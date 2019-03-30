24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المدرسة العمومية بين الواقع السياسي وإكراهات البنك الدولي
- انطلاق النسخة الرابعة من معرض البصريات بطنجة
- تبادل الاتهامات يخيم على مجلس كلميم واد-نون
- أطفال القرى يستفيدون من مخيم ربيعي بتارودانت
- "الجمعة السادسة" بالجزائر تتطلع إلى إزاحة بوتفليقة وإسقاط النظام
آلاف المتظاهرين الجزائريين يطالبون بعزل قائد الجيش ورحيل بوتفليقة (5.00)
منتوجات مجالية تنقل صغار الفلاحين من "الدوّار" إلى الأسواق العالمية (5.00)
الرجاء البيضاوي يهزم الترجي التونسي ويحرز كأس السوبر الإفريقي (5.00)
- أضرضور: حصص دعم مجانية تنتظر التلاميذ خلال العطلة المدرسية - (114)
- الرجاء البيضاوي يهزم الترجي التونسي ويحرز كأس السوبر الإفريقي - (107)
- تدابير طرد "المتعاقدين" تشد "حبل التوتر" بين أمزازي والمحتجين - (102)
- منيب ترفض "التعاقد والسليخ" وتدعو إلى الاقتداء بتجربة سنغافورة - (73)
- آلاف المتظاهرين الجزائريين يطالبون بعزل قائد الجيش ورحيل بوتفليقة - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تلجأ إلى تدابير جديدة لتطويق أزمة "الأساتذة المتعاقدين"
أزمة كبيرة يعيشها قطاع التعليم العمومي بالمغرب بسبب تعاظم الخلاف واستمرار معركة كسر العظام بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم، إذ وصل الإضراب أسبوعه الرابع، وهو ما يُعادله هدر زمن مدرسي هام، خصوصاً للتلاميذ المقبلين على الامتحانات.
وطيلة الأسابيع الماضية، تعددت تحركات الحكومة على أكثر من جبهة لتطويق الأزمة، بعد أن تجاهلت مطالب الأساتذة المتعاقدين في البداية، ورغم ذلك لم ينته الإضراب، بل ازدادت رُقعته، وانضم إليه الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية، حتى أصبح قطاع التعليم يعيش أكبر أزمة له في السنوات الأخيرة.
آخر التحركات الحكومية لتطويق الأزمة كانت يوم أمس الجمعة، إذ عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لقاءً حضره ممثلون عن جمعيات آباء وأوليات التلاميذ على المستوى الوطني، لبحث صيغة لاستدراك ما يمكن استدراكه.
وجرى خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط استعراض بعض التدابير المتخذة لـ"استدراك الزمن المدرسي بعد إضراب أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل"، وهو الأمر الذي سيُنفذ في مختلف الأكاديميات الجهوية في المغرب ابتداءً من فاتح أبريل تزامناً مع بداية العطلة البينية.
وحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مصدر حضر هذا الاجتماع فقد "طمأن رئيس الحكومة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باتخاذ الإجراءات لضمان حق التلاميذ في التمدرس وتأمين الزمن المدرسي"، كما طلب من هذه الجمعيات في مختلف الجهات رفع التعبئة رفقة الأكاديميات لإنجاح حصص الاستدراك.
من بين الإجراءات التي ستطبقها الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية الاستعانة بالمؤسسات الخصوصية للتعليم، إذ ستعمل على تجنيد مئات الأساتذة للمساهمة في عملية الدعم والاستدراك، إضافة إلى استدعاء المدرسين المتقاعدين وطلبة كلية علوم التربية والمدرسة العليا للأساتذة.
كما ستلجأ الأكاديميات أيضاً إلى الاستعانة بمتطوعين من جمعيات الآباء والأولياء، ناهيك عن حشد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جمعيات حاملة لمشاريع الدعم التربوية للمساهمة في هذه العملية تحت إشراف السلطات المحلية والجماعات الترابية.
ولم يقف تحرك الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عند هذا الحد، بل وازاه تحرك عدد من الأكاديميات لرفع شكايات ضد الأساتذة المتعاقدين المتزعمين للإضراب، إذ تقدم عدد من المدراء الإقليميين بشكايات إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
وحسب إحدى الشكايات التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإنها تتضمن أسماء المتعاقدين وأماكن اشتغالهم، وتتهمهم الأكاديميات التابعين لها بتحريض الأساتذة على "عرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية العمومية وإقحام التلاميذ القاصرين في مسيرة احتجاجية".
