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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" يمددون الإضراب ويكملون شهرا في مقاطعة المدارس

"المتعاقدون" يمددون الإضراب ويكملون شهرا في مقاطعة المدارس

"المتعاقدون" يمددون الإضراب ويكملون شهرا في مقاطعة المدارس
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 25 مارس 2019 - 18:00

في خطوة زكت اختيار التصعيد ضد تجاهل أمزازي لمطلب الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ظهر اليوم الإثنين، "تمديد الإضراب لمدة أسبوع"، لـ"يقفل" بذلك الأساتذة شهرا كاملا دون أن يلجوا حجرات الدرس؛ فيما مازال النقاش محتدما منذ أمس الأحد حول المسيرات التي ينادي البعض بتنفيذها وطنيا، وفي المقابل يصر آخرون على جهويتها، حسب ما أسره مصدر قيادي لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضاف المصدر أن "من المرتقب أن يستمر اجتماع اليوم إلى ساعات متأخرة من الليل، بحكم كثرة المنسقين وحجم المسؤولية الملقاة على العاتق"، مشددا على أن "التنسيقية تعقد الشوط الثاني من النقاش بعد أن استنفدت الأول ليلة أمس، إذ تواصل السجال دون الوصول إلى طرح مشترك بين جميع منسقي جهات البلاد".

وبخصوص فشل الوزير أمزازي في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب، قال مصدر هسبريس: "كان الأمر متوقعا، فلم يكن الأساتذة يراهنون على الاجتماع بشكل كبير، لأنه فشل منذ البداية بسبب عدم استدعاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وتتواصل الاحتجاجات بمختلف الأكاديميات، حيث نظم الأساتذة وقفات منددة بالقمع الذي طال اعتصامهم أمام مبنى البرلمان، فيما اعتبرت تعليقات للأساتذة أن المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج والوظيفة العمومية.

وفي مقابل التصعيد المرتقب، تشبث وزير التربية الوطنية بخيار التوظيف في الأكاديميات الجهوية، مناشدا النقابات التعليمية في اجتماع اليوم تأجيل تنفيذ إضراب الأساتذة المرتقب غدا لفسح المجال لمعالجة الملفات الفئوية. غيرَ أنَّ ممثلي النقابات رفضوا مطلب الوزير، ودعوه إلى الاستجابة لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالعمل على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفادي المقاربة الأمنية التي تغذي أجواء الاحتقان.

