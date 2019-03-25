هذه مستجدات مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة

هسبريس من الرباط

أشرفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين.

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى "وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية".

وتم في هذا الإطار، تبعا لما أورد المصدر عينُه، تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وذلك بغاية دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دراسة معمقة ودقيقة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعاني منها.

وأسفرت أشغال هذه اللجنة عن ثلاث مخرجات، تمثلت في إصدار الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81-7 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وتم الاعتماد في إعداده على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.

النقطة الثانية تمثلت في خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ "وهو وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتتكون من شقين أساسيين، الشق الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والشق الثاني يسرد جملة الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته".

وأخيرا، تم إصدار مصفوفة الاقتراحات التبسيطية؛ "وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع؛ وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن".

ولفت بلاغ الوزارة الانتباه إلى أنه، ومن أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة www.mmsp.gov.ma وكذا بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma