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الرئيسية | مجتمع | عيوش: المستقبل رهين الإنجليزية .. وأبناء زعماء في البعثات الأجنبية

عيوش: المستقبل رهين الإنجليزية .. وأبناء زعماء في البعثات الأجنبية

عيوش: المستقبل رهين الإنجليزية .. وأبناء زعماء في البعثات الأجنبية
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 25 مارس 2019 - 19:00

قال نور الدين عيوش، رئيس مؤسسة "زاكورة" للتربية، إن "النقاش حول لغة التدريس يجب أن يكون محددا بفكرة واحدة هي المستقبل، حيث إن المتأمل في واقع اللغات يعرف جيدا أن اللغة العربية أو الأمازيغية أو الدارجة المغربية أو الفرنسية ليست أكثر اللغات تداولا ونجاحا في العالم"، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو التعليم باللغة الإنجليزية "من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأضاف عيوش، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بعض الأحزاب تحشر التعليم ضمن الحسابات السياسية، فيما المطلوب هو الجواب عن سؤال بأي لغة ستشتغل الأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تمكنهم من اللغات القوية في حالة مغادرتهم أرض الوطن"، مشددا على أن "الفرنسية متداولة هي أيضا لكن ليست بدرجة اللغة الإنجليزية التي ستحدد مستقبل الأجيال اللاحقة".

وحكا عيوش عن تجربته مع حفيده الذي أصر على تلقينه باللغة الإنجليزية "لأنها لغة المستقبل"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يزايد على رسمية اللغتين الأمازيغية والعربية، لكن المستقبل واضح"، مشددا على أن "الكثير من القيادات السياسية ترسل أبناءها للدراسة في البعثات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وفي مقابل ذلك تدافع عن تلقين أبناء الضعفاء باللغة العربية".

وأشار المتحدث إلى أنه يحب اللغة العربية ويدافع عنها، لكن السؤال العميق هو "هل هي لغة العلوم والاقتصاد والمستقبل؟"، لافتا إلى ضرورة التدريس باللغات الأجنبية، والإنجليزية بالأخص، وزاد أن "خيار الفرنسية الآن هو بسبب غياب أساتذة يجيدون الإنجليزية، والمطلوب هو تدارك التأخر على مستوى تلقينها، والبدء منذ الوقت الراهن في الإعداد لذلك لضمان استفادة الأجيال القادمة".

وأورد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين أنه "حتى المؤتمرات العالمية التي تقام على الأراضي الفرنسية، فإن اللغة الإنجليزية هي المعتمدة في الأشغال، بحكم قوتها وانتشارها"، مبرزا أن "الواقعية عنصر حاسم في مثل هذه الأمور"، معطيا مثال دولة رواندا واختياراتها، قائلا: "رواندا دولة استعمرتها فرنسا وتتحدث بالفرنسية رسميا وحتى على مستوى اليومي والمجتمعي، لكن الرئيس حسم في الموضوع واختار الإنجليزية، وأصبحت الآن رسمية، ومكنت أطفال هذا البلد الإفريقي من الانفتاح على كل بلدان العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - غيور الاثنين 25 مارس 2019 - 19:10
لاولادنا العربية ولاولادكم اللغات الاجنبية. انه التمييز بين ابناء الشعب فلهم الطبو الهندسة و غيرهما ولاولادنا اللغة العربية والتكوين المهني للاشتغال في ضيعات اولادهم
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7
2 - موح الاثنين 25 مارس 2019 - 19:11
الدولة تريد خوصصة كل شيئ. عليها ان تلغي الوظيفة العمومية اي جميع الوزارات وكل واحد يتدبر امره ويرجع الى قبيلته.
