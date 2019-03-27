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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات"

الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات"

الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:00

مفاجأة كبيرة فجرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، حين أعلن أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.

وزير التربية الوطنية هاجم بشدة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قائلا: "رغم المجهود الكبير الذي بذلناه، هناك في الساحة تنسيقية تدفع بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التوقف عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، مدعية أنها تقوم بإضراب؛ ونحن نتساءل ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ وهل لها الشرعية للإضراب؟".

وتابع أمزازي هجومه على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متسائلا: "هل هذه التنسيقية التي لا شرعية قانونية لها هي التي لها الحق في أن تدعو إلى الإضراب، أم النقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إليه لأجَل معقول، لأن لها مسؤولية إزاء التلاميذ والأسر".

واتهم أمزازي التنسيقة المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم، والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: "ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج"، وأضاف: "لا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف هؤلاء"، مناشدا الأساتذة المضربين عن العمل العودة إلى عملهم، وزاد: "نحن نتعهد بأن نوفر لهم جميع الضمانات التي تصون حقوقهم، وألا يتعرضوا لأي شيء بعد عودتهم إلى عملهم، ما عدا الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب".

الإجراءات الزجرية التي أعلنها أمزازي ستشمل أيضا المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين يصل عددهم إلى خمسة عشر ألفا، إذ قال إنه سيتم إنذار المقاطعين منهم للتكوين، وإذا لم يلتحقوا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في غضون خمسة أيام فسيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار.

وأردف أمزازي بأن مديري المراكز الجهوية للتكوين سيشرعون في إرسال لوائح المتدربين المتغيبين إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليتم إنذارهم، قبل طردهم، في حال عدم الالتحاق بمراكز التكوين"، مضيفا: "ما يمكنش هاد الناس اللي درنا فيهم الثقة يخليو التدريب والتكوين ويمشيو للشارع والآخرين اللي في لائحة الانتظار كيتسناو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (90)

1 - عبد الحفيظ الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:19
وزير كسول و حكومة فاشلة ماذا ننتظر منها سوى السير الى الهاوية
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314
2 - ام سلمى الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:20
ونعم القرار.لي مابغاش اخدم ماعندنا مانديرو به .الوزير صبر معاكم بزاف اوا دابا هانتوما جبتوها فريوسكم خلي النقابات انفعوكم
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-618
3 - yassine الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:21
لا ينبغي اللعب مع القرارات السيادية للدولة، و مشروع الجهوية مشروع تقدمي في صالح كافة المواطنين، صراحة لم يفرض التعاقد بل كان إختياري، و معدرة للأساتدة المتعاقدون، مشروع الجهوية فوق كل شيىء
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-511
4 - ها المعقول الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:22
طوبى لكم معالي الوزير.ونعم القرار.هكدا يكون المسؤول الصارم والا فلا.قلناها مرارا وتكرارا إن لم تكشر الوزارة عن انيابها في التعامل مع أولئك القوم فسيزدادوا غيا وطغيانا .يكفي أنها انتشلتهم من براثن البطالة وجحيمها.اهكدا يكون رد الجميل والامتنان لدلك.اتحسبوننا سدج لتنطلي علينا الاعيبكم وشكاويكم.من انتم
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-543
5 - الحمد لله الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:22
ونعم القرار اتمسكنو حتى اتمكنو من اجبركم على التوقيع على التقاعد
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-444
6 - عميد كلية الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:22
على الوزير أمزازي تقديم استقالته، لأنك خسرت جميع الملفات وليس ملف المتعاقدين، أين باقي الملفات التي شاخت بين رفوف الوزارة، سلم 9 ، دكاترة ، ضحايا النضامين، وغيرهم، الوزارة اليوم في مأزق خطير، وأن لم تعالج هذه المشاكل في أسرع وقت ستكون عواقب خطيرة
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377
7 - الحسين الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:22
أنتم أولى بالطرد. إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة
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398
8 - Adam الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:22
التعاقد فرض على رجال التعليم حتى لا يكون لهم حق في الإضرابات القادمه و ستستفيد منه الحكومات القادمه فهنيئا لاخنوش
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321
9 - فرنسا الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:22
قرار محق ما ذنب التلاميذ ؟ رغم أني لا أوافق وزارة التربية الوطنية والتعليم في بعض الأحيان لكن رغم هذا يجب الاعتناء بالتلاميذ كما هنا في فرنسا رغم إضراب الأساتذة لا يتركون الأقسام و الفصول الدراسية..الله المعين
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-251
10 - مواطن الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:23
ونعم القرار فئة تحسب نفسها فوق القانون ضيعوا أبناء الشعب ويدعون المظلومية والقانون واضح في قضيتهم.
