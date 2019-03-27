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الرئيسية | مجتمع | الزيادة في الأجور .. وزارة الداخلية تلزم النقابات بكتم تفاصيل المفاوضات

الزيادة في الأجور .. وزارة الداخلية تلزم النقابات بكتم تفاصيل المفاوضات

الزيادة في الأجور .. وزارة الداخلية تلزم النقابات بكتم تفاصيل المفاوضات
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:00

أنهى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جولة ثانية من مشاوراته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون أن تتسرب أي معيطات رسمية حول مضامين العرض الحكومي الجديد.

وكشف الأمين العام لإحدى النقابات الأكثر تمثيلية، حضر الاجتماع، أن وزير الداخلية، بتكليف من رئيس الحكومة، اجتمع بشكل انفرادي مع ممثلي المركزيات من أجل التشاور حول العرض الجديد الذي تقترح حكومة العثماني للخروج من مأزق "البلوكاج" الذي يطبع هذا الملف منذ سنوات.

المصدر ذاته أكد، في تصريح لهسبريس، أن وزارة الداخلية طلبت منه عدم الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع إلى حين مواصلة التشاور حول القضايا الخلافية تمهيداً للإعلان عن اتفاق موحد بين المركزيات النقابية والحكومة، بعد موافقة جميع الفرقاء الاجتماعيين عليه.

وقال قيادي نقابي آخر إن الجولة الثانية تمحورت حول موضوع الزيادة في الأجور في ظل التباين في وجهات النظر بين المركزيات النقابية، لكنه استبعد أن تكون زيادة عامة لجميع الموظفين كما تطالب بذلك جل النقابات.

وكانت الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية، في جلسة سابقة، زيادة 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، موزعة على ثلاث سنوات؛ غير أن النقابات اعتبرت ذلك "تمييزا" لأنه لا يشمل جميع الموظفين وكذا العاملين في القطاع الخاص.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الحكومة طرحت صيغة توافقية تتمثل في زيادة 400 درهم للموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة الخامسة في السلم العاشر، مقابل زيادة تتراوح بين 200 و300 درهم بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في ما فوق الرتبة الخامسة في السلم العاشر.

ومنذ حوالي ثماني سنوات لم تُوقع الحكومة والنقابات أي اتفاق حول الزيادة في الأجور، وكان آخر اتفاق في عهد حكومة عباس الفاسي (اتفاق 26 أبريل 2011)، وجاء في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير التي تزامنت والحراك الذي عم عددا من الدول العربية.

