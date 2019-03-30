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الرئيسية | مجتمع | العثماني: إضراب "أساتذة التعاقد" غير منطقي ويضرّ بالمصلحة العامة

العثماني: إضراب "أساتذة التعاقد" غير منطقي ويضرّ بالمصلحة العامة

العثماني: إضراب "أساتذة التعاقد" غير منطقي ويضرّ بالمصلحة العامة
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
السبت 30 مارس 2019 - 14:00

في ما يُشْبهُ "الدّوران حول حلقة مُفرغة"، تستمرُّ مساعي الحكومة من أجلِ إقناعِ أطر التعليم بالعودة إلى المدارس واستدراك الزمن المدرسي، مع دُخول إضرابهم الأسبوع الرّابع، حيثُ أكّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه ليس من حق أي كان توقيف أي خدمة عمومية موجهة إلى المواطن، بما فيها التعليم العمومي، معتبرا أن "توقيف الدراسة لأسابيع غير منطقي وغير مقبول".

واعتبرَ المسؤول الحكومي إضراب "أساتذة التعاقد" لأسابيع "أمرا مرفوضا"؛ لأن ممارسة الحقوق الدستورية لا بد أن تتم في إطار القانون مع مراعاة المصلحة العامة، موضحاً أنَّ تعاطي الحكومة مع ملف الأطر الجهوية تم بموضوعية تامة، حيث تم إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح مطابقا للنظام المعمول به مع نظرائهم من باقي الأساتذة.

وشدّد رئيس الحكومة، في اجتماعه مع هيئات ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي، على أهمية الحوار مع جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، منوها بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات حفاظا على حقوق التلاميذ.

كما شدّد رئيس الحكومة على متابعته عن كثب إلى جانب الحكومة لهذا الموضوع، حيث اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والحلول لإيمانها الراسخ أن محور اهتمامها هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية، بما فيها صون مصلحة التلاميذ، وضمان حقهم في التربية والتعليم.

من جانبه، نوه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ، بدور جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي تعتبر شريكا حقيقيا للارتقاء بالمدرسة العمومية. كما أبرز الوزير الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين والمجهودات التي بُذلت للرقي بالقطاع وبالبرامج التعليمية والرفع من جودتها طبقا لما ورد في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وأوردَ المسؤول الحكومي أنّ المجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملائها، أسهم في تقليص الاكتظاظ والهدر المدرسيين"، موضحاً أن وزارته قامت بعدد من الإجراءات والتدابير بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح.

وفي السياق، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، "اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء جمعية أولياء التلاميذ محاولة لتأليب المجتمع المدني ضد حراك الأساتذة المتعاقدين، بدعوى تسببهم في الهدر المدرسي في حق التلاميذ، إنه حق يراد به باطل".

ودعا الفاعل الحقوقي الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار مباشر، جاد ومسؤول، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين بعد الإصرار على اعتماد مسالك تقليدية من قبيل حصر الحوار مع النقابات وعدم الاعتراف بتنسيقية الأساتذة التي يلتف حولها كل الأطر التربوية المضربين.

