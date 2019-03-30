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كُتّاب وآراء
العثماني: إضراب "أساتذة التعاقد" غير منطقي ويضرّ بالمصلحة العامة
في ما يُشْبهُ "الدّوران حول حلقة مُفرغة"، تستمرُّ مساعي الحكومة من أجلِ إقناعِ أطر التعليم بالعودة إلى المدارس واستدراك الزمن المدرسي، مع دُخول إضرابهم الأسبوع الرّابع، حيثُ أكّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه ليس من حق أي كان توقيف أي خدمة عمومية موجهة إلى المواطن، بما فيها التعليم العمومي، معتبرا أن "توقيف الدراسة لأسابيع غير منطقي وغير مقبول".
واعتبرَ المسؤول الحكومي إضراب "أساتذة التعاقد" لأسابيع "أمرا مرفوضا"؛ لأن ممارسة الحقوق الدستورية لا بد أن تتم في إطار القانون مع مراعاة المصلحة العامة، موضحاً أنَّ تعاطي الحكومة مع ملف الأطر الجهوية تم بموضوعية تامة، حيث تم إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح مطابقا للنظام المعمول به مع نظرائهم من باقي الأساتذة.
وشدّد رئيس الحكومة، في اجتماعه مع هيئات ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي، على أهمية الحوار مع جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، منوها بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات حفاظا على حقوق التلاميذ.
كما شدّد رئيس الحكومة على متابعته عن كثب إلى جانب الحكومة لهذا الموضوع، حيث اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والحلول لإيمانها الراسخ أن محور اهتمامها هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية، بما فيها صون مصلحة التلاميذ، وضمان حقهم في التربية والتعليم.
من جانبه، نوه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ، بدور جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي تعتبر شريكا حقيقيا للارتقاء بالمدرسة العمومية. كما أبرز الوزير الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين والمجهودات التي بُذلت للرقي بالقطاع وبالبرامج التعليمية والرفع من جودتها طبقا لما ورد في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وأوردَ المسؤول الحكومي أنّ المجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملائها، أسهم في تقليص الاكتظاظ والهدر المدرسيين"، موضحاً أن وزارته قامت بعدد من الإجراءات والتدابير بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح.
وفي السياق، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، "اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء جمعية أولياء التلاميذ محاولة لتأليب المجتمع المدني ضد حراك الأساتذة المتعاقدين، بدعوى تسببهم في الهدر المدرسي في حق التلاميذ، إنه حق يراد به باطل".
ودعا الفاعل الحقوقي الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار مباشر، جاد ومسؤول، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين بعد الإصرار على اعتماد مسالك تقليدية من قبيل حصر الحوار مع النقابات وعدم الاعتراف بتنسيقية الأساتذة التي يلتف حولها كل الأطر التربوية المضربين.
وأكمل الخضري: "لا مناص من الحوار مع كل الجهات المعنية، ولا بد من تقديم حلول تحفظ كرامة الأستاذ وتحمي مستقبله من الهشاشة المهنية، بدل الاستمرار في سياسة التهديد والوعيد في حقهم"، متوقفاً عند "الخطر المحدق بمصير التلاميذ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
امزازي يهدد التنسيقية تمدد.
واش ملي كتجيب صباغ للدار، كيكمل شغلو وكتخلصو، مكتقوليهش اللا حقا أنا مواطن ونتا مواطن وهاد الدار راهي مسجلة فالمحافضة العقارية ديال الوطن، إذن نقص ليا وراعي مصلحة الوطن، راه هداك عقد قانون خاص، ما دخلوش فالوطن.
نتوما بغيتو تخرجو التعليم من منطق الخدمة العمومية لمنطق القطاع الخاص، وا تعاملو بمنطق القطاع الخاص والبيع والشرا وخلي الوطن للجنب
ملي كيرفض واحد ملتزم معاك يدير الواجب ديالو القانون كيعطيك الحق تفسخ الالتزام أو تلبي ليه المطالب ديالو ... ماشي تتهمو بمنطق التخوين والوطن وداك الشي ..
