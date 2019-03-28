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كُتّاب وآراء
تعقيدات مسطرة الطرد تنسف تهديد أمزازي لـ"أساتذة الأكاديميات"
بعد أن فشلت كل السبل في إقناع "الأساتذة المتعاقدين" بالعدول عن إضرابهم، يبدو أن وزارة التربية الوطنية ماضية في خيار التصادم مع الشغيلة التعليمية، عقب إعلانها مباشرة مسطرة طرد "من يعرقلون المرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية الذين هددتهم بـ "الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".
ورغم "اليقينية" التي يتحدث بها الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، إلا أن العديد من القانونيين أثاروا التساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد باعتبار المتعاقدين غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية، لكن عدم خروج القانون الأساسي المنظم لهذه الفئة المعنية بالتوظيف الجهوي إلى حيز الوجود إلى حدود اللحظة، يجعل وضعيتهم مبهمة على المستوى القانوني.
حميد بوهدا، محام بهيئة الدار البيضاء، قال إن "مسطرة ترك الوظيفة العمومية التي تحدث عنها الوزير أمزازي معقدة جدا على المستوى القانوني"، وتساءل: "هل يدخل الإضراب بدوره ضمن الأمور التي تستوجب تحريك مسطرة ترك الوظيفة"، مجيبا بأن "من يشملهم القانون في هذا الصدد هم الفاقد للعقل أو المنقطع بدون مبرر، أما المتعاقدون فهم معلنون لإضرابهم وبرنامجهم ومتشبثون بحقهم الدستوري".
وأضاف بوهدا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسطرة الوظيفة كما جاء في الفصل 75 مكرر، المقابل للفصل 68 من قانون موظفي الأكاديميات، تعطي الحق في إنذار الأستاذ إذا تغيب لسبعة أيام، ثم يصدر قرار بقطع الأجر أجله 60 يوما، لكن في حالة عودته قبل انقضاء مدة الشهرين، تعود المسطرة التأديبية العادية".
وأوضح المحامي ذاته أن "المسطرة العادية تقتضي عقد المجلس التأديبي وإعطاء الأستاذ فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يمكن أن يواصلوا إضرابهم حتى اليوم 59 ويعودوا إلى الفصل دون تأثر، سوى المجلس التأديبي العادي، ومن الصعب إصدار قرار بالطرد من الوهلة الأولى، حيث يلزم القانون بمبدأ التدرج، وضمنه سلك مسطرة التوبيخ والإنذار وغيرها، والفصل هو آخر عقوبة تضع حدا لحياة الموظف داخل الوظيفة".
وشدد بوهدا على أنه "من حق الأساتذة تقديم تظلمات، ويمكنهم العودة إلى الاضراب مرة أخرى لمدة 60 يوما بعد مرورهم من المجلس التأديبي"، لافتا إلى أن "الطرد لا يمكن أن يتم بجرة قلم"، مضيفا: "في حالة رجوع الموظف داخل مدة 60 يوما من قطع أجرته، فالمسطرة قد تتطلب أزيد من 6 أشهر قبل صدور قرار المجلس التأديبي الذي يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وهو ما يعني عرض أزيد من 50 ألف ملف على المحاكم الإدارية، ومن ثم سننتقل من إهدار الزمن المدرسي إلى إهدار الزمن القضائي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
لوكانوا مضربين حقا لمااشتغلوا في الخصوصي24/24ساعة
الإدماج او البلوكاج.
-المعنيين مجرد متعاقدين يمكن عزلهم دون التقيد بالمسطرة المتبعة بالوظيفة العمومية، تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ( والمشكل الذي من أجله يضرب المعنيين هو هذه النقطة )
-اما العهضر الزمني الذي أشار إليه الاستاذ فلا يمكن الحديث عنه لأن القضية يمكن جمعها في ملف واحد .
الحق الدستوري في تعليم ذي جودة يتحقق من خلال اتخاذ ما يلي :
- برنامج تكوين مدقق للأساتذة ؛
- إرساء آلية للتتبع والتقييم و، عند الاقتضاء، الزجر؛
- توفير بنية تحتية ووسائل لوجستيكية كافية؛
- ضمان الأمن الوظيفي والتحفيز للأساتذة.
إن لم تقم الحكومة بالاجراءات أعلاه .. فهي بكل وضوح تسخر من المغاربة.
لا لتسليع التعليم !
لا لإهانة الأستاذ !
نعم للمراقبة و المحاسبة بعد توفير شروط حسن وجودة الأداء.
هشام
سير بيع الكبال ولا خدم فلوزينات ... احسن حاجة داروها هي هذه
ولكن حرقتي على أبناء وطني جعلتني أخوض في الموضوع وتأكيد ان نصف هؤلاء المتعاقدين لم يحصلو ا على المعدل المحاضر موجودة وأوراق الاختبار كذلك على المسؤولين مواجهة المتعاقدين ينقطهم واختباراتهم
معلم واحد لي يستحق نقولوا عليه معلم هو داك السيد لي في الجبل تيستقبل تلاميده بالحلوى و رايبي و خدا وسام ملكي..
اما هاد الرباعة لي دارو تنسيقية ..باغيين غير الوضيفة و نيني امومو حتى راس الشهر و دوز المانضة...
اطردوهم خير للبلاد و العباد
كنت احلم ان اصير استاذة في بلدي وان اتمتع بجميع حقوقي وواجباتي لكن للاسف نحن في بلد يمنعك من تحقيق حلمك ومن التقدم ويشجعك على البقاء في مكانك او التراجع كي لا تعيق مصالحهم يريدون شعبا مكلخا لاهدف له للاسف لنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ...
غيرت مساري الى تخصص اخر وحمدت الله انني لم اجتز مباراة الاساتذة بالتعاقد لكن ما اراه يحدث مع هؤلاء الاساتذة يحز في نفسي كثيرا...
يمكنكم الاستمرار في الاضراب ولكن من داخل أقسامكم مع إعطاء مهلة لتستجيب الحومة، للتعبير عن حسن نيتكم في الحفاظ على مستوى تعليم سوي وسليم للتلاميذ.
لن أتحدث عن القرى لأني لا أملك المعلومات والخبرة الكافية لذلك إنما أتمنى من الأساتذة المضربين إعادة التفكير بهدوء واتخاذ قرار لمصلحتهم ولصالح اولادنا.
لم يعد أولادنا يريدون حتى الاتسيقاظ باكرا ورفضهم للقراءة أصبح باقتناع أكبر.
الله يحفظكم ويحفظ أولادنا.
ستنالون حقكم الدستوري فقط بالصمود ولا ترجعوا الى الاقسام.
صحيح ان ابناءنا يضيعون هذا العام فقط ولكن ان انهزمت المعركة ستضيع حياتهم كاملة ولا يجدون في المستقبل وظيفة مستقرة.
نحن كآباء نفكر في المدى البعيد ومت يفكر في المدى القريب فقط فقط أخطأ.
يجب أن تقومو بمسيرة اللاعودة في الرباط وان تقوموا بكراء بيوت هناك وتقوموا كل يوم بمسيرات من 10h الى 17h.
والله سيستجيبون لمطالبكم ومطالب الشعب.