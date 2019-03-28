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كُتّاب وآراء
نقابات تعليمية تشل المدارس وتلوح بالتصعيد ضد "تهديدات أمزازي"
بدون خيارات كثيرة، تواصل النقابات التعليمية إضرابها عن العمل في مختلف مدارس البلاد، بعد أن فشلت كل سبل إيجاد نقطة تلاقي مع الوزير سعيد أمزازي، بخصوص الملفات العالقة، وعلى رأسها "الأساتذة المتعاقدون"، الذين يصرون على ضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ فيما يبدي زملاؤهم المرسمون تعاطفهم التام مع مطالبهم، من خلال تجسيد إضراب انطلق منذ أمس ويستمر إلى غاية الغد.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "نسبة الإضراب مرتفعة، بالعودة إلى حجم الاحتقان الحاصل"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لجهة تقل فيها نسبة الاستجابة عن 80 في المائة، والرقم العام يتراوح بين 80 و90 في المائة"، ومشيدا بـ"التفاف شغيلة التعليم حول المطالب المشروعة".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الالتفاف الحاصل حول الإضراب يفسر عمق الأزمة التي تتخبط فيها شغيلة القطاع"، مشددا على أنه "حتى النقابات التي لم تستجب للإضراب في البداية سرعان ما التحقت، وعلى رأسها نقابة حزب العدالة والتنمية"، وزاد: "إلى حدود اللحظة لا جديد على مستوى الحوار..هناك وعود فقط".
وأوضح القيادي النقابي أن "المركزيات قدمت اقتراحاتها ولازالت تنتظر ردا"، وزاد موضحا: "الأهم هو ما بعد العطلة وليس الإضراب الحالي، وكيف ستتمكن الوزارة من تدبير الأمر"، مرحبا بـ"الاعتكاف مع المسؤولين الحكوميين حتى يتمكنوا من إصدار قرارات معقولة"، وملوحا في المقابل بإمكانية التصعيد في حالة عدم الاستجابة.
وفي السياق ذاته أورد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن "نسبة الإضراب مرتفعة وتصل إلى 90 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الجمود الحاصل في كثير من الملفات"، مشددا على "وصول النسبة 100 في المائة في بعض المناطق"، وزاد: "لا اتصال مع الوزارة إلى حدود اللحظة، بل هناك تصريحات في غير محلها تصدر من قبل الوزير سعيد أمزازي".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة لازالت متعنتة، ويظهر ذلك من خلال خطاب الوزير، الذي يتكلم بلغة "مشغلناش وسنستمر""، موضحا أن "رفض الحوار مع التنسيقية خاطئ، وحتى الحوار مع النقابات لا يجرى وفق الشروط السليمة"، وزاد بخصوص التوظيف الجهوي: "يجب طرح الجهوية على المستوى الثقافي واللغوي والثروات وليس التوظيف".
ولوح المتحدث بـ"إمكانية اللجوء إلى التصعيد في حالة عدم الاستجابة"، مشيرا إلى "وجود عديد الخطوات"، ومطالبا بضرورة تمكين الشغيلة من كافة حقوقها "المشروعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
صااااامدووووواااااااااا
لا مشيتو حتى ستسلمتو بدون تحقيق مطالبكم كونو على يقين هد التعاقد غيبقى ومعمرو غيسقط الى اخر يوم في حياتنا !!!! وفعلا الوزير غليقى نقطة ضعفكم
تحية نضاااااالية عااالية من تلميذتكم شعبة الادب،✌✌✌✌✌✌✌✌
كيفكرو غير فالمصلحة ديالهم باش يحسنو وضعيتهم
واصلا ان الاغلبية كيخدم ساعات اضافية ..خارج الفصل
اما ولاد الشعب غير اضيعو
كفى من العبث
التلميذ اكبر الخاسرين فهاد لمغانات بين التنسيقية وابنقابات والحكومة
كلنا_مع_ التنسيقية....
نسيتم يوم قال بنكيران
حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات
ضوروة إعفاء وزير النربية الوطنية ومساءلته عن ومحاسبته بسبب لغة التهديد التي أفضت إلى المزيد من الاحتقان وإلحاق الضرر بالمؤسسة التعليمية والزمن المدرسي.
