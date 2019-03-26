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الرئيسية | مجتمع | بعد تنازل "البيجيدي" .. البرلمان يُوافق على تدريس العلوم باللغات

بعد تنازل "البيجيدي" .. البرلمان يُوافق على تدريس العلوم باللغات

بعد تنازل "البيجيدي" .. البرلمان يُوافق على تدريس العلوم باللغات
هسبريس – عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 23:55

بعد حوالي شهرين من الخلاف والنقاش السياسي والشد والجذب بين الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، توصل رؤساء الفرق البرلمانية، في اجتماع مطول دام إلى حدود الحادية عشرة ليلاً من يوم أمس الاثنين، إلى صيغة توافقية حول جميع النقاط الخلافية، بما في ذلك مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وكشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، توافقت على تمرير القانون الإطار للتعليم بعد التوصل إلى صيغة موحدة، وأن هذا "التوافق شمل أيضا الحفاظ على الصيغة نفسها بخصوص تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية".

وأضافت مصادر هسبريس أن التعديل الذي أُدخل على نقطة التناوب اللغوي "لم يغير من جوهر المادة 31 من مشروع القانون، بل قمنا فقط بتجويد الصياغة"، بتعبير رئيس فريق برلماني.

كما توافقت الفرق البرلمانية حول نقطة خلافية أخرى تتعلق بتنويع آليات التوظيف في الوظيفة العمومية، لكنها لم تحدد الصيغ الممكنة في ظل النقاش المستمر حول "التعاقد" والتوظيف الجهوي. وأوضحت مصادر هسبريس أن رؤساء الفرق البرلمانية تركوا مسألة تحديد آليات التوظيف الجديدة للنصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي ستصدرها الحكومة.

ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتعليم واتفاق الصيد البحري، بالإضافة المشروع المتعلق بالضمانات المنقولة، المرتقب أن تتم المصادقة عليه غدا الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وكان حزب العدالة والتنمية، القائد للإتلاف الحكومي، ومعه حزب الاستقلال المعارض، خاضا حربا شرسة ضد مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)، لكنهما اضطرا إلى الانحناء للعاصفة في ظل تشبث باقي مكونات الأغلبية الحكومية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالصيغة الموجودة ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، التي تمت الموافقة عليها من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري.

