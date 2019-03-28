24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الرابطة المحمدية للعلماء تحيي سُنة تحبيس المكتبات (5.00)

  2. العلمي: الملك غير راضٍ على التكوين المهني و"مبغاش التفلسيف"‬ (5.00)

  3. إدانة صحافيين لنشر "أخبار صحيحة" تلقي بنشماش أمام فوهة بركان (5.00)

  4. نقابات تعليمية تشل المدارس وتلوح بالتصعيد ضد "تهديدات أمزازي" (5.00)

  5. أمزازي يفضل حوار النقابات ويرفض الاعتراف بتنسيقية المتعاقدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تعقيدات مسطرة الطرد تنسف تهديد أمزازي لـ"أساتذة الأكاديميات"

تعقيدات مسطرة الطرد تنسف تهديد أمزازي لـ"أساتذة الأكاديميات"

تعقيدات مسطرة الطرد تنسف تهديد أمزازي لـ"أساتذة الأكاديميات"
هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 28 مارس 2019 - 15:00

بعد أن فشلت كل السبل في إقناع "الأساتذة المتعاقدين" بالعدول عن إضرابهم، يبدو أن وزارة التربية الوطنية ماضية في خيار التصادم مع الشغيلة التعليمية، عقب إعلانها مباشرة مسطرة طرد "من يعرقلون المرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية الذين هددتهم بـ "الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

ورغم "اليقينية" التي يتحدث بها الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، إلا أن العديد من القانونيين أثاروا التساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد باعتبار المتعاقدين غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية، لكن عدم خروج القانون الأساسي المنظم لهذه الفئة المعنية بالتوظيف الجهوي إلى حيز الوجود إلى حدود اللحظة، يجعل وضعيتهم مبهمة على المستوى القانوني.

حميد بوهدا، محام بهيئة الدار البيضاء، قال إن "مسطرة ترك الوظيفة العمومية التي تحدث عنها الوزير أمزازي معقدة جدا على المستوى القانوني"، وتساءل: "هل يدخل الإضراب بدوره ضمن الأمور التي تستوجب تحريك مسطرة ترك الوظيفة"، مجيبا بأن "من يشملهم القانون في هذا الصدد هم الفاقد للعقل أو المنقطع بدون مبرر، أما المتعاقدون فهم معلنون لإضرابهم وبرنامجهم ومتشبثون بحقهم الدستوري".

وأضاف بوهدا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسطرة الوظيفة كما جاء في الفصل 75 مكرر، المقابل للفصل 68 من قانون موظفي الأكاديميات، تعطي الحق في إنذار الأستاذ إذا تغيب لسبعة أيام، ثم يصدر قرار بقطع الأجر أجله 60 يوما، لكن في حالة عودته قبل انقضاء مدة الشهرين، تعود المسطرة التأديبية العادية".

وأوضح المحامي ذاته أن "المسطرة العادية تقتضي عقد المجلس التأديبي وإعطاء الأستاذ فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يمكن أن يواصلوا إضرابهم حتى اليوم 59 ويعودوا إلى الفصل دون تأثر، سوى المجلس التأديبي العادي، ومن الصعب إصدار قرار بالطرد من الوهلة الأولى، حيث يلزم القانون بمبدأ التدرج، وضمنه سلك مسطرة التوبيخ والإنذار وغيرها، والفصل هو آخر عقوبة تضع حدا لحياة الموظف داخل الوظيفة".