وذكرت مصادر نقابية حضرت اللقاء أنَّ "الوزير أمزازي متشبث بخيار التوظيف الجهوي الذي يعتبره خياراً إستراتيجيا حكومياً لا يمكن التراجع عنه"، مشيرة إلى أنّ "الإضراب الوطني العام لأيام 26-27-28 نافذ لا رجعة فيه، وعلى الوزارة الانكباب الجدي لمعالجة جميع القضايا المطروحة من طرف التنسيق الخماسي، في حين أن العطلة البينية الثانية فرصة لتفادي مزيد من التصعيد وتغذية الاحتقان في القطاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - زكي عنب الاثنين 25 مارس 2019 - 18:15
الحل هو إلغاء هذه الأفواج يجب أن تعود هيبة الدولة .. هؤلاء لا خير فيهم .. فكيف يدافعون عن الوطن !!!؟؟؟ شكرا هسبريس
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-64
2 - Yassine الاثنين 25 مارس 2019 - 18:17
لم لا يطبقون التعاقد مع الشرطة والأمن؟
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39
3 - غيور الاثنين 25 مارس 2019 - 18:17
ستستمر الحلقات و يستمر الدعم و سيكون مصيرك كم مصير الأساتذة المتدربين
شوية ديال الرزانة الله يهديكم
و تحياتي للعقلاء منكم
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17
4 - Moha الاثنين 25 مارس 2019 - 18:20
Noooon a la contractualisation
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24
5 - مغربي الاثنين 25 مارس 2019 - 18:22
انهم يبتزون الدولة ينشرون الاشاعات والاكاذيب يقولون. ان التعاقد فرض عليهم والكل يعرف ام هذا كذب .ينشرون بين التلاميذ. واباىهم ان السنة ستكون بيضاء وكانهم يمثلون. كل. الاطر. التربوية .يقولون انهم مضربون ونحن نعرف ان التنسيقيات غير شرعية والنقابات هي التي تدعو للاضراب .ان تنازل الدولة لهم يشكل خطرا كبيرا وسيدفعهم. في. التمادي في ابتزاز. ابدولة وسيدفع فىات اخرى للقيام بذلك ينبغي. التعامل بحزم وبصرامة
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-38
6 - ELYAGOUBY H¨MIDA الاثنين 25 مارس 2019 - 18:22
كلمة واحدة تحل المشكلة: موظفو الأكاديمية تغير ب: موظفو الوزارة ونستريح ويستريح الكل.
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17
7 - المهدي الاثنين 25 مارس 2019 - 18:23
الفئة الأكثر تشكي في المجتمع مع العلم أن معظمهم يتقاضى أجرة تجاوزت 11000 درهم. والسؤال الذي لم يجيبني عليه أي إطار لماذا أستاذ التعليم الخصوصي يتقاضى فقط 2500 درهم وله مردودية ويقابلني بوجه بشوش ويستدعيني لاستفساري عن تغير مستوى ابني في حين الذي في العمومي يقول لي يقرا ولا هلا يقريه ليه! التعاقد رحمة والله ...
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-22
8 - مصطفى الاثنين 25 مارس 2019 - 18:25
الذين فرض عليهم التعاقد.والذين فرضوا على التلاميذ بلا تكوين ولا هم يحزنون
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3
9 - اسماعيل ح الاثنين 25 مارس 2019 - 18:25
لا لتهميش أبناء الشعب.
الدولة قالت كلمتها و معلمو الإجازة بمقبول يلهثون.
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-9
10 - ادريس الاثنين 25 مارس 2019 - 18:26
يبدو اي أن قضية التعليم ليست أولوية لهذه الحكومة. فالتحفيز المادي غائب تماما. فكثيرا ما يراودني سؤال : لماذا موظفوا المالية و التجهيز و و و يستفيدون من البريمات و التعليم لا.
هنا مىبط الفرس. التعليم في منطق الدولة غير منتج و العكس هو الصحيح.
التخلف هو حالنا
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24
11 - استاذ الاثنين 25 مارس 2019 - 18:29
صامدون..صامدون..صامدون
وعلى درب النضال نحن سائرون
صامدون ...صامدون....صامدون
لاسلام...ولاسلام لا استسلام
المعركة الى الأمام
ايها الصامدون بانوا...هل لازلتم على العهد .؟
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14
12 - إنقاذ المدرسة العمومية الاثنين 25 مارس 2019 - 18:31
تحية نضااالية ان شاء الله سيتحقق الادماج .مناضلون وصامدون من اجل مستقبل الكل .وايضا من اجل إنقاذ المدرسة العمومية من الخرااب . انا معكم مزيدا من الصمود والنضاااال
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-1
13 - ملاحظ الاثنين 25 مارس 2019 - 18:31
على الوزير أن يحكم لغة العقل والحكمة وان يتجه نحو فتح حوار جدي ومسؤول بحسن نية مع الأساتذة الذين خدعتهم الحكومة بالتعاقد أظن أن الأساتذة مستعدون للقيام بواجبهم لكن هل الوزارة كذلك لا أعتقد
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0
14 - استاذ الاثنين 25 مارس 2019 - 18:32
فالتضربوا والتضربوا ثم اضربوا ما شءتم واعلموا ان ملايين التلاميذ وحدهم المتضررون فلا تنسوا ان ذنوبهم ستبقئ معلقة فوق رقابكم الئ يوم الدين فالتراجعوا ضماءركم ان كنتم بالفعل تحبون هذا الوطن وتتمنون الخير لاهله .
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5
15 - مواطن غيور على دينه ووطنه الاثنين 25 مارس 2019 - 18:32
تاكدوا يا معشر الاساتذة الكرام المتعاقدون ان الشعب معكم ويناصركم وما استمرار الاضراب الا دليل قاطع ان الحكومة لا تهمها مصالح الشباب الممدرس بل وتريد ان ينقلب هذا الشعب على الاساتذة المتعاقدون ولكن هذا لن يحدث لانه تبين لنا منذ العهد البائس لبنكيران ان مصالح الشعب هي اخر من تفكر فيه الحكومة وان كانت مصالح الشركات مهددة فهنا يتغير الخطاب وتتخذ المبادرات وتستحدث الحلول...لذا واصلوا نصركم الله فاما الادماج او البلوكاج الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا..لانه لا خيار لكم .
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-3
16 - عزيز الاثنين 25 مارس 2019 - 18:34
باقين الناس الاحرار في هذا البلد, أقسم بالله أنني لست أستاذا ولا يربطني بالتعليم أي رابط ولكن هاد الناس أبانو عن صمود وعز وكرامة لم أراها في حياتي, لا يخافون لا اقتطاع ولا طرد... تحية لكم واصلوا فإن مطالبكم المشروعة ستتحقق حتما
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-4
17 - bouchra zago الاثنين 25 مارس 2019 - 18:34
عذرا يا أباء و يا تلاميذ. أجبرونا على التصهيد. إفتقدنا عملنا و إفتقدنا التلاميذ كثيرا لكن الوزارة عاملتما كالعبيد في الرباط. و المسألة الأن باتت مسألة كرامة
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-5
18 - مواطن الاثنين 25 مارس 2019 - 18:34
الى العتماني حل ودنيك مزيان:
1-من المنطقي أن لا تستسلم الدولة و إن اقتضى الحال سنة بيضاء يتم بها ترويض الأساتدة المتعاقدون و حتى بعض الرسميون الدين يتيرون الفتنة
