردف المتحدث إلى أن ما يُسمى بـ"تنويع الوضعيات النظامية داخل قطاع التربية الوطنية يهدف إلى ترسيم التوظيف بالتعاقد، وسيصبح بقوة القانون بعد المصادقة عليه بالبرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - القاسمي جمال الأحد 24 مارس 2019 - 17:12
بالأمس اتفقو ووقعو واليوم يطالبون ؟؟؟؟؟!!!!!مادمت في المغرب لا تستغرب شعباً وحكوماً
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-136
2 - الدكالي الأحد 24 مارس 2019 - 17:13
لا يمكن ان تعتذروا للتلميذ. هذا التلميذ. دفعته الظروف لولوج اامدرسة العمومية. فوجدكم أمامه. لم يختر هو استاذه. لكن أجد خلطا في المطالب. البعض يطالب بالترسيم. جميع الموظفون اتبعوا مسطرة خاصة تنتهي بالترسيم. وفي. التعليم. جميع الاساتذة. حتى الذين تخرجوا بنجاح من مراكز التكوين. اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية. ليصبحوا مرسمين. ولم يوظف اي شخص مرسم من الانطلاقة
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-68
3 - التحقوا بأقسامكم الأحد 24 مارس 2019 - 17:13
كفى من الاحتجاج.انتم من وقعتم على عقود الذل و المهانة .فلتتحملوا مسؤولياتكم.ماذنب أولئك التلاميذ الذين يبقون امام ابواب الثانويات و المدارس تترصدهم الاعين المقيتة عودوا الى اقسامكم فان النضال الحقيقي يوجد هنالك.ربوا ابناءنا و بناتنا و علموهم...هذا هو النضال
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-107
4 - علاء الأحد 24 مارس 2019 - 17:14
تدافعون على المدرسة العمومية وتتركون أبناء الشعب بلا دراسة. في فرنسا أصحاب البدلات الصفراء يشتغلون في أيام العمل ويحتجون يوم السبت اما انتم فتوقفتم عن العمل وتركتم أبناء الشعب بلا دراسة وتدعون انكم تدافعون عن المدرسة العمومية. ما هذا التلاعب؟
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-64
5 - مدرسة الجودة الأحد 24 مارس 2019 - 17:16
المدرسة هي عصب الحياة في المجتمعات المتحضرة. تهميش أطرها و احتقارهم هو تهميش للمجتمع و احتقاره..بنكيران قضى على المدرسة بتكريسه للهشاشة الاجتماعية لأطر المدسرة و الوظيفة ككل،عبر سنه للتعاقد و ردمه لنظام التقاعد..ثم يأتون من بعد ذلك للتحدث عن جودة الخدمات في المرفق العام..بنكيران فخخ البلاد و هاهو الأن يتمتع بمعاش تكميلي قدره 9 مليون..يجب أن يقدم للعدالة و يحاكم من أجل تخريب المدرسة العمومية و رفع منسوب احتقان المجتمع.
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64
6 - حسن الأحد 24 مارس 2019 - 17:16
السنة الدراسية أشرفت على النهاية والتلاميذ استعملتموهم كذريعة للي أيدي الحكومة وتدعون أنكم تدافعون عن المدرسة العمومية،ليست لكم خبرة في التدريس ولم تتلقوا أي تكوين وتطلقون على أنفسكم أساتذة،أرجوا من الوزارة أن تفسخ هذه العقود وتعوضكم بمن لهم غيرة على أبناء الفقراء
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-46
7 - ابو مريم الأحد 24 مارس 2019 - 17:17
حالة المجتمعات والدول يقاس من خلال حالة تعليمها
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58
8 - الحل الخوصصة والجهوية الأحد 24 مارس 2019 - 17:17
الحل هو خوصصة التعليم مع ضمان مجانية التعليم لطبقة الفقيرة.والجهوية لتوظيف حسب ميزانية ومناصب المتوفرة في الجهة.