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-269
11 - زنطيط الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:23
هذا ظلم بين للاسف ترسيم الدارة الحالية للحكومة تحارب الحياة بقدر ما تبعثر الأموال وتهريبها الى الخارج من طرف البعض
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-81
12 - متقاعد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:24
لا خير فيهم ،ضيعوا ابناءنا الله يضيعهم،الطرد والمحاكمة لرؤوس الفتنة
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-243
13 - ساخط الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:24
آ عباد الله شي واحد يقول لهاد الحكومة ديال العجزة راه التخويف و التهديد سياسة أكل عليها الدهر و شرب والله و ما جمعتوا روسكم حتى غادة تحماض القضية راه المواطن ما بقى عندو مايخسر طحنتوه مسكين بلا قياس....
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173
14 - Yassine الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:24
مقاطعة مباريات التعاقد أولى من مقاطعة سانطرال وسيدي علي. حذار من تكرار الخطأ فإن الدولة لا مفر لها من التوظيف لسد الخصاص المهول.
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188
15 - معلم متقاعد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:24
كفى درا للرماد في العيون ليس هنا في المغرب لا تعليم ولا معلم ولا تلميد ولا...مجرد سؤال هل من وقع على عقدة يحق له المطالبة بالترسيم قبل انتهائها ؟ هل يعلم من يضيعون مستقبل أبنائنا انهم يسيرون في الطريق الممنوع ؟ وحتى نكون واضحين لا يعدر أحد يجهله للقانون ! موعدنا بكم امام الله
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41
16 - محمد جلال الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:25
الوزراء الكارتونيين الذين لا يستطيعون حل مشكل بسيط،ماذا ينتظر منهم لتسيير الشأن العام؟ يجب اسقاط الحكومة التي لا تفكر إلا في مصالحها الشخصية.ماذا ينتظر المغاربة من الخلفي أو أمزازي أو من حولهما.......؟
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117
17 - نبيل الزوين شخصيا الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:25
هادي هي الهضرة ديال المعقول ، اللي بغا يخدم مرحبا ، و اللي بغا يدير لينا البلبلة ما عندنا ما نديرو بيه ، ما بغيتيش العقدة ما تسنيش الكونطرا النهار الاول ، كفى من التضحية بمصالح ولاد لمغاربة ، لاجل عيون المطالب الخبزية لهاد ما يسمى الاساتذة المتعاقدين ، باراكا من الفشوش ، هناك الالاف من المهنيين خدامين بكونطرات اقل قيمة من هاد الاساتذة و ساكتين و مهنيين الوقت ، و هاد لقرودة دايرين لينا واااع ، سالينا و شكرا هسبريس
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-112
18 - مواطن متتبع الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:25
نعم القرار، هذه الحركات الاحتجاجية اصبحت ضربا من الفوضى والعبث ، والتلاميذ يضيعون في زمنهم المدرسي.
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-107
19 - السكتاني الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:26
أمزازي طلعات ليه سخانة ، مرة يقول هذا ماشي إضراب مرة يقول أناشد المضربين بأن يلتحقوا بعملهم ...
