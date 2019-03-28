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الرئيسية | مجتمع | الخلفي: المجتمع المدني "دينامي" .. والحكومة لبّت مطالب "المتعاقدين"

الخلفي: المجتمع المدني "دينامي" .. والحكومة لبّت مطالب "المتعاقدين"

الخلفي: المجتمع المدني "دينامي" .. والحكومة لبّت مطالب "المتعاقدين"
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: يوسف صدور)
الخميس 28 مارس 2019 - 08:00

نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون حزب العدالة والتنمية بصدد الاستعداد لانتخابات مبكرة.

وفي سياق مشاركته مساء الأربعاء في برنامج "ضيف هسبريس"، قال المتحدّث إن لقاءات الحزب هي "تحمل لمسؤولية الحوار والتأطير والتعريف بالحصيلة الحكومية لكي لا يكون هناك فراغ"، مضيفا أن الانتخابات "لا يزال يفصلنا عنها أزيد من سنتين".

ويرى الخلفي أن حركية حزب العدالة والتنمية مستمرّة منذ عام 2016 نظرا لـ"حرصه على مبدأ التواصل والتأطير المستمر"، مذكّرا بإقرار الدستور "مسؤولية الأحزاب في التأطير والتواصل"، وقيام "أحزاب أخرى" بهذا العمل؛ لكن "الصدى الإعلامي يبرز أكثر حزب العدالة والتنمية"، وفق تعبير الوزير.

وذكر وزير العلاقات مع البرلمان أن "الانتخابات السابقة لأوانها ينظمها القانون"، ثم استرسل قائلا إنه لا ينبغي أن يُنقَلَ "العجز في التواصل مع الناس"؛ لأن "الأصل هو التواصل الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلا سيكون البديل هو الفراغ، ونَزَعات عدم المشاركة".

وذكر الخلفي في سياق تفاعله مع أسئلة "ضيف هسبريس" أن مشكلة السياسة بالمغرب هي الظنّ أنها تتوقف في الرباط والدار البيضاء دون أن انتقال عند الناس، وزاد معبّرا عن "حرصه بوصفه ناطقا رسميا باسم الحكومة ومكلّفا بملف المجتمع المدني على الاشتغال مع الجميع، والنقاش معهم، وممارسة تمرين الحوار والمساءلة والنقاش، الذي يعني القَبولُ به أن الدولة تزيد إلى الأمام من ناحية الديمقراطية".

وتعليقا على ما أعلنه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول قرار الحكومة الشروع في طرد فئة من الأساتذة المتعاقدين، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "مبررات ودوافع الاحتجاجات عند هذه الفئة لم تبق، بعد استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمتعاقدين التي احتجّوا حولها.

استجابة الحكومة فيما يتعلّق بمادة الفصل دون إشعار أو تعويض، وإقرار الحق في اجتياز مباريات التفتيش والتبريز، وانفتاحها على تطوير النظام الأساسي للاستقرار والأمن الوظيفي، تلاها حَسَبَ الخلفي، توجّيه "نداء لاستئناف التدريس والتكوين، وحق التلاميذ"؛ وهو ما ستكون بعده الحكومة "مضطرة لاتخاذ إجراءات تضمن استمرار سير المرفق العمومي"، بتعبيره.

ويرى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن "المجتمع المدني من عناصر قوة المغرب"، ويضيف قائلا إن هذا العنصر "حي ودينامي"، على الرغم من ذكره أن من أصل 160.000 جمعية مسجلة، 20.000 جمعية هي التي تعدّ فاعلة.

وذكر الخلفي أن بعض المجالات "لا يمكن النجاح فيها إلا بشراكة مع المجتمع المدني"، كما تحدّث عن الحاجة إلى "أن لا يكون المجتمع سلبيا فنكون إزاءَ تغول الدولة"، و"دور المجتمع المدني في المساءلة"، الذي يعزّز "الديمقراطية التشاركية التي يجب أن تكون فيها الدولة شريكة للمجتمع المدني".

