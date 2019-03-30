الحكومة تلجأ إلى تدابير جديدة لتطويق أزمة "الأساتذة المتعاقدين"

هسبريس – يوسف لخضر

أزمة كبيرة يعيشها قطاع التعليم العمومي بالمغرب بسبب تعاظم الخلاف واستمرار معركة كسر العظام بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم، إذ وصل الإضراب أسبوعه الرابع، وهو ما يُعادله هدر زمن مدرسي هام، خصوصاً للتلاميذ المقبلين على الامتحانات.

وطيلة الأسابيع الماضية، تعددت تحركات الحكومة على أكثر من جبهة لتطويق الأزمة، بعد أن تجاهلت مطالب الأساتذة المتعاقدين في البداية، ورغم ذلك لم ينته الإضراب، بل ازدادت رُقعته، وانضم إليه الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية، حتى أصبح قطاع التعليم يعيش أكبر أزمة له في السنوات الأخيرة.

آخر التحركات الحكومية لتطويق الأزمة كانت يوم أمس الجمعة، إذ عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لقاءً حضره ممثلون عن جمعيات آباء وأوليات التلاميذ على المستوى الوطني، لبحث صيغة لاستدراك ما يمكن استدراكه.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط استعراض بعض التدابير المتخذة لـ"استدراك الزمن المدرسي بعد إضراب أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل"، وهو الأمر الذي سيُنفذ في مختلف الأكاديميات الجهوية في المغرب ابتداءً من فاتح أبريل تزامناً مع بداية العطلة البينية.

وحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مصدر حضر هذا الاجتماع فقد "طمأن رئيس الحكومة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باتخاذ الإجراءات لضمان حق التلاميذ في التمدرس وتأمين الزمن المدرسي"، كما طلب من هذه الجمعيات في مختلف الجهات رفع التعبئة رفقة الأكاديميات لإنجاح حصص الاستدراك.

من بين الإجراءات التي ستطبقها الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية الاستعانة بالمؤسسات الخصوصية للتعليم، إذ ستعمل على تجنيد مئات الأساتذة للمساهمة في عملية الدعم والاستدراك، إضافة إلى استدعاء المدرسين المتقاعدين وطلبة كلية علوم التربية والمدرسة العليا للأساتذة.

كما ستلجأ الأكاديميات أيضاً إلى الاستعانة بمتطوعين من جمعيات الآباء والأولياء، ناهيك عن حشد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جمعيات حاملة لمشاريع الدعم التربوية للمساهمة في هذه العملية تحت إشراف السلطات المحلية والجماعات الترابية.

ولم يقف تحرك الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عند هذا الحد، بل وازاه تحرك عدد من الأكاديميات لرفع شكايات ضد الأساتذة المتعاقدين المتزعمين للإضراب، إذ تقدم عدد من المدراء الإقليميين بشكايات إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وحسب إحدى الشكايات التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإنها تتضمن أسماء المتعاقدين وأماكن اشتغالهم، وتتهمهم الأكاديميات التابعين لها بتحريض الأساتذة على "عرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية العمومية وإقحام التلاميذ القاصرين في مسيرة احتجاجية".

ويبدو أن "المعركة" لن تنتهي قريباً، فإصرار الأساتذة المتعاقدين الذين يقدرون بـ55 ألف أستاذ وأستاذة قوي، أما الحكومة فلا تنوي الاستجابة لمطلب ترسيمهم كموظفين لوزارة التربية الوطنية؛ وعوض ذلك قررت تعيينهم كأطر لدى الأكاديميات الجهوية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة التدبير، وبالتالي لا تُدرج ميزانيتها في ميزانية وزارة التربية.

ويجد الرفض الحكومي لترسيم الأطر التربوية مبرره في التزامات سبق أن قُدمت لصندوق النقد الدولي بضرورة خفض كتلة أجور الموظفين العموميين إلى ما دون 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك لكي تستجيب المالية العامة للدولة لشروط الحصول على قروض المؤسسات الدولية.

أما الأساتذة المتعاقدون فيبررون مطالبهم بالحصول على عقود دائمة لضمان استقرار مهني ومادي والحصول على المزايا الكاملة والمعاشات مثل الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية، عوض الخضوع لشروط العقود المؤقتة.