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105
20 - دصارة الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
المتضرر الوحيد هما ولاد الشعب متيقراوش االاساتذة المتعاقدين ، لا يحق لهم الاحتجاج ، لانهم وقعوا على التزام ، بقبولهم جميع شروط التوظيف بما في ذلك العقدة ، ومن اختار لا يرجع . والمغرب سائر في جعل التوظيف في القطاع العام متله متل ما هو عليه في القطاع الخاص اسوة بما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة ، حتى تتخلص الادارة من الكسل والبيروقراطية ولاعطاءها نفس جديد ودينامية ومرونة في اسلوب العمل الاداري ، وقد بدا في تطبيق ذلك في قطاع التعليم والجماعات المحلية وبعض القطاعات ليشمل جل القطاعات الحكومية . لقد ولى زمن ان الموظف العمومي هو ذلك الشخص الي يستطيع اي احد ان يلاحظ عليه ويقيم اداءه ويسءله عن توقيت دخوله وخروجه ، يجب ان نساير العالم والدول المتقدمة في طريقة تدبيرها للموارد البشرية الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية ولا يتحقق دلك الا بتكوين موظف عمومي مسؤول ومشبع بروح الوطنية والابتكار وروح المبادرة والا فسوف يمر علينا الركب ونظل نحن نسبح في مكاننا
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-43
21 - هشام الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
ونعم الحل..الطرد...مع أن نصف البرلمانيين والوزراء والمستشارين في شبه غياب دائم بالعكس يتم تضخيم الرواتب والعلاوات والتقاعد..إنه المغرب يا سادة..
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86
22 - الخلفي الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
أظن أنه قرار صائب ، يجب على الوزير القيام بإجراءات زجرية في حق الأساتذة المقاطعين ،لأن التلميذ هو الضحية في آخر المطاف ، كما أن الإضراب لا يستند على مبررات قانونية ، هذا من جهة، من جهة أخرى ماذا ننتظر من أستاذ يردد شعارات الملاعب الرياضية ؟ والله مهزلة .
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-70
23 - محمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
يوا على سلامتكم..هاذو راهم عار على المدرسة العمومية و طردهم أقل ما يجب فعله..لا تكوين لا التزام لا حس وطني و في الاخير يشردو ولاد الشعب لمدة شهر.
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-68
24 - عزيز الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
أود فقط أن أعرف هل هذان الوزيران ملمان بقانونية الإضراب كحق يكفله الدستور؟ حكومة الإرتجال و الإستقواء على الضعفاء من أبناء أشراف هذا الوطن. أولئك الذين ضحا أباؤهم بالغالي و النفيس لينالو حق بسيطا من حقوقهم. ربنا نجنا من هذا البلد الظالم حكومته و حكامه.
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58
25 - استاذ مرسم الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
كلنا سندافع عن اعضاء التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ولسنا في ضيعة احد، اجدادنا من حرر هذا الوطن من المستعمر ، ونحن من سيحرره من اذنابهم الباقين والقابعين على صدورنا.
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81
26 - Moh الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:28
هذا هو الصواب. وهو ما يجب فعله من زمان.
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-62
27 - مول الشفنج الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:29
الاساتذة المتعاقدون جابوا الربحة ! نصحهم اباء و اولياء التلاميذ و حذرهم الشعب لكنهم صم بكم عمي لا يعقلون. اوا دابا سيرو تخدموا فالحراسة ديال العمارات و الشركات ب1500 درهم و 10 ساعات عمل فاليوم. مصيبة هذي !
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-56
28 - عبد اللطيف الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:30
نعم القرار واصل نحن في دولة الحق والقانون
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-55
29 - يا سيدي.. الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:30
لكن يا سيدي الوزير الأمر لا يقتصر فقط بالتنسيقية فالنقابات الاكثر تمثيلية هي الأخرى أعلنت مجتمعة عن الإضراب منذ يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس ..كل المؤسسات العمومية في عطلة لمدة 3 أيام..... والأظهى من ذلك أنه عند قراءة البلاغ المشترك للنقابات تجد مطلب يهم فئة المتعاقدين.
إذن الأمر لا يتعلق فقط بالتنسيقية.
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40
30 - حسن الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:30
استاد كسول وناجح بالغش ولا خدام بالمباشر في نظركم مادا ننتصر منه غير جيل فاشل على كل حال لي مبغاش يخدم يتطرد فهناك أناس باغا تخدم هدا كيتسمى التفرعين مشي طلب الحقوق
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-33
31 - Elghaz i الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:32
يجب على المسؤولين ان يتصفوا بالمحكمة والتبصر. حنكة في الحوار و المواجهة / الطرد أو العزل بدعوة تزعم الإضراب ليس مبرر . ما قد يرجح النضال.
