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الحكومة تلجأ إلى تدابير جديدة لتطويق أزمة "الأساتذة المتعاقدين"

الحكومة تلجأ إلى تدابير جديدة لتطويق أزمة "الأساتذة المتعاقدين"
هسبريس – يوسف لخضر
السبت 30 مارس 2019 - 00:10

أزمة كبيرة يعيشها قطاع التعليم العمومي بالمغرب بسبب تعاظم الخلاف واستمرار معركة كسر العظام بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم، إذ وصل الإضراب أسبوعه الرابع، وهو ما يُعادله هدر زمن مدرسي هام، خصوصاً للتلاميذ المقبلين على الامتحانات.

وطيلة الأسابيع الماضية، تعددت تحركات الحكومة على أكثر من جبهة لتطويق الأزمة، بعد أن تجاهلت مطالب الأساتذة المتعاقدين في البداية، ورغم ذلك لم ينته الإضراب، بل ازدادت رُقعته، وانضم إليه الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية، حتى أصبح قطاع التعليم يعيش أكبر أزمة له في السنوات الأخيرة.

آخر التحركات الحكومية لتطويق الأزمة كانت يوم أمس الجمعة، إذ عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لقاءً حضره ممثلون عن جمعيات آباء وأوليات التلاميذ على المستوى الوطني، لبحث صيغة لاستدراك ما يمكن استدراكه.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط استعراض بعض التدابير المتخذة لـ"استدراك الزمن المدرسي بعد إضراب أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل"، وهو الأمر الذي سيُنفذ في مختلف الأكاديميات الجهوية في المغرب ابتداءً من فاتح أبريل تزامناً مع بداية العطلة البينية.

وحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مصدر حضر هذا الاجتماع فقد "طمأن رئيس الحكومة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باتخاذ الإجراءات لضمان حق التلاميذ في التمدرس وتأمين الزمن المدرسي"، كما طلب من هذه الجمعيات في مختلف الجهات رفع التعبئة رفقة الأكاديميات لإنجاح حصص الاستدراك.

من بين الإجراءات التي ستطبقها الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية الاستعانة بالمؤسسات الخصوصية للتعليم، إذ ستعمل على تجنيد مئات الأساتذة للمساهمة في عملية الدعم والاستدراك، إضافة إلى استدعاء المدرسين المتقاعدين وطلبة كلية علوم التربية والمدرسة العليا للأساتذة.

كما ستلجأ الأكاديميات أيضاً إلى الاستعانة بمتطوعين من جمعيات الآباء والأولياء، ناهيك عن حشد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جمعيات حاملة لمشاريع الدعم التربوية للمساهمة في هذه العملية تحت إشراف السلطات المحلية والجماعات الترابية.

ولم يقف تحرك الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عند هذا الحد، بل وازاه تحرك عدد من الأكاديميات لرفع شكايات ضد الأساتذة المتعاقدين المتزعمين للإضراب، إذ تقدم عدد من المدراء الإقليميين بشكايات إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وحسب إحدى الشكايات التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإنها تتضمن أسماء المتعاقدين وأماكن اشتغالهم، وتتهمهم الأكاديميات التابعين لها بتحريض الأساتذة على "عرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية العمومية وإقحام التلاميذ القاصرين في مسيرة احتجاجية".

ويبدو أن "المعركة" لن تنتهي قريباً، فإصرار الأساتذة المتعاقدين الذين يقدرون بـ55 ألف أستاذ وأستاذة قوي، أما الحكومة فلا تنوي الاستجابة لمطلب ترسيمهم كموظفين لوزارة التربية الوطنية؛ وعوض ذلك قررت تعيينهم كأطر لدى الأكاديميات الجهوية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة التدبير، وبالتالي لا تُدرج ميزانيتها في ميزانية وزارة التربية.