وأكمل الخضري: "لا مناص من الحوار مع كل الجهات المعنية، ولا بد من تقديم حلول تحفظ كرامة الأستاذ وتحمي مستقبله من الهشاشة المهنية، بدل الاستمرار في سياسة التهديد والوعيد في حقهم"، متوقفاً عند "الخطر المحدق بمصير التلاميذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - المدوخ السبت 30 مارس 2019 - 14:11
والتخبط في التسيير يضر بالمصلحة العامة للبلاد لذلك وجب عزل الحكومة.
امزازي يهدد التنسيقية تمدد.
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84
2 - مواطن السبت 30 مارس 2019 - 14:11
حكومة العثماني غير منطقية وغير مجدية وتضر بمصلحة الوطن فلتقدم استقالتها حالا.
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96
3 - حميد السبت 30 مارس 2019 - 14:14
واش إضراب أو توقف عن العمل؟! غير تفاهمو بيناتكم بعدا. حكومة فاشلة وتسيير ارتجالي
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80
4 - مغربي اصيل السبت 30 مارس 2019 - 14:15
هاد العتماني وجب اقالته في اسرع وقت و الا سيجر البلاد لما يحمد عقباه، للسيد غير رزين المسؤولية اكبر منه، شخص لا يستطيع التفكير فبالاحرى ايجاد حلول، يجب اقالته من اجل مصلحة الوطن العليا
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70
5 - بصراحة السبت 30 مارس 2019 - 14:16
ذهابك أنت و حزبك أحسن و أقصر طريق للخروج من أزماتنا الحالية..
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67
6 - محمد عامر السبت 30 مارس 2019 - 14:17
التنويه يجب ان يوجه للاساتذة الرسميين الذين لا زالوا يؤدون واجبهم بصبر واناة وما راينا منهم الا خيرا.
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20
7 - أستاذ مسؤول السبت 30 مارس 2019 - 14:22
إضراب الأساتذة السيد الوزير ناتج عن سياستكم الفاشلة فبدل ما تلوم الأساتذة وتحمل لهم المسؤولية راجع سياستك الداخلية وفكر مليا في مصالح الدولة والمواطنين ثم صحح أخطاءكم دون تعنت ولا تهور..
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16
8 - وجدة .استاد 33 سنة خدمة السبت 30 مارس 2019 - 14:23
اسب العثماني ... الاقتطاعات العشواءية التي تقوم بها للاساتدة المرسمون تعتبر سرقة . فلا يعقل ان يقتطع للعض و يستثنى البعض الاخر رغم ان الجميع انخرط في الاضراب . وهدا ما وفع باعداديتي ...
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10
9 - هشام كولميمة السبت 30 مارس 2019 - 14:23
الشعب مع الحق...و إضراب الأساتذة مشروع.الحق ينتزع و لا يعطى.تحية الصمود للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.(يجب الإطاحة بهذه الحكومة المحكومة،حكومة الذئاب الملتحية).
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11
10 - مواطن السبت 30 مارس 2019 - 14:24
نتا الشريف داير كونطرا مع الأستاذ، هدا راه عقد شغل، يعني عقد قانون خاص، بمعنى ماشي وظيفة عمومية باش تقول للاستاذ مكيراعيش المصلحة ديال الوطن.

واش ملي كتجيب صباغ للدار، كيكمل شغلو وكتخلصو، مكتقوليهش اللا حقا أنا مواطن ونتا مواطن وهاد الدار راهي مسجلة فالمحافضة العقارية ديال الوطن، إذن نقص ليا وراعي مصلحة الوطن، راه هداك عقد قانون خاص، ما دخلوش فالوطن.

نتوما بغيتو تخرجو التعليم من منطق الخدمة العمومية لمنطق القطاع الخاص، وا تعاملو بمنطق القطاع الخاص والبيع والشرا وخلي الوطن للجنب

ملي كيرفض واحد ملتزم معاك يدير الواجب ديالو القانون كيعطيك الحق تفسخ الالتزام أو تلبي ليه المطالب ديالو ... ماشي تتهمو بمنطق التخوين والوطن وداك الشي ..