بيك على الايستراتيجية يا ودي .. الناس ما عندهاش حتى ابجديات القانون
و السؤال المحير لماذا نظام التعاقد خاص بالتعليم دون قطاعات اخرى ؟ نريد نظام التعاقد في القضاء و الشرطة و الجمارك و الجيش وووو
بل وجودك على رأس الحكومة هو الأمر غير المنطقي. خضوعك لوزير الداخلية هو الأمر غير المنطقي. مُتاجرتك بالدين لأغراض سياسية و شخصية، أنت
و أقرانك من أتباع حزب الإكليروس، هو الأمر غير المنطقي.
احد مرافقات النقل المدرسي في احد المدارس الخصوصية في الدار البيضاء حيث تدرس ابنتي اسرت لي ان اعلى اجر بالنسبة لزملائها المدرسين هو 4000 درهم لاستاذ لديه اكثر من 12 سنة اقدمية . ومع ذلك تحصل المدرسة على نقط عالية في الامتحان الموحد للمستوى السادس ابتدائي .
لكم التعليق
ام ازها لاتجيد الا لغة الوعيد والتهديد
و منح كل مواطن نصيبه من الثروة منذ أول يوم يولد فيه كما الدول المتقدمة.
أما التعليم أفضل نموذج هو التعايم الخصوصي.
أي ردم المدارس القديمة و بناء مدارس بجودة عالية
وان التعديلات مجرد تمويه لا غير
وهل إعفاء العلمي من دفع الضرائب عن صفقة بيع شركته منطقي
و الأمثلة كثيرة
التعليم والصحة يريد التخلص منه وخوصصته طبقا لتعليمات المؤسسات الداىءنة كما فرضت قبل الغاء "المقاصة" وتحريرالمحروقات ....التي عملت ع إغلاق المصفاة الوحيدة "سامير" للانفراد بالمواطن واحتكار السوق ....حيث بدأ النهب (1700مليار) وتم فتح لجنة تحقيق كما تم التحقيق أيضا في صفقة "إصلاح التعليم" والتي كلفت الشعب واقتطعت ميزانية ضخمة (اين وصلت التحقيقات)...وصفقات المغرب الاخضر (اقطاعيون جدد) ...ولوبي المخابرات الفرنسية المسيطرة ع قطاع الأدوية والمعدات الطبية.....
اصبح كل شيء قابل للبيع حتى المواطن ليصبح "عبدا" عن طريق التعاقد مجردا من كل الحقوق حيث سبق هذا في المعامل والشركات والمصانع.....اصبح الإنسان مجرد "عبيد" البورجوازية /الاقطاعية ....
رئيس الحكومة و وزير التربية و التعليم من حقه ان يجتمع مع رؤساء جمعية أولياء التلاميذ لايجاد حل لهذه الازمة او لنقل ضياع التلاميذ في حقهم في التمدرس لمدة شهر بسبب اضراب المتعاقدين و الذين لم يصبحوا متعاقدين و رغم ذلك مستمرون في تعنتهم. و انت تجتمع مع من يا سيد الخضري, حقوق الانسان هي عدم الاخلال بالعقود و حق التلاميذ في التمدرس, الهشاشة يا استاذ هم الاطفال المشردين في الشوارع و ليسوا الاساتذة, الذين لديهم دخل قار من الدولة.
أنتم الذين ساهمتم في هذه المهزلة..وأنتم الذين سعيتم وراء المصالح الشخصية و"الدوران ف بلادالت عباد الله" على ظهر الشعب..
كونوا تحشموا..شوية..!
التعاقد قضية شعب اا قضي استاذ .
عدد الحصص: وحيدة
الهدف الديداكتيكي: ان يكون المعلم المحتج قادرا على التناسق مع نفسه
تمهيد: ما هو العقد؟ يجيب المحتج: هو ميثاقا ألتزم به مع طرف اخر.
وضعية الانطلاق: أمضيت عقدا يقول صراحة أنه لا يخول لك الادماج بالوظيفة العمومية، وإلتزاما بأنك لن تطالب بالادماج في الوظيفة العمومية.
هل أرغمك أحد على القبول أو أكرهك؟ يجيب المعلم المحتج: لا.
تقويم التعلمات: شخص محتاج للمال وقع عقد دين بفائدة مع بنك وهو في كامل قواه العقلية، هل يتوقف عمدا بعد مدة عن السداد بدعوى أنه وقع عن اكراه لذلك العقد؟ يجيب المعلم المحتج: لا.
الخلاصة: ماذا نسمي من يتصرف هكذا؟ يجيب المعلم المحتج: نسميه نصابا وانتهازيا.