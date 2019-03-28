24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الرابطة المحمدية للعلماء تحيي سُنة تحبيس المكتبات (5.00)

  2. إدانة صحافيين لنشر "أخبار صحيحة" تلقي بنشماش أمام فوهة بركان (5.00)

  3. نقابات تعليمية تشل المدارس وتلوح بالتصعيد ضد "تهديدات أمزازي" (5.00)

  4. ودّية المغرب والأرجنتين .. هَكذا ذهبت 500 مليون "أدراج الرياح" (5.00)

  5. من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تمرير الأزمي التدريس باللغات الأجنبية يثير الجدل داخل "البيجيدي"

تمرير الأزمي التدريس باللغات الأجنبية يثير الجدل داخل "البيجيدي"

تمرير الأزمي التدريس باللغات الأجنبية يثير الجدل داخل "البيجيدي"
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 28 مارس 2019 - 21:00

لا يبدو أن التنازل الذي قدمه إدريس الأزمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية النيابي، لصالح تدريس العلوم باللغات الأجنبية داخل القانون الإطار للتربية والتعليم، سيمر دون مناوشات داخل التنظيم الإسلامي، إذ سجلت مصادر برلمانية "تعالي أصوات رافضة للتراجع الحاصل، تنتظر اجتماعها برئيس الفريق يوم الإثنين المقبل لتدارس المستجدات الحاصلة على مستوى القانون".

وأضافت المصادر، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من الصعب تحقيق التوافق على مستوى القانون، خصوصا أن قناعات البرلمانيين متباينة"، مشيرة إلى أن "أقصى ما يمكن الوصول إليه هو تفهم ما جرى بعد تقديم عرض مفصل حول الحيثيات التي صاحبت موافقة ادريس الأزمي على التدريس باللغات الأجنبية".

وأوضحت المصادر ذاتها أنه "رغم كل الخلافات فمن غير المقبول بتاتا أن يرفض القانون؛ فالأمر منزه عن العبث، ويرجح أن تستخدم آلية التوافق لضمان سلاسة لمرور"، مشددة على "وجود أمور مهمة حملها القانون الجديد، ومن بينها اعتماد اللغات الرسمية هي الأخرى إلى جانب اللغات الأجنبية على مستوى التدريس".

ولفتت مصادر هسبريس من فريق "البيجيدي" إلى أن "مبادئ الحزب واضحة، وهي الرأي حر والقرار ملزم، فلكل فهمه وقراءاته، لكن ما قُرر يجب تنزيله"، داعية "كل من لم يرقه الأمر إلى تقديم الاستقالة"، ومبرزة أنه "غير مفهوم أن يستمر النائب داخل حزب يتخذ مواقف لا توافقه ويخرج بتصريحات لوسائل الإعلام من أجل ادعاء البطولة".

وأوردت مصادرنا أن "الذي وافق على القانون رئيس الفريق وليس أيا كان"، مشددة على أنه "مطالب بشرح الحيثيات، وسيتم التفهم، ولو بشكل صعب، لأن من الضروري أن يحصل الإجماع".

ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم واتفاق الصيد البحري، بالإضافة المشروع المتعلق بالضمانات المنقولة.

يشار إلى أن المادة 31 من مشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وينص القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو لغات أجنبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ملاحظ الخميس 28 مارس 2019 - 21:16
حينما نسمع اللغات الأجنبية المقصود منها لغة المستعمر الفرنسي لا يقصدون غيرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - amine الخميس 28 مارس 2019 - 21:19
باي باي التعليم.
تدريس العلوم باللغات الأجنبية= فرنسية لأنهم سيختبؤن وراد حجة أن ليس لدينا أساتذة لتدريس بالإنجليزية.
سنري مستوي الجيل في العلوم الذي سيدرس العلوم بالفرنسية، أنذاك ستفهمون أن فرنسة هي سبب تخريب التعليم.
المغرب سيصبح مثل مالي ،غينيا، سنغال، وإفرقيا الوسطى .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - لغة العلم وليست لتجارة الدين الخميس 28 مارس 2019 - 21:21
البواجدة تازمو لانهم لا يجيدون الفرنسية ولا الانجليزية. فمرحبا بلغة العلم ولغة الازدهار ولغة التقنية ولغة الطب ولغة الصيدلة ولغة الاليكترونية ولغة النوويي. البواجدة لن يتاجرو بالدين مستقبلا لان السبحة وعود الارك والطاقية والسجادة لا مكان لها في قاموس الانجليزية والفرنسية والصينية. هنييا لاصحاب العلم النافع بلغتهم مزيدا من التقدم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - Maroc الخميس 28 مارس 2019 - 21:23
كل شعوب العالم تفكر بعقلها و تتبنى الحل الذي تراه مناسبا مرات تصيب و مرة تخطأ ، إلا الشعوب العربية فلا يمكنها أن تستخدم عقولها لأن هناك من يقيدها و يسطر عليها : في التعليم لا للغات لان العربية لغة القرأن، في حقوق المرأة لا للعدل بين الجنسين لان الإرث واضح في القران، حتى في الأكل و الشرب لا يمكن لك كمواطن ان تأكل متى و أين ما شئت لأن الدين يمنع من ذلك... طالما لم تتخلصوا من الكابوس الذي يسيطر على تفكيركم ستبقون في أسفل الامم ( هذا لا يعني التخلي عن الاسلام لكن التخلي عن التفكير الاسلاموي الخونجي و هنا الفرق كبير)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - Med الخميس 28 مارس 2019 - 21:27
خصوصا أن قناعات البرلمانيين متباينة"،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - حزب التنازل والمذلة الخميس 28 مارس 2019 - 21:30
حزب العدالة والتنمية هو حزب لا يتقن سوى التنازلات والمذلة ...لو كان لهذا الحزب سروال وقالوا له إنزع سروالك لنزعه ...هذا الحزب يبدأ بالصراخ والضرب على الطاولات والزعيق وتنتهي صاغرا ذليلا حقيرا...أعطوني مثال واحد تضبت فيه هذا الحزب بموقفه ؟ ولا مثال واحد ...أكثر هذا الحزب من الزعيق بخصوص فرنسة التعليم وصرخ وأزبد وفي الأخير وقع و وافق صاغرا دليلا ...ماذا أقول لكم : لقد تعرضنا من خلال هذا الحزب لأكبر عملية نصب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.