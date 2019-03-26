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الرئيسية | مجتمع | رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة

رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة

رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 10:00

وجه أنس الدكالي، وزير الصحة، دورية تذكيرية إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ينبه من خلالها هذه الأخيرة إلى عدم قانونية فوترة الأدوية التي تصرفها للمرضى بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد، وذلك بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ومؤكدا أن أي خرق للقوانين المنظمة للقطاع الصحي، تحديدا مدونة الأدوية والصيدلة وقانون مزاولة مهنة الطب، يعتبر بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار.

وتشير الدورية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى كيفية تزوّد المصحات الخاصة والمؤسسات المعتبرة في حكمها بالأدوية، بحيث توصي بإلزامية توفرها على مخزون من الأدوية يكفي لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة، فضلا عن ضرورة خضوع مخزون الأدوية للمراقبة المباشرة للصيدلي الذي تتعاقد معه المصحة الخاصة، على أساس أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تتوقف صحتها على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للصيادلة.

وتبرز المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر نقابية أن مخزون الأدوية لدى المصحات الخاصة أو العيادات يوظف في حالات التدخل الاستعجالي الآني، بغرض إنقاذ حياة المريض أو تشخيص حالته الصحية، والأمر نفسه ينطبق على المستلزمات الطبية على شكل ضمادات وغيرها. كما تلفت الدورية الانتباه إلى كون بعض المصحات الخاصة تبيع الأدوية للمرضى بأسعار تفوق الثمن الحقيقي للدواء الأصلي، داعية إلى عدم تجاوز ما يسمى بـ "الثمن المستشفى"؛ بمعنى أن الفائدة التي تضاف إلى الثمن الأصلي للدواء ينبغي أن تكون قليلة للغاية.

يوسف فلاح، باحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، سجل وجود "خرق سافر للقانون 17.04 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، لاسيما المواد 69 و72 و73، فضلا عن خرق المادة 73 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب"، موضحا أن "الدورية التي بعث بها وزير الصحة إلى الهيئات المذكورة هي تذكير فقط بالنصوص القانونية، بعدما لاحظنا وجود تطاول على مهنة الصيدلي من قبل مجموعة من المصحات الخاصة".

وقال فلاح في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هنالك تحدٍّ سافر للقانون المنظم للصيدلة بالمغرب، من خلال صرف الدواء للمرضى بأثمنة مرتفعة، لأن الصيدلي هو الوحيد المخوّل له قانونيا تسيير مخزون الأدوية لفائدة المصحات الخاصة"، مردفا أن "مستشفى الشيخ زايد بدوره يتعدى الاختصاصات الممنوحة له، لأنه يقوم بصرف الأدوية لفائدة المرضى على شكل أقراص أو محاليل للشرب، على أساس أن القانون لا يسمح في أي حالة كيفما كانت بتوفر المصحة الخاصة أو عيادة الطبيب على أدوية جاهزة للأخذ عن طريق الفم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المغرب غادي وتيزيد اللووووور الثلاثاء 26 مارس 2019 - 10:10
يا صاحبي جميع القطاعات المهمين مهمشين ومخربقين ومهجورين وموسخين وكولشي بالرشاوي
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11
2 - سينوح الثلاثاء 26 مارس 2019 - 10:25
سنين و المغاربة يعانون من هذه الفواتير و الوزير ينبه فقط دون اتخاذ إجراءات صارمة على هذه المصحات الخاصة التي تمتص دماء المواطنين يوميا فالمريض بدخل علي اساس العملية ب7000 درهم وعند الخروج تنظاف فاتورة الصيدلة 4000 درهم وفاتورة الدم و............
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5
3 - علال كبور الثلاثاء 26 مارس 2019 - 10:29
مع انهيار المشفى العمومي وتواطء ممن بيدهم الامر اصبح اللوبي القوي المصحات التجارية يفرض ارادته على المواطن ويستعمل مختلف وساءل نهب الجيوب خصوصا مع غياب تام لسلطة الدولة وانهيار هيبتها فيما يخص الضبط والانضباط
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4
4 - السلام الثلاثاء 26 مارس 2019 - 11:00
من المستحيل أن ينتمي هؤلاء إلى البشر. هؤلاء وحوش تمتص دم البشر. هؤلاء يجب محاكمتهم على الوطنية. هؤلاء هم أصحاب الفتنة. وأسبابها. يشكلون خطرا على بلادنا الحبيبة. نصيحة للمسؤولين. ماذا تنتظرون من الفقراء وهم بعانون من الغلاء في المعيشة والتطبيب وفقدان وانعدام الشغل والأجور المتدنية لا تلبي احتياجات المواطن العادي الضرورية. لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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5 - سكليس الثلاثاء 26 مارس 2019 - 11:02
واش هاذ لبلاد كل واحد فيها ادير شرع ايدو. وزراء يتراشقون فيما بينهم بالكلام الفارغ والوعد والوعيد والفوز بانتخابات 2021 واذا لم افز بها فهي مزورة. فين عمل المؤسسات؟ وفين تفعيل القانون؟ وفين حماية المستهلك ؟ وفين من يدعي الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن ؟وفين محاربة الفساد والتماسيح والعفاريت ؟.أصبحنا نعيش زمن الشعارات وزمن النفاق السياسي. لا بد من ميثاق الشرف مع هذا الشعب الطيب ولا بد من حكومة ديال المعقول والمحاسبة والشفافية من أجل حماية الوطن والمواطن
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