ويجد الرفض الحكومي لترسيم الأطر التربوية مبرره في التزامات سبق أن قُدمت لصندوق النقد الدولي بضرورة خفض كتلة أجور الموظفين العموميين إلى ما دون 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك لكي تستجيب المالية العامة للدولة لشروط الحصول على قروض المؤسسات الدولية.

أما الأساتذة المتعاقدون فيبررون مطالبهم بالحصول على عقود دائمة لضمان استقرار مهني ومادي والحصول على المزايا الكاملة والمعاشات مثل الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية، عوض الخضوع لشروط العقود المؤقتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - aandi hal السبت 30 مارس 2019 - 00:22
الحل هو هاد الحكومة دير شي حاجة زوينة لهاد الشعب وهي تقدم استقالتها أو تهنينا من المشاكيل
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18
2 - رجاءا عودوا السبت 30 مارس 2019 - 00:24
ارحموا تلاميذ العالم القروي فلديهم امتحانات اشهادية و جزء كبير من المقرر لم يدرسوه بعد مع العلم أن السنة الدراسية تشرف على الإنتهاء، في حين أن تلاميذ المدن وتلاميذ الخصوصي شارفوا على إنهاء مقرراتهم وسيبدؤون المراجعة. استمعوا لصوت المنطق والعقل أرجوووووكم. انسوا مصالحكم الشخصية الضيقة و عودوا إلى أقسامكم
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0
3 - أستاذ السبت 30 مارس 2019 - 00:26
سوف يشهد التاريخ ان سبب الإطاحة بالحكومة المحكومة هي التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد
امزازي يهدد التنسيقية تمدد
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13
4 - المعلم السبت 30 مارس 2019 - 00:29
حلول ترقيعية وغير واقعية ؛لان الحكومة متدبدبة في قراراتها ،والمضربون زادوا في تعنتهم .والمشكل بدا مند المغادرة الطوعية التي قام بها محمد بوسعيد وخربت الادارة المغربية ؛وماتلاها من مغادرة عدد من اطر التعليم اكثر من17الف .التعليم يعيش ازمة واليوم تم الغاء التعاقد ولم ينتهي مسلسل "الضسارة"من طرف هؤلاء الدين نعول عليهم لتربية ابناءنا على روح المواطنة.
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1
5 - Mhmd السبت 30 مارس 2019 - 00:29
على ما يبدو لي ان رئيس الحكومة وامزازي يبدو لهم الامر كما لو انهم يسيرون ضيعة فلاحية.اتركوا الامور لاهلها قدموا استقالتكم .لم يعد لكم هيبة رجال سلطة تنفيدية لدولة.
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8
6 - ملاحظ السبت 30 مارس 2019 - 00:29
الضحك على الذقون
هاد الناس حالفين على تصعيد الازمة ..باش يرضى عليهم البنك الدولي...اتمنى من الاباء مقاطعة هاته المهزلة والاصطفاف الى جانب الاساتذة
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5
7 - محمد علمدار السبت 30 مارس 2019 - 00:29
لا حول ولاقوة الا بالله....لن انجب اولادا هنا....الهجرة الحل الانسب و الافضل
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6