ونظام توظيف بالجهة معمول به في جميع انحاء اروبا والولايات المتحدة وكندا وهناك بعض التوظيفات محلية. ومعمول به حتى في المغرب بالجماعات المحلية.وخلق صناديق التقاعد جهوية.ومن يريد العمل فمرحبا ومن يريد شى أخر فليدهب إلى البحر.
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-52
9 - احمد الأحد 24 مارس 2019 - 17:18
ها اللي قلنا من الاول ، لقد تم تسييس المطالب بالكامل ، وجهات لا تريد الخير لهذا الوطن ركبت الأمواج وتحاول عبثا تسجيل نقاط على الدولة ، تحاول أن تسيطر على الشارع ، هذا غير ممكن ، كل القوى الأمنية وأحرار هذا الوطن سيتصدون لهذه المخططات المشؤمة التي ترمي إلى الفتنة .
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-34
10 - الناقد الأحد 24 مارس 2019 - 17:19
تهافت الآباء على. "زواق" المدارس الخصوصية هو الذي دمر المدرسة العمومية التي لن يعاد لها الاعتبار إلا باقتناع الآباء بأن بلادة بعض أبنائهم لن تتحول إلى ذكاء بالمال.
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30
11 - فرض الباطل بالقوة الأحد 24 مارس 2019 - 17:20
لم يسبق للمغرب ان تعرض للبلطجة كما حصل مع المتعاقدين الدين قامو بالنصب والاحتيال في عملية التعاقد وبعد دلك اخدو التلاميد كورقة ضغط واستعملو قوتهم العددية للاجبار على التعاقد ولكن الشعب لا يتعاطف معهم نهائيا
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-17
12 - متتبع الأحد 24 مارس 2019 - 17:20
إحتجاجات أساتدة التعاقد مقدمة لحراك شعبي وشيك في المغرب،على العقلاء ثني الجهلاء عن مخططات كارثية على الوطن
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21
13 - مجرد رأي الأحد 24 مارس 2019 - 17:21
المشكل ليس في إدماج هؤلاء في أسلاك الوظيفة العمومية، المشكل هو أن جلهم حاصلون على دبلومات عليا ( ماستر و دكتوراه) ومنه فبمجرد دمجهم سينتقلون إلى المطالبة بالترقية بالشهادة ما سيدخل المدرسة العمومية في دوامة أخرى من الإضرابات ...
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13
14 - محمد الأحد 24 مارس 2019 - 17:23
يجب طردهم و توظيف اساتدة جدد من لا يحترم العقود لن يحترم العمل و التلميد و الوقت و لا خير فيهم لهدا البلد و يتبجحون بالمدرسة و المجانية
حان الوقت للقضاء على ازلال العدل و الاحسان و التوحيد و الاصلاح و انا لا أرضى لابني ان يدرسه متل هؤلاء الدين لا هم له سوى برمجة عقول التلاميذ نحو الانتماء الجماعة
برافوا المخزن و برافوا الامن على الاحترافية
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-14
15 - مواطن فهايمي الأحد 24 مارس 2019 - 17:25
النفاق بعينية كاين شي انتهازيين كيتسناو غي الموجة علاش يركبواااا كاينين حوايج اكتر من هاذ الشي ...وحتى واحد ماكيهضر اعليهم...وباز .....اعليكم
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14
16 - omar الأحد 24 مارس 2019 - 17:26
دخلتو غير لبارح وباغيين الترسيم حشومة مضيعين التلاميذ في قرايتهم
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6
17 - الغرباء الأحد 24 مارس 2019 - 17:27
فقتو معطلين المغاربه!
المدرسه العموميه و التعليم الهادف قرر له التهميش منذ بداية الثمانينات و سياسات التقويم و التبعيه وو ثم بعد ذلك قررت الدولة فض يدها عن مسؤولياتها تجاه الخدمات العامه بقدر المستطاع في قطاع التعليم و الصحه العموميه و التكوين ووو .
