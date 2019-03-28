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خريطة المسيحيين في المملكة .. أجانب ومهاجرون وطلبة جامعيون

خريطة المسيحيين في المملكة .. أجانب ومهاجرون وطلبة جامعيون
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 28 مارس 2019 - 13:00

احتضن المغرب، حيث الإسلام دين الدولة، أقلية من المسيحيين منذ العصر الروماني قبل قرون. وبات المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء يشكلون في الوقت الراهن غالبيتهم، بعد تراجع أعداد الأوروبيين إثر استقلال المملكة.

وتقدر الكنسية الكاثوليكية الرومانية عدد أتباعها في المغرب بما بين 30 ألفا إلى 35 ألفا. ويعترف القانون المغربي بهذه الكنسية بموجب مرسوم صدر سنة 1984، قبل أول زيارة قام بها البابا جان بول الثاني إلى المغرب في غشت من السنة الموالية.

ويشكل البروتستانت "حوالي 3000 فرد"، بينما ينتمي باقي المسيحيين المقدر عددهم "ببضعة آلاف" إلى كنائس لا تعترف بها السلطات، مثل الكنسية الخمسينية والكاريزماتية والرسولية، حسب ما أفاد أكاديمي متخصص في الموضوع وكالة فرانس برس.

الأوروبيون والجنوب صحراويون

يتحدر أكثر من 90% من المسيحيين المقيمين حاليا في المغرب من إفريقيا جنوب الصحراء. ويتوزع هؤلاء بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا مستفيدين من نظام المنح الجامعية، وبين المهاجرين الذين حلوا بالمغرب على أمل العبور نحو أوروبا، سواء النظاميون منهم أو الموجودون في وضعية غير نظامية.

في المقابل، تراجعت نسبة المسيحيين الأوروبيين منذ استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي والإسباني سنة 1956. وكان المغرب يضم، آنذاك، أكثر من 200 كنسية كاثوليكية وحوالي 300 ألف مسيحي. وتحولت بعض الكنائس إلى مساجد أو مراكز ثقافية، وأصاب الخراب بعضها الآخر، بعد رحيلهم.

ويبلغ عدد الكنائس الموجودة حاليا في المملكة 44 يديرها 57 راهبا من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة في طنجة والرباط.

الأجانب والمغاربة

يمثل الأجانب النسبة الأكبر من المسيحيين الذين يعيشون في المغرب، لكن المملكة تضم أيضا مغاربة اعتنقوا المسيحية. ويقدر مرصد الحريات الدينية عددهم بحوالى 8000 شخص، معظمهم بروتستانت.

وتعلن السلطات المغربية مرارا تبنيها سياسة تحترم قيم التسامح الديني، ويؤكد الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، حرصه على الدفاع عن "إسلام معتدل" وحماية الأقليات الدينية.

وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".

ويتمتع المسيحيون الأجانب المرتبطون بكنائس "رسمية"، عمليا، بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات؛ لكنهم لا يحظون بوضع قانوني، مثل ذلك الذي يتمتع به المغاربة اليهود.

في المقابل، يضطر المغاربة الذين يعتنقون المسيحية إلى التخفي. وهم معرضون للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام، بموجب قانون يجرم التبشير.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل شخص "استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى".

وتطالب كل من "تنسيقية المسيحيين المغاربة" و"الجمعية المغربية للأقليات الدينية" بإلغاء هذا القانون، وضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. وتندد هاتان الجمعيتان، غير المعترف بهما، بالتمييز الذي يعانيه معتنقو أديان أخرى من المغاربة.

الأغلبية المسلمة

تشكل الأقليات الدينية، من يهود ومسيحيين وبهائيين أو شيعة، أقل من 1 في المائة من سكان المغرب الذين يدينون بالإسلام ويتبعون المذهب السني المالكي.

وكان المغرب يضم طائفة يهودية كبيرة؛ لكن عدد أفرادها تراجع من حوالي 300 ألف إلى نحو 3000 شخص، منذ إعلان قيام دولة إسرائيل ثم استقلال المملكة في الخمسينيات من القرن الماضي.

وفي المقابل، لا يعرف بشكل دقيق عدد الملحدين من بين المغاربة، والذين يواجهون في الغالب ردود أفعال سلبية من المجتمع. والحال نفسه بالنسبة إلى قلة قليلة من النشطاء الذين يطالبون بإلغاء القانون الذي يجرم الإفطار علانية في رمضان، والذي تصل عقوبته إلى الحبس ستة أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - kharkhoud الخميس 28 مارس 2019 - 13:15
المغربي مسلم par défaut وإذا اعتنق المسيحية فلأجل مصلحة مادية من النصارى.فيزا وعمل ومنزل بالخارج والطاسا والزنا بلا حساب ولا رقيب.هذا هو الواقع.ولكن نشوفو تانعياو نقولو حتى كلب متيهرب من دار العرس!
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2 - arinass الخميس 28 مارس 2019 - 13:28
وما اكثر المسلمين في بلدان المسيحيين اضعاف مضاعفة ومنهم في مناصب مسؤولية على عكس المملكة...اظن اننا أنانيين اكثر من اللازم .....!!!!!
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3 - أمازيغ مراكشي الخميس 28 مارس 2019 - 13:29
يجب إحترام معتقدات إخوتنا المسيحيين المغاربة و حمايتهم من بعض عناصر من الدولة و بعض الدواعش المغاربة.... المغرب بلد لكل الديانات و التسامح... الدواعش لا مكان لهم في المغرب
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4 - yousfi الخميس 28 مارس 2019 - 13:36
الحمد لله على نعمة الإسلام لا يتصور عقل كم من المال الدي يسخره الغرب لنيل من صورة الإسلام و تبخيس مكانته في أعين العامة في و سائل الإعلام و رغم دالك ينتشر و يزدهر بين من يبحث عن الحقيقة و الأمن الروحي و الخلاص من عبودية المادة و الشرك بالله.
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5 - بصراحة الخميس 28 مارس 2019 - 13:42
الدولة يجب أن ترفع يدها عن الجانب الروحاني للمغاربة لي بغا يكون مسيحي يهودي بوذي أحمدي بهائي شغلوا هاداك المهم يجب احترامه و اعطاؤه حريته في اختيار عقيدته و ممارستها في أماكن مرخصة أما حصر المغاربة جميعا في خندق الإسلام سيزيد الناس بعدا عن الدين و سيخلق طبقة متدينة ظاهريا و لكم في الأمثلة الكثيرة لهذه الظواهر في مجتمعنا...
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6 - عبداللطيف الخميس 28 مارس 2019 - 13:44
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
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