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4
3 - Hassia Boukhnouna الاثنين 25 مارس 2019 - 19:12
تريدون تكريس الفرنسوية علاش؟ في اي ميدان تتفوق فيه فرنسا و يميزها كدولة؟ لا شيئ مطلقا خلافا لما يتخيله المغربي...المغربي يعتقد ان كل الاجانب يعرفون الفرنسية و يعتقد بغباء ان هاتفه المحمول و حاسوبه المحمول و الالات التي يستعمل يوميا انها من صنع و انتاج و فكر فرنسي..المغربي يتخيل ان كل ما يقرؤه بالفرنسية هو فرنسي..يقرأ فرويد و دوستويفسكي و جاكوبسون و شارلو و اوربيد و دانتي و سيربانتيس و خوليو اغليسياس و ترافولتا و رولاندو الخ يعتقد المسكين انهم فرنسيون...المغربي يعتقد ان الراديو هو من اختراع فرنسي و ان التلفزة و الثلاجة و الطابعة و الغسالة و الكات كات الخ هي فرنسية...و حين يسافر الى بلدان مجاورة يصدم بعنف الا احد يعرف التفوه بالفرنسية..المغربي مسكين: حين يبحث في مواقع فرنسية لا يجد اي شيئ نافع في حياته اليومية اللهم البلا بلا و التفاهات..المغربي ينقل كل سلبيات فرنسية الغارقة في ازمة و المفلسة لدرجة تبيع بنياتها..المغربي يغتقد حين يكتب: je vais au souk de Larbaa à côté de Sidi Moul Koubba يعتقد انه تقدم و حداثي و عصري و ذكي..يعتقد ان الطب هو فرنسي..فرنسا لا تتميز في اي ميدان مطلقا....
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6
4 - أستاذة بالإعدادي الاثنين 25 مارس 2019 - 19:12
اسيدي بغينا غير الفرنسية لوليداتنا والإنجليزية تكتسب فيما بعد اما زعماء المغرب لا الحقوقيون والسياسبون وزراء ونواب ومستشارون وحتى النقابيون يدرسون أبناءهم في البعثات او المدارس الحرة وفي آخر المطاف يرسلونهم إلى الخارج لضمان مستقبلهم بحكم ان في المغرب لم يعد لهم اي مستقبل
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-7
5 - مغربي من ألمانيا الاثنين 25 مارس 2019 - 19:13
السؤال المطروح آش كدير ذيك المرأة في الصورة. لماذا لاتزال ترى في المشهد السياسي المغربي رغم صورها المنافقة. أين رجولة الرجال والاحزاب..
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6 - الصحراوي الاثنين 25 مارس 2019 - 19:14
والله ماعرفنا منين شدوك تقول الدارجة الان قلت الحقيقة والاصح اجي واش عندك شي راي قار ام كالدي يريد الاشهار بنفسه خالف تعرف.
المهم لغة الارض هي اللغة العربية شئتم ام ابيتم لغة القران
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2
7 - دارلمان الاثنين 25 مارس 2019 - 19:16
الانكليزية لغة التدريس في غانا ونيجيريا (لغة رسمية) وفي باكستان فهل تقدمت هذه الدول? المشكل ليس اللغة,المشكل في المحتوى والمقرر والمواد
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5
8 - عمر الاثنين 25 مارس 2019 - 19:16
و بغيتي ولاد الشعب يقراو بالدارجة. الفرنسية انتهت و كل الدول التي اعتمدتها كلغة أولى أو ثانية متأخرة عن أقرانها و الكارثة لدى الدول الأفريقية الفرنكفونية
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9 - الحمد لله الاثنين 25 مارس 2019 - 19:17
الجولان اصبحت اسرائلية بعد القدس ونحن نناقش اي لغة ندرس بها ابناءنا بدء الاسلام غريب وسيعود غريب فطوبا للغرباء
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-3
10 - بركاك الطاليان الاثنين 25 مارس 2019 - 19:19
هده افكار يعرفها كل المغاربة، ليس من جديد.. انضرو ايطاليا تدرس بلغتها و الانجليزية، اسرايل بالعبرية و الانجليزية. اليابان كدالك. روسيا كدالك. البرتغال كدالك.
لاكن اشكالية المغرب هناك حرب من بعض الامازيغ العلمانين علي العربية. يعني مسالة سياسية. هدفها القضاا علي العربية... تحت غطااا التعليم.