اين كنتم يا بشر حين ظهرت مافيات التعليم الخاص و بعدها اصبح كل من يملك خربه يجعلها مدرسه؟!
الستم انتم من يدفع كل شهر مرغما على اطفاله من دمه و قوته لكي يكدسهم في احدى دور التعليم الخاص؟ لا ساحه للرياضه و لا مكان للعب ولا اي شي و مع ذلك تدفعون اموالكم دون اي هدف!
الشعب السلبي و الانتهازي و الذي هو نتيجة تعليم فاشل اصلا هو السبب و هو الضحيه.
انتظروا الاسوا.
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11
18 - حسناء اوزيت الأحد 24 مارس 2019 - 17:29
الدولة تلهو بالمغاربة و تبيع وتخضعنا للامبريالية كل هؤلاء الوزراء درسوا في الخارج.. المغرب نموذج للقمع والعسكرة..وينقل تجربته تنموية الفاشلة للافارقة!!!!!! التعاقد نظام فاشل ويزيد الوضع سوءا نرفض التعاقد بكل تسمياته..على المتعاقدين في القطاعات الأخرى الالتحاق بالاساتدة لالغاءه تحية لكم الاساتدة
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-6
19 - مواطن الأحد 24 مارس 2019 - 17:29
فشل الاحزاب والنخب وتردي القيم والعزوف عن المشاركة السياسية جعلنا نرى من جديد مواجهة بين الامن و المواطن في الشارع...الاستاد خرج لاحتجاج عن مضض والامن تصرف وفق صلاحياته عن مضض بينما الكائنات السياسية في راحة تامة...تلك هي المشكلة...المسوولية مجتمعاتية قبل ان تكون اجتماعية
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10
20 - سعيد الأحد 24 مارس 2019 - 17:31
فالشرطة والقوات المساعدة لهم بالمرصاد تحية طيبة لرجال الشرطة والقوات المساعدة على مجهوذاتهم المتواصلة للحفاظ على الأمن العام فهؤلاء الأساتذة لا علاقة لهم بالتعليم حتى مستواهم التعليمي ضعيف اعتصامات بالليل وتحرشات جنسية بكل أنواعها استاذ واستاذة في الخلاء وبالليل ماذا سيكون غير الرومانسيه
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4
21 - اب متضرر الأحد 24 مارس 2019 - 17:31
لا أقبل أن يدرس أبنائي أساتذة غير مرتاحين على الأقل نفسا، لذلك كل من يحترم نفسه عليه أن يساند انطلاقا من موقعه وإلا الكل سيدفع الثمن غاليا حينما يعلو الفساد كل الضمائر الحية
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1
22 - ملاحظ الأحد 24 مارس 2019 - 17:32
المغرب بلد السيبة .. "الأساتذة المتعاقدين" انتهازيون لا يصلح معهم إﻵ الصح صحيح .. تحية لرجال الأمن، نحن أولياء التلاميذ معكم .. القانون للجميع و فوق الجميع و لا أحد فوق القانون
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9
23 - الحل...؟ الأحد 24 مارس 2019 - 17:34
لازم من حل سريع لقضية التعليم...! بصفة نهائية ...لأن العنف لا يفيد في شيء...و إنما يعقد الأمور...مشكلة التعليم لا يجب طرحها على البرلمان ...لأنه ببساطة لا يزيد إلا تعقيدا في الصراعات الخاوية ....بل و الشخصية .