وعرف المجتمع المدني بالنسبة للخلفي ثلاثة تحولات كبرى موضوعية في السنوات الأخيرة، هي: "توسع شرائح الشباب ووصول عدد الطلبة إلى مليون طالب جامعي لهم استعداد للمشاركة في الأعمال التطوعية، وتطور شريحة المتقاعدين عدديّا خصوصا على مستوى أسرة التعليم، والتحول الرقمي بفعل ثورة المعلومات والمجموعات الرقمية، والتتبع عبر الشبكات الاجتماعية في التكوين والتأطير وتداول المعلومة".

وبعد استحضاره نماذج جمعيات تعمل في تصفية الكلي، ومحاربة الإدمان، تحدّث الخلفي عن واجب رفع الدعم بطريقة شفافة وتعاقديّة، نظرا لكون "صرف الدعم من مشاكل الجمعيات"، و"عدم عدالة المنظومة الضريبية مع الجمعيات بشكل كلي".

كما استحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة "مشكلة الإقناع عند النظر إلى حصيلة العمل الحكومي"، وزاد موضّحا أنه على الرغم من وجود "تحديات في الصحة والتعليم والاستثمار؛ ولكن لا يمكن إنكار الإنجازات"، مستشهدا في هذا السياق بربح المغرب 17 درجة في مؤشر محاربة الفساد خلال سنتين، ووصوله في مؤشر الاستثمار إلى المرتبة الستين عالميا، على الرغم من استمرار "تحدي سنوات التمدرس الذي يؤثر على ترتيب المغرب في مؤشّر التنمية البشرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المكلخ الخميس 28 مارس 2019 - 08:21
اعيينا مانصبروا ولكن كل من يظن انه في مأمن فعندما تأتي العاصفة ستؤتر على الجميع.. ...فمن جهة نطلب الصبر والمواطنة من الشعب ومن جهة اخرى نرى البتخ وهدر المال العام.
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1
2 - مصطفى من حيفا الخميس 28 مارس 2019 - 08:22
اين هو القانون الاطار ؟ لنقرأه ههه
كفاكم استحمارا للعقول
قل نريد خوصصة التعليم صحة وبهدلة المعلمين
الهدف الاقتصاد ف كتلة الاجور و تكليخ الجيل القادم
صرب عصافير بحجر واحد
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3
3 - بدون زواق وببلا نفاق الخميس 28 مارس 2019 - 08:46
المتعاقدين بتاثير من المتهورين منهم فاجؤو الشعب بتصرفات لا اخلاقية تتضمن الكدب والبهتان بادعاء فرض التعاقد ودفاعهم عن المجانية والطامة الكبرى هى حرمان التلاميد ابناء الفقراء من الدراسة بغير دنب
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0
4 - تاوناتي الخميس 28 مارس 2019 - 08:58
ما يحزنني هو أن أرى ملايين الجزاءريين يخرجون للتظاهر دون طلب الأذن من النظام، ولايضرب او يعتقل منهم احد، اما في بلادنا فجواب الحكومة على كل تظاهرة هو الهراواة واهانة المتظاهرين. مثل هذه الافعال لم تعد نراها الا في المغرب .
لكن من يصوت على الاسلاميبن يستحق حكومة العدالة والتنمية ،وكل ما تمارسه على الشعب.
أظن أن آخر تجربة للاسلاميبن في الحكم قد فشلت،ويجب ابعادهم عن السياسة واعادتهم الى المساجد.
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2
5 - محمد الخميس 28 مارس 2019 - 08:59
- التوظيف بالعقود في القطاعات الحيوية بداية بالتعليم
- فرض مساهمات ورسوم مالية على الاسر التي تدرس ابناءها
وهنا تصبح العائلات بين سندان الرسوم وسوء الخدمة المقدمة، فتختار مجبرة التعليم الخاص لجودته
النتيجة هجرة نحو القطاع الخاص، وفائض في اساتذة القطاع العام وهنا يستثمر الحكومة بند فسخ العقود

هذي خطة الدولة ببساطة
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3
6 - شامت الخميس 28 مارس 2019 - 09:03
الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ،وسيرو تبعو العدل والنهج،
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