فتح حوار مسؤول وعلى الهواء في الموضوع دون الخلط في المواضع الجانبية سبيل وحل لطمىءنة موظفي الأكاديميات
والدعاء نوع من. المرونة في بعض المطالب بالمائة بالزواج في إطار الحركة بين الجبهات ...
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23
32 - lolo الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:32
ها ماقلنا هذا الشي لكان خايفين منو ها هما طاح فيه الطرد ساهل عندهم
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25
33 - محمد أمين الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:32
كفى - مصلحة التلميذ أولا -
العديد من أطر الأكاديميات
لا يتوفرون على الكفاءة اللازمة للتدريس
بحيث لم يتلق بعض الأساتدة لا تكوين ولا متابعة إلا من خلال حصص معدودة، فكيف يعقل ترسيم أستاذ ضمن الوظيفة العمومية، دون اجتياز امتحان الكفاءة المهنية
أعرف الكثير من الأساتدة الجدد نجح بالغش، ودون المستوى ولا يحسن تكوين ولا جملة فعلية أو اسمية
أكثر دليل مهزلة امتحانات ولوج مهنة التدريس - التي تستعمل بها مختلف طرق الغش بالعلن والسر
ومن اجتاز المباراة - يعرف ذلك -
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11
34 - احمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:32
سؤال للسيد الوزير علاش اولاده يدرسون في مدارس البعثة.
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38
35 - مغربي دايخ الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:32
لا يسعنا إلا ان نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجميع له جزء من المسؤولية في هذه الأزمة. الحكومة نهجت سياسة الآذان الصماء و أسلوب الوعيد و التهديد . و التنسيقية نهجت سياسة لي الذراع مستغلة أطفالا أبرياء مطية للوصول الى مبتغاهم .حارمة تلاميذا من الدراسة شهرا كاملا . تاركتهم بين المطرقة و السندان .فرفقا بفلذات أكبادنا
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19
36 - مغربي الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:33
قرار في محله ولو أنه تأخر كثيرا، العديد من الأساتذة يريدون الالتحاق بأقسامهم خصوصا بعد التعديلات التي جاء بها الوزير، لكنهم يخشون من التهديدات التي يقوم بها مدبرو هذه الاحتجاجات.
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-13
37 - fois الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:33
سيدي الوزير نحن في دولة الحق والقانون وهذا حق دستوري
فهل يحق لك ياسيدى الوزير ان تقدم على فعل هذا الفاعل .اليس لديك تأنيب الضمير؟
اليس هدا فشل صارخ علي سياستك ؟
لو كانت هذه الواقعة في احدى الدول الاوروبية ماذا سيكون ردة فعل الوزير.
بالطبع تقديم الاستقالة.
ادن اين انت من هذا .لا لطرد بل تقديم الاستقالة. لانه هناك فشل دارع سيدي الوزير
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19
38 - متابعة الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:33
اظن انه يجب ان تكون جميع التوضيفات بالعقود حتى الوزراء و البرلمانيين لكيحضرو غير نهار الاول او لا هادوك تقاعد بارد و حتا المنضا باردة راه الاساس ديال الدولة التعليم و الصحة
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47
39 - محمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:33
ميزانية شراء طائرات عسكرية امريكية بمئات ملايير الدولارات كانت ستحل مشكل الاساتدة المتعاقدين
التعليم هو اساس التنمية
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13
40 - حكومة الخراب الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:34
حكومة فاشلة تعادي الشعب وتمارس سياسة الترهيب والطرد والقمع والتفقير.
على أحد ما التدخل قبل إنفجار الشارع المغربي القادم
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17
41 - ABDO الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:34
وأخيرا سيرجع جل موظفي الاكاديميات الى مقرات عملهم.فأخد الامور ماخد الجد من طرف الوزارة سيربك خطط متزعمي هدا الاضراب المطول,وسيتم تدارك الحصص الضائعة.
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4
42 - محمد جاد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:34
نعم في القاموس السياسي يسمى عصيان لان الوزارة تفاعلت ايجابا مع المطالب.التعاقد لم يفرض لان المعني بالامر ليس قاصرا او حدثا بل هو خريج معاهد عليا وجامعات و...ابناؤنا يشردون في الشوارع واتخذوا رهائن يباع بهم ويشترى.الاحرار من المجازين وغيرهم رفضوا اجتياز المباريات لان لهم موقف وقناعة اما المنتمون الى التنسيقيات يريدون الركوب على الواقع وتحقيق انانيتهم....الاباء تدمروا لان فلذات اكبادهم تضيع على مشارف نهاية السنة...