وشدد بوهدا على أنه "من حق الأساتذة تقديم تظلمات، ويمكنهم العودة إلى الاضراب مرة أخرى لمدة 60 يوما بعد مرورهم من المجلس التأديبي"، لافتا إلى أن "الطرد لا يمكن أن يتم بجرة قلم"، مضيفا: "في حالة رجوع الموظف داخل مدة 60 يوما من قطع أجرته، فالمسطرة قد تتطلب أزيد من 6 أشهر قبل صدور قرار المجلس التأديبي الذي يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وهو ما يعني عرض أزيد من 50 ألف ملف على المحاكم الإدارية، ومن ثم سننتقل من إهدار الزمن المدرسي إلى إهدار الزمن القضائي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Med الخميس 28 مارس 2019 - 15:07
في هده المعركة إن سقط الاساتدة المتعاقدون ولم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية،فهدا يعني نجاح مخططهم وأول اهدافه كسر شوكة الاستاد و إدلاله ثم بعد دلك المرور إلى التلميد و هو الحلق الاضعف محققين بدلك ضرب مجانية التعليم، و الحكومة على علم بهده الخطة لدلك تم القبول بالوزير أمزازي على رأس وزارة التربية الوطنية وهو الدي كان من قبل يفرض الرسوم على بعض الطلبة من متوسطي الدخل في جامعة محمد الخامس بالرباط عندما كان رئيس لها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
2 - متقاعد الخميس 28 مارس 2019 - 15:10
هذا ليس اضرابا انه انقطاع عن العمل دون مبرر مما تسبب في اضرارللتلاميذ وحرمانهم من التحصيل.
لوكانوا مضربين حقا لمااشتغلوا في الخصوصي24/24ساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-101
3 - خدوج الخميس 28 مارس 2019 - 15:11
أشمن قانون عند هادو ...دولة الحق والقانون أبانت على أنها أول من تخرق القانون وتصادر الحقوق ...نحن في غابة وهؤلاء يعتبروننا أقنانا نشتغل في ضياعهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
4 - استاذ مرسم الخميس 28 مارس 2019 - 15:11
امزازي يهدد......التنسيقية تمدد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
5 - أستاذ الخميس 28 مارس 2019 - 15:11
والله ما تقدروا تطردو أستاذ واحد اتحداكم كلنا إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
6 - استاذ فرض عليه التعاقد الخميس 28 مارس 2019 - 15:14
مجرد تهديدات لن تثني الأساتذة على مواصلة المعركة لن نسلمكم اخواننا.
الإدماج او البلوكاج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
7 - ملاحظ الخميس 28 مارس 2019 - 15:14
السيد المحامي تنقصه الخبرة في الدعاوي الادارية وحول الطرد بالوظيفة العمومية لذا وجب توضيح ما يلي:
-المعنيين مجرد متعاقدين يمكن عزلهم دون التقيد بالمسطرة المتبعة بالوظيفة العمومية، تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ( والمشكل الذي من أجله يضرب المعنيين هو هذه النقطة )
-اما العهضر الزمني الذي أشار إليه الاستاذ فلا يمكن الحديث عنه لأن القضية يمكن جمعها في ملف واحد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
8 - المحقق كونان الخميس 28 مارس 2019 - 15:15
يجب على أولياء امور التلاميذ رفع دعوى قضائية ضد الاساتذة المتغيبين عن الأقسام منذ شهر ؟؟ ما ذنب التلاميذ و أولياء أمورهم،، العطلة جاية و أرى ما يحتجو ،، من حق كل واحد يطلب حقه و لكن ليس على حساب فئات أخرى (التلاميذ) ،،راه شحال من رجل عندو 3 دالاولاد كيقراو كيخلص عليهم 200 درهم ديال النقل المدرسي بلا سوايع بلا مصاريف اخرى و فالاخير يجي أستاذ يضيع تلميذ و ولي أمره و الأزمة كتضرب البلاد؟؟ خص الوزارة تفرض على الاساتذة يعوضو التلاميذ عن شهر و لو اضطرو الى العمل في فصل الصيف و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-55
9 - لبنى الخميس 28 مارس 2019 - 15:16
أين هم التلاميذ وسط هاته الدوامة!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
10 - جريء الخميس 28 مارس 2019 - 15:17
عوض التقشف، ابحثوا عن مصادر للدخل، يجب اقالة الحكومة و تعويضها بحكومة تقنقراط، حكومة كفاءات، و اعطاءها كامل الصلاحيات لخلق الوظيفة و الشغل، اما حكومة محاصصة بين احزاب فاشلة فهي من تستحق العزل و ليس الاساتذة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
11 - hassan الخميس 28 مارس 2019 - 15:17
مباشرة بعد التهديد أصبح الكل يدعي أنه المنسق، و مستعد أن يقدم نفسه للوزير لكي يعزله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
12 - شامت الخميس 28 مارس 2019 - 15:19
الطرد لرؤوس الفتنة اولا ،غدا سيدخلون برؤوس منحنية والكل خايف ويتبرأ من التنسيقية التي ضيعت أبناءنا الله يضيعهم ،الطرد ثم الطرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-49
13 - أبو هيام الخميس 28 مارس 2019 - 15:20
يجب عزل وزير التعليم لأنه يطفئ النار بالنزين،وعوض أن يجد الحل للأساتذة المتعاقدين هدد بطردهم ولا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
14 - العباسي الخميس 28 مارس 2019 - 15:20
الان ادركت سبب تدني جودة التعليم ببلادنا...انهم اشباه الاساتذة الذين بحاجة للتعلم وليس الى تعليم الابناء...مستواكم متدني ومصلحيون ذاتيون وفقط...ولا يهمكم الوطن ولا مصلحة عامة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
15 - هشام الخميس 28 مارس 2019 - 15:21
يتوجب على أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ أن يفهموا ويعوا أن إضراب الأساتذة يهدف إلى تحصين المدرسة العمومية ضد الحلول الترقيعية الفاشلة وضد محاولات التسليع.

