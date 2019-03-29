أضرضور: حصص دعم مجانية تنتظر التلاميذ خلال العطلة المدرسية

هسبريس – نور الدين إكجان

قال محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، إن "نسبة إضراب الأساتذة المتعاقدين متدنية، حيث وصلت نسبة الاستجابة على مستوى المدار الحضري للرباط 6 في المائة، فيما سجلت نسب كبيرة في العالم القروي لكنها لم تتجاوز 30 في المائة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تداركه عبر برنامج وطني سينفذ خلال العطلة البينية المقبلة".

وأضاف أضرضور، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة أطلقت برنامجا ضخما لدعم واستدراك الحصص التربوية الضائعة للتلاميذ الراغبين، وستشمل العملية من يدرسون في الاعدادي والثانوي والمستوى السادس ابتدائي"، مشيرا إلى أن "آلاف التلاميذ سيستفيدون من الأمر بعد أن تم إشراك جميع الفاعلين التربويين".

وأورد المتحدث أنه "تم عقد اجتماع يوم أمس الخميس من أجل التداول في الأمر، ودخل المديرون والمفتشون على الخط، كما أن الأساتذة أطر الأكاديميات الذين لم يكونوا يتوقفون عن العمل سيشاركون في العملية، فضلا عن الأساتذة المتقاعدين؛ فقد وصلنا إلى 600 أستاذ متقاعد وافق على المشاركة".

وأشار أضرضور إلى أن العملية ستنطلق يوم فاتح أبريل وتستمر إلى غاية الـ 12 منه، لافتا إلى أن "التعليم الخصوصي ساهم مع الأكاديمية بـ200 أستاذ، بالإضافة إلى مشاركة أساتذة كلية علوم التربية والمدرسة العليا للأساتذة، كما جرت الاستعانة بجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وبالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، معتبرا أن "الأكاديمية تجاوزت مرحلة الحرج وتمكنت من تهدئة الوضع".

وأكد المسؤول التربوي أن "الأسر ستستفيد من حصص الدعم بالمجان، وسيكون البرنامج بمثابة رسالة لمن يروج لسنة بيضاء وأن التلاميذ سيقضون سنة دراسية غير مكتملة"، مشددا على أن "المجتمع المدرسي تجمع بكل مكوناته من أجل إنجاح هذه العملية الوطنية".

وبخصوص الأساتذة المضربين، قال أضرضور: "ستطبق في حقهم جميع الإجراءات القانونية وبكل صرامة، فالقانون فوق الجميع، وهو واضح في حالة الانقطاع"، مشيرا إلى أنه "في وقت طوت الأغلبية الصفحة والتحقت نسبة مهمة بالأقسام، مازال البعض يصر على الإخلال بالمدرسة وحرمان التلاميذ وتأزيم الوضعية".

ولفت المتحدث إلى أن "هذه العملية هي رسالة واضحة ستمكن من استدراك الخصاص"، مشددا على أن "الجميع مستعد للعمل ليلا ونهارا لإيصال التلاميذ إلى الامتحانات، والشعار هو النجاح المدرسي"، على حد تعبيره.