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18
43 - لحسن الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:35
ربما النقابات التي تحورت الامس مع لفتيت هي. التي اعطت الضوء الاخضر للحكومة من اجل اتخاذ هذا القرار الذي سيدفع البلاد الى امر صعب .
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5
44 - الحل الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:36
هذا ما كان على الوزير القيام به منذ الأيام الاولى، يجب على الحكومة والوزارة الوصية ان تكون صارمة في أخذ قراراتها، لي بْغى اخْدم إخدم، لي مبغاش الباب ألحباب، كاين لي تَيْقلب على ألف درهم شهرياً مَلْقاهاش أوتيضرب تمرا نهار كامل.
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10
45 - مواطن الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:36
للأسف تأخرت الوزارة في اتخاذ هدا القرار لأن التلميد تضرر في مطلب اناني لأساتذة لدين وقعوا التعاقد بمحض ارادتهم.
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12
46 - عبدالغني الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:36
القرارات الغير حكيمة و الغير مسؤولة والتي تزيد من تأزيم الوضع
نحن أمام حكومة لأحزاب غير مبتكرة للحلول وغير قادرة على إبداع أفكار فشل العثماني من خلال امزازي أثبت عدم قدرته على الوفاء بوعود الأغلبية ولا إنجاح البرنامج الحكومي اللهم التستر على الفاسدين التغطية على السماسرة والوسطاء الدريني لهدا الوطن الغالي
عيب عيب
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-10
47 - مغربي الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
الاساتدة المتعاقدون يريدون ارغام الدولة على ترسيمهم وهو حقهم لاكن ماقامو به من احتجاجات ضيعت على التلاميد دروسهم وهم الضحية لدلك اؤيد ماقامت به الحكومة
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20
48 - Med الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
علاش كل مسؤول ما دارش خدمتوا أو تبث فساده المالي والإدا ي ما كيتعزل اللهم إن هذا لا منكر
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0
49 - adil الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
كما يقول المثل المغربي ليما قنعش بخبزة ماغديش يقنع حتى بنصها , لي باغي العمل بالترسيم ماغديش يلقاه حتى بالتعاقد, ومن يحب التضاهر والشارع والشعارات الخاوية ما عمرو مايخدم سيبقى يغني في الشارع , اللهم العمش ولا العمى.
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5
50 - كلمة الحق الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
أنا مع المصلحة العامة التي تهم التلاميد و أولياء التلاميذ.راه مزيان تدير الإضراب و لكن ميضرش التلميذ. راه ممكين تعويض الدروس و لكن السنة الدراسية قريبا تسالي. اخدم و ضرب على حقك.أحسن عمل هو التجارة.
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18
51 - عبدو الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
الأساتذة يقررون التصعيد ثم التصعيد لطرد التعاقد و الحكومة المحكوكة
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-10
52 - اب ساخط الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
المفروض السيد الوزير يتم طرد كل هاد ل حشوما نسميوهم اساتذة المخير فيهم ما يقدر اكتب جملة صحيحة أما الفرنسية الله غالب بلا بيهم أحسن طردو كلشي او سنة بيضاء حسن من ولادنا اطلعو خاويين رآه كي دخلو الأقسام كي مادخلوش را ما عند العاطي ما يعطي
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8
53 - محمد ابن الصديق الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:37
بعض الأساتذة المساكين صوتو في الانتخابات على حزب هذا الوزير العبثي وها هو الآن يرد لهم الجميل بطردهم ...
هيهات هيهات أن تستطيع قطع أرزاق خلق الله، سيصمدون وسينتصرون بإذن الله، أما أنت يا سعيد فلا أسعدك الله لا دنيا ولا آخرة ستحاسب هنا قبل هناك ....
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-10
54 - الخليل الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:39
قرار جاء متأخرا كان يجب فسخ عقد كل متعاقد تنكر للعقد الذي وقعه بمحض إرادته بدون ضغط من اية جهة كانت ، القرار الصواب هو فسخ العقود رغم تأخر الوقت ، كنا نتمنى من المتعاقدين بعض التعقل إلا أنهم تمادوا في غيهم حتى وصلوا لطلب إلغاء الجهوية التي اشتغل عليها المغرب منذ عقود . الماء والشطابة وديكاج لمن كان ينادي بالبلوكاج.
