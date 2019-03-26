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كُتّاب وآراء
"الأساتذة المتعاقدون" في الدار البيضاء يطالبون بتعجيل صرف المنح
خاض عشرات "الأساتذة المتعاقدين" بالمركز الجهوي للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تصعيدية عرفت تطويقا شديدا من قبل السلطات الأمنية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمركز في درب غلف، من أجل المطالبة بصرف منح فوج 2019.
وصدحت حناجر "الأساتذة المتعاقدين" بالعديد من الشعارات التي نددت بالعنف الذي تعرضت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليلة السبت الماضي، من قبيل: "واك واك على شوهة"، و"الموت ولا المذلة"، و"المخزن مالك مخلوع..الإضراب حق مشروع"، وغيرها.
فاطمة الزهراء أمزكار، "أستاذة متعاقدة" فوج 2019 بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات، قالت إن "الأساتذة المتدربين جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإننا نندد بما وقع في مجزرة الرباط التي تعرض فيها الأساتذة لشتى أنواع الضرب والتعنيف".
وأضافت أمزكار، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التعنيف كان مفاجئا رغم الاعتصام السلمي الذي خاضه الأساتذة، لأنهم لم يقوموا بأية أعمال فوضوية، لكن القوات الأمنية استعملت خراطيم المياه وقامت بتدخل عنيف". وطالبت المتحدثة بصرف منح الموسم الحالي، موردة أن "عقد التدريب يقضي بصرف 1400 درهم للأساتذة".
وأردفت بنبرة غاضبة: "يوجد العديد من الأساتذة الذين لا يتوفرون على لقمة العيش بمركز التكوين. نحن لسنا بمجرمين أو إرهابيين حتى نتعرض لهذا التطويق الأمني في الوقت الذي يشتكي فيه الناس من البؤر السوداء للجريمة، يجب استغلال هذه العناصر الأمنية في سبيل محاربة الجريمة".
وأكدت أمزكار أن "الأساتذة واعون بحقوقهم وواجباتهم، لأننا سوف نحتج بطريقة سلمية بدون أي فوضى، لكن التطويق الأمني جاء من أجل ردعنا عن الالتحاق برفاقنا في الحي الحسني والأكاديمية الجهوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
d,allemagne
نحن كأباء التلاميد نطلب من الدولة
- سن سياسة الاجر مقابل العمل
-ابرام التعاقد مع جميع الاساتدة
-عدم التعويض المادي ايام العطل
-نقص من عدد ايام العطل..
كل الشعب مع التعاقد لأنه يهدف إلى محاربة الفساد في الإدارات العمومية والكسل والهروب من الواجب. يجب القضاء على الوضيفة العمومية وتحفيض المنصب الإداري وهدا معمول به في كل الدول المتقدمة لكن مع تشجيع المجتهدين و المتفانين في القيام بالواجب..
فجمالية و قوة القانون هو التطبيق على الجميع دون استثناء و الا سينقلب السحر على الساحر.
والخاسر الوحيد هم أبناء الشعب
إضرابٌ الرابح منه الوحيد هو رجل الأمن ذاك الذي يكافئ على بطر الحق وضرب ناشده!
بن كيران زرع قنابل اجتماعية موقوتة و في نفس الوقت حصل على 168 مليون سنتيم كتسبيق على تقاعد 7 ملايين سنتيم مقابل قمع هذا الشعب الأعزل و تفقيره و جعل أبنائه كعبيد يشتغلون عند أبناء الملهوطين الكبار.
العثماني عليك بالرحيل كما رحل كبير لحلايقية و اتركوا الشعب على الأقل يعرف مع من هو و من هو المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع.
يستنزفون صناديق الدولة بلا معنى و بلا مستوى و اغلبهم لا يتقن سوى الاضراب و الجلوس في المقاهي
فترة التدريب يُؤدَّى عنها في جميع العقود و لو لم يتم الاحتفاظ بالمتعاقد. ( لاي سبب ماعدا إن هو غادر التدريب طواعية قبل انصرام مدته)
هؤلاء الشباب لم يوقعوا العقد إلا من أجل الاجر ( ومن يقول غير هذا فهو كاذب) و الاكاديميات لم تلجأ إليهم إلا لحاجتها إلى جهدهم ووقتهم . و هذا جوهر العقد.
فإن قاموا بعملهم فالاجر واجب على الاكاديمية ومن نهاية أول شهر عمل كما هو الحال لدى جميع المشَغِّلين بالعقد.
ونؤيدهم في طلب هذا الحق و نضع المسؤولية على عاتق الاكاديمية المشغلة.
أما الاستمرار في الاضراب ، و ادعاء ( فرض التعاقد) فهما ليسا في صالح أي طرف.
العام.ما دامت الامور سلمية فلا يمكن لرجال
الامن التدخل الا في بعض المناوشات التي
يمكن ان تحصل.اما الاعتصمات خاصة في الليل لا اظن ان للمتعاقدين رخصة من الجهات
المعتية. في جميع انحاء العالم الاعتصام في
الليل مرفوض ولاسيما اخر الليل.لان
المفروض على المواطنين الذين يسكنون
بكل الشوارع والازقة المؤدية الى مقر البرلمان
ان ينالوا قسطا من الراحة.وانا كنت من المتضررين تلك الليلة ولحظي اني لا ابعد من المقر.كنت اسمع شعارت قلت في نفسي لمن
يرفعون هذه الشعارات وسكان مقر البرلمان
لا يوجد فيه احد؟ تعالات الصيحات والقهقهات
هرج ومرج في جميع الاتجاهات قلت اكل هاذا رسالة الى السكان المجاورين لهاذا المبنى ؟
من بعد هاته التساؤلات تدخل ضابط عبر مكبر الصوت وقال لهم من فضلكم يجب اخلاء المكان فلا سبب لوجودكم في اخر الليل هنا.
لكن المضربين تمادوا في صيحاتهم واستهجانهم لقوات الامن فوقع ما وقع
وكان عليه ان يقع. لان حرية الشخص تنتهي عند المس بحرية الاخرين.