يشار إلى أن الملك محمدا السادس سبق أن تطرق في خطاب الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش إلى التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، وأكد في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى أن "تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مصطفى الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:08
واش هاد الكاسيطا ديما كتعاود ، ممليتوش منها ، يا مسؤلين زيادة في الأجور أصبحت واجبا عليكم جراء ارتفاع المعيشة وكثرة المتطلبات ، كيف لموضف في السلالم الدنيا بذاك الأجر الهزيل أن يكون مستقرا في نفسيته وفي عمله ، 600, درهم زيدوها وبلا هاذ المسرحيات والمسلسلات راه اقل شيء .
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2 - مراقب الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:09
الزيادة في الاجور حق مشروع لموظفي القطاع العام والخاص على السواء وهو أمر طبيعي لارتفاع المعيشة وهدا الامر لا يحتاج لتفاوض.
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3 - Sam الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:11
اصاب بالغثيان حين ارى اننا نعيش احلك حقبة في تاريخ المغرب لكن في ثوب اخر وفِي قرن اخر حقبة البصري ومن معه هل أين وزارة المسؤولة ام ان الام ام الوزارت طبعا تضع انفها في كل شيء واسفاه على وطني ...
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4 - سراجي محمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:11
البسالة سميتها هذه. لنا الحق في المعلومة كيف يلزم النقابات عدم الافصاح ولماذا استثنى ك.د.ش ما هذا التخبط ؟؟ يظهر انها ستكون سنة بيضاء فصبرا جميلا و الله المستعان على ما تصفون ...
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5 - معلم الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:11
النفايات لا ثقة فيها ولا تمثل إلا مصالحها
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6 - سمير الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:12
اجتمعوا ليتلوا عليهم خادم الدولة عطايا الحكومة. ما فائدة النقابات اذا كانت ستقبل بطرح الحكومة المحكومة دون ان تحقق شيئا للعمال. ما معنى 400 درهم على اربعة سنوات؟؟؟؟ و المنافق الاكبر تحصل على سبعة ملايين باثر رجعي. و الله العظيم اني خصيمه يوم القيامة.
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7 - استاذ اجتماعيات الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:13
نقصو للبرلمانيين والولي الصالح او باراكا من التقشف
قهرتو ناس بالزيادات عندما تكثر الجباية فاعلم ان سقوط الدولة قريب.
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8 - الركيبي الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:14
الزيادة في الاجور مطلب جماعي.. لأن المرتبين في السلم 11 وما فوق لا يختلفون عن غيرهم فيما يتعلق بالآثار المدمرة لمستوى المعيشة بفعل القرارات التي اتخذتها الحكومة على مستوى الاقتطاعات التي طالت أجورهم لدعم صناديقها التي نهبها الفاسدون... الزيادة اما ان تكون عامة او البلوكاج
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9 - rodéo الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:14
الحكومة تريد تدجين كل الموظفين. تريد الزيادة لأصحاب السلاليم الصغرى و هذا جيد لكن هل غلاء المعيشة أثر على هذه الفئة فقط ؟ و للإشارة فإن اصحاب السلاليم الصغرى هم من دخل توا للتوظيف العمومي ليس له التزام لا زوجة و لا اطفال و لا قروض ملزم تسديدها يعني الأمر برمته در للرماد في الأعين
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10 - mido الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:15
ان أم تكن هناك زيادة للكل فلا نريدها الدولة تملك الموارد لكنها لا تريد
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11 - موظف الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:16
قل من 1000 درهم مقابل انا بعدا.
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12 - franco الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:17
كما يقول المثل الشعبي المغربي
لعيكة كبيرة ولميت فار
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13 - الحمد لله الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:17
التكتم عن المفاوضات تعني ان الطبقة الشغيلة آوت اي خارج التغطية
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14 - الصياد الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:18
مبروك على الأبناك وشركات القروض الصغرى ..
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15 - عمر الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:18
بلا ماتصدع راسك معاهم هاد الصباح اكتشفنا أن النقابيين المضربين وضعوا شواهد طبية تبرر غيابهم ثم يخطبون علينا بالنضال. تعلق غريق بغريق
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16 - صالح صالح الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:19
نعم سيقررون زيادة 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020 بداية التطبيل لﻻنتخابات. وستقسم على 3 سنوات. وسيقتطع منها كل سنة 50 درهم ضريبة على الدخل. عندها سيكون 1 كلغ طماطم 15 درهم. والمواد اﻻخرى حدث ولا حرج.
ﻻن الحكومة هي التي تقرر وليس هناك ﻻ نقابات وﻻ هم يحزنون. فحتى النقابات ﻻ دور لها عدى التهريج والبحث عن مصالحهم.
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17 - مرمر الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:21
هل هده طبخة جديدة بين النقابات والداخلية؟
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18 - الفاسي الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:21
رجال التعليم كايتحرقوا و يناضلوا و يتقتطع لهم من أجورهم و نهار كتعم الزيادة كتعم على جميع القطاعات من ضمنهم البوليس لفرشخولهم الراس، و هاكداك شي موظفين فقطاعات أخرى كايقيلو ينكتوا و يحتقروا فيهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم..شعب سكيزوفرين.
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19 - محمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:22
الضحك على الدقون. الزيادات في كل شئ: التعليم، الصحة، الخدمات.....
حكومة اليأس.....
نريد زيادة شمولية لجميع الموظفين عامة وأكثر من الشئ المقترح.
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20 - simohamed الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:23
لمادا تم استتناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل? هل وزير الداخلية يفظل لقاء انفراديا مع الزاير ام ان هناك سبب اخر تنتظر القواعد المناظلة ...
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21 - Agent de surveillance الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:23
إوى حنا لي كنخدمو فهاد الضومين ديال الحراسة يعني القطاع الخص لي كنخدمو 12 لساعة ركنتخاصو 2200 درهم للشهر ماعليناش الله ولا حنا متابعينش لهاد المملكة الشريفة ولكن كاين الله هو لي غادي ياخد لينا حقنا
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22 - حميد خشني الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:25
لم نعد نثق في اية جهة.
تتفاوضون حول زيادة 200 او 300 او 400 درهم لصغار الموظفين اما تعويضاتكم و امتيازاتكم فلا تحتاج لا الى مفاوضات ولا الى حوار اجتماعي.كن فيكون.
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23 - Achraf الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:25
الحكومة والمقالات يريدون ربح مزيد من الوقت لا اكثر ، فمصالحهم وامتيازتهم الريعية محفوظة اما حقوق الشعب فهي اخر ما يفكرون فيه .

نعم الاحتجاج إلى أن ينصف الوطن و المواطن
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24 - رشيد الأربعاء 27 مارس 2019 - 13:25
والاغلبية البطالية والو زعما .مكين شي حوار ولاحل معانا
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