الحق الدستوري في تعليم ذي جودة يتحقق من خلال اتخاذ ما يلي :
- برنامج تكوين مدقق للأساتذة ؛
- إرساء آلية للتتبع والتقييم و، عند الاقتضاء، الزجر؛
- توفير بنية تحتية ووسائل لوجستيكية كافية؛
- ضمان الأمن الوظيفي والتحفيز للأساتذة.

إن لم تقم الحكومة بالاجراءات أعلاه .. فهي بكل وضوح تسخر من المغاربة.

لا لتسليع التعليم !
لا لإهانة الأستاذ !
نعم للمراقبة و المحاسبة بعد توفير شروط حسن وجودة الأداء.

هشام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
16 - مراد الخميس 28 مارس 2019 - 15:21
صادفت هذا الصباح متسولة صحبة ابنتها الصغيرة و سألتها لماذا لم تلتحق الفتاة بالمدرسة عوض التسول بها..اجابت المدارس مغلقة بسبب الاضرابات..فهنيئا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
17 - مغريبي الخميس 28 مارس 2019 - 15:21
هذه التعقيدات بالنسبة للموظف العمومي اما بالنسبة لاساتذة التعاقد فالامر ابسط من ذلك. الاساتذة المتعقدون اغلبهم لايعرف ممعنا النضال لكن تاطيرهم من بعض الاساتذة المحزبون او الذي ينتمون للعدل والاحسان هو الذي جعل الامر يطور الى هذا الحد ،لكن عند طرد هولاء الاساتذة سوف يحل المشكل وسفل يرجع الاساتذة الغرر بهم الى اقسامهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
18 - الما والشطابة الخميس 28 مارس 2019 - 15:22
الله يعاون ما بغيتيش تخدم مبرزطنا ومبرزط البوليس والمخازنية والامة والتلاميذ ضايعيين بسبب الضسارة الخاوية...
سير بيع الكبال ولا خدم فلوزينات ... احسن حاجة داروها هي هذه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
19 - عسو الخميس 28 مارس 2019 - 15:23
ترددت كثيرا قبل الكتابة
ولكن حرقتي على أبناء وطني جعلتني أخوض في الموضوع وتأكيد ان نصف هؤلاء المتعاقدين لم يحصلو ا على المعدل المحاضر موجودة وأوراق الاختبار كذلك على المسؤولين مواجهة المتعاقدين ينقطهم واختباراتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
20 - hassia الخميس 28 مارس 2019 - 15:24
الحمد لله.مازال قى المغرب قانونيين وحقوقيين ضد القمع والتفرعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - ناشط في حانة الخميس 28 مارس 2019 - 15:24
احترموا رءيي من فضلكم... هاد الرباعة ديال الطلبة لي وقعوا العقد باش يتسلموا وضيفة كمعلمين.. ان قبلت مطالبهم سيصنعون لنا افواج من التلاميذ مكلخين و انتهازيين و نصابة...
معلم واحد لي يستحق نقولوا عليه معلم هو داك السيد لي في الجبل تيستقبل تلاميده بالحلوى و رايبي و خدا وسام ملكي..
اما هاد الرباعة لي دارو تنسيقية ..باغيين غير الوضيفة و نيني امومو حتى راس الشهر و دوز المانضة...
اطردوهم خير للبلاد و العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
22 - صاحبة راي الخميس 28 مارس 2019 - 15:24
يجب النظر الى هؤلاء الاساتذة والتعامل مع ملفهم بجدية وعقلانية اكبر والا زاد الوضع سوءا وتعقدت الامور اكثر.
كنت احلم ان اصير استاذة في بلدي وان اتمتع بجميع حقوقي وواجباتي لكن للاسف نحن في بلد يمنعك من تحقيق حلمك ومن التقدم ويشجعك على البقاء في مكانك او التراجع كي لا تعيق مصالحهم يريدون شعبا مكلخا لاهدف له للاسف لنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ...
غيرت مساري الى تخصص اخر وحمدت الله انني لم اجتز مباراة الاساتذة بالتعاقد لكن ما اراه يحدث مع هؤلاء الاساتذة يحز في نفسي كثيرا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - حسام الخميس 28 مارس 2019 - 15:27
سوف نتغييب حتى تستجيب لنا الدولة، حقي أولا و بعد ذلك التلميذ، يمكن للتلميذ أن يستدرك في السنوات القادمة ما ضاعه لكن من سيعوض علي حقي في الوضيفة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - متابع الخميس 28 مارس 2019 - 15:28
