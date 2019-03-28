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نقابات تعليمية تشل المدارس وتلوح بالتصعيد ضد "تهديدات أمزازي"

نقابات تعليمية تشل المدارس وتلوح بالتصعيد ضد "تهديدات أمزازي"
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 28 مارس 2019 - 10:00

بدون خيارات كثيرة، تواصل النقابات التعليمية إضرابها عن العمل في مختلف مدارس البلاد، بعد أن فشلت كل سبل إيجاد نقطة تلاقي مع الوزير سعيد أمزازي، بخصوص الملفات العالقة، وعلى رأسها "الأساتذة المتعاقدون"، الذين يصرون على ضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ فيما يبدي زملاؤهم المرسمون تعاطفهم التام مع مطالبهم، من خلال تجسيد إضراب انطلق منذ أمس ويستمر إلى غاية الغد.

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "نسبة الإضراب مرتفعة، بالعودة إلى حجم الاحتقان الحاصل"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لجهة تقل فيها نسبة الاستجابة عن 80 في المائة، والرقم العام يتراوح بين 80 و90 في المائة"، ومشيدا بـ"التفاف شغيلة التعليم حول المطالب المشروعة".

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الالتفاف الحاصل حول الإضراب يفسر عمق الأزمة التي تتخبط فيها شغيلة القطاع"، مشددا على أنه "حتى النقابات التي لم تستجب للإضراب في البداية سرعان ما التحقت، وعلى رأسها نقابة حزب العدالة والتنمية"، وزاد: "إلى حدود اللحظة لا جديد على مستوى الحوار..هناك وعود فقط".

وأوضح القيادي النقابي أن "المركزيات قدمت اقتراحاتها ولازالت تنتظر ردا"، وزاد موضحا: "الأهم هو ما بعد العطلة وليس الإضراب الحالي، وكيف ستتمكن الوزارة من تدبير الأمر"، مرحبا بـ"الاعتكاف مع المسؤولين الحكوميين حتى يتمكنوا من إصدار قرارات معقولة"، وملوحا في المقابل بإمكانية التصعيد في حالة عدم الاستجابة.

وفي السياق ذاته أورد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن "نسبة الإضراب مرتفعة وتصل إلى 90 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الجمود الحاصل في كثير من الملفات"، مشددا على "وصول النسبة 100 في المائة في بعض المناطق"، وزاد: "لا اتصال مع الوزارة إلى حدود اللحظة، بل هناك تصريحات في غير محلها تصدر من قبل الوزير سعيد أمزازي".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة لازالت متعنتة، ويظهر ذلك من خلال خطاب الوزير، الذي يتكلم بلغة "مشغلناش وسنستمر""، موضحا أن "رفض الحوار مع التنسيقية خاطئ، وحتى الحوار مع النقابات لا يجرى وفق الشروط السليمة"، وزاد بخصوص التوظيف الجهوي: "يجب طرح الجهوية على المستوى الثقافي واللغوي والثروات وليس التوظيف".

ولوح المتحدث بـ"إمكانية اللجوء إلى التصعيد في حالة عدم الاستجابة"، مشيرا إلى "وجود عديد الخطوات"، ومطالبا بضرورة تمكين الشغيلة من كافة حقوقها "المشروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - Prof الخميس 28 مارس 2019 - 10:09
الحل هوالسير على خطى الاساتذةالذين فرض عليهم التعاقد بأ ضراب مفتوح الى اخر السة
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70
2 - عزيز الخميس 28 مارس 2019 - 10:10
الوزير تحدث أمس بتعالي و عنجهية نابعة من كونه إبن طبقة ميسورة تنظر للفقراء كالبخوش الذي يجب أن يداس بالأحذية. كلا يا معالي الوزير هؤلاء لم تنتشلهم من البطالة بل فقط نالوا حقا بسيطا من حقوقهم الإنسانية. هذا مرحلة ستعرفون فيها أن طبقة كبيرة من الشعب أصبحت أكثر وعيا بحقوقها و أكثر إستعدادا للتصعيد من أجل نيلها.