مساءلة ومحاسبة من أعطى الأمر لتعنيف نساء ورجال التعليم مع تعويض المتضررين حسب درجة العجز والضرر الجسدي والنفسي.
اعتذار لأسرة التعليم.
العمل بمقترح الأمير مولاي هشام الذي اقترح عقد ندوة وطنية لإيجاد حلول لمشاكل التعليم، وقال بالحرف إن التعليم "بوصلة الأمة المغربية" وهو الضامن للتعايش الاجتماعي والثقافي والإتني واللحمة بين مختلف المغاربة.
شكرا جريدة هسبريس على المواكبة.
التعليم خط أحمر
فاشلون درسنا احسن منكم ولم اعتصم يوما واعمل بكد يدي ولا زلت في الثلاتينيت
انتم ريعيون انتم من نجد في الادارات
تبحتون عن الراحة والغياب والنوم
لان مستوى الاساتذة المتعاقدين هزيل جدا
وأغلبهم لا يعرف كتابة جملة مفيدة بالفرنسية
فصاحب العبارة الشهيرة:"الإجازة في البطالة" يعتبر بقائه على رأس الوزارة عار في حق هذا الوطن.
قرار التعاقد فاشل بشهادة الجميع ومع ذلك يتشبتون به
حان الوقت لتجاوز اسقاط التعاقد والمطالبة باسقاط الحكومة
اين مصلحة التلميد يا استاد؟
ام ان التلميد في نظركم حائط قصير لتمرير رغباتكم ونزواتكم
او ان التلميد جسر للقفز عليه لبلوغ اهداف سياسية صرفة؟
كل هذه المواقف السلبية ستنعكس سلبا على الوضع التعليمي وسيزيده تازما
ياخسارة
الى الابااااااء...فكروا في مستقبل ابناءكم الذين سيتخرجون بعد 20 سنة من الدراسة وسيجدون امامهم جميع الابواب مسدودة ولا تفكروا في 20 يوم من الدراسة التي ضاعت....فالمسؤولون يتكلمون دائما عن الهدر المدرسي ويلتزمون الصمت عن هدر الثروارت وهدر مستقبل وحياة ملايين الشباب الذين يفضلون الموت في اعماق البحار لانهم اذا ما طلبوا حقهم في الصحة والتعليم وفي الحياة الكريمة يزج بهم في السجون ليكونوا عبرة.
-يجب ان ينصاع الاساتذة المتدربون للحكومة لانها وعدتهم بالترسيم بعد ابراز الكفاءة و هذا ما هو معمول به في كل المجالات و ليس التعليم وحدة و التعاقد لم يفرض على احد لانه كان مبدءا متفقا عليه مسبقا و لكن بما ان هؤلاء الاساتذة ابناء الشعب و هم منا راها وصلت معهم لحلول مرضية و هم محظوظون لانهم يعملون برواتب معتبرة و هم مبتدؤون باكثر من 5000درهم في الشهر و نحن نعلم انه في اداراتنا موظفون قضوا 30 سنة في العمل و رواتبهم لا تتعدة 3300درهم .و محظوظن لانهم نجحوا بدون مباراة لان منهم كثيرون لا يستحقون تدريس حتى المحاضرية في المسيد.
- باختصار كلنا مغاربة و لا يجب سرقة الوظائف من اناس دخلوا للوظيفة بالتحايل و بدون مبارايات و بلا فشوش يجب تطبيق المادة التي تفصل اي استاذ او معلم عن العمل ان تجاوز 47 ساعة من الغياب و هناك حلول ان فصلوا نعوضهم باناس احسن منهم يرجحون مصالح وطنهم عن مصالحهم الذاتية لان هذا الاسلوب يسمى سطوا مسلحا اي اوقع على كذا ثم انكر
بهذه المواقف للرجال التعليم علي الدولة ان تعمم التعاقد مع جميع المدرسين.
90%من رجال التعليم يناممون في الاقسام بينما يبدلون جهودا جبارة عند اعطاء الدروس في المدارس الخصوصية.
اتصل احد الاصدقاء بصديق له من المضربين الذين قبلوا التعاقد ليلتقيا في المساء .
فرد عليه المعلم المضرب انه مشغول فلديه دروس خصوصية سيعطيها للطلبة!
مضرب في المدرسة العمومية فقط!