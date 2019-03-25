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وزارة الأوقاف تحدد فترة تسجيل "حجاج 2020"
الاثنين 25 مارس 2019 - 19:11
أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين أن عملية تسجيل الحجاج بالنسبة لوسم الحج 1441 هـ /2020 م، ستنطلق يوم فاتح أبريل القادم وتنتهي في 12 من الشهر ذاته.
وأوضح بلاغ للوزارة أن اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج قررت بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1441 هـ، فتح باب التسجيل أمام المواطنين والمواطنات في لائحتين تخصص أولاهما للراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والثانية في وجه الراغبين في أداء الفريضة بتأطير من وكالات الاسفار السياحية.
وذكر المصدر بأنه لن يتم قبول تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات المنصرمة.