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الرئيسية | مجتمع | الخلفي: الأكاديميات تتوفر على صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين"

الخلفي: الأكاديميات تتوفر على صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين"

الخلفي: الأكاديميات تتوفر على صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 28 مارس 2019 - 18:00

بعد الجدل الذي خله قرار وزارة التربية الوطنية الشروع في طرد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكدت الحكومة أن أكاديميات التعليم الجهوية تمتلك كافة الصلاحيات القانونية للقيام بتدبير مواردها البشرية انطلاقا من القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن قيام أكاديميات التعليم بواجبها مؤطر بالقانون 69.00، وخصوصا المادة 17 من قانون المؤسسات العمومية.

ورداً على التساؤلات التي أثيرت حول صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين" من قبل الجهة الموظفة لهم، أشار الخلفي إلى أن من "الصلاحيات المخولة للمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الاختصاص المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الذي يحدد شروط التوظيف والأجور وتدبير المسار المهني".

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا "المقتضى تمت المصادقة عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 13 مارس الجاري، عندما تم القيام بمراجعة الأنظمة الأساسية لأطر هذه الأكاديميات، وبعد ذلك دخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس، حين أشرت عليه وزارة الاقتصاد والمالية بصرف الأجور مباشرة عقب إدماج الأساتذة المحتجين في النظام الأساسي".

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن التوظيف الجهوي عبر المؤسسات العمومية ليس جديدا، مشيرا إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية 2017، والذي كشف أن 104 مليارات درهم هي كتلة الأجور في الوظيفة العمومية الوطنية، مقابل 14 مليار درهم في المؤسسات العمومية، تمثل فيها أكاديميات التعليم الجهوية نسبة 3.5 مليارات درهم.

وشدد المتحدث على أن الدولة تضمن وتلتزم بتوفير الاعتمادات المالية لهذه الأكاديميات لأنها تقدم خدمة عمومية مجانية منصوصا عليها قانونيا، وسيتم التأكيد عليها أيضا في القانون الإطار للتعليم، وزاد أن "هذه الأمور محصنة ماليا وقانونيا ومعمول بها في الجماعات المحلية والمستشفيات الإقليمية والجهوية".

المصدر ذاته أورد أن الإجراءات التي أعلنت الوزارة اتخاذها تأتي بالنظر إلى التزام الحكومة بضمان استمرارية المرفق العام، وضمان مصلحة التلاميذ واستدراك الزمن المدرسي، بالإضافة إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بمختلف فئات رجال ونساء التعليم بالمغرب.

وكان الوزير أمزازي أعلن أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.

يشار إلى أن عددا من الباحثين القانونيين أثاروا تساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد، باعتبار "الأساتذة المتعاقدين" غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - khalid الخميس 28 مارس 2019 - 18:21
Monsieur Elkhalfi , vous jouez avec du feu , ce n'est pas comme ça que on traite les problèmes de la société
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50
2 - الجهوية المتوسعة الخميس 28 مارس 2019 - 18:22
نحن نعلم أن الأكاديميات بإمكانها طرد الأساتذة وفق مسطرة محددة بدقة في النظام الأساسي المعدل.

لكن أمزازي يقول أن مسطرة العزل ستطبق فيها المادة 103 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، كما تم تعديله، المطابقة أو المماثلة للمدة 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
السؤال الذي نواجهه لأمزازي وللخلفي، أين هو هذا النظام الأساسي المعدل؟ وهل سيطبق هذا النظام قبل نشره للعموم؟!