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132
3 - أعضاء التنسيقية الخميس 28 مارس 2019 - 10:11
كلنا أعضاء التنسيقية
صااااامدووووواااااااااا
لا مشيتو حتى ستسلمتو بدون تحقيق مطالبكم كونو على يقين هد التعاقد غيبقى ومعمرو غيسقط الى اخر يوم في حياتنا !!!! وفعلا الوزير غليقى نقطة ضعفكم
تحية نضاااااالية عااالية من تلميذتكم شعبة الادب،✌✌✌✌✌✌✌✌
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71
4 - مغربي غيور الخميس 28 مارس 2019 - 10:12
المتعاقدين خاصهم اطباء نفسانين
كيفكرو غير فالمصلحة ديالهم باش يحسنو وضعيتهم
واصلا ان الاغلبية كيخدم ساعات اضافية ..خارج الفصل
اما ولاد الشعب غير اضيعو
كفى من العبث
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-141
5 - Ibtissam الخميس 28 مارس 2019 - 10:13
في مثل هاته الحالات في الدول الديمقراطية يستقيل وزير التعليم و تتم محاسبة رئيس الحكومة على فشله في تدبير ملف اهم قطاع في البلد: التعليم.
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128
6 - لازواق ﻻنفاق الخميس 28 مارس 2019 - 10:13
يشلون المدارس العمومية وابناؤهم لايضيعون لانهم يدرسونهم في المدارس الخصوصية وكل مسيرى النقابات هم من الاساتدة المتفرغين فقط لبناء البقع الارضية ومشاريعهم التجارية وكيتفكرونا ساعة ساعة بالاضرابات
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-41
7 - هشام بواز...... الخميس 28 مارس 2019 - 10:14
المغربي عامتا لا يهمه سوا تسمين راتبه من صغيره الى كبيره من فقيره الى غنيه .اللكل جائع ولا يهمه لا مستقبل الاجيال ولا تقدم البلاد .الكل ملهوف للحصول على المال.
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-55
8 - Nouha الخميس 28 مارس 2019 - 10:14
اليس هناك طرق اخرى للتعبير غير توقيف الدراسة.. واش ماكانش ابداع فالتعبير؟؟؟ لماذا التاكيد على تضييع التلميذ فالدراسة ؟؟؟؟ من حق الاستاذ الاحتجاج لكن ليس من حقه هدر وقت التلميذ من اجل مصلحته الشخصية . عطا الله طرق الاحتجاج

التلميذ اكبر الخاسرين فهاد لمغانات بين التنسيقية وابنقابات والحكومة
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-39
9 - elhass الخميس 28 مارس 2019 - 10:14
حكومة لا تستطيع حل المشاكل بالحوار وتلجأ الى التهديد والوعيد يجب عليها تقديم استقالتها ، استمرارها في تسيير الشأن العام لن يزيد الامور الا تعقيدا .
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67
10 - العفريت الازرق الخميس 28 مارس 2019 - 10:15
أن تكون جماعة تؤمن بنفس الرأي لا يعني ضرورة انها على حق. ولكم في قوم نوح وصالح ومحمد عبرة.. يا أولي الألباب..
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-40
11 - نسيتم يوم قال بنكيران الخميس 28 مارس 2019 - 10:16
وطردونا_ كاملين
كلنا_مع_ التنسيقية....
نسيتم يوم قال بنكيران
حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات
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47
12 - نورالدين برحيلة الخميس 28 مارس 2019 - 10:18
بداية الحل في الإدماج الفوري لكل المدرسين الذين فرض عليهم التعاقد، والعمل بتوصيات الملك محمد السادس بالعناية بأسرة التعليم لا القيام بتعنيف نساء ورجال التعليم وهذه وصمة عار جديدة تنضاف إلى الجرائم الدموية في حق قطاع التعليم المغربي والهدف واضح هو القضاء على المجانية لصالح التعليم الخصوصي ومنع أبناء الفقراء من الترقي الاجتماعي.