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11 - عاصم الاثنين 25 مارس 2019 - 19:19
من الدارجة الى الانجليزة؟ زير معانا أسي عيوش و قل لنا اللغة العجيبة التي ستوصلنا للمريخ!
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12 - الشياضمي الاثنين 25 مارس 2019 - 19:19
تحليل منطقي يجب الاخد به على المدى القريب او المتوسط اما ترسيم الامزيغية فهو قول السياسيين لربح عدد من الاصوات الامزيغية في الانتخابات
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13 - Peace الاثنين 25 مارس 2019 - 19:20
و فعلا اللغة الانجليزية مهمة جدا, فاذا اردت ان تدرس الاعلاميات و الاقتصاد, خصوصا بعض المواد الاقتصادية مرتبطة بالكمبيوتر وProgrammation او الحسابات مثل وFinance و Controlling او الاقتصاد العالمي, او Communication
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14 - الورداني الاثنين 25 مارس 2019 - 19:20
أمة بدون لغة وطنية رسمية حقيقية من المستحيل أن تحترمها الأمم الأخرى.
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15 - ahmed الاثنين 25 مارس 2019 - 19:20
ها السيد عيوش بداء يقول المعقول فعلا لابد على المدى القريب والمتوسط توجيه بوصلة تعليمنا المترنح نحو اللغة الإنجليزية الحية علها تبعت فيه بعض الحياة
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16 - جلال الاثنين 25 مارس 2019 - 19:20
انا دائما مختلف مع السيد علوش خاصة في ادراج دارجة اللغة التعليم انا الان معه متفق تماما مع رأيه اؤيده بشدة اللغة العربية اللغة القرآن والمسجد الأمازيغية لهجة ليست لغة تصلح حفاظ على الثرات الأمازيغي مكتسب كل المغاربة الفرنسية فاتها القطار تعاني حتى في بلدها الأم فرنسا الفرنسيين الآن اتهجوا نحو تعلم الانجليزية الدراجة اللغة السوق درب لا يمكن تدخل إلى المدرسة التعليم المستقبل اللغة الانجليزية والصينية هي اللغات العلوم التجارة والإقتصاد كيف يجرؤ بن كيران على دفاع اللغة العربية أبناءه يدرسون في فرنسا بن كيران يقوم بنفس المهمة القذرة خداع الشعب قام بها علال الفاسي وحزب الاستقلال يكرره البيجدي المتاسلم منافق الأبناء القادة البيجدي يدرسون مدارس الخاصة والبعثات الفرنسية
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17 - wood الاثنين 25 مارس 2019 - 19:22
من يعتقد ان تعلم لغة أو إعتمادها في التعليم ستخرجه من التخلف فهو واهم ، فدول إفريقيا أعتمدت اللغة الفرنسية و أخرى اللغة الإنجليزية و ما زالت تتخبط في المشاكل لان المشكلة ليست في اللغة بقدر ما هي في تلك النخبة التي ستقود البلاد و مدى قدرتها على تسييرها و إيجاد الحلول لمشاكلها ، أما أولائك الذين يدرسون في البعثات الأجنبية فأغلبهم بدون مستوى علمي و يعتمدون على نفود أبائهم و أقرابائهم ليزرعوهم في مناصب تم تفصيلها على مقاسهم، بل هذه الفئة من المجتمع هي التي تدفع البلد إلى مزيد من التقهقر لأنه كان دائما بالنسبة لهم غنيمة يتم إقتسامها حسب قواعد أرساها المخزن مند زمان ، و يستعملون اللغات الأجنبية لإيهام العامة بإنتماءهم لطبقة اجتماعية راقية بينما لدى كلا الطرفين نفس العقلية المتخلفة !!؛
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18 - salmi الاثنين 25 مارس 2019 - 19:22
و الله العضيم مبقيت فاهم شي حاجة .......تخلطو عليا العرارم
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19 - Amar الاثنين 25 مارس 2019 - 19:23
مجرد تساؤل .كيف استطاعت رواندا الخروج من الهيمنة الفرنسية؟
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20 - كمال أبو حمزة الاثنين 25 مارس 2019 - 19:24
مع اختلافي مع هذا الرجل في أغلب تدخلاته، إلا أنني هذه المرة اتفق معه في توجهه لأن اللغة الإنجليزية هي اللغة رقم واحد وهي لغة العلوم والإقتصاد مع حبي للغة العربية لأنها لغة القرآن إلا أنها لا تساعد على تعلم العلوم في الوقت الراهن على الأقل .