ملاحظة: المسطرة معقدة وطرد أستاذ واحد أصعب من إعفاء حكومة بكاملها.
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53
3 - مصطفى الخميس 28 مارس 2019 - 18:22
في البداية لم أكن أتعاطف كثيرا مع هذه الفئة من الأساتذة ، لكن بعد حديثي مع بعض الأصدقاء صرت أتعاطف معهم ، في الحقيقة يستغلون في وضع نفسي صعب ، المفتش والمدير الاقليمي بالنسبة لهم كملاك الموت ، يتعامل معهم بطريقة مستفزة جدا ، ويهددهم بالطرد ، في حين لا يجرؤ على الحديث بنفس النبرة مع المرسمين .
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47
4 - samir الخميس 28 مارس 2019 - 18:23
كل الحكومات تعمل جاهدة من أجل الإتيان بحلول للمشاكل وتوفير مناصب الشغل إلا هذه الحكومة فقد صارت متخصصة في الزيادات والطرد من الوظيفة ، الله ياخذ فيكم الحق
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49
5 - متابع الخميس 28 مارس 2019 - 18:23
العبث بمستقبل البلد و أبنائه في أبهى حلة!
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35
6 - محلل تربوي الخميس 28 مارس 2019 - 18:23
حان وقت حل ملف دكاترة القطاع المدرسي، لا يعقل تهميش هذه الفئة والمغرب اليوم يحتاجها خاصة في البحث العلمي، على وزارة امزازي إنهاء هذا الجدل وإعطاء المكانة التي يستحقها الدكاترة
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20
7 - simo الخميس 28 مارس 2019 - 18:23
وجب تفعيل النصوص فالغرض من متزعمي الاحتجاج زعزعة استقرار الوطن
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-56
8 - ملاحظ الخميس 28 مارس 2019 - 18:24
كل نهار كتخرجو لينا بهضرة
سيروا حتى اكونوا متافقين وجيو هضروا مع الاساتذة
راه كتخاطبوا اساتذة ماشي مداويخ
قاليك مجازين فالبطالة
اش هاد الحكرة فهاد البلاد
فحال الى خدامين عندكم فالفيرمة
قاليك خدمناهم ..بزز منك يخدموا راه بلادهوم هاذي..
ماشي بلاد ديكارت او لا فيكتور هيجو
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36
9 - موح الخميس 28 مارس 2019 - 18:26
عوض طرد الاساتذة الشباب اولاد الشعب وامام تعنت الوزارة الوصية واللخبطة التي تعيشها الكل ينتظر غضبة ملكية تعصف بالوزير المسؤول على هذا الاحتقان حتى ترجع الى الامور الى مياهها الطبيعية بالحوار المسؤول والبناء مع تنسيقية الاساتذة والنقابات.
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7
10 - Dragonaut الخميس 28 مارس 2019 - 18:28
الطرد دغيا لقاو ليه الحل، و الترسيم لا.
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19
11 - سعيد الخميس 28 مارس 2019 - 18:28
لمثل هذه الصلاحيات دايرين الاضراب اسي الخلفي لا للتعاقد
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11
12 - simo الخميس 28 مارس 2019 - 18:30
نحن المغاربة لنا صلاحية طردك انت وحكومتك
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17
13 - استاذ مرسم الخميس 28 مارس 2019 - 18:30
اظن انها بداية لربيع عربي سيتسبب بها اعداء الشعب الكادح .. لن نسلمكم اخواننا وكل الشعب المغربي القهور معني بالدفاع عن ابنائه و عن مستقبلهم
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18
14 - مواطن الخميس 28 مارس 2019 - 18:30
مع هذه الفئة الحق حين قالوا بأن أسماءهم مكتوبة بقلم الرصاص
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13
15 - مفيد ابو الغار الخميس 28 مارس 2019 - 18:31
لا يمكن عزل الموظف اي موظف لمجرد خوض اضراب عن العمل . هناك مساطر قانونية جد معقدة في هذا الباب . ولا بد من سلوكها ، حيث يستغرق ذلك وقتا طويلا . لا بد من احترام القانون . والا سنصبح نعيش في د لة يحكمها قانون الغاب. وسيكون لذلك تبعات خطيرة على مستقبل البلاد من الناحية الحقوقية . فحذار ولا داعي للتعسف .
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10
16 - عبدالله الخميس 28 مارس 2019 - 18:31
فسخ العقدة بكل بساطة من طرف الجانب المتضرر... لأنهم من المفروض أن يكونوا أذكياء ولا ينجرون وراء المحرضين وهم ما زالوا في البداية ويعرفون الأوضاع كيف هي وموارد البلاد المحدودة
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-7
17 - Hassan الخميس 28 مارس 2019 - 18:31
اش كاتسناو طردووهم ووراه كاين للي غادي اخدموو ليكم بلا عقد كااع او بنهار ،وواقيلا فابور.
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-9
18 - رغم أنفك. الخميس 28 مارس 2019 - 18:32