ضوروة إعفاء وزير النربية الوطنية ومساءلته عن ومحاسبته بسبب لغة التهديد التي أفضت إلى المزيد من الاحتقان وإلحاق الضرر بالمؤسسة التعليمية والزمن المدرسي.
مساءلة ومحاسبة من أعطى الأمر لتعنيف نساء ورجال التعليم مع تعويض المتضررين حسب درجة العجز والضرر الجسدي والنفسي.
اعتذار لأسرة التعليم.
العمل بمقترح الأمير مولاي هشام الذي اقترح عقد ندوة وطنية لإيجاد حلول لمشاكل التعليم، وقال بالحرف إن التعليم "بوصلة الأمة المغربية" وهو الضامن للتعايش الاجتماعي والثقافي والإتني واللحمة بين مختلف المغاربة.
شكرا جريدة هسبريس على المواكبة.
التعليم خط أحمر
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21
13 - الرأي الخميس 28 مارس 2019 - 10:19
الحزم ثم الحزم ثم الحزم هذا لم يعد إضراب هذا التخريب 4 أسابيع من الغياب بزاف. طالبوا بحقوقكم دون المساس بحق التلاميذ في التمدرس..أليس فيكم رجل رشيد ؟
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-30
14 - عبد اللطيف الخميس 28 مارس 2019 - 10:21
حياتهم الوظيفة حياتهم الوظيفة حياتهم الوظيفة
فاشلون درسنا احسن منكم ولم اعتصم يوما واعمل بكد يدي ولا زلت في الثلاتينيت
انتم ريعيون انتم من نجد في الادارات
تبحتون عن الراحة والغياب والنوم
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-18
15 - المغترب الخميس 28 مارس 2019 - 10:21
التعاقد خلق لتقليص كتلة الاجور وبالتالي مساومة البنك الدولي على قروض اخرى واجور هؤلاء لا يتم احتسابها ضمن الميزانية السنوية بل يتم دفعها من المستخلصات الجارية اي رسوم التسجيل في المدارس والموارد المالية الاخرى ولكن تم التغاضي عن شيء وهو الفئوية فنحن شعب يحسد وينظر للاخر بعدم الارتياح فوجود استاد مرسم واستاذ متعاقد يكرس التفرقة مما ينعكس على نفسية الاستاذ ويجعله في هاجس فسخ العقد وهذا خطأ يجب ان يتم حل الموضوع واتمنى من الاساتذة تمديد السنة الدراسية لكي يستدرك التلاميذ ما فاتهم من دروس
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12
16 - متتبع الخميس 28 مارس 2019 - 10:22
الحل هو الغاء التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية
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26
17 - فاعل خير الخميس 28 مارس 2019 - 10:22
هدشي ماتايبشرش بالخير خاص الحكومة تنازل شويا وتراعب للتلاميد
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10
18 - مدوخ ومقاطع الى الابد الخميس 28 مارس 2019 - 10:22
الى الآباء...فكروا في مستقبل ابناءكم الذين سيتخرجون بعد 20 سنة من الدراسة وسيجدون امامهم جميع الابواب مسدودة ولا تفكروا في 20 يوم من الدراسة التي ضاعت....فالمسؤولون يتكلمون دائما عن الهدر المدرسي ويلتزمون الصمت عن هدر الثروارت وهدر مستقبل وحياة ملايين الشباب الذين يفضلون الموت في اعماق البحار لانهم اذا ما طلبوا حقهم في الصحة والتعليم وفي الحياة الكريمة يزج بهم في السجون ليكونوا عبرة.
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9
19 - أب تلميذ أساتذته مضربون . الخميس 28 مارس 2019 - 10:23
لقد قبلتم بالتعاقد من الأول . فلما كل هذه الضجة ... اتقوا ألله في تلامذتنا راه هوما لي ضايعين ... فأكثر من أربعة اسابيع إضراب من المستحيل تعويض التلاميذ ... إن لم تستحيون فافعلوا ما شئتم .
