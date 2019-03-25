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كُتّاب وآراء
عيوش: المستقبل رهين الإنجليزية .. وأبناء زعماء في البعثات الأجنبية
قال نور الدين عيوش، رئيس مؤسسة "زاكورة" للتربية، إن "النقاش حول لغة التدريس يجب أن يكون محددا بفكرة واحدة هي المستقبل، حيث إن المتأمل في واقع اللغات يعرف جيدا أن اللغة العربية أو الأمازيغية أو الدارجة المغربية أو الفرنسية ليست أكثر اللغات تداولا ونجاحا في العالم"، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو التعليم باللغة الإنجليزية "من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأضاف عيوش، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بعض الأحزاب تحشر التعليم ضمن الحسابات السياسية، فيما المطلوب هو الجواب عن سؤال بأي لغة ستشتغل الأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تمكنهم من اللغات القوية في حالة مغادرتهم أرض الوطن"، مشددا على أن "الفرنسية متداولة هي أيضا لكن ليست بدرجة اللغة الإنجليزية التي ستحدد مستقبل الأجيال اللاحقة".
وحكا عيوش عن تجربته مع حفيده الذي أصر على تلقينه باللغة الإنجليزية "لأنها لغة المستقبل"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يزايد على رسمية اللغتين الأمازيغية والعربية، لكن المستقبل واضح"، مشددا على أن "الكثير من القيادات السياسية ترسل أبناءها للدراسة في البعثات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وفي مقابل ذلك تدافع عن تلقين أبناء الضعفاء باللغة العربية".
وأشار المتحدث إلى أنه يحب اللغة العربية ويدافع عنها، لكن السؤال العميق هو "هل هي لغة العلوم والاقتصاد والمستقبل؟"، لافتا إلى ضرورة التدريس باللغات الأجنبية، والإنجليزية بالأخص، وزاد أن "خيار الفرنسية الآن هو بسبب غياب أساتذة يجيدون الإنجليزية، والمطلوب هو تدارك التأخر على مستوى تلقينها، والبدء منذ الوقت الراهن في الإعداد لذلك لضمان استفادة الأجيال القادمة".
وأورد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين أنه "حتى المؤتمرات العالمية التي تقام على الأراضي الفرنسية، فإن اللغة الإنجليزية هي المعتمدة في الأشغال، بحكم قوتها وانتشارها"، مبرزا أن "الواقعية عنصر حاسم في مثل هذه الأمور"، معطيا مثال دولة رواندا واختياراتها، قائلا: "رواندا دولة استعمرتها فرنسا وتتحدث بالفرنسية رسميا وحتى على مستوى اليومي والمجتمعي، لكن الرئيس حسم في الموضوع واختار الإنجليزية، وأصبحت الآن رسمية، ومكنت أطفال هذا البلد الإفريقي من الانفتاح على كل بلدان العالم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
المهم لغة الارض هي اللغة العربية شئتم ام ابيتم لغة القران
لاكن اشكالية المغرب هناك حرب من بعض الامازيغ العلمانين علي العربية. يعني مسالة سياسية. هدفها القضاا علي العربية... تحت غطااا التعليم.
لكن أيضا رهين بتوفير تعليم ذو جودة لأبناء الشعب و كذالك رهين بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب التعليم المغربي فشل فشل ذريع في عهد عيوش و أصدقاءه و لا يمكن أن يصلع التعليم من أفسده لذالك نتمنى أن نرى رجال من بني جلدتنا و ثقافتنا و ديننا يصنعون أركان اصلاح التعليم الذي سنبنس به أمتنا المغربية و ليس أشخاص تفرضهم ماما فرنسا لعمل بكل جد و عزيمة على تدمير تعليمنا و من بعده مجتمعنا هويتنا ديننا و وطننا المغرب
المطلوب ليس استبدال لغة بلغة ولكن اضافة تدريس معارف جديدة باللغة التي تنتجها.
فلا احد يطالب بتدريس المعارف.الاسلامية بلغة اجنبية.
انما عدم تعريب تدريس العلوم البحتة مثل الرياضيات والفزياء والكمياء.
وبعد ان ظهرت تقنيات البىمجة الحوسبية صار من الضروري تدريسها بالانجليزية.
فلا بد للطفل المغربي من الالمام بثلاث لغات على الاقل قبل الباكالوريا ( العربية والانجليزية والفرنسية او الاسبانية)
واذا اضاف لغة رابعة في الجامعة سيكون اوفر حظا في سوق الشغل الدولية.
المدرسه يجب ان تكون لخدمه التلميذ و ليس لجلب أرباح شخص يشتري فيلا و ياخد ملايين من الآباء و يعطي للأساتذة الف درهم و يصبح صاحب المدرسه من أعيان المدينه رغم انه لم يتاجر في القمح او السيارات او الملابس اورادوات البناء و لكنه تاجر في التعليم و تلاعب بمستقبل الامه
اقترح ان يمنع الملك المدارس الخاصة و يبني في كل مدينه مدرسه نموذجيه تكون منفصله عن وزاره التعليم و تابعه لهيئه خاصه يلتحق فيها احسن و اذكى التلاميذ و هذه المدرسه تكبر و تتوسع بحسب عدد التلاميذ النجباء يعني يمكن تكون مدينه فيها اكثر من مدرسه نموذجيه بدون مقابل و لكن اذا أراد تلميذ غير مغربي ان يلتحق بها يؤدي مصاريف الدراسة
و طبعا يجب انتقاء الأساتذة جيدا و ايضا يجب ان يسمع المفتشون للتلاميذ و ايضا للآباء و يجب ان يكون للآباء موقع في النت لوضع شكاياتهم و ملاحظاتهم
الأمازيغية ليست لغة حية هي عبارة عن لهجات تختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للدارجة المغربية التي تعتبر كذلك لهجة مشتقة من اللغة العربية.
الشعوب تزدهر وترقى لما يكون التعليم باللغة الأم، خير دليل دول متقدمة في جميع المجالات مثل اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا....
لهذا وجب علينا في المغرب التدريس باللغة العربية مع الإنفتاح على لغات حية وخاصة الإنجليزية .
أما رأي السيد عيوش فلا يهمنا إطلاقا فالمغاربة الأحرار يعرفون تمام المعرفة أهدافه التي تحارب اللغة العربية لغة العلم و المعرفة و القرأن والسنة.
تحياتي من الديار الألمانية.