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14
55 - elmustapha الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:39
كاين لي ملقاش ديك خدمة ولو بتعاقد غير يحارب البطالة ............

وكاين لي لاقيها وباغي ماحسن متفهم والو .............

لي باغي التوظيف بلا تعاقد يشوف قطاع اخر من غير التعليم
سالينا
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20
56 - Fares الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:39
مصلحة التلاميد فوق كل اعتبار لست ضد المتعاقدين ولكن أن ينتقموا من التلاميد فهذا مرفوض
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20
57 - مومو الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:40
أين ستجد الدولة 70 ألفا شخصا جديدا لتدريس التلاميذ؟
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-13
58 - Nouha الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:40
والخاسر الاكبر هو التلميذ الفقير.. لا الحكومة ولا التنسيقية والنقابات كلهم بغاو مصلحتهم !! حقيقة مرة..
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14
59 - استاذ الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:41
ليس تزعم الحراك بل الغياب عن العمل ومنع الاساتذة من استاناف عملهم لنكن واضحين ولا نزيف الحائق. افراد ينتمون لجماعة ويخدمون اجندتها وهذه هي الحقيقة
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14
60 - x ben X الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:41
الملاحظ أن المواطن لا يرى أن الحكومة تتجه نحو خوصصة قطاع التعليم والصحة أما الجهوية فهي غطاء لهذة المؤامرة والأيام القادمة ستبين للمواطنين مدا حقد الحكومة على المواطن
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-12
61 - عبد الكبير الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:42
أتفق مع ما قاله الوزير...يجب وضع مصلحة التلميذ فوق كل إعتبار...
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20
62 - جهاد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:42
هذا هو الحل الذي نتوقعه من حكومة فاشلة يقودها رئيس فاشل في جميع الميادين
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-13
63 - youssef flsh الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:43
الله يعطيك الصحة السي امزازي. هاد ناس زادو فيه بزاف وخﻻو وﻻد الشعب بﻻ قرايا.من غدا بدا تجري عليهم و كاين لي باغي يخدم غير بنص خلصتهم موجزين و دكاترة وغير كالسين.الله يحفظك السي سعيد.
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8
64 - sohail الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:44
مافهمتش هاد الاساتذة نهار الاول قبلو التعاقد اليوم كيطالبو بالغاء التعاقد واش العب هذا بغيت نقول الوزير راه كاينين اساتذة مرسمين كيستغلوا الاوضاع من اجل الغياب بداعي مساندة هؤلاء الاساتذة المتعاقدين يجب الضرب بيد من حديد كل من يستهتر بمستقبل ابناءنا
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7
65 - مغربية الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:44
قرااار صائب لأنه من أجبر هؤلاء الأساتذة المتعاقدين على اجتياز المباراة من البداية. فالدولة أعلنت منذ البداية أن التوظيف سيكون بالتعاقد بمعنى أن الأساتذة كانو راضين بالأمر منذ البداية
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8
66 - salam الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:45
بقاو تصفقو تماك ، لي ما قنع بخبزة يقنع بنصها، ما بغتيوش تخدمو، . موجودين لائحة الإنتظار ينتظرون فقط الإشارة.
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7
67 - sohail الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:45
مافهمتش هاد الاساتذة نهار الاول قبلو التعاقد اليوم كيطالبو بالغاء التعاقد واش العب هذا بغيت نقول الوزير راه كاينين اساتذة مرسمين كيستغلوا الاوضاع من اجل الغياب بداعي مساندة هؤلاء الاساتذة المتعاقدين يجب الضرب بيد من حديد كل من يستهتر بمستقبل ابناءنا
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6
68 - don الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:46
بعض المعلقين يكرهون رجال التعليم
ما رايكم في الذين وظفوا بدون مباريات وانما بالزبونية
لماذا لا تعلقون على الذين يهملون المرضى بل يتاجرون فيهم
لماذا لاتعلقون على هدر الاموال العمومية في كرة القدم والاحزاب وغيرها
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-6
69 - خالد F الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:46
حتى الإضراب يجب أن يكون ديموقراطي، عودوا إلى أقسامكم واتركوا النقابات تتولى التفاوض مع الحكومة، أو اشتغلوا وضعوا شارات على ذراعكم تحددون لونها كما تفعل الشعوب الديموقراطية كنوع من الإحتجاج دون حاجة للمبيت أو موجهة قوات حفظ النظام، وإلا فإن قرارات الطرد ستتقاطر عليكم كالمطر وتبقوا وحدكم كماغنت فيروز
وحدن بيبقو متل زهر البيلسان
وحدهن بيقطفو وراق الزمان
بيسكرو الغابي
بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي.