2- اخراج قانون بشكل سريع لخوصصة مراكز تكوين الأساتدة و تتكلف الدولة بدفع منحة لكل طالب يريد متابعة تكوين بيداغوجي
3 - توقيع مرسوم يسمح بتحويل المؤسسات التربوية الى مصالح مستقلة تسمح للمديرين بالتعاقد مباشرة مع اي استاد لسنة او لسنتين
4- انتهى بهدا عصر المخلوصين النقابيين و العدل و الاحسان و يكون وفرة في الأساتدة رهن الاشارة
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-2
19 - مغربي قح الاثنين 25 مارس 2019 - 18:35
تجربة التعاقد يجب أن تطبق في جميع الوظائف بعد تنزيلها في التعليم في إطار المساواة بين المغاربة
كفانا من الريع و الكسل
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4
20 - عثمان اطار وزارة فلاحة الاثنين 25 مارس 2019 - 18:36
والله العظيم انا 10 سنوات ديال النقابة وتنجلس مع مدراء عامين و وزاراء مشفت بخالكم في طريقة الحوار و سياسة الارض المحروقة.
الم تسمع بشيء اسمه رابح رابح .. اطلب منكم الرجوع لاقسامكم واعطاء الوزارة مهلة شهر لاعداد دفاعها والمراسيم التكميلية الترسيم.
ان استمراركم في قسوحية الراس سوف يتم تطبيق مسطرة الطرد بتعليمات عليا وفي تلك الحالة ستطالبون فقط بإرجاع زملائكم للعمل وتتنازلون عن بعض من حقوقكم.. تحية نظالية
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2
21 - mohamed3 الاثنين 25 مارس 2019 - 18:36
المتعاقدون اختاروا التنسيقيات للدفاع عن حقهم في الادماج لانهم يعرفون ان النقابات متواطئة. و لهذا نحن المرسمون سننتظر مرور عطلة الاسدس الثاني و اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا سنؤسس بدورنا تنسيقية يكون نضالها كنضال المتعاقدين يعني اضراب مفتوح و لتبقى النقابات في اجتماع مطول مع الحكومة وسط مختلف الحلويات و المشروبات
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-1
22 - حسن الاثنين 25 مارس 2019 - 18:37
المتعاقدون والحكومة وجهان لعملة واحدة، والخاسر الأكبر هم المتعاقدون الذين فقدوا تعاطف أولياء التلاميذ معهم،لأن الآساتذة الذين يعرفون جيدا ماهي المسؤلية،كانوا يضربون عن العمل يومين على الأكثر لكن هولاء المتعامون وليس المتعاقدون لايملكون ذرة من الأخلاق،وعلى الدولة أن تلقنهم درسا لا ينسوه ما حيوا.
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0
23 - قمة العيب والعار الاثنين 25 مارس 2019 - 18:38
واش كين شي استاد ايدير شهر ديل الاضراب في العالم والله يستحقون الطرد مع السجن همهم الترسام والنوم والكسل والله انتم سبب تخلف المغرب نطلب من الوزير ان يطبق القانون حتي وان استجابت الحكومة الي مطالبكم والله صغرتو فعينن المغاربة
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1
24 - يوغرطة الاثنين 25 مارس 2019 - 18:39
حكومة ضعيفة لا تستطيع حتى انفاذ القانون بفسخ العقود وتسريح الممتنعين عن الالتحاق بالعمل وتعويضهم بآخرين . فما اكثر الموجازين الراغبين في العمل . الظاهر أن هؤلاء يبحثون عن الوظيف الدي بات مرادفا للبطالة مؤدى عنها.حتى يتفرغوا للساعات الإضافية بعد التغيب بشواهد طبية مزورة. يريدون أن يكونوا خير خلف لخير سلف في تخريب التعليم العمومي تعليم فقراء الشعب.لذالك يتضامن معهم هدا السلف الدي سيسلمهم المعول لدفن التعليم العمومي لفائدة التعليم الخصوصي.
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0
25 - ابراهيم الاثنين 25 مارس 2019 - 18:40
هده منجزات حزب العدالة والتنمية من نهار جا اولمغاربة عايشين ف المشاكل حسبن الله ونعم الوكيل
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3
26 - Ana الاثنين 25 مارس 2019 - 18:40
الاجتماع دعت له الوزارة فقط لأجل إعطائها الضمانات الكافية لعدم خوض النقابات إضراب مفتوح لأن ذالك سيصفض ايديها. النقابات عميلة لصالح الدولة.
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27 - المغربي الاثنين 25 مارس 2019 - 18:42
انتهى الكلام ايها النتعاقدون .التعاقد لا رجعة فيه .فما عليكم الا الالتحاق او الطرد 2مليون موجز وماستبر ودكتورة تنتظر تطبيق فسخ العقدة واخد اماكنكم .الوزارة والاكاديميات جاهزة لتطبيق قانون الانقطاع هن العمل وطرد كل مخالف للقانون.الان اجمعوا عدتكم وارحلوا عن المؤسسات التي خنتم عهدها وخنتم تلامذتكم وبه الاخبار والسلام.
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0
28 - موحى وموزون خارج الوطن الاثنين 25 مارس 2019 - 18:42
ما ضاع حق من ورائه مطالب ورجال التعليم يستحقون كامل التقدير والاحترام فهم من علمونا، ونساندهم ونتضامن معهم ونناشدهم ان يؤدوا الأمانة الملقات على عاقتهم .
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29 - مواطن الاثنين 25 مارس 2019 - 18:43
هدا هو الإستهتار بأطفال المغاربة و يثبت بأن هؤلاء لا يصلحون ليكونوا أساتدة و يجب معقابتهم
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30 - متعاقد متقاعد الاثنين 25 مارس 2019 - 18:43
شهرا كامل دون ان يدخلوا حجرة الدرس وهل هذا افتخار ؟ انما هو انتحار ...انتم تتعاملون مع دولة وليست وزارة .في اعتقادي يجب التشطيب عليكم بموجب هذا التنكر ...وتعويضكم باخرين شرفاء اعرف الكثير منهم متعاقدون ومواضبون على الحضور دون هدر الزمن المدرسي ...ولو تمت المناداة عن المتقاعدين للبو الرغبة مجانا لسد الخصاص وانتم الما والشطابة
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31 - المعلم الاثنين 25 مارس 2019 - 18:43
والله ساعمل هده الابام وساؤدي رسالتي باخلاص بالمؤسسة التعليمية واقول ان الحكومة على صواب واتمنى من قلبي أن يبقى السيد الوزير على وعده بفصل الاساتدة المتعاقدين الغير الوطنيين الانتهازيين
البلطجية مزيدا من الاختناق والتشديد على الخونة لوطنهم المرضى نفسانيين يريدون تركيع الدولة.
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0
32 - الى تعليق 10 الاثنين 25 مارس 2019 - 18:44
انظر الى مستوى التلاميذ الضعيف قبل ان تحلم ببريم دون ان تنسى الاساتذة الغشاشين والسلاتية
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33 - عابر سبيل الاثنين 25 مارس 2019 - 18:46
لماد هدا الكره للاستاد. الا يستحق هو أجرة اكتر من الوزراء.بالله عليك ماللدي فعله ابن كيران ليثقاضى هدا التقاعد.
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34 - معلق الاثنين 25 مارس 2019 - 18:46
صمتوا و لم يهتموا لتقهقر حال التعليم و كذلك فعل المرسمون لعقود