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11
24 - عبد الفتاح الأحد 24 مارس 2019 - 17:35
لا للنقل, الوضع ليس هو الوضع:
إتباع الخطوات الفرنسية في مسألة التعاقد ستؤدي إلى الكارثة, فالمواطن الفرنسي يبقى مطمئن ويؤدي وضيفته بمعنويات مرتفعة لأنه في أسوإ الحالات بعد فقدان وضيفته سيحصل على راتب فقدان الشغل, وبعدها إن لم يجد وضيفة أخرى يحصل على أجرة البطالة. أما في المغرب فالكارثة تنتضر هؤلاء المسحوقين, لذلك فهم لا يستطيعون حتى التفكير في الزواج وبناء أسرة. إذا مررت الدولة هذه الخطوة, موضفوا القطاع العام يقدرون بمآت الآلاف, يعني مستقبلا,ستمر لقطاعات أخرى, ستنقرض مآت الآلاف من الأسر, وسيتكون مجتمع من العزاب,وستحل الطامة الكبرى بالمجتمع المغربي, سينخفض معدل الولادة بشكل دراماتيكي, سيعاني قطاع العقار, ستتقلص الطبقة الوسطى المحرك الأساسي للإقتصاد, وقد بدأت ملامح هذه الكارثة.
المغرب ليس لعبة لكم أيها المتهورون, لا تكتفوا بالنظر إلى الأهداف التي رسمتموها أمام أنوفكم, فكروا في العواقب, المغرب ليس مؤهل بعد لهكذا خطوات.
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-2
25 - مظلوم الأحد 24 مارس 2019 - 17:35
الله يأخذ الحق فالمسؤولين ديال هاذ البلاد
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12
26 - سام الأحد 24 مارس 2019 - 17:36
لوكان المتعاقدين المحتجين على حق للجؤوا إلى القضاء بدلا من التظاهر في الشوارع و نهج أسلوب اليسار للضغط على الحكومة القضية سياسوية فيها تسييس للمس بالاستقرار الاجتماعي الذي يعرفه المغرب
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3
27 - هشام كولميمة الأحد 24 مارس 2019 - 17:38
عندما لا يفهم إنسان ما نوع الصراع الدائر الآن بين الشعب(الأساتذة المتعاقدون) و الحكومة على الأقل يبحث لفهم ما وقع عن طريق التساؤل و و و و.....أما أن تصدر أحكاما مجانية و جاهزة و لا تتعب نفسك في فهم ما جرى و يجري....فهذا لا يمكن تسميته إلا بالانتهازية و أيضا الأنانية حتى مع أبناء طبقتك و تزكي طبقة أخرى هي السبب في عدم فهمك ما يجري.شكرا على التفاعل.
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2
28 - غالب فريد الأحد 24 مارس 2019 - 17:38
لماذ التعاقد بالتعليم خلافا لباقي القطاعات حبذا لو بدأت الحكومة بقطاعات سهلة المنال كان أخف له لكن اختارت القطاع الذي يضم رجالا ونساءا لا يخافون ولا يهابون حتى الموت بحكم مجالهم التثقيفي والاكاديمي
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1
29 - Hamou الأحد 24 مارس 2019 - 17:41
انهم لا وطنيه لهمِ يتلاعبون بمصير اولاد الشعب. بدعوى الترسيم. نطالب الدوله بخوصصه التعليم. ودفع اقساط الدراسه للفقرا. وتسيير المدارس من الخواص. مادام ان الدوله فشلت في التعليم. لو اشتغلتم عند الخواص .لكان مصيركم الطرد. انتم عاله على المغاربه ودافعي الضريبه
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1
30 - أبو بكر الأحد 24 مارس 2019 - 17:43
افعلوا ما شئتم و لا تجعلوا أنفسكم مدافعين عن شيء لا " تُقَدِّرونَه" .
من أحب المدرسة العمومية عمل من أجلها بالعمل مع من يتابعون دراستهم داخل فصولها . أولئك الاطفال الابرياء ( إلا من ذَنْبِ الفقر ) و المراهقين الذين يحلمون بمستقبل فيه شغل شريف ينقذهم من بؤس العيش ، الذين أنتم قدوتهم و أملهم في الوصول إلى تحقيق أحلامهم ، تركتموهم لشأنهم و أضعتم من عمرهم أياما و أسابيع بدعوى الدفاع عنهم .
