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الرئيسية | مجتمع | "الأساتذة المتعاقدون" في الدار البيضاء يطالبون بتعجيل صرف المنح

"الأساتذة المتعاقدون" في الدار البيضاء يطالبون بتعجيل صرف المنح

"الأساتذة المتعاقدون" في الدار البيضاء يطالبون بتعجيل صرف المنح
هسبريس من الدار البيضاء (صور: محمد اكريمي)
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:00

خاض عشرات "الأساتذة المتعاقدين" بالمركز الجهوي للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تصعيدية عرفت تطويقا شديدا من قبل السلطات الأمنية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمركز في درب غلف، من أجل المطالبة بصرف منح فوج 2019.

وصدحت حناجر "الأساتذة المتعاقدين" بالعديد من الشعارات التي نددت بالعنف الذي تعرضت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليلة السبت الماضي، من قبيل: "واك واك على شوهة"، و"الموت ولا المذلة"، و"المخزن مالك مخلوع..الإضراب حق مشروع"، وغيرها.

فاطمة الزهراء أمزكار، "أستاذة متعاقدة" فوج 2019 بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات، قالت إن "الأساتذة المتدربين جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإننا نندد بما وقع في مجزرة الرباط التي تعرض فيها الأساتذة لشتى أنواع الضرب والتعنيف".

وأضافت أمزكار، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التعنيف كان مفاجئا رغم الاعتصام السلمي الذي خاضه الأساتذة، لأنهم لم يقوموا بأية أعمال فوضوية، لكن القوات الأمنية استعملت خراطيم المياه وقامت بتدخل عنيف". وطالبت المتحدثة بصرف منح الموسم الحالي، موردة أن "عقد التدريب يقضي بصرف 1400 درهم للأساتذة".

وأردفت بنبرة غاضبة: "يوجد العديد من الأساتذة الذين لا يتوفرون على لقمة العيش بمركز التكوين. نحن لسنا بمجرمين أو إرهابيين حتى نتعرض لهذا التطويق الأمني في الوقت الذي يشتكي فيه الناس من البؤر السوداء للجريمة، يجب استغلال هذه العناصر الأمنية في سبيل محاربة الجريمة".