يشار إلى أن المادة 31 من المشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وينص القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو لغات أجنبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - فهاماتولوغ الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:20
ها حنا أسيدي قررنا باش ولادنا يقراو لحساب و العلم بالفرانساوية و النكليزية....وفينا هوما هاد المعلمين لي قاريين لحساب و العلم بالكاورية....إيوا جيو علينا و دويو علينا.
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10
2 - أستاذ الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:21
الأحزاب بنتو على حقيقتكم
ف الاعلام كتبينو بلي معا الاساتذة و ف الكواليس ضدهم
لا لتنويع التوظيف في الوظيفة العمومية
بدلتو السمية من التعاقد للتوظيف الجهوي
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4
3 - kata الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:24
السلام عليكم حتى يكونو البرلمانيين قاريين بعدا عاد قرروا في مصيرنا ءلح......
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12
4 - المغرب"بلد" الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:24
قمة العبث و التلاعب بمصائر الأمم، هذا اختصار لما تقوم به هذه الأحزاب المتواطئة مع المحتل و محدودة الرؤيا، فحسبنا الله و نعم الوكيل، فلنهاجر إذن فلا فائدة من البقاء في بلد لا هوية له و لا كرامة إن كنا سنلقن لأولادنا لغة الذل و المهانة فالأحرى أن يكون ذلك عندهم ببيداغوجية و مناهج علمية صائبة.
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1
5 - انا و صافي الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:26
شكون يشرح لي شنو فهم من هاد الموضوع كلو
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9
6 - إقتراح الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:26
حسب رأيي، على التلميذ و الطالب و أوليائهم ،
أن يختاروا لغة التدريس ، و في أي مستوى شاؤوا ،
( روض،إبتدائي،إعدادي،ثانوي،عالي).
و أن يجدوا الوظائف التي تناسب إختياراتهم .
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3
7 - استاذ متقاعد الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:28
يجب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وهذا ماطالبنا به منذ التسعينيات ولم نلق اذانا صاغية
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-13
8 - نقطة في بحر الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:30
هذا جيد، صوت عليكم من ساندكم لكي تنحنوا دائما أمام العواصف، في اللحظات الحاسمة دائما تفشلون للأسف من التقاعد إلى التدريس باللغات الأجنبية..الآن سننتظر نائبكم البرلماني المقرئ الإدريسي الذي طالما عارض هذا المشروع ليقدم استقالته كما وعد بذلك بعد تمرير المشروع.
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10
9 - محمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:44
انتصار ساحق لحزب فرنسا بالمغرب.
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8
10 - Mohamed الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:45
"يشار إلى أن المادة 31 من المشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية". نعم المغاربة معروفون بالذكاء لذلك انصحكم أن تضيفوا أيضا الصينية والإسبانية والألمانية ولما لا المزمبيقية. تبا وشكرا
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9
11 - المساوات في التعليم الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:51
مرحبا بالخبر،بهذا سيدخل المغرب إلى العالم الحديث،وسيكون مستقبل الشباب زاهر أن شاء الله في السنوات المقبلة..العلم نور.اللهم يسر.
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1
12 - bouthirit الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:51
الحمد لله على هدا القرار . لاكن نتمنى ان تثمروا هدا العمل . باتفاق موحد يضع اللغة الانجليزية في الصف الأول لدراسة العلوم . اما اللغة الفرنسية فيجب أن تبقى أدبية لأنها لغة فلاسفة الأنوار والرومانسية . ليس أقل ولا اكتر فقد اكل الدهر عليها وشرب . ولدلك يجب أن تبقى لغة اختيارية ادبية كما كان عليه الحال مند مدة للغة الإسبانية والإنجليزية .اعتقد ان اللغة الانجليزية هي لغة العلوم الحديثة. الطالب المغربي لن يعد يحتاج إلى انتظار ترجمة العلوم من الانجليزية إلى الفرنسية. فهو سيوفر هدا الانتظار والعناء . وهدا سيكون ربح لنا فالتطور والتقدم العلمي يحدث بسرعة . وبالتالي وجب علينا مسايرة هدا التقدم بسرعة . واعتقد ان عامة أسرة التعليم تتفق على هدا الاختيار . أليس كدلك اخواني ؟
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-1
13 - زنطيط الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:52
للتعليم منعدم فقط للمدارس الحرة التي امتصت دماء الأبرياء
دفنتم التعليم ودفنتم معهالفقه ولسنا ندري الى اين تتجه هذه الباخرة الراشية لا هي تغرق ونستريح ولا هي تمشي ونصل يوما ما
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4
14 - said الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:58
يجب إعلان المغرب ولاية فرنسية وتعطى لجميع المغاربة الجنسية الفرنسية ويستفيدوا من النظام الصحي الفرنسي والشوماج وغيرهم٠ أحسن من أن تفرض علينا لغتهم ويسرقوا ثرواتنا ويفرضوا علينا الملايين لنتعلم عندهم٠ إذا أردتم الإنجليزية أهلا وسهلا أما الفرنسية فهي وباء فيروسي يقضي على الأخلاق والثقافة ويعلم السرقة والنهب ولنا في أبناء جلدتنا الذين درسوا في فرنسا وعادوا لينهبوا المغرب خير مثال٠ وأخيرا الأمة الحقيقية هي التي تبني نفسها بنفسها فالصين كانت قبل أربعين سنة من أفقر الدول وإذهب الآن لترى هناك الناس يتكلمون فقط الصينية وأغلب الإشهارات وأسماء شوارع ومحلات والتدريس بالصينية٠ فاللغة أداة ووسيلة للتعلم والعلوم لا لغة لها٠
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5
15 - بوعزة البوعزاوي الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:59
هذا مسمار اخر يدق في نعش التعليم المدمر بعد التعاقد.رغم أن الدول التي قطعت أشواطا في تطوير المنظومة التعليمية كانت تدرس باللغة الأم.ناسف لبلدنا!!¡!...
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3
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