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8
70 - benomar الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:48
قرار معقول ومنطقي ومنتظر، شكرا والحمد لله لا زال هناك رجال يقدرون المسؤولية
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11
71 - زهير الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:48
المعلمين المتعاقدون يريدون تقاعدا سهلا مؤدى عنه من الآن حتى قبل البدء في العمل !! رجال التعليم بعد أن حولوا منازلهم إلى مدارس خاصة لبيع النقط يتهمون الدولة بالمس بمجانية التعليم !! الله أكبر
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7
72 - مفتش تربوي مع التعاقد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:49
هل تعلم ان اجرة الاستاذ المتعاقد هي 6000 درهم؟؟
ماذا يريدون أكثر؟؟؟؟
عن ماذا يبحثون؟؟؟؟
من يقف خلفهم ومن يشحنهم؟
أكيد هماك أياد خفية تحرك بعض الأساتذة من خلف الستار
وأنا كمفتش أقول أن أغلب هؤلاء الأساتذة مستواهم جد هزييل ويحتاجون لإعادة التكوين
والبعض لايستطيع كتابة جملة مفيدة بالفرنسية
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5
73 - رجل تعليم متعاقد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:50
قرار في محله هذا ما كان ينتظروه الآباء هو فسخ العقدة طبقا لقانون العقود والإلتزامات وهي فرصة للذين لم يسعفهم الحظ للحصول على وظيفة في إطارها الجهوي.
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6
74 - Mokhtary الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:51
رفقا...إننا على حافة الكرامة !!؟
لا تدفعوا بنا إلى. أبعد من ذلك
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2
75 - Med الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:51
واش عرفتي علاش دايرين الاضراب اولا غير داوية
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-2
76 - الجيلالي الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:52
سترى ما لم تعمل له حساب سترى الرسميين أيضا في اضراب مفتوح و فكها يا من وحلتيها
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-6
77 - Adam الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:52
وبماذا ستجيب التنسيق النقابي الذي تبنى هذا الملف؟؟؟؟
اعتقد السيد الوزير لم يستوعب الدرس بعد ظن الاضرابات المتتالية ولا زال يكب الزيت على النار.المشكل ليس في افراد يتم طردهم ويحل المشكل وانما في رعونة القرارات التي اتخذها امزازي وهي السبب الرئيسي في هذا الاحتقان الذي وصل اليه قطاع التعليم.
بخرقك للدستور يجب ان تقال من منصبك وتقدم للقضاء ليقول كلمته اذا كنت غير قادر على تدبير الحوار فلا مكان لك في المشهد السياسي.
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1
78 - رضوان الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:53
باينة القضية غدي تحماض ربما المغرب سيلتحق بجيرانه الله يحفظ وخلاص. ..المغرب فوق فوهة بركان .. مشاكل عويصة في التعليم والصحة...وزيد وزيد خلي المشاكل العويصة الأخرى البطالة. ....السكن. .المعيشة الفقر. .التهميش. .الإقصاء. ..في الحقيقة أصبحنا نخاف من انفجار الوضع الله يحفظ أو خلاص...!
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-6
79 - وعزيز الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:55
هذا هو القرار المصائب
كفى من الصبيانية
كفى من الاستهزاء بالعمل
كفى تحديا للقيم و تشجيع الكسل و تمييع الواجب

لو كان الحزم مع الاوائل لما "اخترع" التعاقد
الحزم هو سبيل التقدم و التنمية

كفى من طلبات طفولية
((بيضة و لا نطيح. غا طيح))

البلاد لاتقدم يجب غربلة جميع المرافق...