وأكدت أمزكار أن "الأساتذة واعون بحقوقهم وواجباتهم، لأننا سوف نحتج بطريقة سلمية بدون أي فوضى، لكن التطويق الأمني جاء من أجل ردعنا عن الالتحاق برفاقنا في الحي الحسني والأكاديمية الجهوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - متعاقد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:06
أك مزيان بغيتو الفلوس مبقيتوش بغيتو الإدماج؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-19
2 - عباسي الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:12
مشاكل التعليم لا تنتهي يجب على الدولة أن تتدخل بحزم وأن تبعد السياسيين الإنتهازيين وأشباه الخبراء عن هذا القطاع الحيوي
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18
3 - مواطنة 1 الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:14
هادو دابا باقي كاع ما خدمو !!! واش من دابا بديتو الإضراب ؟ خاص الدولة ما تعينهم حى تاخذ منهم التزام باش ما يقوموش بإضرابات ويخليو ولاد الشعب بلا قرايا .
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-18
4 - Ahmad الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:14
عطيو لعباد الله جوج دريال راه الله احسن عوانهم خصوصا ايكايخدم فالدار البيضاء
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10
5 - hassia الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:16
c,est le gouvernemnt ne cesse de pratiquer l,oreille sourde,ca va dégénerer,et serons ts perdants,dialoguer trouver des compromis pour éviter le chaos qui est dans l,interét de personne,que Dieu protége notre Maroc
d,allemagne
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1
6 - المجزرة؟ الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:16
فاطمة الزهرة اظن انك أستاذة وانا أشك في ذلك باستعمال كلمة( مجزرة) هل تعلمين ماذا تعني كلمة مجزرة وانت التي تريدين تعليم وتدريس ابناءنا. كم من مناظل من مناظليكم استشهد؟ ( عفوا توفي)في هذه المجزرة
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-2
7 - الحقيقة العارية الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:16
ولمادا لايستعجلون استئناف الدراسة لابناء الفقراء وتعويضهم عن الساعات الضائعة انتم متعاقدون برضاكم وباغيين الوظيف صحة ماهو دنب التلاميد
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6
8 - فرنسا الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:18
المنحة هذا المساء ستعطى لمنتخب الأرجنتين بدون جهد أو تعب ! و الأساتذة في وجههم الزرواطة ! vraiment c'est horrible et c'est la honte envers ce gouvernement de 000
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7
9 - مغربية خالصة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:21
الله يلعن اللي ما يحشم شهر هدا و انتم تتسكعون في الطرقات و تجوبون الشوارع و تتركرون ابناء الشعب بدود دراسة و لا تعليم يتعرضون للماطر اثناء تنقلهم بين الازقة و تطالبون بصرف المنح من اموال الشعب الدين تتعاملون مع ابنائهم كالحشرات دون ان تعيروهم اي اعتبار و لا ان تفكروا في مصلحتهم و مستقبلهم هده منتهى الوقاحة الله يعطينا وجوهكوم . شيء لا يحتمل لو كنت الحكومة لقمت بطردكم جميعا بسبب التخلي عن العمل بدون عدر مقبول ان هدا في قانون الوظيفة العمومية و حتى في القطاع الخاص يسمى abondon de poste هل تعرفون ما معناه و مادا يترتب عنه ؟ طبعا لانكم لا تعرفون شيئا .
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-4
10 - يحيي الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:21
قامت الحكومة بسرعة البرق اخراج قانون او مرسوم اضافة الساعة المشؤومة في وقت قياسى لارضاء من؟ وكم عددهم؟ولو نهجت الحكومة نفس النهج في كل القضايا لاصبحنا خلال سنة او سنتين احسن من اليابان ولكن حين يتعلق الامر باولاد الشعب فلا باس ،ان لا داعي للعجلة فاين مراسيم التوظيف الجهوي وهل كل الاكاديميات في مستوى تدبير مواردها البشرية والمالية وصرف المستحقات في وقتها،فابسط الوثائق لا تعالج لا اقول في وقت قياسي ولكن في خلال مدة معقولة فبالاحرى تدبير الاف من الملفات بوثائقها وماليتها....
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5
11 - محمد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:22
الاضربات +كثرة العطل +مستوى التلاميد ضعيف .مادا يردون هولاء رجال التعليم ؟
نحن كأباء التلاميد نطلب من الدولة
- سن سياسة الاجر مقابل العمل
-ابرام التعاقد مع جميع الاساتدة
-عدم التعويض المادي ايام العطل
-نقص من عدد ايام العطل..

