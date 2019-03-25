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- أمزازي يفشلُ في تفادي "شبح الإضراب" ويتشبث بالتوظيف الجهوي - (66)
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كُتّاب وآراء
"المتعاقدون" يمددون الإضراب ويكملون شهرا في مقاطعة المدارس
في خطوة زكت اختيار التصعيد ضد تجاهل أمزازي لمطلب الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ظهر اليوم الإثنين، "تمديد الإضراب لمدة أسبوع"، لـ"يقفل" بذلك الأساتذة شهرا كاملا دون أن يلجوا حجرات الدرس؛ فيما مازال النقاش محتدما منذ أمس الأحد حول المسيرات التي ينادي البعض بتنفيذها وطنيا، وفي المقابل يصر آخرون على جهويتها، حسب ما أسره مصدر قيادي لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضاف المصدر أن "من المرتقب أن يستمر اجتماع اليوم إلى ساعات متأخرة من الليل، بحكم كثرة المنسقين وحجم المسؤولية الملقاة على العاتق"، مشددا على أن "التنسيقية تعقد الشوط الثاني من النقاش بعد أن استنفدت الأول ليلة أمس، إذ تواصل السجال دون الوصول إلى طرح مشترك بين جميع منسقي جهات البلاد".
وبخصوص فشل الوزير أمزازي في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب، قال مصدر هسبريس: "كان الأمر متوقعا، فلم يكن الأساتذة يراهنون على الاجتماع بشكل كبير، لأنه فشل منذ البداية بسبب عدم استدعاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وتتواصل الاحتجاجات بمختلف الأكاديميات، حيث نظم الأساتذة وقفات منددة بالقمع الذي طال اعتصامهم أمام مبنى البرلمان، فيما اعتبرت تعليقات للأساتذة أن المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج والوظيفة العمومية.
وفي مقابل التصعيد المرتقب، تشبث وزير التربية الوطنية بخيار التوظيف في الأكاديميات الجهوية، مناشدا النقابات التعليمية في اجتماع اليوم تأجيل تنفيذ إضراب الأساتذة المرتقب غدا لفسح المجال لمعالجة الملفات الفئوية. غيرَ أنَّ ممثلي النقابات رفضوا مطلب الوزير، ودعوه إلى الاستجابة لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالعمل على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفادي المقاربة الأمنية التي تغذي أجواء الاحتقان.
وذكرت مصادر نقابية حضرت اللقاء أنَّ "الوزير أمزازي متشبث بخيار التوظيف الجهوي الذي يعتبره خياراً إستراتيجيا حكومياً لا يمكن التراجع عنه"، مشيرة إلى أنّ "الإضراب الوطني العام لأيام 26-27-28 نافذ لا رجعة فيه، وعلى الوزارة الانكباب الجدي لمعالجة جميع القضايا المطروحة من طرف التنسيق الخماسي، في حين أن العطلة البينية الثانية فرصة لتفادي مزيد من التصعيد وتغذية الاحتقان في القطاع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
شوية ديال الرزانة الله يهديكم
و تحياتي للعقلاء منكم
الدولة قالت كلمتها و معلمو الإجازة بمقبول يلهثون.
هنا مىبط الفرس. التعليم في منطق الدولة غير منتج و العكس هو الصحيح.
التخلف هو حالنا
وعلى درب النضال نحن سائرون
صامدون ...صامدون....صامدون
لاسلام...ولاسلام لا استسلام
المعركة الى الأمام
ايها الصامدون بانوا...هل لازلتم على العهد .؟
1-من المنطقي أن لا تستسلم الدولة و إن اقتضى الحال سنة بيضاء يتم بها ترويض الأساتدة المتعاقدون و حتى بعض الرسميون الدين يتيرون الفتنة
2- اخراج قانون بشكل سريع لخوصصة مراكز تكوين الأساتدة و تتكلف الدولة بدفع منحة لكل طالب يريد متابعة تكوين بيداغوجي
3 - توقيع مرسوم يسمح بتحويل المؤسسات التربوية الى مصالح مستقلة تسمح للمديرين بالتعاقد مباشرة مع اي استاد لسنة او لسنتين
4- انتهى بهدا عصر المخلوصين النقابيين و العدل و الاحسان و يكون وفرة في الأساتدة رهن الاشارة
كفانا من الريع و الكسل
الم تسمع بشيء اسمه رابح رابح .. اطلب منكم الرجوع لاقسامكم واعطاء الوزارة مهلة شهر لاعداد دفاعها والمراسيم التكميلية الترسيم.
ان استمراركم في قسوحية الراس سوف يتم تطبيق مسطرة الطرد بتعليمات عليا وفي تلك الحالة ستطالبون فقط بإرجاع زملائكم للعمل وتتنازلون عن بعض من حقوقكم.. تحية نظالية
البلطجية مزيدا من الاختناق والتشديد على الخونة لوطنهم المرضى نفسانيين يريدون تركيع الدولة.
لكن حين صدر قرار يهدد خبزهم انتفضوا و في طريق ذلك فليس مهما ان يتعلم أبناء الشعب
التدريس تربية قبل التعليم.. كيف سيفكر هذا الطالب الذي يرى مدرسه لا يهتم بتعليمه و لا يهمه إلا راتبه و معاشه
خطأ الوزارة انها عينت أناسا يفتقرون لأبسط مقومات التفكير في المصلحة العامة و وظيفتهم السامية في تعليم ابناء الشعب
أكثر ما يحز في نفسي هو اباء هؤلاء الذين يرون كل هذا الهرج دون القدرة على فعل شيء, خائفون و مترقبون مستقبل ابنائهم الذي يضيع بسبب قرارات كان من الأفضل مناقشتها صيفا و ليس في فترة الامتحانات
تمسكي يا وزارة بقراراتك, و تمسكوا يا أساتذة بمطالبكم
ما دامت المعركة حول الكعكة, فليفز الأقوى
لكن لا تنسوا ان تمدوا قليلا من الفتات للطالب الذي اكتفى بالتفرج