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21 - عبد الله الاثنين 25 مارس 2019 - 19:26
نعم المستقبل رهين باللغة الأنجليزية كأول لغة أجنبية في المغرب و تليها الأسبانية
لكن أيضا رهين بتوفير تعليم ذو جودة لأبناء الشعب و كذالك رهين بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب التعليم المغربي فشل فشل ذريع في عهد عيوش و أصدقاءه و لا يمكن أن يصلع التعليم من أفسده لذالك نتمنى أن نرى رجال من بني جلدتنا و ثقافتنا و ديننا يصنعون أركان اصلاح التعليم الذي سنبنس به أمتنا المغربية و ليس أشخاص تفرضهم ماما فرنسا لعمل بكل جد و عزيمة على تدمير تعليمنا و من بعده مجتمعنا هويتنا ديننا و وطننا المغرب
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22 - عبد الحق الاثنين 25 مارس 2019 - 19:26
هذا فقط كلام من أجل أن يطيحو باللغة العربية. هؤلاء الاشخاص أعداء العرب والعربية والقرآن . من العوام يصدقون كلامهم ويضنون أنهم يتعاطفون مع المواطنين المغاربة الفقراء تلاميذ وآباء. لكن العوام لايعلمون أن هذه الجملة في حد ذاتها هي إساءة للغة العربية البارزة والقوية وهي لغة أي شئ بل وهي الأغنى وبإمكانها الإندماج في أي ميدان نضرا لغنى مفرداتها وتعابيرها الذكية والهذافة. وهذا يعرفونه محاربيها ولهذا يشنون الحرب عليها لكي لايبقى من يعلم كيف يقرأ القرآن دستور الأمة. بل وقالو نوضف الأمازيغية لكنهم وجدوا أغلب مفرداتها عربية. وهم من صنعو الميز العنصري بين العرب والأمازيغ في بلاد المغرب الحبيب. وهم من صنعو بيع الكل وعمل الكل من أجل المال بل كل العمل حلال مادمت لاتؤذي الناس فالاه غفور رحيم. أختم وأقول الله ناصر لغته ودينه ولو كره الأعداء. واستيقضو يا إخواني المغاربة المثقفين
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23 - مواطن مغربي في ايطاليا الاثنين 25 مارس 2019 - 19:26
لف صورة لها الف معنى الدين و النيفاق
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24 - محمد ابن اسليمان الاثنين 25 مارس 2019 - 19:26
نريد تدريس اللغات الوطنية (الدارجة و الامازيغية)+الانجليزية....اما الباقي فهو مضيعة الوقت و مضيعة الاجيال....
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25 - موظف فاهم الاثنين 25 مارس 2019 - 19:29
يجب من الآن الإشتغال على الانجليزية، أي شعبة توجد في الجامعة يجب أن يكون لها مقابل بالإنجليزية، العلوم الإجتماعية و طبيعية، خصوصا في الماستر والدكتوراه، هذا هو الحل للخروج من هذه الدائرة المفرغة التي عنوانها "عدم توفر أطر لتدريس بالانجليزية"
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26 - جاد الاثنين 25 مارس 2019 - 19:29
صورة معبرة عيوش ينظر الى مستقبل بيده و عينيه ومتحمس بينما ماء العينين تنظر الى مستقبل بتحفظ
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27 - هناك تعتيم ... الاثنين 25 مارس 2019 - 19:30
... وعدم توضيح الرؤيا.
