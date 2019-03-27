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الرئيسية | مجتمع | أطباء "القطاع الخاص" يصعدون ضد وزارة الصحة‎

أطباء "القطاع الخاص" يصعدون ضد وزارة الصحة‎

أطباء "القطاع الخاص" يصعدون ضد وزارة الصحة‎
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 27 مارس 2019 - 17:10

أعلن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة عن إضراب وطني الخميس 4 أبريل، احتجاجا على مجموعة من "الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية بالمغرب، الأمر الذي ينعكس على صحة المواطن والممارسة المهنية للأطباء بشكل عام".

وقالت التنظيمات النقابية الصحية المهنية، المتمثلة في الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن الاحتجاج يأتي نتيجة "الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي".

وسجلت الهيئات "ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة منخرطيه؛ ذلك أن وزير الصحة سبق أن صرح بأن نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي إن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج".

وانتقد المصدر عينه "عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج"، معتبرا أن "الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن غيور الأربعاء 27 مارس 2019 - 17:29
أطباء المغرب سماسرة لايكترثون لصحة المواطن كل ما يهمهم هو الإغتناء.. الطب وظيفة إنسانية محضة قبل أن تكون وسيلة للإسترزاق وسلب المواطن دراهمه.
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5
2 - maroyassine الأربعاء 27 مارس 2019 - 17:30
اكبر مصاصى الدماء في المغرب هم الاطباء،فهو يطلب منك اداء 300 او 400 درهم في 6دقائق او اقل،وبدون رحمه يمكن ان يترك المريض يهيم في اوجاعه لانه لايملك حق العلاج،كذلك يطلب منك شراء الادويه التابعه لمختبرات معينه لانه يستفيد من المختبرات اما اموالا او سفريات او.....؛اما التامين الصحي فيعتبر التعريفه في الطب الخاص 1٥0 درهم.بالله عليكم هل يوجد طبيب خاص ب ١٥٠ درهم؟؟؟اللهم ان هذا لمنكر
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6
3 - فرنسا الأربعاء 27 مارس 2019 - 17:33
اهتموا أولا بالمواطنين لا مستشفيات و لا عناية بالمرضى و بعد يمكن الإحتجاجات...Même mr le ministre de santé doukali il s'en fou de ça
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