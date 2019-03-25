عصيد يتهم الدولة و"الفقه التقليدي" بإطالة عمر "زواج القاصرات"

هسبريس - أمال كنين

يرى أحمد عصيد، المفكر والحقوقي المغربي، أن استمرار زواج القاصرات أمر ساهمت فيه الدولة وانتشار الفكر التقليدي في بعض المناطق، ناهيك عن عدم التمكن من استيعاب المفهوم الجديد للطفولة.

عصيد الذي يرفض "زواج القاصرات" ويعتبره "اغتصابا للقاصرات تحت مسمى الزواج"، قال ضمن حوار مع هسبريس إن الأمر يرتبط بـ "ظاهرة من مخلفات الماضي تدل على أننا لم نحدث تطورا كبيرا في التحديث".

وأضاف: "لم نستطع أن نطور عقليات الناس، سواء في البوادي أو حتى الحواضر، وكذلك داخل المدرسة المغربية"، معتبرا أن انتشار الظاهرة سببه "استمرار تصور لا يعترف بالطفولة بمعناها الحديث".

ويرى الباحث المغربي أن الطفولة كسن هي مرحلة لها بيداغوجية خاصة وتربية خاصة، مضيفا أن "الطفل له حقوق دولية معترف بها، كما أن المدرسة العصرية الحديثة استمدت مفهوم الطفولة لتشتغل به لتقوم بتهييئ الطفل ليصبح شابا ثم مواطنا، في حين هذا المنظور لم تستطع العقلية التقليدية في المغرب استيعابه".

وشرح عصيد أن الفرق بين الطفولة في معناها الحديث وذاك القديم هو أن الأخير يعتبر أن الطفل خاضع لوصاية الغير الذي يمكنه أن يقوم بما يشاء تجاهه، وقال: "لا يتم النظر للنمو النفسي والذهني، بل يتم النظر فقط للنمو الجسماني واعتبار أن الطفلة هي فقط لحم وعظم ولا يرون إن كان النمو النفسي والعقلي متكاملا".

تابع: "المشكل أن هذه الرؤية ظلت مستشرية حتى بالمدرسة المغربية؛ فبعض أساتذة التربية الإسلامية ظل لديهم شيء من ترسبات الفقه القديم التراثي، وبالتالي التيار المحافظ يدخل هذا الفقه إلى المدرسة رغم أنف الدولة".

على صعيد آخر، اعتبر عصيد أن الدولة لم تقم بالشيء الكثير لمحاربة الظاهرة، خاصة في بعض المناطق مثل ورزازات وميدلت، متحدثا عن وجود إحصائيات خطيرة لدى بعض التنظيمات المدنية بهذا الخصوص.

وأضاف قائلا: "الآباء في بعض المناطق يرون أن هؤلاء الطفلات لا يقمن بشيء، وأن عليهم تزويجهن، وبالتالي فإن أكبر معركة يجب الانخراط فيها تهم تمدرس الفتاة؛ إذ يجب الحرص على أن تلج الفتيات القرويات المدارس"، مشددا أيضا على ضرورة "حرص الدولة بصرامة على أن تجعل المواطنين يحترمون الطفولة".