8 - السلام السبت 30 مارس 2019 - 00:29
يبدو أن التدابير الوزارة في قفص الاتهام وأنها كمن فقد بصره وبصيرته وان عنادها سيؤدي بها إلى الاصطدام مع الصور ك صور الصين العظيم.
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3
9 - مدوخ ومقاطع الى الابد السبت 30 مارس 2019 - 00:30
خلاصة القول:
الهدف الوحيد وراء التعاقد هو خفض كتلة الاجور للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.... لك يقى لا تعليم ولا صحة ولا تشغيل..... همكم الوحيد هو ابقاء التلاميذ داخل اسوار المؤسسات لكي لا يخرجوا الى الشارع ثم تقولون ان الاولوية هي تأمين الزمن المدرسي ومحاربة الهدر..... لا زلتم تعتبرون الشعب قطيع ومدوخ
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4
10 - محمد السبت 30 مارس 2019 - 00:33
إهدار المال و الجهد في سبيل لا شيء ، هذه الأموال التي ستنفق في تدابيركم اللاتدبيرية كانت كفيلة لحل ملف المتعاقدين و دمجهم في الوظيفة العمومية، لكن خنوعكم لأومر أسيادكم في البنك الدولي سيدمر هذا الوطن العزيز ..إلى مزبلة التاريخ يا حكومة العار، و لن تنجحوا في تنزيل تدابيركم التافهة ..
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8
11 - ياسر السبت 30 مارس 2019 - 00:33
لا بد من إدماج هؤلاء الأساتذة إسوة بزملاءهم كفاكم عبثا بمستقبل شبابنا اليائس أصلا
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6
12 - أيوب السبت 30 مارس 2019 - 00:35
هذه التدابيير لن تعوض التلاميذ بل هي مجرد بعبع إعلامي لا غير فكيف تستأتي بطلبة ينقصهم التكوين البيداغوجي والديداكتيكي لتدريس أبناء الشعب بينما أبنائكم ينعمون في ظل المدارس والبعثات الأجنبية والأساتذة تفرضون عليهم التعاقد وعددهم في ازدياد حيث سيبلغون 70000 العام المقبل.. الحل الوحيد هو الإدماج وإما فالمدرسة العمومية في خبر كان.
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5
13 - معاطلين السبت 30 مارس 2019 - 00:37
باعتبارنا كمعاطلين في هذا لوطن الجريح نقول لاخواننا نحن متضامنين معكم وانتصار قريب
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5
14 - الهدف السبت 30 مارس 2019 - 00:38
ههههه.يا حكومة ضحكت من جهلها الحكومات.الى جاكم شي تلميذ فالعطلة غير نجحوه بلا مايدوز الإمتحان
التلاميذ راه باغيين يرتاحو مساكن واش انتوما ماقدرتو تتحكمو فالأساتذة الي كتعطوهم لفلوس تتحكمو فالتلاميذ الي كتعطوهم لعصا.غير باغيين تشفرو الميزانية ديال التنمية البشرية وتكولو عاو تاني راه التلامذ مابغاوش يلتاحقو فالعطلة البينية ومن حقهم.
وبالنسبة لهاد الشكاية الي غادي تدفع الأكاديميات للوكيل راه غير تزيدو ترونوها دخلو قطاع العدل حتى هو فالمعمعة وتبقاو واحلين
كاين واحد الحل الى درتيه أسي امزازي غادي تفك هاد لحريرة وتزيد بالقطاع للقدام
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2
15 - عاطل السبت 30 مارس 2019 - 00:40