و الحقيقة أنكم تدافعون عن مصلحتكم الخاصة و الضيقة .
وهذا حالنا في بلدان انعدم فيها التخطيط العلمي الرزين و انتشرت فيها الاعتباطية و الانتهازية .
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3
31 - مغريبي الأحد 24 مارس 2019 - 17:44
اين هو حق التلاميذ ،اكتر من شهر وهم خارج اسوار المدرسة. ان كنتم تبحثون عن مصلحة التلميذ يجب ان تطالبو بحققوكم وانتم في اقسامكم او على الكثر يوم اضراب كل اسبوع. اما الحقيقة فعكس ذالك انتم اساتذة انتهازين جعلتم التلاميذ ادرع بشرية من اجل تحقيق الغنيمة الكبرى الا وهي الوظيفة العمومية لتبدأ الغيبات غير المبررة والشواهد الطبية
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3
32 - رد الأحد 24 مارس 2019 - 17:45
المادة 45 من مشروع القانون الاطار رقم 51-17
تعمل الدولة طبقا لمبادئ الانصاف وتكافئ الفرص في اقرار مبدإ المساهمة في تمويل التعليم العلمي بصفة تدريجية من خلال اقرار رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة اولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية ،وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع الاخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الاداء "
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4
33 - مغربي وافتخر الأحد 24 مارس 2019 - 17:49
والله العيب والعار على هؤلاء المسمون بالأساتذة ومن يساندهم. يجب طردهم كليا لأنهم في عطلهم الكثيرة سياح وحينما يبدأ وقت التدريس يضربون. في الحقيقة لم يبقوا لائقين للتدريس والله. فيق يا شعب وساند الحكومة لطرد هاذه الشرذمات الخطيرة. هدفهم الوحيد هو إلادماج في الوظيفة العمومية كي يتركوا القسم ويخلصوا ويذهبون للتعليم الخاص
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5
34 - daoudi الأحد 24 مارس 2019 - 17:49
أحزاب اليسار كعادتها تركب على مطالب الأساتذة المتعاقدين.
أين كانت هذه الأحزاب عندما فرض نظام التعاقد على هذه الفئة هكذا هي تعلن دعمها لأي حركة ؛ تنزل إلى الشارع (على قلتها العددية) تنتعش من معاناة الأخرين إلا أنها سرعان ما تنسحب دون تحقيق أي شيء تعبش على الأوهام و تنتظر عودة ماركس و لينين. العدمية و الوصولية و الإنتهازية شيمهم.
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6
35 - prof senior الأحد 24 مارس 2019 - 17:56
اعتذر واعتذر،نيابة عن الشعب المغربي.ادمعت عيني عندما رأيت فيديو همجية الأمن.يا عناصر الامن،الم تتعلموا في المدارس الحكومية ،الا تدرسون أطفالكم فيها؟يجب أن تكونوا حماة المواطنين العزل ، لا ان تشبعوهم ضربا وإهانة.فهم كانوا يحتجون بطريقة جد سلمية،لايطالبون إلا بمهنة كريمة تقيهم شر الفقر ليربوا ويعلموا أطفالكم .عذرا ثم عذرا
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0
36 - مهتم الأحد 24 مارس 2019 - 17:58
فئة من المنافقين والكذابين يوهمون التلاميذ والآباء بأن الدولة لن تعطيهم التقاعد ولا تغطية ولا ترقية لهم كيف لمن لا أخلاق ولا مروءة لديه أن يربي ويعلم أبناء الشعب سواء بالتعاقد أو بالترسيم فلن تؤدوا واجبكم اتجاه التلاميذ هدفكم النوم والشواهد الطبية والماندة طالعة إلى مزبلة التاريخ.
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