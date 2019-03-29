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"الأسد الإفريقي" يوزع خدمات طبية مجانية على سكان القرى بطاطا‬‎

"الأسد الإفريقي" يوزع خدمات طبية مجانية على سكان القرى بطاطا‬‎
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الجمعة 29 مارس 2019 - 21:00

تزامناً مع التّمارين العسكرية والتّدريبات الميدانية الجوية والبرية التي تجمعُ القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأمريكية، في إطار المناورات العسكرية بين الرباط وواشنطن المعروفة باسم "الأسد الإفريقي"، يقدّم المستشفى الطبي الجراحي الميداني اسْتشاراتٍ وعلاجاتٍ مجانيةً لفائدة ساكنة منطقة أديس بالقرب من مدينة طاطا، ويدخل في سياق مجموعةٍ من الأنشطةِ المتعلقةِ بالتعامل مع الحالات الإنسانية، وتقديم ِالمساعدة الإنسانية المدنية.

ووفقاً لـمنتدى القوات المسلحة الملكية FARMAROC، فإن المستشفى الطبي الجراحي الميداني متواجد في منطقة أديس التابعة مجالياً لإقليم طاطا منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس، ويتكون من جناح مخصص للإدارة والتسجيل والفرز، وجناح مخصص للاستشفاء، وغرفة للعمليات، وغرفة للجراحة البسيطة، ووحدة للعناية المركزة، وصيدلية تقدم أدوية بالمجان لفائدة ساكنة المنطقة، موردا أن "العملية تمرُّ في ظروف جيدة وسلسة".

ويستقبل المستشفى الميداني منذُ افتتاحه العديد من المواطنين المرضى الذين سيستفيدون طوال أسبوع (من 25 مارس إلى 2 أبريل) من العديد من المساعدات الطبية والجراحية، خاصة على مستوى أمراض القلب والأذن والحنجرة، وطب الأطفال، والطب الباطني، وأمراض النساء والتوليد، والفحص بالأشعة، وطب الأسنان، وطب العيون.

وتعمل الفرق الطبية وشبه الطبية في الجيشين الأمريكي والمغربي جاهدة لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى، حيثُ تمت تعبئة 21 طبيبًا، وصيدلي واحد، و25 من المسعفين، وفنّيي الصيدلة، ومساعدي التمريض، بالإضافة إلى 76 عسكريًا أمريكيًا لتعزيز ودعم البنية التحتية للمستشفيات في هذه المنطقة، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 120 ألف نسمة.

وسوف يستفيد من هذه الحملة الطبية واسعة النطاق سكان 20 قرية تابعة مجالياً لإقليم طاطا، وهي أديس، وأم الكردان، وتزغت، وطاطا، وإيسافن، وأقا، وتيسينت، وتكموت، وآيت وابلي، وقصبة سيدي عبد الله بن مبارك، وتوزونين، وألكوم، وتليت، وفوم زكيد، وابن يعقوب، وأكينان، وفم الحصن، وتمنارت.

واستقبل المستشفى الميداني أزيد من 2000 مريض خلال ثلاثة أيام الأولى، وقدّم أزيد من 2800 استشارة طبية.

وعملية "الأسد الإفريقي" عبارة عن مناورات عسكرية مجَدْولة سنوياً، تهدف إلى تحسين التشغيل والفهم المتبادل لتكتيكات كل دولة وتقنياتها وإجراءاتها.

وترعى القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا هذه العملية، وتشمل التدريب العسكري في أنشطة القيادة وأنشطة أكاديمية وتدريباً ميدانياً، وجميعها تُركز على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، فضلاً عن التدريب على الطيران ومهمة المساعدة المدنية الإنسانية وحوار كبار القادة.

وتعتبر مناورات "أفريكان ليون" (الأسد الأفريقي) أكبر تدريبات عسكرية مغربية أمريكية مشتركة تقام سنوياً، ومن بين أهدافها المصادقة على مفاهيم استخدام القوات البرية، وتعزيز العمل المشترك لوسائل وأنظمة القيادة الجوية البرية المعتمدة في البلدين (المغرب والولايات المتحدة)، وتدريب المكوِّن الجوي على عمليات المقاتلات الجوية وعملية التزود بالوقود جوًا، والقيام بأنشطة ذات طابع إنساني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كريم بوزبيطةتطاون الجمعة 29 مارس 2019 - 21:21
مبادرة جد طيبة تحتسب للقوات المسلحة الملمية بقيادة صاحب الجلالة نصره الله فالمواطن بناحية طاطا يفتقر الى المستشفى والادوية والعلاج بكل انواعه انها التفاتة جد مهمة نشكر القيمين عليها ونرجو ان تشمل جميع ربوع المغرب العميق حتى تعم الفاءدة
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2
2 - مروان الجمعة 29 مارس 2019 - 21:29
بادرة طيبة جدا هكدا يجب ان تكون مهمة الجيش الامريكي وكافة الجيوش في العالم وكفى من الدمار والحروب
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8
3 - Wislani الجمعة 29 مارس 2019 - 21:30
تكلف احد المحسنين بوسلان بإعذار 80 فردا من ماله الخاص ..تحت تنظيم جمعية معروفة بوسلان بعملها الاجتماعي وتهدف الى مساعدة كل المحتاجين في **الافق** البعيد.تقبل الله من الجميع وقد استحسنت الاسر المعوزة هذه البادرة الطيبة في إعذار ابنائهم ..مما يبين ان التضامن اصبح إلزاميا بين الغني والمحتاج لاننا جميعنا عباد لله ..ولا فرق بيننا إلا بالتقوى.
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6
4 - مغربي الجمعة 29 مارس 2019 - 21:33
وترعى القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا هذه العملية، وتشمل التدريب العسكري في أنشطة القيادة وأنشطة أكاديمية وتدريباً ميدانياً، وجميعها تُركز على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، شرح الواضحات من المفضحات.
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2
5 - Marocaine الجمعة 29 مارس 2019 - 21:34
تحية للقوات المسلحة الملكية،البرية والجوية والبحرية.
والى المستشفى العسكري على التفاني والدقة في العمل.
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2
6 - لماذا لا تنشري هسبريس الجمعة 29 مارس 2019 - 21:38
الأسد الإفريقي يوزع خدمات طبية مجانية لسكان طانطان

و كأن طانطان مدينة غير مغربية أو أنها مدينة تعيش حرب طائفية مثلها مثل باقي مدن المغرب التي ينقصها التطبيب المجاني في بلاد ينعم بثروات معدنية و جميع أنواع الخيرات برا و بحرا و جوا و مشاريع با افريقيا فاقت 13 مليار دولار

و صفقات السلاح أو الخردة الأمريكية المستعملة بمليارات الدولارات في وقت تنعدم فيه أبسط حقوق الحيوانات الصحة التعليم العدل والمساواة السكن

المغرب

الصحة حق للمواطن وليس هدية من الدولة مثله مثل التعليم و السكن
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