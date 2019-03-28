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الخلفي ينفي استثناء "الكدش" من الحوار الاجتماعي

الخلفي ينفي استثناء "الكدش" من الحوار الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الخميس 28 مارس 2019 - 23:56

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار يقضي باستثناء نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية؛ وذلك ردا على الجدل الذي خلفه استبعاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية مع قادة المركزيات النقابية بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن وزير الداخلية يقوم بتدبير العملية التواصلية مع النقابات، مشيرا إلى أن "الحوار الاجتماعي يتم مع النقابات التي توجد في وضعية أكثر تمثيلية، وأي اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي سيشمل نقابة "الكدش"".

يشار إلى أن عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان قد توصل باتصال من مصالح وزارة الداخلية تخبره بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع تنظيمه النقابي بدون تحديد أي موعد آخر، وذلك بعدما تلقى دعوة سابقة من أجل الحضور للاجتماعات الثانية من المشاورات الحكومية، وهو ما فسرته هذه النقابة بـ"تصفية حسابات معها في إطار المعارك النضالية التصعيدية التي تخوضها مؤخرا".

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