ويبدو أن "المعركة" لن تنتهي قريباً، فإصرار الأساتذة المتعاقدين الذين يقدرون بـ55 ألف أستاذ وأستاذة قوي، أما الحكومة فلا تنوي الاستجابة لمطلب ترسيمهم كموظفين لوزارة التربية الوطنية؛ وعوض ذلك قررت تعيينهم كأطر لدى الأكاديميات الجهوية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة التدبير، وبالتالي لا تُدرج ميزانيتها في ميزانية وزارة التربية.
ويجد الرفض الحكومي لترسيم الأطر التربوية مبرره في التزامات سبق أن قُدمت لصندوق النقد الدولي بضرورة خفض كتلة أجور الموظفين العموميين إلى ما دون 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك لكي تستجيب المالية العامة للدولة لشروط الحصول على قروض المؤسسات الدولية.
أما الأساتذة المتعاقدون فيبررون مطالبهم بالحصول على عقود دائمة لضمان استقرار مهني ومادي والحصول على المزايا الكاملة والمعاشات مثل الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية، عوض الخضوع لشروط العقود المؤقتة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
امزازي يهدد التنسيقية تمدد
هاد الناس حالفين على تصعيد الازمة ..باش يرضى عليهم البنك الدولي...اتمنى من الاباء مقاطعة هاته المهزلة والاصطفاف الى جانب الاساتذة
الهدف الوحيد وراء التعاقد هو خفض كتلة الاجور للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.... لك يقى لا تعليم ولا صحة ولا تشغيل..... همكم الوحيد هو ابقاء التلاميذ داخل اسوار المؤسسات لكي لا يخرجوا الى الشارع ثم تقولون ان الاولوية هي تأمين الزمن المدرسي ومحاربة الهدر..... لا زلتم تعتبرون الشعب قطيع ومدوخ
التلاميذ راه باغيين يرتاحو مساكن واش انتوما ماقدرتو تتحكمو فالأساتذة الي كتعطوهم لفلوس تتحكمو فالتلاميذ الي كتعطوهم لعصا.غير باغيين تشفرو الميزانية ديال التنمية البشرية وتكولو عاو تاني راه التلامذ مابغاوش يلتاحقو فالعطلة البينية ومن حقهم.
وبالنسبة لهاد الشكاية الي غادي تدفع الأكاديميات للوكيل راه غير تزيدو ترونوها دخلو قطاع العدل حتى هو فالمعمعة وتبقاو واحلين
كاين واحد الحل الى درتيه أسي امزازي غادي تفك هاد لحريرة وتزيد بالقطاع للقدام
هل يعقل ان يشتغل استاذ 10سنوات فما فوق تم بعد ذلك يطرد بعدر من الاعذار الواهية كالكفاءة او انعدام منصب مالي و هو اصل المشكل تخوف الاساتذة .
اتحدى اي مسؤول ان يشتغل بالتعاقد . قوم عجاق
.. كفاكم هدرا للزمن المدرسي يجب ان ترحموا هؤلاء التلاميذ انتم موظفون مرسمون بقوانين الوظيفة العمومية ارجعوا لحجرات الدراسة المدرس مكانه المدرسة وليس الشارع
باراكا عيقتوا و بساليتوا راكم مرسمين فكروا فالتلاميذ ضيعتوهم حشوما والله.
اما التفكير في التقاعد من الآن فهل سنضمن الحياة عند وصول 65 سنة
يبدو أن المسيرون للبلاد وراء الكواليس يعملون على الإنتقام من الشعب لإنتخابه حزب العدالة والتنمية.
يبدو أن جميع المخططات الجهنمية اللاشعبوية ، ستمرر خلال فترة اللحايا.
يبدو أن هناك حربا شنت ضد الشعب المغربي.
المآل لا يزال مجهولا، هل نتجه نحو الإسقرار أم موجة فوضى عارمة تلوح في الأفق.
الله يستر أو صافي!!!
أما دفاعها عن المدرسة العمومية ومجانية التعلبم لا يعدو صدى ضجيجي مستهلك و حق أريد به باطل لابتزاز المحكومة الفاشلة والعاجزة للرفع من الأجور فقط لا غير....
انا معدي علاقة بهم، ولكن كولشي واضح...
حكومة ديال تاحراميات و المراوغااات و الهروب الى الأمام و تصحيح أخطاء بأخطاء أكبر من الأول
و تسعى أن تضرب البعض مع البعض لإضعافهم
لذك على الأساتذة بكل أنواعهم الإتحاد و توحيد الرؤى
واش مزال معييتوش من الإضراب واش مكتفكروش فلوليدات صغار لي مضيعين عليهم العام
انت مسؤول امام الله على الاوضاع
الخوصصة التي كان قد دعوا (بنايات تربوية) إليها في البرلمان قبل سنتين....