بعض الدول الأوروبية تقوم بإخضاع جل الموظفين والمتطوعين في الخدمة العسكرية،التي من خلالها يتعلم المواطن روح المواطنة والانظباط .
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-1
16 - Youssef السبت 30 مارس 2019 - 00:43
عيينا بالدخول والخروج فالهضرة..ياك قالو بأن صندوق نقد الدولي مكايفرض علينا والو...ياك قالو أن هناك قانون جديد كيأطر هاد الفئة...فين هو هاد القانون؟...ياك قالو أننا لغينا مفهوم العقد والبارح سيدهم الخلفي كيقول أن الأكاديميات عندها صلاحيات الطرد....ياك قالو بحال لمرسمين بحال المتعاقدين...لاش كل وحدين عندهم صندوق تقاعد خاص....معرفنا هادي حكومة ولا حرباء...كل مرة خارجة بلون....را ولاد الشعب هادو و الشعب لي حطكم تم......الجزاء؟ تمصو دم المغاربة وتخرجو بمعاشات لا تتصور بحال داك بن كيران؟ الله يلعن لي ميحشم!
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5
17 - wood السبت 30 مارس 2019 - 00:43
مشكل الأساتذة المتعاقدون يكشف عن أزمة عميقة يعيشها المغرب نتيجة الأخطاء المتراكمة و عدم قدرة الدولة على تسيير مرافقها ، فالتشغيل بالتعاقد في قطاع يتميز بالإستمرارية هو دليل على الإفلاس الذي وصل إليه المخزن .فهو كان يعرف أنه سيكون مضطرا للتخلص منهم أجلا أو عاجلا لعدم قدرته على تحمل أجورهم . فهذه السياسة هي إمتداد لسياسة قديمة تعتبر القطاع العمومي خصوصا التعليم و الصحة يثقل كاهل الدولة و أن هذه الأموال من الأفضل أن يوظفها المخزن لشراء الذمم في الخارج و الداخل أو تهريبها إلى الأبناك الأجنبية ، أو يستعمل هذه الأموال في نفخ أجور أقلية تساهم في الإستهلاك العالمي للشركات الدولة بدل أجور ضعيفة مردودها في الإستهلاك ضعيفة . فهي سياسة تنتج أقلية تزداد غنى و غالبية واسعة تزداد فقرا !!!
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2
18 - كان الله في عونكم السبت 30 مارس 2019 - 00:44
التعاقد هو عمل الى اجل محدود ثم يتبعه الاستغناء منك او طردك لسبب من الاسباب
هل يعقل ان يشتغل استاذ 10سنوات فما فوق تم بعد ذلك يطرد بعدر من الاعذار الواهية كالكفاءة او انعدام منصب مالي و هو اصل المشكل تخوف الاساتذة .
اتحدى اي مسؤول ان يشتغل بالتعاقد . قوم عجاق
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2
19 - مواطن السبت 30 مارس 2019 - 00:47
بناءا على منطق الاساتذة اطر الاكاديميات فحتى الموظفون التابعون للمؤسسات العمومية الاخرى مثل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح لللشرب و موظفوا المكتب الوطني للمطارات وموظفوا المكتب الوطني للسكك الحديدية و موظفوا المكتب الشريف للفوسفاط و موظفوا المؤسسات الاخرى التابعة للدولة سيطالبون بالادماج في الوظيفة العمومية
.. كفاكم هدرا للزمن المدرسي يجب ان ترحموا هؤلاء التلاميذ انتم موظفون مرسمون بقوانين الوظيفة العمومية ارجعوا لحجرات الدراسة المدرس مكانه المدرسة وليس الشارع


