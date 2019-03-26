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الرئيسية | مجتمع | اعتصام موظفي التكوين المهني ينطلق بمناوشات وينتهي بإصابات‬

اعتصام موظفي التكوين المهني ينطلق بمناوشات وينتهي بإصابات‬

اعتصام موظفي التكوين المهني ينطلق بمناوشات وينتهي بإصابات‬
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:00

تعرّض موظفو التكوين المهني حاملو الشواهد غير المحتسبة لتدخل أمني "عنيف"، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما دخلوا في اعتصام أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء، منذ أمس الإثنين، الأمر الذي تسبب في إصابة عشرات الأشخاص، فضلا عن اعتقال بعض المشاركين في الاعتصام.

وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن التدخل الأمني أسفر عن إصابة ما يقرب من عشرين شخصا؛ كما تم توقيف ثلاثة أشخاص اقتيدوا إلى مخفر الشرطة، ينتمون إلى المكتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويؤكد سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، أن "التعنيف ابتدأ ببعض المناوشات التي اندلعت، صباح اليوم، بين المعتصمين ووزارة الداخلية"، وزاد مستدركا: "لكن الأمر تطور إلى ما لا تحمد عقباه، بعدما أصررنا على الدخول إلى أمام الإدارة العامة، الأمر الذي واجهته العناصر الأمنية بتدخل عنيف للغاية"، مشددا على استمرار التنسيقية في إكمال الاعتصام تبعا للتطورات الحاصلة.

يشار إلى أن التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني أعلنت خوض اعتصام وطني أمام المقر الرئيسي لإدارة التكوين المهني يومي 25 و26 مارس الجاري، نتيجة "ما يعرفه مكتب التكوين المهني من احتقان يزداد يوما بعد يوم، ويتمثل في إصرار الإدارة العامة على تجميد الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد العليا".

واستنكر موظفو التكوين المهني "الإستراتيجية الانتقامية التي تنهجها إدارة مكتب التكوين المهني ضد هذه الفئة، ثم تحريف الملف عن مساره الصحيح وتراجع الإدارة العامة عن وعودها السابقة في محاولة لإقباره"، مسجلين "الإقصاء المتعمد من طرف إدارة التكوين المهني لفئة الموظفين حاملي الشواهد العليا من احتساب شواهدهم أسوة بباقي الموظفين بالقطاع".

"نتمسك بخوض معركة الكرامة أولا وأخيرا لصالح الشغيلة المتضررة من حملة الشواهد العليا كيفما كانت التطورات الميدانية"، يورد المصدر عينه، معربا عن شجبه "سلبية الوزارة الوصية على القطاع، عبر تهاونها في حل هذا الملف والانتهاكات السافرة لمقتضيات الدستور وقوانين الشغل"، ومحمّلا إياها مسؤولية تبعات "الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - سناء الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:13
انا مكونة بالتكوين المهني نحن نآزركم لان التكوين اخر همه هو المكون بالاضافة الى المكونين الذين لم يحتسبو مستواهم التكويني،هناك مكونين لا حول و لا قوة لهم المكونين بالسجون الذين ليس لهم اي امتياز الا المعاناة النفسية دون ان يتجه لهم اي احد سواء من الناحية المادية او المعنوية،رغم كل الوعود...و على الاقل اقل الحقوق الانتقال و العمل قرب عائلته ...حسبي الله و نعم الوكيل ...حسبي الله و نعم الوكيل
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8
2 - franco الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:15
نحن في دولة الحق والقانون
ماذا يعني هذا كله؟
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4
3 - ما فاهم والو الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:17
السلام عليكم يا رب السلامة كولشي ضايع ؟؟؟؟ انصح الشباب بعدم الإنجاب اذا قدر الله و تتزوجو؟؟؟؟ لا مستقبل في البلد
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5
4 - السكة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:19
هادشي مزيان هادشي لي خاص يكون كلشي يهضر على حقو اساتدة اطباء مهندسين لقاو بنادم ساكت وراهم دايرين مابغاو.
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8
5 - أحمد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:23
كثرت الاحتجاجات فالبلاد، هادشي متيبشرش بالخير، وصحاب نظرية المؤامرة غاينوضو يقولوليك بأن هادشي مديور لحسابات انتخابوية وديكشي
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7
6 - محمد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:29
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا؟
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0
7 - مواطن الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:29
الدولة المغربية تلتجئ الى العنف عكس الجارة الجزائر التي فضلت تقديم الحكمة حتى لا تتفاقم الامور. اما في المغرب فقد ألغت الدولة الحوار نهائيا وأصبحت القرارات أحادية وتنزل على المغاربة قسرا.
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8 - يحيي الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:30
بعد التعديلات التى وقعت على الانظمة التساسية واحدات درجات مختلفة،ازدادت مشاكل كل الفئات المنتمية لنظام اساسي معين،فتجد اشخاصا بنفس المستوى العلمي ونفس المؤلات ونفس المردودية ولكن هناك من هو مرتب في درجة معينة واخر في درجة اعلى وثالث في درجة ادتى. اعتقد انه يتعين مراجعة كل الانظمة الاساسية.الغاء الدرجات ومراجعة الارقام الاستدلالية للرتب مع تمكين من حصل على دبلوم معين بعد توظيفه الحق في ولوج درجة اعلى طبقا للشهادة المحصل عليها ولكن عن طريق امتحان محدد ومعين حسب الاطار المطلوب لان بعض الاشخاص يحصلون على شواهد على حساب عملهم بصفة عامة او تلامذتهم بصفة خاصة
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0
9 - جواد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:30
الله اكبر ... مازال هذا الشرطة ما تعلمت والو من عند الجيران ؟ لم يعد القمع ذا فائدة ، وربما لجأوا الى الضرب لانهم يدركون ان رد الفعل من جمعيات حقوق الانسان والنقابات لن تتحرك لانها هي الاخرى اكلت العصا في وقت ما ،،الله يرحم الوالدين بركات من الحديث عن حكم العسكر في الجزائر وعن الظلم ..والسرقة كل هاد الشي راه موجود في المغرب اضعاف المضاعفة اذا حكم العسكر في الجزائر يعامل المتظاهرين كما راينا فنحن أيضا نريد حكم العسكر لانه اكثر رحمة من حكم العثماني ووزير داخليته
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10 - هشام الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:31
للأسف بدل فتح تحقيق في فساد الإدارة العامة للتكوين المهني وخروقاتها بالجملة يتم حمايتها والتضييق على احتجاجات الأساتذة و مطالبهم المشروعة
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11 - الشعوب معادن الثلاثاء 26 مارس 2019 - 17:34
تلفتوا لشرقكم فمنها يأتيكم دائما الدروس مجاناً، التحرر، النظال، الكفاح و رفع الرأس
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