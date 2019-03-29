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كُتّاب وآراء
شهران لإحصاء الخاضعين للخدمة العسكرية بالمغرب
أصدرت وزارة الداخلية مقرراً يحدد تاريخ بداية ونهاية عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019.
وحسب نص المقرر، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن العملية ستبتدئ يوم تاسع أبريل 2019 وستنتهي يوم 7 يونيو 2019، أي لمدة تقارب شهرين.
ويُعهد لولاة الجهات والعمال باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الأمر على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لهم.
وبعد انتهاء عملية الإحصاء، سيتم استدعاء قرابة 10 آلاف مجند ابتداءً من شتنبر المقبل للخضوع للخدمة العسكرية في ثكنات بمختلف مناطق المغرب.
وقد تم تخصيص ميزانية تُقارب 500 مليون درهم ضمن مالية سنة 2019 من أجل تنفيذ الخدمة العسكرية، التي ستشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاماً، من الذكور والإناث، لمدة 12 شهراً.
وكانت وزارة الداخلية قد أفرجت عن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، وكيفية سير عملها، بالإضافة إلى تفاصيل عن الموقع الإلكتروني للتجنيد الذي أطلق عليه اسم "Tajnid.ma".