وأنت تتتابع خرجاتوتصريحات الوزارة الوصية على قطاع التعليم ، سيتبين لك بوضوح أن هذه الوزارة بدون كاريزما وبدون بعد نظر ، يا سيدي الوزير إن لم بدمج الآن الأساتذة المتعاقدون فسيدمجون لاحقا ، فلماذا تضيعون وقت المغاربة في هذا الملف ؟ ولماذا تضيعون الدراسة عن أبنائنا ؟ أنتم وزارة فاشلة لم تقدموا إلا الفشل لقطاع التعليم وليست لديكم القدرة على إيجاد الحلول في الوقت المناسبة كل ما تقدموه هو ما يسمى بالترقيع ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - mamans du maroc الخميس 28 مارس 2019 - 15:28
وهل سيبقى أطفالنا والتلاميذ بدون دراسة، ليتسع الشرخ أـكثر بين المدارس الخاصة، التي لا تزال مستمرة في تأدية مهامها وتوفير التعليم المتوازن للتلاميذ، والمدارس العمومية التي نترجى من أطرها وأساتذتها الخير والأمل لعدم ترك أولادنا يضيعون في حلقة النزاعات هاته.
يمكنكم الاستمرار في الاضراب ولكن من داخل أقسامكم مع إعطاء مهلة لتستجيب الحومة، للتعبير عن حسن نيتكم في الحفاظ على مستوى تعليم سوي وسليم للتلاميذ.
لن أتحدث عن القرى لأني لا أملك المعلومات والخبرة الكافية لذلك إنما أتمنى من الأساتذة المضربين إعادة التفكير بهدوء واتخاذ قرار لمصلحتهم ولصالح اولادنا.
لم يعد أولادنا يريدون حتى الاتسيقاظ باكرا ورفضهم للقراءة أصبح باقتناع أكبر.
الله يحفظكم ويحفظ أولادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - بقات فتخراج العينين الخميس 28 مارس 2019 - 15:31
اسمع آسي امزازي كلام رجال القانون اللي عارفين المساطير القانونية النابعة من التكوين الهداف والممارسة الميدانية. بالي دبا نتا اللي عندك الإجازة في البطالة. هدوك راهم أساتذة دوزوا المباراة ونجحوا عن جدارة وإستحقاق وأبانوا على الجدية في ممارسة العمل ديالهم وأنا أقول هذا من واقع تجربتي معهم. دمجوهم و كفاكم ثرثرة لا مسؤولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مواطن الخميس 28 مارس 2019 - 15:31
الطرد هو فقط وسيلة اخري للتهديد الاستاد لم يعد لديه ما يخسر الحقيقة أن الاستاد الدي يهان الان هو من صنع بدءا الدولة من عامل النضافة الي الوزير الدي يتكلم الان إدا بقي الاساتدة علي مبادئهم فليتكلم الوزير حتي يعيا كما نقول بالدريجة. إدا الاستاد أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر تحية إجلال وحب لكل استاد وأستادة علمونا كيف نعيش ونتعامل في الحياة من علمني حرفا صرت له عبدا جملة كانت تقال ايام الاحترام والتوقير الاستاد اما الان فيضرب ويهان ويهدد لك الله ياوطني وتحية تضامنية مع اساتدة للكرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - عابر سبيل الخميس 28 مارس 2019 - 15:33
يجب علي الحكومة ان تدعو جميع الأطراف الي حوار بِنَا؟ لانها؟ هذا المسلسل وهذا الاحتقان. دون ذلك لا حل يلوح في الأفق. تعنت الوزارة الوصية علي القطاع وتشبتها بقرار التوظيف الجهوي امر له علاقة مباشرة بهبة الدولة ككل، من جهة ثانية، تعنت هذه الفئة من الاساتذة مرتبط بكرامتهم. لذلك فمن الضروري اعمال العقل والحكمة حتي يخرج هذا الملف من مخاضه العسير وتستمر الدراسة بشكل عادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - متضامن واب لطفلين الخميس 28 مارس 2019 - 15:34
لا يمكنكم يا أبنائي التراجع الى الوراء انتم من ستنقذون المدرسة العمومية ونحن معكم كآباء التلاميذ.
ستنالون حقكم الدستوري فقط بالصمود ولا ترجعوا الى الاقسام.
صحيح ان ابناءنا يضيعون هذا العام فقط ولكن ان انهزمت المعركة ستضيع حياتهم كاملة ولا يجدون في المستقبل وظيفة مستقرة.
نحن كآباء نفكر في المدى البعيد ومت يفكر في المدى القريب فقط فقط أخطأ.
يجب أن تقومو بمسيرة اللاعودة في الرباط وان تقوموا بكراء بيوت هناك وتقوموا كل يوم بمسيرات من 10h الى 17h.
والله سيستجيبون لمطالبكم ومطالب الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.