ما عسا الأساتذة يقولون غير ( فإن لم تستحيي فافعل ما شئت يا سيدي فأنت الخصم والشاهد والجلاد والحكم ) أطرد كما تشاء واعف متى تشاء واشكر من تشاء ودمر كما تشاء) عطاتك الوقت فلي علموك حروف النفي والجر .دير مابغيتي.تبارك الله على سي الخلفي ورباعتو!
رجانا فالله وفصاحب الجلالة أعز الله أمره المطاع.
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9
19 - jawad الخميس 28 مارس 2019 - 18:32
Si les jeunes au Maroc persistent de penser que travailler avec l'Etat est la seule option possible, alors on va jamais se developper ! Il faut encourager le secteur privé et l'entreprenariat parce que ce sont ces initiatives qui rapportent de la richesse au pays et non être fonctionnaire qui ne produit rien et constitue une charge pour l'Etat ! Il faut comprendre une chose , L'Etat n'est pas responsable de te donner du travail mais il est responsable de te fournir toutes les conditions nécessaires pour que tu puisses réaliser tes aspirations ! Oublier "TAWDIF " , ça c'est le cancer de notre société
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-1
20 - محمد روداني الخميس 28 مارس 2019 - 18:33
آسي الخلفي. آلسي الوزير. اذا كانت الجهة هي المسؤولة عن توظيف وطرد الاساتدة المتعاقدين فلماذا تتدخلون في شؤون الحهة. فالجهة لها سلطاتها وقوانينها واختصاصاتها. فاتركوها هي وشاأنها. أو الوصاية لا مفر منها ؟ أول من يجب أن يطرد من الوظيفة هو سيادتكم لا لشيء إلا لانكم بهدلتو المغرب ولم تستطيعو الدفاع عنه امام صحفي فرنسي لعدم اتقانكم لللغة الفرنسية. لا حول ولا قوة اﻻ بالله.
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4
21 - حسن الخميس 28 مارس 2019 - 18:34
لماذا لم تبدؤوا بتطبيق العقود على انفسكم اولا ونرى التحربه فيكم اولا. وهل اذا طبق قانون التعاقد عليكم سوف تقبلونه أضف إلى ذلك انه بعد ثلاثه او اربع سنوات سوف يكون المشكل اعوص مما تتصورون حيث سيظهر كذبكم على المغاربه وانذاك سوف لن يقوم الاساتذه وحدهم بل سيقوم المغاربه قاطبه وهذا ما انتم ذاهبون اليه فحذاري من توجهاتكم الخاطئة التي تتجه نحو منعطف خطير سوف يجعل المغاربه يفقدون الثقه في الاحزاب والنقابات بدون استثناء وانذاك فكوها يا من وحلتوها وسوف تتم محاسباتكم .
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3
22 - Mounir الخميس 28 مارس 2019 - 18:34
الإخوة الأساتذة، الإلتزام بالواجب يأتي قبل المطالبة بالحقوق، قوموا بالإضراب بعد ساعات التدريس و عطلة نهاية الأسبوع، فذلك أضمن لحقوق التلاميذ وأوليائهم، وإلا فيجب على الحكومة ضمان حق التلاميذ وذلك باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المضربين.
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0
23 - حاميدو الخميس 28 مارس 2019 - 18:34
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا....ابتلينا بهذه الحكومة التي لا ترقب فينا الا ولا ذمة....اللهم ارفع عنا البلاء يا رب المستضعفين...اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس .
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2
24 - Sahara marocain الخميس 28 مارس 2019 - 18:34
حكومة فاشلة ظالمة و ارتجالية في اتخاد قرارات عجيبة و غريبة و لن يرحمكم التاريخ لما فعلتموه للشعب المغربي و نضال المتعاقدين المشروع و القوي ما هو إلا بداية لفضح مخططاتكم المشؤومة و الظالمة!! و تهديدكم التافه للأساتذة دليل على أنهم على حق
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2
25 - 30 سنة في التعليم الخميس 28 مارس 2019 - 18:35
هناك أساتذة يملكون أكثر من شقة مفروشة مخصصة ل "سوايع" و بيع النقط و أسئلة الإمتحانات مرفوقة بأجوبتها .. على الجهات المختصة فتح تحقيق في الموضوع و تقديم الجناة أمام العدالة ل استرجاع المليارات المسروقة من لدن عديمي الضمير
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-3
26 - استاذ مغربي الخميس 28 مارس 2019 - 18:36
بشرى لكم ايها الوزراء والسياسيون المغاربة تجبركم و استقواءكم و شططكم في استعمال كل ما اوتيتم من قوة لضرب المواطن الفقير البسيط. افرحوا بانتصاركم و اشربوا نخبه ليلا. لكن غدا بين يدي العزيز الحكيم تندمون يوم لا ينفع الندم.
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0
27 - مدوخ الخميس 28 مارس 2019 - 18:36
اصلا هاد الحكومة الاختصاص ديالها إفقار المواطن وتشريد الاسر والعائلات هدي هي السياسة ديالها ولي هضر يكل العصا