كل الشعب مع التعاقد لأنه يهدف إلى محاربة الفساد في الإدارات العمومية والكسل والهروب من الواجب. يجب القضاء على الوضيفة العمومية وتحفيض المنصب الإداري وهدا معمول به في كل الدول المتقدمة لكن مع تشجيع المجتهدين و المتفانين في القيام بالواجب..
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-11
12 - متطفلون عن المهنة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:23
لا يعقل هؤلاء سوى طلبة التكوين لاغير مازالت اقدامهم لم تطأ حجرات الدرس حتى نعتبرهم أساتذة. هذه فوضى عارمة لم تحسن الدولة اختيار من سيلج مراكز التكوين . هناك من لا يستحق هذه المهنة فقط فوضويين اندسوا وسط الطلبة لكي يتيرون الشغب . على الدولة ان تكون حازمة وصارمة في حقهم.
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-5
13 - محمد جاد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:24
جميل ان نكون انانيين بالمعنى الايجابي اما المعنى السلبي فهو اقصاء مصالح الاخر الذي هو التلميذ.المتعاقدون وقعوا بمحض ارادتهم في الوقت الذي كان هناك الكثير ممن رفض ولم يجتز المباراة.موقف او مبداء هؤلاء سليم اما الموقف الاخر فهو انتهازي لا اقل ولا اكثر.موقف المتعاقدين موقف ضعيف ان كان هناك اصلا موقف .لو رفع الامر الى القضاء لكان موقف الحكومة اقوى لانها لم تعنف احدا لقبول التعاقد ثم انه موقف يرتبط بمفهوم الجهوية......
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2
14 - Man from Other World الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:26
عندما يكون القانون يطبق على فئة و لا يطبق على فئة ثانية. ستخرج فئة ثالثة لتطالب بالخروج عن القانون و عن الاتفاق وهي فئة المتعاقدين.
فجمالية و قوة القانون هو التطبيق على الجميع دون استثناء و الا سينقلب السحر على الساحر.
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-6
15 - واو على نكتة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:27
احدث نكتة سمعتها و انا اقرا هذا المقال ، كيف يطلب الاساتذة المتدربون التوصل بمنحهم و هم خارج قاعات التدريب؟ على الدولة طردهم حالا و تعويضهم بلائحة الانتظار ، لا عاش من يلوي ذراع الدولة....
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-3
16 - إصلاح التعليم على حق الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:27
شيء مضحك...الأساتذة لم يحترموا عقدهم المبرومة مع الأكاديميات و يريدون منحهم...يا سبحان الله....ما خدمتوش ما غاديش تخلصو و خاص فسخ العقود لإحلالكم بها و عدم احترامكم لها.....زمن العاطفة ولى و المواطنىة أصبح لها ثمن باهض جدا لمن يريد أن ينخرط و ينتمي لهذا الوطن.....
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-3
17 - OMR الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:28
تعليم بلادي مشى فالخسران
والخاسر الوحيد هم أبناء الشعب
إضرابٌ الرابح منه الوحيد هو رجل الأمن ذاك الذي يكافئ على بطر الحق وضرب ناشده!
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0
18 - متتبع الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:29
بقدر تألمي لمطالب هؤلاء غير المنطقة على الإطلاق مهما شرحوا لي.... بقد ما انا فرحان ضدا في هذه الحكومات المتتالية التي ضربت رجل التعليم ضربة قاضية في عرضه وماله ومكانته منذ زمان.... فرحان لأن هؤلاء الشباب يفكرون بنفس عقلية الحكومات التي عرفناها إذ ان كلاهما متفق على آلانتهازية وزرع الجهل..... ان فرحان لأني كنت أتوقع هذا منذ على الأقل 20 سنة مضت.... واتساءل كيف سيكون المستقبل والرداءة تواجه الرداءة اليوم... بعد ما كان الوعي والصبر والقوة مهما كانت الظروف والتي كان يمثلها الأستاذ في مواجهة........ ها نحن اليوم مواجهة بين الانتهازية والخذلان ونقض العهود وصحف المستوى والتي يمثلها اليوم الاستاذ والحكومة معا.
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0
19 - Rachid الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:31
العياقة هذي اساتذة ضعاف المستوى قالت ليك الاستاذة مجزرة الرباط!! واش عارفة مامعنى مجزرة يالاستاذة .وحكومة فاشلة في التعامل غباء مطلق
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20 - يوسف الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:34
فعلا انكم مستفزون اين هو هدا التدريب الذي تاخدونه حتى تطالبون بصرف المنح تريدون المنح على مادا؟ الستم في اضراب مفتوح قمتم به عن طيب خاطر؟ فكيف تودون اكل مال السحت
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21 - حوس حوس الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:39
منذ أن بدأت تسمية الأساتذة أساتذة وهم في طور التكوين بدأت صورة الأستاذ نحو الحضيض الذي ما بعده حضيض. السيد الوفا ربما أراد رفع شأن الأساتذة فتمت إعادة هيكلة مراكز التكوين واستبدال التسميات... وهنا نحن أما مشكل أستاذ يطالب بالمنحة؟؟؟ الحماق. من قبل كنا نسمى طلبة أساتذة بعدها أستاذ متدرب، ثم أستاذ. بلا لفّ ولا دوران. توظيف حوالي 7500 سنويا الله يجعل البركة، إلا ما كفاو يُلتجأ إلى سياسة الترقيع بسد الخصاص وغيرها من الحِيل. أما الآن تسمياتٌ كبيرة وتوظيف أعداد كثيرة سنويا. والأساتذة في أزماتٍ ومتاهاتٍ.
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22 - Abdel الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:42
ما يشاهده الشعب اليوم من احتجاجات و مظاهرات اجتماعية في كل ركن و مكان ما هو إلا نتيجة لسياسة تأزيم الأوضاع لأهداف سياسوية.
بن كيران زرع قنابل اجتماعية موقوتة و في نفس الوقت حصل على 168 مليون سنتيم كتسبيق على تقاعد 7 ملايين سنتيم مقابل قمع هذا الشعب الأعزل و تفقيره و جعل أبنائه كعبيد يشتغلون عند أبناء الملهوطين الكبار.
العثماني عليك بالرحيل كما رحل كبير لحلايقية و اتركوا الشعب على الأقل يعرف مع من هو و من هو المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع.
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23 - محمد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:43
اساتدة الخبز و الحرشة على الدولة خوصصة القطاع بما فيه التكوين و كل استاد سيء يجب ان يطرد على الفور
يستنزفون صناديق الدولة بلا معنى و بلا مستوى و اغلبهم لا يتقن سوى الاضراب و الجلوس في المقاهي
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24 - abdo الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:50
لو كانت الحكومة حكومة لسرحتكم من فوركم تتوفرون على امتيازات كتيرة تعملون اربعة أشهر في السنة وتنامون تمانية اشهر وراتب جد مريح انتم شر هدا البلد
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25 - متتبعة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:53
جيل التسعينيات وما ادراك ما ! خرح منو العجب..بغيتو غير مصلحتكم والتلاميذ "طونبي" اسابيع ونتوما دايعين فالزناقي ومازال بغيتو الماندا..حللو بعدا فلوسكم.. هادشي بغض النظر عن طرق النجاح طوال اعوام دراستكم بالغش في الامتحانات منهار خرجو البورطابلات وحنا في الغش والتسريبات في امتحانات الباكلوريا و في الجامعات..امتحان التعاقد نجحتو ب 5/20 و6/20 ..لا مستوى لا نيفو لا مجهود يذكر غير كوبيي كولي ..باز ليكم يا صبية الجيل الجبهاوي ..
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26 - الحل الجهوية الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:54
كنت أعرف بان هؤلاء المتعاقدون سيخلق مشاكل لان اصحاب التعليم دائما يحتجون وينتقدون يشتكون في المقاهي .الحل هو خوصصة التعليم وخلق مناصب جهوية وصنادق تقاعد جهوية.
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27 - أبو بكر الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:56
على الاكاديميات صرف المستحقات أخر كل شهر و دون أي تأخير، فهذا حق المشتغل بالعقد ، و كلما تماطلت الاكاديميات في صرف الامستحقات كلما انعكس ذلك على ظروف العمل.