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-19
20 - latifa الخميس 28 مارس 2019 - 10:23
هدي هي الزيغة وحب الدات كتعارفو غير راسي راسي ودوك لوليدات لي ضيعتو ليهم العام اشنو دنبهم وعاد كتشدوهوم صحاح وما كديرو والو وشبعانين راحا كتسابقو معا صحاب الريع شوفو شويا لي أقل منكم وبركا ملفشوش
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-16
21 - عبدو الخميس 28 مارس 2019 - 10:23
المضاربة بالأرقام هل أصبح التعليم بورصة يا عقلاء اتقوا الله في ابناءكم
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6
22 - صيحة في واد الخميس 28 مارس 2019 - 10:24
الوزير أمزازي على حق بكل المقاييس سوف تخسرون المعركة تلو الأخرى. هناك غضب عارم ضدكم من طرف التلاميذ والآباء وعامة الشعب. سيتم طردكم الواحد تلو الآخر ولن تفلحوا إذن أبدا.
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-18
23 - استاذ مرسم الخميس 28 مارس 2019 - 10:24
امزازي يهدد ....
التنسيقية تمدد
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17
24 - ملاحظ الخميس 28 مارس 2019 - 10:24
من لم تعجيه الاغلبية الحكومية الحالية واحزاب المعارضة الحالية فلياسس حزبا جديدا يحظى بشعبية كبيرة جدا تمكنه من الحصول على الاغلبية المطلقة لوحده في الانتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي تشكيل حكومة لها برنامج متكامل بامكانه حل جميع المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا
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-5
25 - قيدوم المعطلين المحاصر الخميس 28 مارس 2019 - 10:27
ان التعليم هو رافعة التنمية . ولا نشك ان هناك تخريب وتضييق في محاولة للقضاء على ماتبقى من الاسم . فاصبح اخر ما يفكر فيه هو جودة التعليم العمومي .الذي هو ملاد ابناء الشعب ..لاخير في امة طال التخريب تعليمها . كان الله في عون المعلم والاستاذ والتلميذ الباحثون عن الكرامة في زمن الانبطاح والتدجين ..
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18
26 - واش هادي حكومة أو عصابة الخميس 28 مارس 2019 - 10:27
الغريب في الأمر أن الحكومة أصبحت تفرح لإضرابات الأساتذة لكي تقتطع لهم من أجورهم و تملئ الصناديق المجهولة الهوية. بغيت غي نفهم واش راكم جيتو تخدموا مصلحة المواطن أو راكم عصابة تتغدى بتفقير الشعب.
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8
27 - زيد الخميس 28 مارس 2019 - 10:29
خليكم حتى العطلة وديرو إضراب انتما حورين خليتو اولادنا بلى قرايا الله ياخد فيكم الحق كاملين انتما ولا الوزير
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-3
28 - Bob الخميس 28 مارس 2019 - 10:29
يجب محاسبة الأساتذة المتقاعدين بسبب تكليخ وضرب التلاميذ بدون دنب
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-5
29 - Hassan الخميس 28 مارس 2019 - 10:29
ادا كان من تواجه يلجأ الى العنف و التهديد و يخيفه الحوار فاعلم أنك على صواب. قاعدة صحيحة بكل المقاييس العلمية.
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0
30 - ايت واعش الخميس 28 مارس 2019 - 10:32
من يجب عليه ان يضرب هم عمال وعاملات الحقول والفلاحة الذين ينتجون لنا ما ناكله...ورغم اشتغالهم تحت ظروف مزرية صحيا وتدني الاجور جدا ..في وضع اشبه بالعبودية...الا انهم لا يضربون ويكافحون بجد دائما..هؤلاء ان اضربوا فستتوقف الحركة بمعنى الكلمة...اما شغيلة التعليم فهمها هو الرواتب والمال واستنزاف صناديق الدولة...ولا تضيف شيء ولا تنقصه ولو اضربت لانها اصلا لا تنتج شيء...لو كان عندهم حس وطني لو ضعوا شريط في اليد وبقوا في اقسامهم اما الغياب وتضييع التلاميد فهو قرار جبان ..