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28 - aziz الخميس 28 مارس 2019 - 18:37
مزيان ...غير كملوا داكشي اللي بديتوا ..هاشي اللي باقي ...سيحاسبكم التاريخ والشعب المغربي على ما ارتكبتم في حقه ظلم واستبداد وظلم وتفقير ...تبا لكم من حكومة عفوا محكومة ...أبنتم وكشفتم عن وجهكم القبيح ....منافقون..
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29 - سبحان الله الخميس 28 مارس 2019 - 18:38
سبحان مبدل الاحوال، بالامس قرأنا بان الحكومة قررت طرد الاساتدة المتعاقدين، واليوم نقرأ بان الاكادميات هي من لها صلاحية طردهم...لو كنتم سياسيين محنكين لفكرتم الف مرة قبل ان تنطقوا بقراراتكم البئيسة؛ فإلى اين ستطردونهم، الى الشارع، الى البطالة التي تتبجحون بمحاربتها بمخططاتها الفاشلة.اليسوا بابنائنا وفلدات اكبادنا...حقيقة في بعض الاحيان نطرح هذا السوؤال:ماذا كان سيقع إن كانت لدينا حكومة أوربية؟ فرنسية او بريطانية...متلا. إلا انكم لا تعرفون المقارنة بيننا وبين اوربا إلا في الاشياء التافهة، اما ان تقارنوا بين عملهم السياسي وعملكم فذالك بعيد عنكم كل البعد.
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0
30 - باغي نعرف الخميس 28 مارس 2019 - 18:39
لماذا لم تعملوا على طرد البرلمانيين والوزراء .... لا فائدة منهم ترجى ....في قبة البرلمان النقاش على أشده(((( المعاشات .. حصة كل حزب من كعكة الحكومة ... الانتخابات.. التحالفات...وووووو))) قوموا بطرد الأساتذة ولكن اعطوهم معاشاتهم بعد الطرد كما تفعلون مع البرلماني أو الوزير الدي يشتغل شهرا أو شهرين ويخرج بتقاعد مريح... سابقة في المغرب التوظيف(( par intérim ))) الدولة لم توظفك.... المدير الجهوي للتربية هو من وظفك ... لذا نحن لانعترف بك أين الحق في الشغل الصحة التعليم السكن....الدي على عاتق الدولة اتجاه مواطنيها .... أو... لا يهمها سوى الزيادات والضرائب وهلاك المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لن ولن نسمح لكم أمام العادل الواحد الأحد الصمد الله سبحانه
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31 - الزاكوري الخميس 28 مارس 2019 - 18:40
اعتقد ان الكلام عن طرد أستاذ أو الأساتذة المتعاقدين. امر سخيف. ولا ينسجم مع القوانين المنظمة للعمل في الوظيفة. العمومية الاساتذة ليسوا متغيبين وانما مضربون وهذا حق يكفله الدستور الوطني.والسؤال: لماذا لا تفكر الحكومة في الاستقالة بعد فشلها في معالجة القضايا المطروحة عليها من قبيل ملف الأساتذة( المتعاقدين)؟ اعتقد ان الحكومة فاشلة في التعامل مع كل القضايا المطروحة أمامها. والدليل هو اللجوء دائما الى لغة التهديد والوعيد. كأنها لا تعلم أن المغاربة لم يعد بخيفهم شيء. سوى الفقر . وهو الان يضرب باطنابه. فلما التخويف بالطرد؟!!!
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32 - الكتموني سعيد الخميس 28 مارس 2019 - 18:40
كفى من العاطفة... بغيت شي واحد يفكر بالعقل و يحل لينا هاد المشكل... واش ا عباد الله واحد بوراس يجي يوقف الدراسة الى اجل غير مسمى اش خاصو؟ الطرد و الحبس.
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33 - مواطن يحب بلده الخميس 28 مارس 2019 - 18:42
من العيب ان تاخد الحكومة مسافة المتحدي و العدو؟!!!! هؤلاء هم من ابناء هذا الوطن ، يريدون فقط الاستقرار النفسي في مسارهم المهني و الاجتماعي، هم يخشون فقط المجهول الذي وظعتموهم فيه يا حكومة انتاج الفشل و التعاسة... اين هي اللامركزية ان كنتم لازلتم تحملون المشعل مركزيا ؟! لو كانت البلاد ديموقراطية فعلا ما كان يجب ان تتكلم. المسؤول عن الكلام هو الممثل الاعلامي لمجلس الاكاديمية؟! مرة تتكلمون عن قانون الوظيفة العمومية كمرجع و مرة تتكلمون عن نظام اساسي لأطر الاكاديميات معدل و مرة تتكلمون عن أحقية مجلس الاكاديمية في طرد الأساتذة كأنهم يشتغلون في حقل من حقول الفراولة... اخاف على المغرب منكم .
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34 - طالب الخميس 28 مارس 2019 - 18:43
وا لمعلم و الخلفي تريد إذخال رؤساء الاكدميات في الفخ راهم عايقين بيكم تدفعوهم للمحاكم و أنتم أتسلتوا
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35 - Ilyass الخميس 28 مارس 2019 - 18:43
المرجو طرد حزب العدالة و التنمية من التسيير و الإتيان بحكومة من كوريا الجنوبية لتسييرنا و شكرا.
حكومة التعسفات...أكفس حكومة صراحة...ندمت ندما شديدا عند تصويتي لكم و عائلتي.....
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