لكن حين صدر قرار يهدد خبزهم انتفضوا و في طريق ذلك فليس مهما ان يتعلم أبناء الشعب

التدريس تربية قبل التعليم.. كيف سيفكر هذا الطالب الذي يرى مدرسه لا يهتم بتعليمه و لا يهمه إلا راتبه و معاشه

خطأ الوزارة انها عينت أناسا يفتقرون لأبسط مقومات التفكير في المصلحة العامة و وظيفتهم السامية في تعليم ابناء الشعب

أكثر ما يحز في نفسي هو اباء هؤلاء الذين يرون كل هذا الهرج دون القدرة على فعل شيء, خائفون و مترقبون مستقبل ابنائهم الذي يضيع بسبب قرارات كان من الأفضل مناقشتها صيفا و ليس في فترة الامتحانات

تمسكي يا وزارة بقراراتك, و تمسكوا يا أساتذة بمطالبكم

ما دامت المعركة حول الكعكة, فليفز الأقوى

لكن لا تنسوا ان تمدوا قليلا من الفتات للطالب الذي اكتفى بالتفرج
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35 - الصراحة الاثنين 25 مارس 2019 - 18:48
الحل هو التوظبف بالتعاقد في جميع القطاعات انا شخصيا لا اراء اي مشكل في التعاقد ولا يستحق كل هذا هناك الفقر البطالة التهميش الرشوة العنصرية الى غير ذلك اولى من التوظيف بالتعاقد
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