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ربع شباب المغرب يرغبون في الهجرة .. أوروبا الوجهة المفضلة

ربع شباب المغرب يرغبون في الهجرة .. أوروبا الوجهة المفضلة
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 29 مارس 2019 - 00:00

كشفت شبكة "أفرو باروميتر" عن أرقام مثيرة بخصوص رغبة الشباب المغاربة في الهجرة؛ إذ خلصت دراسة أجرتها الشبكة إلى كون فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة هي الأكثر تفكيرا في مغادرة البلد، أي بمعدل إجمالي يقارب 23 في المائة، مؤكدة أن "القارة العجوز" هي الوجهة المفضلة للمغاربة (68 في المائة)، متبوعة بأمريكا الشمالية (15 في المائة).

وأوضح المسح البحثي، الذي أشرفت عليه "أفرو باروميتر"، وهي مشروع بحثي إفريقي غير حزبي، أن ثلاثة في المائة من المغاربة في طور الاستعداد للهجرة في الوقت الحالي، بينما يفكر سبعة في المائة من الساكنة في الهجرة في أفق السنتين المقبلتين، في حين لا يتوفر 24 في المائة من المغاربة على أي مخططات للهجرة حاليا، فضلا عن وجود 64 في المائة من المغاربة لا يفكرون أبدا في الهجرة صوب الخارج.

وبخصوص دوافع الهجرة، أوردت الدراسة أن 53 في المائة من المغاربة يسعون للبحث عن فرصة عمل، و13 في المائة يرومون متابعة دراستهم العليا في المهجر، و6 في المائة يرغبون في السياحة والسفر، وسبعة في المائة يريدون استكشاف فرص جديدة في مجال الأعمال، وثلاثة في المائة من أجل الالتحاق بالعائلة، وأربعة في المائة يبحثون عن الديمقراطية والحريات الفردية، إلى جانب وجود نسبة قليلة لا تتعدى واحدا في المائة تريد خدمات أفضل، في حين لا يوجد أي مغربي يبحث عن الأمن والحماية في الخارج.

وأشارت الدراسة إلى أن أربعين في المائة من المغاربة يطالبون بحرية التنقل بين الحدود على الصعيد الدولي، بينما يدعو 47 في المائة إلى تقييد هذه الحرية، موردة أن نحو سبعة وأربعين في المائة يجدون صعوبة كبيرة في التنقل عبر الحدود الدولية، وتسعة في المائة يعترفون بحرية التنقل، علاوة على كون خمسة وأربعين في المائة من المغاربة لم يحاولوا السفر والتنقل دوليا.

وأبرز المسح البحثي أن 15 في المائة من المغاربة أكدوا أنهم عاشوا في الخارج، وأن 23 في المائة من الأسر المغربية تعتمد على التحويلات المالية للمهاجرين، في حين تصل هذه التحويلات النقدية إلى 16 في المائة بالنسبة إلى تونس، بينما أكد تسعة في المائة من سكان مدغشقر وجود أسرهم في الخارج، وتصل هذه النسبة إلى 11 في المائة بزامبيا و10 في المائة بدولة تونس.

"أربعة أشخاص من أصل عشرة يفكرون في الهجرة على صعيد 34 دولة إفريقية، حيث يخطط 18 في المائة من الأفارقة لمغادرة بلدهم الأصلي بشكل كبير للغاية، مقابل وجود 19 في المائة يفكرون في الموضوع بين الفينة والأخرى"، تقول الدراسة، مشددة على أن 13 في المائة من المغاربة فكروا كثيرا في الهجرة صوب الخارج، و23 في المائة يفكرون نسبيا فيها، بينما 64 في المائة لم يفكروا أبدا في الموضوع.

وعلى صعيد القارة الإفريقية، يفكر 21 في المائة من ساكنة شمال إفريقيا في الهجرة صوب الخارج بشكل دائم، و19 في المائة بشكل نسبي، و59 في المائة لم تراودهم الفكرة أبدا.

وفي إفريقيا الوسطى، يرغب أزيد من 23 في المائة من سكانها في الهجرة بشكل نهائي، و23 في المائة يفكرون في مغادرة البلاد بين الفينة والأخرى، و53 في المائة لم يرغبوا في الأمر نهائيا.

