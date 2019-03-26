"العدالة الأجرية" تخرج المتصرفين إلى الاحتجاج بشوارع العاصمة ‬

هسبريس- مصطفى شاكري

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تصعيدا جديدا خلال الشهر القادم، إذ من المرتقب أن يخوض المتصرفون إضراباً وطنيا يومي 3 و4 أبريل، مرفقاً بمسيرة جهوية في الرباط-سلا-القنيطرة، ستنطلق من المحطة الطرقية بالعاصمة صوب الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جانب تنظيم اعتصام ليلة الأربعاء أمام الوزارة الوصية على القطاع، من أجل المطالبة بالعدالة الأجرية في المنظومة الإدارية.

فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إن "المحطة النضالية تأتي في إطار استمرارية البرنامج النضالي المُسطّر مسبقا، والذي يتجاوز عمره ثماني سنوات، لاسيما في ظل التسريبات التي تُروّج بخصوص مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ تفيد بأن المشروع يكرس التراجع عن مكتسبات الموظفين عوض القيام بالإصلاح المنشود"، معتبرة أن "الحكومة تقوم بخرق جلي للدستور والمواثيق الدولية، بفعل الاستهداف الواضح لفئة المتصرفين"، ومتوعدة بخوض مسيرة وطنية أخرى يومي 24 و25 أبريل المقبلين، مرفقة باعتصام ليلي سيعلن مكانه لاحقا.

وأضافت بنعدي، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتحاد يطالب طوال هذه السنين بالعدالة الأجرية في الوظيفة العمومية، وإنصاف فئة المتصرفين، لكن جواب الحكومة كان هو انتظار الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي، فإذا بهذه التسريبات تؤكد العكس تماما"، مبرزة أن "مطالب المتصرفين واضحة، تتمحور أساسا حول أطر الدولة التي تتوفر على شواهد تمارس بها مهام رسمية ومسؤوليات داخل الإدارات العمومية، لكنها لا تتقاضى نفس أجر الفئات الأخرى، والأمر نفسه ينطبق على الأجر والمسار المهني والترقي، رغم تشابهها في التخصص وسلم الأجور".

وأوضحت الفاعلة عينها أن "الحكومة تتعامل مع المتصرفين بازدواجية غير مفهومة في الخطاب، ليتبين بالملموس أن الإصلاح الشمولي غير صحيح بتاتاً، بل بالعكس هو مشروع تراجعي لن ينصف المتصرفين، في وقت سيكرس الحيف والتمييز ضد هذه الفئة داخل الإدارة"، رافضة بشكل قاطع "جعل المتصرفين ضحايا لهذه المراجعة، لأنهم يطالبون بنظام أساسي عادل يضمن المساواة في الأجور والإنصاف في إسناد مناصب المسؤولية، ثم رد الاعتبار في ظل الحديث عن إصلاح الإدارة وتجويد المرفق العام، خصوصا أن جميع الفرقاء والمسؤولين اعترفوا بمشروعية الملف ومطالبه العادلة".

"تتعامل الدولة بمنطق غريب مع المتصرفين، ما مرده إلى إيمانها بمنطق قوة الشارع، إذ يعد الملف أقل الملفات استجابة من قبل الحكومة"، تورد المتحدثة، مشددة على أنه "العمود الفقري للإدارة، ما يجعل الملف المثال الحي الذي يختزن جميع أشكال الأعطاب في الإدارة، فالمناصب لا تمنح حسب الاستحقاق، وكذلك الإطار المناسب لا يوجد في المكان المناسب"، داعية إلى "فتح حوار شامل مع المتصرفين بغية إشراكهم في إصلاح الإدارة العمومية والاستجابة لمطالبهم لأنهم المعنيون الأوائل بالإصلاح".