المطلوب ليس استبدال لغة بلغة ولكن اضافة تدريس معارف جديدة باللغة التي تنتجها.
فلا احد يطالب بتدريس المعارف.الاسلامية بلغة اجنبية.
انما عدم تعريب تدريس العلوم البحتة مثل الرياضيات والفزياء والكمياء.
وبعد ان ظهرت تقنيات البىمجة الحوسبية صار من الضروري تدريسها بالانجليزية.
فلا بد للطفل المغربي من الالمام بثلاث لغات على الاقل قبل الباكالوريا ( العربية والانجليزية والفرنسية او الاسبانية)
واذا اضاف لغة رابعة في الجامعة سيكون اوفر حظا في سوق الشغل الدولية.
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28 - abd 1 الاثنين 25 مارس 2019 - 19:31
This time I totally agree with you Mr ayouch.
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29 - محمد ريان الاثنين 25 مارس 2019 - 19:36
اللغة السائدة في المغرب هي لغة الخشب مع الأسف ذلك أن الأمور أسندت إلى غير أهلها وأصبح كل يتدخل حسب قناعاته الحزبية والعرقية ولغاية في نفس يعقوب .
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30 - حمزة الاثنين 25 مارس 2019 - 19:36
صراحة صورة لها معنى عميق فرغم اختلاف ألوانهم الحزبية فهم يعملون لنفس الهدف وهو تحطيم هذا الشعب كلهم وجه لعملة واحدة
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31 - خاليييد الاثنين 25 مارس 2019 - 19:37
يجب على الدوله ان تمنع التعليم الخاص نهائيا في المغرب لان هذه المدارس و البعثات تكرس الطبقية و العبوديه و تخرج لنا رجال اعمال و سياسيين المستقبل في حين ان المدرسه العموميه تخرج العمال المياومين و الباعه المتجولين و جيوش المعطلين و المشرملين و المجرمين و الإرهابيين
المدرسه يجب ان تكون لخدمه التلميذ و ليس لجلب أرباح شخص يشتري فيلا و ياخد ملايين من الآباء و يعطي للأساتذة الف درهم و يصبح صاحب المدرسه من أعيان المدينه رغم انه لم يتاجر في القمح او السيارات او الملابس اورادوات البناء و لكنه تاجر في التعليم و تلاعب بمستقبل الامه
اقترح ان يمنع الملك المدارس الخاصة و يبني في كل مدينه مدرسه نموذجيه تكون منفصله عن وزاره التعليم و تابعه لهيئه خاصه يلتحق فيها احسن و اذكى التلاميذ و هذه المدرسه تكبر و تتوسع بحسب عدد التلاميذ النجباء يعني يمكن تكون مدينه فيها اكثر من مدرسه نموذجيه بدون مقابل و لكن اذا أراد تلميذ غير مغربي ان يلتحق بها يؤدي مصاريف الدراسة
و طبعا يجب انتقاء الأساتذة جيدا و ايضا يجب ان يسمع المفتشون للتلاميذ و ايضا للآباء و يجب ان يكون للآباء موقع في النت لوضع شكاياتهم و ملاحظاتهم
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32 - نزار الاثنين 25 مارس 2019 - 19:40
الآن تكلمت الكلام الصحيح ،فالإنجليزية هي لغة المسقبل،نرفع لك القبعة هذه المرة،ونرجو أن تدافع على هذا التوجه لإنقاذ أجيال المستقبل
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33 - ayoub الاثنين 25 مارس 2019 - 19:40
عندكوم جوج حلول يا اما تردو الاعتبار للغة العربية. لتنصرو هذه الامة او لا تقريو بالانجليزية لمواكبة جميع الدول ... بلاما تبقاو دورو فبلاصتكوم و تنتاقدو يا اما. وقفة حازمة لاستعمال اللغة العربية فكل المجالات او لا ننكمشو بحالنا بحال باقي الدول و نتبعو القطيع
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34 - المصير الاثنين 25 مارس 2019 - 19:40
اين ذهب دعائك للهجة الدارجة؟
مي مي
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35 - محمد القدوري الاثنين 25 مارس 2019 - 19:41