أما في إفريقيا الجنوبية، فـ14 في المائة من الشباب يرغبون في الهجرة، وتصل النسبة إلى 21 في المائة بالنسبة إلى إفريقيا الغربية، والأمر نفسه في إفريقيا الشرقية التي ناهزت فيها النسبة 10 في المائة من الشباب الراغبين في مغادرة البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - انا الجمعة 29 مارس 2019 - 00:10
بل 99% من المغاربة يريدون الهجرة
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17
2 - حنان الجمعة 29 مارس 2019 - 00:14
ولما البقاء هنا خصوصا في ظل الأوضاع السائدة.
صعوبة في إيجاد عمل،وإن حصلت عليه وطالبت بضمان حقوقك فمصيرك الطرد والعزل.
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10
3 - هشام الجمعة 29 مارس 2019 - 00:17
الشباب المغربي طموح يفكر دائما في تحسين وضعيته ويبحث عنها أينما وجدت
نتمنى أن تتحسن الامور حتى لا يفكر جل الشباب وهي طاقة وكفاءات نحن في حاجة إليها أن يعملوا على تنمية هدا الوطن اولا والدي يستحق كل الاهتمام
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4
4 - mahjoub الجمعة 29 مارس 2019 - 00:19
في حين لا يوجد أي مغربي يبحث عن الأمن والحماية في الخارج
أنا شخصيا أبحث عن الهجرة للبحث عن الأمن النفسي والحماية من العصابة الحاكمة الي تسلك كل طرق التعذيب النفسي
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8
5 - جلول الجمعة 29 مارس 2019 - 00:20
والله انهم ان استطاعو الدهاب سيوريحون ولن يرتاحو لان نصف اطفال المشردين في شوارع باريس وحدها مغاربة والله والله
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2
6 - محمد علمدار الجمعة 29 مارس 2019 - 00:21
نفاق المجتمع اول و اهم اسبابي للهجرة....الى المانيا ان شاء الله
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2
7 - Soja ir الجمعة 29 مارس 2019 - 00:25
السؤال هو اذا بادرت اوروبا بتقديم اقامات او جوازات اوربية للمغاربة ..فهل سيبقى احد في هذه البلاد السعيدة؟
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5
8 - سلام الصويري الجمعة 29 مارس 2019 - 00:26
الحقيقة ان اغلبية الشباب يريد الهروب من بلده وهناك عدة أسباب من أهمها غياب الافاق وانعدام الكرامة وفقدان الأمل في المستقبل نتيجة فشل السياسات المتبعة منذ عشرات السنين بسبب تسلط رموز الفساد السلطوي والسياسي وتواطء سلطة التحكم مع لوبي المال والأعمال من اذناب الاستعمار .
هذه حقيقة مع الأسف رغم التهليل والتطبيل والنفخ بالعام زين وكلشي بخير وبيع الاوهام والوعود الواقع يكذب كل ذلك .
ليس هناك اكبر دليل لدولة فاشلة عندما يريد مواطنوا البلد مغادرته ولو على حساب حياتهم !!
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5
9 - مراسل حر الجمعة 29 مارس 2019 - 00:32
ربع شباب المغرب ....لماذا لا تقول المغرب كله كل الشباب يريدون الذهاب إلى أوروبا. ..كلهم على الأقل يضمنون لهم العيش الكريم و الإنعاش الصحي وووووووالعمل...ووو..الأمن ..الأمن والأمان ...و انت في بلادك المغرب وخايف هاشفار...هاذا داليا رزقي ...تعداو عليا ماعندي حقوق البطالة عدم الأمن ...فين غادين فبين ...بلادنا عظيمة وزيييينة....ولاكن للأسف لشادين المناصب. ..نصبوا على كلشي ماخلاو والو...راح المشكل رآه حتى الشعب ما واعيش رآه لا حكومة و لا شعب ...وماشي كلشي اللهم احفظ بلدي وشعبها وشكرا
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4
10 - Soufiane الجمعة 29 مارس 2019 - 00:32
انا عندي 32 عام امازال ماخدام .عندي دبلوم تقني في 2012 اش غندير
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4
11 - صابر صحة عليه الجمعة 29 مارس 2019 - 00:33
حتى الناس لي تعدى عمرها 25 إلى لقات فرصة تحسن الوضع ماغديش يترددو ولو لحضة حيت ما بقى ما يعجب بنادم ضايع بمعنى الكلمة فهاد البلاد غير الله يحفظ وخلاص
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12 - ما فاهم والو الجمعة 29 مارس 2019 - 00:34
السلام عليكم اقسم بالله ان الشباب ان اتيحت لهم الفرصة لا يبقى اَي احد ؟؟؟!! بل حتى الشياب ??!!! لا توجد المقارنة ؟؟؟!
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