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-5
31 - سليمان الخميس 28 مارس 2019 - 10:32
الدولة العميقة أصدرت تعليماتها للنقابات بسحب البساط من تحت أرجل تنسيقية المتعاقدين تمهيدا لتفكيكها نتيجة لتعنها المفرط. الرسالة كانت واضحة لقيادات لنقابات التعليمية: إما أن تتحركوا أو تضطر الدولة للتفاوض المباشر مع المتعاقدين. لهذا تحركت النقابات هذا الشهر وبهذا الزخم الذي لم يكن له مثيل حتى أيام الربيع الديموقراطي في 2011. هذه اضرابات ذات خلفية سياسية وحسابات ضيقة الهدف منها امتصاص الغضب واحتواء تداعيات الاحتقان في التعليم في انتظار الحلول الترقيعية للدولة العميقة. لا تعولوا كثيرا على أولئك الذين خانوا الموظفين في معركة التقاعد في 2016 ويتباكون اليوم في معركة التعاقد في 2019 وتذكروا ان منهم من صوت مع تقاعد بنكيران، ومنهم من امتنع وتوارى، ومنهم من تغيب ليفسح المجال التقاعد المشؤوم.
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4
32 - مغربي حر الخميس 28 مارس 2019 - 10:34
الى كنت مغاربة احرار راه اولاد المغاربة كيضيعو وغيمش ليهم العام خاوي وانتماء علاش قبلت التعاقد من الاول
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-2
33 - مفتش تربوي مع التعاقد الخميس 28 مارس 2019 - 10:35
أنا مفتش تربوي مع التعاقد
لان مستوى الاساتذة المتعاقدين هزيل جدا
وأغلبهم لا يعرف كتابة جملة مفيدة بالفرنسية
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-2
34 - الجهوية المتوسعة الخميس 28 مارس 2019 - 10:38
الوزير يلعب بالنار، وليست له الوسائل لإقناع نفسه بما يقوله، فما بالك بأن يقنع المداويخ حسب تعبير بوسعيد
فصاحب العبارة الشهيرة:"الإجازة في البطالة" يعتبر بقائه على رأس الوزارة عار في حق هذا الوطن.
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0
35 - جلال الخميس 28 مارس 2019 - 10:39
يا اسي امزازي هي النقابات الاحبابك انظموا الإضراب ماشي التنسقية فقط خطة فرق تسد فشلت الأساتذة الرسميون انظموا إلى المتعاقدين مع المتدربون كلهم موحدون النقابات والتنسقية الرسميون يعرفون جيدا دورهم سوف يأتي يطبق عليهم نفس النظام التعاقد الحكومة خطة هي الخوصصة التعليم فرض الرسوم على الأولياء التلاميذ الذي بعضهم الآن يهاجم يسخر من الأساتذة حتى موظفين في قطاعات الأخرى سوف يفرض عليهم نفس النظام تطبيق الشروط البنك الدولي لو كسروا الإضراب ونظام الأساتذة نجحوا في التعليم يضم أكبر عدد الموظفين في الدولة سوف ينجحون بسهولة في القطاعات الأخرى الشغيلة التعليمية كانت دائما في طليعة مناظلين رفض سياسات الخوصصة ضرب مكتسبات الموظفين قطاع العام والخاص دابا امزازي خليه يهدد النقابات كلها موحدة ضده يطرد الأساتذة الرسميون متعاقدون ومتدربون يسد الوزراء الأكاديميات مدارس يقلبوها ملاوي والحرشة كما قال الوزير الوفا امزازي باقي الوزير الغشيم تعتقد تسيير قطاع التعليم متل تسيير المحلبة
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1
36 - مهتم الخميس 28 مارس 2019 - 10:41
الوزير والحكومة يتجهون بنا نحو المجهول
قرار التعاقد فاشل بشهادة الجميع ومع ذلك يتشبتون به
حان الوقت لتجاوز اسقاط التعاقد والمطالبة باسقاط الحكومة
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-1
37 - هشام الخميس 28 مارس 2019 - 10:42
