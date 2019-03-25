24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. إسرائيل: ترامب يوقع الاعتراف بالسيادة على الجولان (5.00)

  2. مناظرة جهوية بزاكورة تدعو لتحيين مدونة التجارة (5.00)

  3. لا بديل عن التوظيف بالعقدة لإرساء الجهوية الموسعة (5.00)

  4. مؤتمر إفريقي يدعم القرار الأممي بملف الصحراء (5.00)

  5. "أكاديمية المملكة" تلامس مكافحة الفقر في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مصدر أمني: محاضر الاستماع للمشتبه بهم بعيدة عن التدبير المعلوماتي

مصدر أمني: محاضر الاستماع للمشتبه بهم بعيدة عن التدبير المعلوماتي

مصدر أمني: محاضر الاستماع للمشتبه بهم بعيدة عن التدبير المعلوماتي
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 مارس 2019 - 15:00

قدّم مصدر أمني معلومات جديدة حول اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لتقنيات معلوماتية جديدة للاستماع للمشتبه فيهم، بشكل سيسمح بتفادي تزوير المحاضر أو تزييف تصريحات الأشخاص.

وأكد المصدر الأمني، بخصوص ما راج إعلاميا عن هذا الموضوع، أن المعطيات برزت أمام الرأي العام بخلط واضح مع تقنية "GESTARR" التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2016.

وتقنية "GESTARR"، تقوم على التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، بحيث تم ربط جميع دوائر الشرطة على الصعيد الوطني بتطبيق معلوماتي تشرف عليه المصالح المركزية، ليتسنى تبسيط تسليم الوثائق والشواهد الإدارية، ومسك الإحصائيات المسجلة وطنيا.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد شرعت في تنزيل هذا البرنامج على مراحل، وتم اختيار مدينة الرباط كمرحلة تجريبية أولى، ثم طنجة ومكناس والقنيطرة، ليتم الشروع بعدها في تعميم البرنامج تدريجيا على عدة ولايات أمنية.

ويهدف هذا النظام إلى تأمين "الحوسبة الشاملة" (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو تلك ذات الطبيعة الخدماتية؛ شواهد السكنى وغيرها، وذلك في أفق التخلي نهائيا-في الأمد المنظور-عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.

وفي المقابل، نفى المصدر الأمني بشكل قاطع الأخبار المتداولة إعلاميا بخصوص البرامج المعلوماتية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المحاضر القانونية لا تدخل أصلا ضمن تطبيقات برنامج "GESTARR".

وشدد المسؤول، غير الراغب في كشف هويته للعموم، أن المحاضر يؤطرها القانون وحده، ويخضع ضباط الشرطة القضائية أثناء إنجازهم لها للسلطة القضائية المشرفة على البحث، كما أن القانون أفرد عدة ضمانات قانونية وإجرائية لمنع تحريفها أو التلاعب فيها، مقررا عدة عقوبات زجرية رادعة في حق الموظفين المخالفين.

وختم المصدر الأمني بقوله إن ما أثير حول هذا الموضوع جاء مشوبا بعدم الدقة في الإعلام، ويتضمن معطيات مغلوطة، مؤكدا أن نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة يعود إلى سنوات عدة، ويجري تعميمه بشكل تدريجي لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا علاقة له بالمحاضر القانونية التي يبقى للقضاء وحده صلاحية الإشراف عليها ومراقبتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - karim الاثنين 25 مارس 2019 - 15:22
لا أفهم لمذا أن في كل الدول للمتهم حق طلب محامي لحظور جلسة الاستنطاق و تحرير المحضر الى في المغرب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - richi الاثنين 25 مارس 2019 - 15:23
خطوة محمودة ولكن لضمان قانونية المحاضر وعدم تزويرها يجب اعطاء نسخة من المحضر المنجز مباشرة بعد قراءته وامضاءه بهذا لا يمكن التلاعب أو التزوير .مجرد رأي انشري يا هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - aziz الاثنين 25 مارس 2019 - 15:32
و ماذا عن من كانو ضحايا التزوير في المحاضر السابقة في مختلف ربوع المملكة
و حسب تجربتي أحسن خطة هي تسجيل الاستجوابات صوت و صورة و تعتبر كمرفقات بالمحاضر المكتوبة لا غير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.