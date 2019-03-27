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- الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات" - (90)
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كُتّاب وآراء
الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات"
مفاجأة كبيرة فجرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، حين أعلن أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".
الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.
وزير التربية الوطنية هاجم بشدة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قائلا: "رغم المجهود الكبير الذي بذلناه، هناك في الساحة تنسيقية تدفع بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التوقف عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، مدعية أنها تقوم بإضراب؛ ونحن نتساءل ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ وهل لها الشرعية للإضراب؟".
وتابع أمزازي هجومه على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متسائلا: "هل هذه التنسيقية التي لا شرعية قانونية لها هي التي لها الحق في أن تدعو إلى الإضراب، أم النقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إليه لأجَل معقول، لأن لها مسؤولية إزاء التلاميذ والأسر".
واتهم أمزازي التنسيقة المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم، والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: "ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج"، وأضاف: "لا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف هؤلاء"، مناشدا الأساتذة المضربين عن العمل العودة إلى عملهم، وزاد: "نحن نتعهد بأن نوفر لهم جميع الضمانات التي تصون حقوقهم، وألا يتعرضوا لأي شيء بعد عودتهم إلى عملهم، ما عدا الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب".
الإجراءات الزجرية التي أعلنها أمزازي ستشمل أيضا المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين يصل عددهم إلى خمسة عشر ألفا، إذ قال إنه سيتم إنذار المقاطعين منهم للتكوين، وإذا لم يلتحقوا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في غضون خمسة أيام فسيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار.
وأردف أمزازي بأن مديري المراكز الجهوية للتكوين سيشرعون في إرسال لوائح المتدربين المتغيبين إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليتم إنذارهم، قبل طردهم، في حال عدم الالتحاق بمراكز التكوين"، مضيفا: "ما يمكنش هاد الناس اللي درنا فيهم الثقة يخليو التدريب والتكوين ويمشيو للشارع والآخرين اللي في لائحة الانتظار كيتسناو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (90)
ولسنا في ضيعة احد، اجدادنا من حرر هذا الوطن من المستعمر ، ونحن من سيحرره من اذنابهم الباقين والقابعين على صدورنا.
إذن الأمر لا يتعلق فقط بالتنسيقية.
فتح حوار مسؤول وعلى الهواء في الموضوع دون الخلط في المواضع الجانبية سبيل وحل لطمىءنة موظفي الأكاديميات
والدعاء نوع من. المرونة في بعض المطالب بالمائة بالزواج في إطار الحركة بين الجبهات ...
العديد من أطر الأكاديميات
لا يتوفرون على الكفاءة اللازمة للتدريس
بحيث لم يتلق بعض الأساتدة لا تكوين ولا متابعة إلا من خلال حصص معدودة، فكيف يعقل ترسيم أستاذ ضمن الوظيفة العمومية، دون اجتياز امتحان الكفاءة المهنية
أعرف الكثير من الأساتدة الجدد نجح بالغش، ودون المستوى ولا يحسن تكوين ولا جملة فعلية أو اسمية
أكثر دليل مهزلة امتحانات ولوج مهنة التدريس - التي تستعمل بها مختلف طرق الغش بالعلن والسر
ومن اجتاز المباراة - يعرف ذلك -
فهل يحق لك ياسيدى الوزير ان تقدم على فعل هذا الفاعل .اليس لديك تأنيب الضمير؟
اليس هدا فشل صارخ علي سياستك ؟
لو كانت هذه الواقعة في احدى الدول الاوروبية ماذا سيكون ردة فعل الوزير.
بالطبع تقديم الاستقالة.
ادن اين انت من هذا .لا لطرد بل تقديم الاستقالة. لانه هناك فشل دارع سيدي الوزير
التعليم هو اساس التنمية
على أحد ما التدخل قبل إنفجار الشارع المغربي القادم
نحن أمام حكومة لأحزاب غير مبتكرة للحلول وغير قادرة على إبداع أفكار فشل العثماني من خلال امزازي أثبت عدم قدرته على الوفاء بوعود الأغلبية ولا إنجاح البرنامج الحكومي اللهم التستر على الفاسدين التغطية على السماسرة والوسطاء الدريني لهدا الوطن الغالي
عيب عيب
هيهات هيهات أن تستطيع قطع أرزاق خلق الله، سيصمدون وسينتصرون بإذن الله، أما أنت يا سعيد فلا أسعدك الله لا دنيا ولا آخرة ستحاسب هنا قبل هناك ....
وكاين لي لاقيها وباغي ماحسن متفهم والو .............
لي باغي التوظيف بلا تعاقد يشوف قطاع اخر من غير التعليم
سالينا
ما رايكم في الذين وظفوا بدون مباريات وانما بالزبونية
لماذا لا تعلقون على الذين يهملون المرضى بل يتاجرون فيهم
لماذا لاتعلقون على هدر الاموال العمومية في كرة القدم والاحزاب وغيرها
وحدن بيبقو متل زهر البيلسان
وحدهن بيقطفو وراق الزمان
بيسكرو الغابي
بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي.
ماذا يريدون أكثر؟؟؟؟
عن ماذا يبحثون؟؟؟؟
من يقف خلفهم ومن يشحنهم؟
أكيد هماك أياد خفية تحرك بعض الأساتذة من خلف الستار
وأنا كمفتش أقول أن أغلب هؤلاء الأساتذة مستواهم جد هزييل ويحتاجون لإعادة التكوين
والبعض لايستطيع كتابة جملة مفيدة بالفرنسية
لا تدفعوا بنا إلى. أبعد من ذلك
اعتقد السيد الوزير لم يستوعب الدرس بعد ظن الاضرابات المتتالية ولا زال يكب الزيت على النار.المشكل ليس في افراد يتم طردهم ويحل المشكل وانما في رعونة القرارات التي اتخذها امزازي وهي السبب الرئيسي في هذا الاحتقان الذي وصل اليه قطاع التعليم.
بخرقك للدستور يجب ان تقال من منصبك وتقدم للقضاء ليقول كلمته اذا كنت غير قادر على تدبير الحوار فلا مكان لك في المشهد السياسي.
كفى من الصبيانية
كفى من الاستهزاء بالعمل
كفى تحديا للقيم و تشجيع الكسل و تمييع الواجب
لو كان الحزم مع الاوائل لما "اخترع" التعاقد
الحزم هو سبيل التقدم و التنمية
كفى من طلبات طفولية
((بيضة و لا نطيح. غا طيح))
البلاد لاتقدم يجب غربلة جميع المرافق...
من تأخر
من يفسد
من لا يلتحق
من يتهاون
من يغش
من يرشي
من يتستر
من
و من
حتى يكون العطاء أسبق من الأجر و الواجب أسبق من الحقوق...
اما الفشوش فلا يوصل الا إلى التخلف و التمييع...
حب العطاء من حب الوطن
الاتكالية هي الني اوصلتنا إلى هنا...
نعس و الأجر مضمون
توظيف مجازين آخرين وماذا بعد ؟؟؟
سيقوم الجدد بما قام به أسلافهم
خطتكم غير مجدية ،عليكم بمراجعة نمط التوظيف لأنه جائر وجل المغاربة يرفضونه
إن كنا في بلد ديمقراطي أنصتوا لصوت الشباب
فهل تؤتمن حكومة كهذه على أمن ومستقبل البلاد؟
من اشباه الاساتذة لانه يتغيب باستمرار عن حصص الدعم لابني.