باراكا عيقتوا و بساليتوا راكم مرسمين فكروا فالتلاميذ ضيعتوهم حشوما والله.
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-2
20 - laho السبت 30 مارس 2019 - 00:47
اغلبية الشعب المغربي يعيش انفصام الشخصية من جهة يفضل القانون المنفعي ويرفضه ان كان ضده كامل احترامي للاساتذة اغلبهم يضرب عن العمل نهارا وفي المساء تجده يجتهد في الساعات الاضافية تضربون لابناء الشعب وابناءكم في الخصوصي او الساعة الاضافية هذا ما الاحضه في بلدتي الصغيرة انتم كذالك من اصحاب الريع ونتهازية مع الاسف
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1
21 - ولد حميدو السبت 30 مارس 2019 - 00:47
بما انهم عندهم الحق في اجتياز مباريات الترقية و حتى التفتيش فما هو المشكل و حتى الجهوية ستعفيهم من التنقل للرباط للحصول على وثيقة أو اجتياز امتحان و هدا النموذج هو الساري به العمل في بلجيكا فبعض المؤسسات تابعة للجماعات المحلية
اما التفكير في التقاعد من الآن فهل سنضمن الحياة عند وصول 65 سنة
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-2
22 - رضوان السبت 30 مارس 2019 - 00:48
على ما يبدو أن هناك خطة للقضاء على الوظيفة العمومية.
يبدو أن المسيرون للبلاد وراء الكواليس يعملون على الإنتقام من الشعب لإنتخابه حزب العدالة والتنمية.
يبدو أن جميع المخططات الجهنمية اللاشعبوية ، ستمرر خلال فترة اللحايا.
يبدو أن هناك حربا شنت ضد الشعب المغربي.
المآل لا يزال مجهولا، هل نتجه نحو الإسقرار أم موجة فوضى عارمة تلوح في الأفق.
الله يستر أو صافي!!!
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2
23 - فئوية و تسييس و ابتزاز... السبت 30 مارس 2019 - 00:48
احتجاجات المتعاقدين تم تسييسها و اختراقها و استغلالها وإعطائها أكثر من حجمها الفئوي الضيق و الركوب عليها من تيارات و أطراف سياسية معروفة بحربائيتها كالجماعة المحظورة التي سبق لها الركوب على الحراك الفبرايري و الانسحاب منه إبان أوجه و وهجه النضالي و الكفاحي و كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و بفوضويتها  كالنهج القاعدي(البرنامج المرحلي) و بانتهازيتها كنقابات الريع والفساد النقابوي التي عمرت "قياداتها" في أجهزتها التقريرية دهرا دون أية قيمة مضافة لمصلحة الشغيلة سوى بحثها عن الامتيازات الريعية الفاسدة بسكوتها و تواطؤها في تمرير السياسات المخزنية اللاشعبية التراجعية في التقاعد و المقاصة و تحرير المحروقات و التشغيل والصحة و كل المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لشرائح الشعب الكادح و المقهور ...
أما دفاعها عن المدرسة العمومية ومجانية التعلبم لا يعدو صدى ضجيجي مستهلك و حق أريد به باطل لابتزاز المحكومة الفاشلة والعاجزة للرفع من الأجور فقط لا غير.... 
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0
24 - سعاد السبت 30 مارس 2019 - 00:49
إذن ما على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلا أن يجتمعوا و ينقلوا إحتجاجاتهم نحو القصر الملكي بدل البرلمان، لأن الحكومة لا تتحكم في أي شيء، و لنلتحق بالشعب الجزائري .
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0
25 - Rajawi السبت 30 مارس 2019 - 00:49
الحل تتجبروه في الحين تهمة عرقلة السير داخل المؤسسات والتحريض سبحان الله وجهكم قاسح ...كف يعقل تستنجدون بأساتدة متقاعدين ومن مؤسسات الخوصصة ومتطوعين هل سيكون نفس الشرح لهؤلاء مع تلاميد ...ولمادا لا تندمجوهم في الوظيفة مادا ستخسرون لا شيء ........ولكن انتم تبعيين متحكمين قال لكم القرد الدولي انبطحوا فانبطحتم لا تكذبون علينا لقد عرفناكم كذابون ومنافقون لاغير مثل كبيركم ال.جال النتباكي الدي خلع وستخلعون انشاء الله من هده الدنيا......
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26 - محمد السبت 30 مارس 2019 - 00:50
كلشي واقف ضد هد الاساتدة، ولكن الوقت كدور. غدا ولدك ولابتك، وديك سعا ياريتني كنت ترابا...