التخلف في التفكير حينما نعتقد بأن اللغة هي الحل لمشكلة التعريم مسالة التعليم أوسع من ذلك ، لأن الغة وسيلة للتواصل ، كلما كانت اللغة التي يتواصل بها والأقرب اليه تساعده عند الإبداع والإنتاج ، المشكلة ليست مشكلة لغة بال المشكل الكبير يكمل في المسؤولون عن التعليم ، كم من طلب كان يدرس باللغة العربية انتقل الى المانيا 6 أشهر من اللغة بدأ يتابع دراسته وتحصلوا على شواهد عليا من هناك ، أما من ينظر للتعليم عندانا لا يزال تحت الوصايا الفرنسة التي هي سبب تخلفنا
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36 - بونيول احمد الاثنين 25 مارس 2019 - 19:42
تدريس العلوم بالفرنسية معناه تضييق افق و تحرك الشباب المغربي و معناه ربطنا ربطا بفرنسا و التي لها قيمها و نظامها السياسي الاجتماعي و الديني...علاش لفرنسوية؟ باي حق؟ فيما تتميز فرنسا؟ اية علوم مثلا؟ ثمة بروباغاندا لصالح تكريس باي ثمن الفرنسية بالمغرب علما ان العالم تغير و التقنية انتشرت في كل دول العالم و التجارة تتطور..كيف يعقل ان تكون شعبة "القانون بالفرنسية"..كيف؟ ما الداعي و الفائدة؟ المغاربة متواجدون في كل بقاع الارض و يريدون استثنمار اموالهم و تشجيع مستثمرين من دول متعددة لا تعرف الفرنسية- اي الفعالية هنا؟مثلا اسيوي (او غير فرنسي) يريد استثمار في المغرب نتكلم معه باية لغة: لا هو يعرف الفرنسية و لا نحن نثقنها و الرابح هنا هة فرنسا و الخاسر لمغاربة -علاش؟ فرنسا ضاربة علينا الكاغيط؟ مزوجة بنا؟المغاربة لا يستفيدون مما يتيحه العالم في ميدان الاعمال و المعارف الكثيرة الميسرة بلغات اخرى..هل نبقى مكبلي الايدي و مشلولي الفكر و العقل و ننتطر فرنسي ان ينقل الى لغته ما يناسبه ليبيعه لنا..انه الغباء..الثقافة الفرنسية معادية للدين و تنشر قيم المثلية بخلاف الدول الاخرى.فهل نتبعها في انحلالها؟
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37 - مغريبي دوريجين الاثنين 25 مارس 2019 - 19:49
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. أي واحد غني غادي قرء أوﻻدو في الخارج واش هو مسطي إقرء أوﻻدو البغرير هدا الحماق . ناس كتقرا الفرنسية أو الإنجليزية.
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38 - مينوش الاثنين 25 مارس 2019 - 19:50
اللغة الفرنسية لغة قزمية بالمقارنة مع اللغة الانجليزية التي تتطور في كل لحظة....ولامناص لنا من اعتمادها كلغة أجنبية في تعليمنا مع اعطائها كل الأولوية وترك الفرنسية للفرنسيين فبضاعتهم أصبحت كاسدة فلماذا سنضيع الوقت في تعلمها ونحرم الأجيال القادمة من الرقي و دخول الحداثة بلغتها....نحتاج فقط الى الارادة السياسية ...فهل سننجح في النهاية كما نجحت روندا؟ ....نعم سننجح فقط اذا توفرت الارادة ودون ذلك يعني مزيد من التخلف
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39 - ايت الراصد :المهاجر الاثنين 25 مارس 2019 - 19:50
الحمد لله الذي جعلك تنهض من غفلتك مؤخرا الاهم لابد ان تتدارك انحرافك أيضا وتعترف بان اللغة العربية يمكن لها ان تلقن الأجيال العلوم مع ترجمةالمصطلحات باللغة الانجليزية اولا ثم الفرنسية اختياريا ..ولايمكن ان تطمسوا الهوية العربية من التعليم والتربية لان الهدف من وراء ذلك واضح لاذناب التبعية الفرنكفونية ...ولو ان جذورنا تعود الى البربر والتي لها علاقة بالمشرق حسب الاكتشافات الأنثروبولوجية/الإنسية الاخيرة ..فانه يمكن القول ان الامازيغية كلهجة مصطنعة مختبريا لا محل لها في الحاضر او المستقبل وانما هي حسابات ايديولوجية لبعض الحاقدين على العربية ولكثير ممن يرتزقون سياسيا مع اقتراب الانتخابات ...فالأمور واضحة ولقد اصبحت مكشوفة للجميع الا لمن يريد ان يتعامى عن الحقيقة الدامغة ...