الى صاحب التعليق رقم 1
اين مصلحة التلميد يا استاد؟
ام ان التلميد في نظركم حائط قصير لتمرير رغباتكم ونزواتكم
او ان التلميد جسر للقفز عليه لبلوغ اهداف سياسية صرفة؟
كل هذه المواقف السلبية ستنعكس سلبا على الوضع التعليمي وسيزيده تازما
ياخسارة
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1
38 - حقيقة الخميس 28 مارس 2019 - 10:42
الكل يعرف أن هدف هذه الشرذمة الرئيسي هو اسقاط الحكومة وان استمروا فهذا ممكن. ولكن الجميع يعلم أيضا أن المحكومة ضعيفة جدا وتخاف من الاضرابات ما يفسر بدخول ااداخلية على الخط وقرار الجهوية ومن تم التوظيف الجهوي هو من أعلى هرم وهو حل البطالة في بلادنا. وان رفض أمزازي فهو ينفذ التعليمات فقط. ارجعوا لحجراتكم واتركوا هذا البلد فهو على حافة الهاوية
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-2
39 - Assrir الخميس 28 مارس 2019 - 10:49
صحيييييح
الى الابااااااء...فكروا في مستقبل ابناءكم الذين سيتخرجون بعد 20 سنة من الدراسة وسيجدون امامهم جميع الابواب مسدودة ولا تفكروا في 20 يوم من الدراسة التي ضاعت....فالمسؤولون يتكلمون دائما عن الهدر المدرسي ويلتزمون الصمت عن هدر الثروارت وهدر مستقبل وحياة ملايين الشباب الذين يفضلون الموت في اعماق البحار لانهم اذا ما طلبوا حقهم في الصحة والتعليم وفي الحياة الكريمة يزج بهم في السجون ليكونوا عبرة.
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0
40 - السميدع من امبراطورية المغرب الخميس 28 مارس 2019 - 10:49
-لا يوجد في الدينا اي شغل بدون تدريب حتى راعي الابقار و الغنم يدربه صاحب الاسطبل بان يتجنب بعض الاعشاب و يوبينها له لان منها ما يقتل الابقار و الاغنام.
-يجب ان ينصاع الاساتذة المتدربون للحكومة لانها وعدتهم بالترسيم بعد ابراز الكفاءة و هذا ما هو معمول به في كل المجالات و ليس التعليم وحدة و التعاقد لم يفرض على احد لانه كان مبدءا متفقا عليه مسبقا و لكن بما ان هؤلاء الاساتذة ابناء الشعب و هم منا راها وصلت معهم لحلول مرضية و هم محظوظون لانهم يعملون برواتب معتبرة و هم مبتدؤون باكثر من 5000درهم في الشهر و نحن نعلم انه في اداراتنا موظفون قضوا 30 سنة في العمل و رواتبهم لا تتعدة 3300درهم .و محظوظن لانهم نجحوا بدون مباراة لان منهم كثيرون لا يستحقون تدريس حتى المحاضرية في المسيد.
- باختصار كلنا مغاربة و لا يجب سرقة الوظائف من اناس دخلوا للوظيفة بالتحايل و بدون مبارايات و بلا فشوش يجب تطبيق المادة التي تفصل اي استاذ او معلم عن العمل ان تجاوز 47 ساعة من الغياب و هناك حلول ان فصلوا نعوضهم باناس احسن منهم يرجحون مصالح وطنهم عن مصالحهم الذاتية لان هذا الاسلوب يسمى سطوا مسلحا اي اوقع على كذا ثم انكر
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0
41 - chakib الخميس 28 مارس 2019 - 10:49
السلام.
بهذه المواقف للرجال التعليم علي الدولة ان تعمم التعاقد مع جميع المدرسين.
90%من رجال التعليم يناممون في الاقسام بينما يبدلون جهودا جبارة عند اعطاء الدروس في المدارس الخصوصية.
اتصل احد الاصدقاء بصديق له من المضربين الذين قبلوا التعاقد ليلتقيا في المساء .
فرد عليه المعلم المضرب انه مشغول فلديه دروس خصوصية سيعطيها للطلبة!
مضرب في المدرسة العمومية فقط!
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