انا معدي علاقة بهم، ولكن كولشي واضح...
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27 - بنكبور السبت 30 مارس 2019 - 00:54
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حكومة ديال تاحراميات و المراوغااات و الهروب الى الأمام و تصحيح أخطاء بأخطاء أكبر من الأول
و تسعى أن تضرب البعض مع البعض لإضعافهم
لذك على الأساتذة بكل أنواعهم الإتحاد و توحيد الرؤى
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28 - Kamal السبت 30 مارس 2019 - 00:55
انا عن نفسي اتطوع لتدريس مادة الانجليزية، و هناك ايضا من سيتكفل بالرياضيات معي في مدينة اكادير. اسلوب لي الدراع المتبع من طرف هؤلاء الأساتذة مرده الغاء شرط السن في اجتياز المباريات. و هذا في حد ذاته خطأ كبير كان كافيا لتأجيج الصراع. فهؤلاء كان قد فاتهم القطار و ما ان استدركهم حتى ابو الا ان يشلو حركته. وقعتم عقودا و تمت تحيينها و الان تعبؤون اطفالا دون سن الرشد من دون الحصول على اذن اولياء امورهم... في القانون يعتبر هذا استغلال. من ينقض الوعد و يستغل الاطفال لا يستحق ان يكون استاذا. انا ايضا استاذ و يحز في نفسي مصاحبة امثالكم او الوقوف بجانبكم. معذرة لقد ساهمتم في ضياع هذا الجيل و يجب محاكمتكم
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29 - Faissal السبت 30 مارس 2019 - 00:56
مسلسل سامحيني ولا هذا
واش مزال معييتوش من الإضراب واش مكتفكروش فلوليدات صغار لي مضيعين عليهم العام
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1
30 - متعاقد السبت 30 مارس 2019 - 00:57
العثماني ، امزازي ليكن في علمك اننا في ثانوية ثأهيلية 34.ستاذ واستاذة سير دير ليهم دعم
انت مسؤول امام الله على الاوضاع
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31 - مغترب السبت 30 مارس 2019 - 00:58
الحكومة أول مرة تحاول إشراك جمعيات الاولياء وتستدعي المتقاعدين و سن إجراءات متعددة ....ليس حبا أو خدمة للتلميذ كما يتبادر إلى الدهن و إنما كخطوة أولى لإفشال الإضراب حتى تركع المتعاقدين ومستعدة للتضحية خلال بسنة دراسة أو أكثر في أفق أن تربح الجولات القادمة وتهيءة وتعبيد الطريق لتطبيق إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ((البلاد غارقة ديون)) والدخول في بيع البنايات التربوية للاقطاعيين الجدد المتربصين أصلا ويحينون الفرص للانقضاض ع ما تبقى من مؤسسات عامة ستليها المستشفيات بعد 10 سنوات قادمة.....
الخوصصة التي كان قد دعوا (بنايات تربوية) إليها في البرلمان قبل سنتين....
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32 - Mounir السبت 30 مارس 2019 - 01:02
Just fire them, they're a bunch of lazy people who seek only their own interests. Even here in Canada teachers work with contracts and get promoted according to their performance. I am sure there are people out there who are looking for work.
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33 - badr.Madrid السبت 30 مارس 2019 - 01:04
إذا أردنا تعليم في المستوى يواكب التنمية البشرية يجب الإهتمام اولا برجل التعليم لأنه هو المسؤول الاول عن هذا القطاع الحيوي التي توليه الدول المتقدمة اهتمام كبير .لماذا هذا التعنت من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في شخص وزيرها الذي يأخذ قرارات من شانها أن تعود بنتائج لا يحسد عليها.
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34 - مغربي حر السبت 30 مارس 2019 - 01:05
ما هذا العبث وهذه الفوضى التي يقوم بها هؤلاء الذين.ليس لهم من الأساتذة إلا الاسم؟؟؟؟؟؟السبب في غيابهم عن هذه المهزلة التي تسببوا فيها أن الدولة تعاملت معهم باللين والحوار و تركت لهم رواتبهم كاملة وهي كرواتب باقي أساتذة التعليم رغم انهم تركوا عملهم لمدة شهر.فيجب حدفهم من العمل واستبدالهم بأخرين من العاطلين وهم كثر و بنصف الراتب. وانتهى الكلام وليذهبوا للبحث عن العمل بالمدارس الخاصة إذا قبلوهم بأرخص ثمن.
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35 - متقاعد تربوي السبت 30 مارس 2019 - 01:05
كان على الحكومة الا تلجا لاي تدبير لتطويق الازمة . كان عليها الغاء العقدة مع هؤلاء التلاميذ . والمناداة على المتقاعدين الذين سوف لن يترددوا في اداء الواجب التطوعي .عملنا 38سنة في القسم .فلن تؤرقنا 3 اشهر ..انا متطوع .
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