فترة التدريب يُؤدَّى عنها في جميع العقود و لو لم يتم الاحتفاظ بالمتعاقد. ( لاي سبب ماعدا إن هو غادر التدريب طواعية قبل انصرام مدته)

هؤلاء الشباب لم يوقعوا العقد إلا من أجل الاجر ( ومن يقول غير هذا فهو كاذب) و الاكاديميات لم تلجأ إليهم إلا لحاجتها إلى جهدهم ووقتهم . و هذا جوهر العقد.

فإن قاموا بعملهم فالاجر واجب على الاكاديمية ومن نهاية أول شهر عمل كما هو الحال لدى جميع المشَغِّلين بالعقد.

ونؤيدهم في طلب هذا الحق و نضع المسؤولية على عاتق الاكاديمية المشغلة.
أما الاستمرار في الاضراب ، و ادعاء ( فرض التعاقد) فهما ليسا في صالح أي طرف.
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28 - ع.الحميد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 16:01
في جميع دول العالم اي تجمهر لخوض اضراب ما الا ويوازيه انزال امني حفظا على النظام
العام.ما دامت الامور سلمية فلا يمكن لرجال
الامن التدخل الا في بعض المناوشات التي
يمكن ان تحصل.اما الاعتصمات خاصة في الليل لا اظن ان للمتعاقدين رخصة من الجهات
المعتية. في جميع انحاء العالم الاعتصام في
الليل مرفوض ولاسيما اخر الليل.لان
المفروض على المواطنين الذين يسكنون
بكل الشوارع والازقة المؤدية الى مقر البرلمان
ان ينالوا قسطا من الراحة.وانا كنت من المتضررين تلك الليلة ولحظي اني لا ابعد من المقر.كنت اسمع شعارت قلت في نفسي لمن
يرفعون هذه الشعارات وسكان مقر البرلمان
لا يوجد فيه احد؟ تعالات الصيحات والقهقهات
هرج ومرج في جميع الاتجاهات قلت اكل هاذا رسالة الى السكان المجاورين لهاذا المبنى ؟
من بعد هاته التساؤلات تدخل ضابط عبر مكبر الصوت وقال لهم من فضلكم يجب اخلاء المكان فلا سبب لوجودكم في اخر الليل هنا.
لكن المضربين تمادوا في صيحاتهم واستهجانهم لقوات الامن فوقع ما وقع
وكان عليه ان يقع. لان حرية الشخص تنتهي عند المس بحرية الاخرين.
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