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40 - المطلب الاثنين 25 مارس 2019 - 19:51
هكذا كان السياسيون الاواءل يدعون ابناء المغاربة لاخراج المستعمر ويبعثون ابناءهم للدراسة حتى اذا خرج المستعمر استولوا على المناصب وانت تدعوهم الى تعلم البغرير والشفنج واحفادك وابناءكم يدرسون اللغات سينقلب السحر على الساحر فنحن في زمن لا يمكن تصديق واتباع امثالكم مهما حاولتم اسثمالتنا ببعض الخرجات الاعلامية فقد اصبحنا لا نثيق بالنون مفتوحة وبالنون مضمومة.
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41 - ربيع الاثنين 25 مارس 2019 - 19:55
ان متفق معك اسي عيوش في هذا التحليل مع أنني لا أتفق معك كشخص في مجموعة من الامور
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42 - معلق الاثنين 25 مارس 2019 - 19:57
سبحان مبدل الآراء. مبقاتش الدارجة. الله.....
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43 - الحي المحمدي الاثنين 25 مارس 2019 - 19:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأمازيغية ليست لغة حية هي عبارة عن لهجات تختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للدارجة المغربية التي تعتبر كذلك لهجة مشتقة من اللغة العربية.
الشعوب تزدهر وترقى لما يكون التعليم باللغة الأم، خير دليل دول متقدمة في جميع المجالات مثل اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا....
لهذا وجب علينا في المغرب التدريس باللغة العربية مع الإنفتاح على لغات حية وخاصة الإنجليزية .
أما رأي السيد عيوش فلا يهمنا إطلاقا فالمغاربة الأحرار يعرفون تمام المعرفة أهدافه التي تحارب اللغة العربية لغة العلم و المعرفة و القرأن والسنة.
تحياتي من الديار الألمانية.
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44 - جواد الاثنين 25 مارس 2019 - 19:58
مسألة واضحة..تعرف اللغات شيء جيد و خاصة الإنجليزية أما الفرنسية أستغرب لماذا نتشبت بها و هي لغة متجاوزة ..و لكن يجب أن يكون تدريس المواد و المواد العلمية باللغة العربية...لأن تدريس العلوم بلغة أجنبية سنبقى دون المستوى المطلوب. وأغلب المفكرين يعرفون هذا و لكن جرأة التطبيق و المصالح الشخصية و السياسية...تتحكم
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45 - طارق المغربي الاثنين 25 مارس 2019 - 19:59
80 بالمائة من الإنتاج الفكري العالمي باللغة الانجليزية ... وهي لغة المال والأعمال والسياحة...وأغلب الدول الانجلوسكسونية قوية اقتصاديا وعسكريا... وتحضرني ذكرى حين كنت اهيئ دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون وتوجه نحونا استاذنا المؤطر ذكره الله بخير ...يا أعزائي ركزوا على الإنجليزية فمنشورات الأمم المتحدة تصدر في الأصل باللغة الانجليزية وتستغرق ترجمتها سنوات نحو الفرنسية حينها فهمت أهمية برمجة الأستاذ الفاضل لمادة الإنجليزية بوحدة التكوين والبحث....
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