من تأخر
من يفسد
من لا يلتحق
من يتهاون
من يغش
من يرشي
من يتستر
من
و من
حتى يكون العطاء أسبق من الأجر و الواجب أسبق من الحقوق...
اما الفشوش فلا يوصل الا إلى التخلف و التمييع...
حب العطاء من حب الوطن
الاتكالية هي الني اوصلتنا إلى هنا...
نعس و الأجر مضمون
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0
80 - صابر عبد الصبور الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:55
مع الاسف قرار يصب الزيت في النار.هروب الامام ،واشهار لسياسة العصا والتجويع وتكميم الأفواه.واياكم ان تستسهلوا الوضع،قد ينقلب السحر على الساحر.لذا فالحوار يبقى السبيل للخروج من الأزمة .اما شد الحبل فقد ياتي بنتاءج معكوسة.
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0
81 - sohail الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:55
مافهمتش هاد الاساتذة نهار الاول قبلو التعاقد اليوم كيطالبو بالغاء التعاقد واش العب هذا بغيت نقول الوزير راه كاينين اساتذة مرسمين كيستغلوا الاوضاع من اجل الغياب بداعي مساندة هؤلاء الاساتذة المتعاقدين يجب الضرب بيد من حديد كل من يستهتر بمستقبل ابناءنا
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3
82 - Hamido الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:55
هذا هو المعقول شي وحدين ضسروا بالزاف. طرد الكسالى واجب وطني. لااستطيع الصبر حتى أرى أسماءهم في الجريدة الرسمية. شكرا سيدي الوزير.
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4
83 - متضرر الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:55
قرار صائب شكرا سيدي الوزير نريد محاكمة هؤلاء لانهم خانو الامانة وخانو التلميذ وسببو في ضياعه وخانو الاسرة المغربية التي تدفع الغالي والرخيص من اجل دراسة ابنائها وماذا سننتظر من استاذ ضرب عرض الحائط كل المصالح الا مصلحته ماذا سننتظر من استاذ يقطع الطريق التي نهى عنها ديننا الحنيف ماذا سننتظر من استاذ يخرج عن القانون انتهى الكلام يامن خدعتم ابناءنا وغدا سنحاسبكم امام الله ايها المتلاعبون
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-2
84 - أستاذ الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:56
اطردوهم وماذا بعد ؟؟؟
توظيف مجازين آخرين وماذا بعد ؟؟؟
سيقوم الجدد بما قام به أسلافهم
خطتكم غير مجدية ،عليكم بمراجعة نمط التوظيف لأنه جائر وجل المغاربة يرفضونه
إن كنا في بلد ديمقراطي أنصتوا لصوت الشباب
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9
85 - رشيد البقالي الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:56
ننتظر من الحكومة التحلي بروح الوطنية وتقديم استقالتها، اعترافا منها في تدبير ملف صغير جدا.
فهل تؤتمن حكومة كهذه على أمن ومستقبل البلاد؟
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4
86 - مهمد الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:57
انشاء الله الحكومة هيا لغاذي تطرد من هذا البلاد
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1
87 - سر فر الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:57
وانا بدوري ساطرد احد المنتمين لهذه الفءة
من اشباه الاساتذة لانه يتغيب باستمرار عن حصص الدعم لابني.
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1
88 - said الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:58
bravo! c'est exactement ce qu'il faut faire, qui veut travailler serieusement et honnetement c'est bien, les professionnels de la rente publique et de la contestation pour leurs propre interets meskine contre ceux des eleves et du peuple qu'ils aillent au diable et qu'ils degagent a chercher autre chose s'ils pensent qu'ils meritent du mieux
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-1
89 - Bien Fait الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:58
Bien fait monsieur le ministre. Ces opportunites ne pensent qu'a eux. I'll ya beacoup de jeunes qui won't serieux et qui don't pret a travailler a leurs place
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-1
90 - علي الأربعاء 27 مارس 2019 - 18:59
الصراحة الصراحة هاد ناس مطلبهم هو انه مايبقى لامدير لا نائب لا مفتش لا مدير اكاديمية يراقبهم وهادشي غير معقول و سبب افلاس التعليم غياب المراقبة ناس بغات تخلص وتنعس
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