بيك على الايستراتيجية يا ودي .. الناس ما عندهاش حتى ابجديات القانون
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9
11 - مراقب السبت 30 مارس 2019 - 14:24
المصلحة العامة هي العدالة في الأجرة و العدالة في التوضيف . المصلحة العامة هي تخفيض رواتب الوزراء و البرلمانيين و إلغاء تقاعدهم لانهم ليسوا موضفين . المصلحة العامة هي توفير التعليم الجاد لجميع ابناء الوطن دون تمييز .
و السؤال المحير لماذا نظام التعاقد خاص بالتعليم دون قطاعات اخرى ؟ نريد نظام التعاقد في القضاء و الشرطة و الجمارك و الجيش وووو
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9
12 - مقاطعون الى الأبد السبت 30 مارس 2019 - 14:26
وجودكم و وجود هذه الحكومة المشؤومة التي ادخلت النحس و البؤس في حياة و بيوت المغاربة غير منطقي و يضر بمصالح البلاد و العباد .
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8
13 - كبور السبت 30 مارس 2019 - 14:28
ونحن بدورنا نتساءل، السكوت و التغاضي عن 90000 موظف سبح ألا يضر بالمصلحة العامة.
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4
14 - صالح السبت 30 مارس 2019 - 14:30
لن يدكر التاريخ هؤلاء بخير.تغليبهم لمصالحهم الخبزية المقيتة على حساب المصلحة العامة ومصلحة فلدات اكبادنا سيجعلهم في دائرة اللعن من طرفنا نحن الآباء. وأود ان اطمئنهم أننا لن ندخر جهدنا في رفع اكفنا في الفجر وفي كل المواقيت الى السميع العليم المنتقم ليرينا فيكم عجائب قدرته.لن نسامحكم لن نسامحكم.مامسمحينكومش ضيعو لينا أولادنا
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-3
15 - أستاذ الاجتماعيات السبت 30 مارس 2019 - 14:30
لا يا سيدي.
بل وجودك على رأس الحكومة هو الأمر غير المنطقي. خضوعك لوزير الداخلية هو الأمر غير المنطقي. مُتاجرتك بالدين لأغراض سياسية و شخصية، أنت
و أقرانك من أتباع حزب الإكليروس، هو الأمر غير المنطقي.
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5
16 - استاذ متعاقد السبت 30 مارس 2019 - 14:31
لو كانت الحكومة تهتم فعلا بالبسطاء المغاربة وأبنائهم لما قامت بما قامت به والا كيف يمكن أن نفسر البنود المجحفة جدا التي تضمنها المقرر المشترك وكيف يمكن أن نفهم التأخر الكبير جدا الذي ميز عملية تعديل النظام الأساسي المزعوم واين هو المنطق في رفض الحوار مع التنسيقية الوطنية إن كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تؤكد بالململوس أن الحكومة تعاملت مع ملف الأساتذة المتعاقدين بمنطق النية المبيتة ولعل في تأكيد الوزارة سنة 2016 على استمرار الآلية العادية للتوظيف وتراجعها فيما بعد عن ذلك دليل على النية المبيتة للحكومة
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3
17 - 6000 درهم شهريا السبت 30 مارس 2019 - 14:33
الخوت واش فعلا كايبادوا ليهم ب 6000 درهم شهريا .
احد مرافقات النقل المدرسي في احد المدارس الخصوصية في الدار البيضاء حيث تدرس ابنتي اسرت لي ان اعلى اجر بالنسبة لزملائها المدرسين هو 4000 درهم لاستاذ لديه اكثر من 12 سنة اقدمية . ومع ذلك تحصل المدرسة على نقط عالية في الامتحان الموحد للمستوى السادس ابتدائي .
لكم التعليق
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0
18 - بشير السبت 30 مارس 2019 - 14:33
العثماني يرى ان اضراب اساتذة التعاقد غير مقنع وهؤلاء الأساتذة يرون ان الطريقة التي وظفوا بها غير مقنعة وفيها هشاشة ومستعدون للطرد فاين حكمة الحكومة؟
ام ازها لاتجيد الا لغة الوعيد والتهديد
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1
19 - مغربي حقيقي السبت 30 مارس 2019 - 14:34
حكومة فاشلة واجب اقالتها لانها تضر بمصلحة الوطن
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2
20 - جام مغربي السبت 30 مارس 2019 - 14:34
على الدولة اخراج الاموال و العناية بالمواطنين.
و منح كل مواطن نصيبه من الثروة منذ أول يوم يولد فيه كما الدول المتقدمة.

أما التعليم أفضل نموذج هو التعايم الخصوصي.
أي ردم المدارس القديمة و بناء مدارس بجودة عالية
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1
21 - محمد السبت 30 مارس 2019 - 14:36
اذا تم طرد الأساتذة المتعاقدين كما هددت الحكومة فهدا دليل ان وضعيتهم الوظيفية هشة وسهل طردهم.
وان التعديلات مجرد تمويه لا غير
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0
22 - khalid السبت 30 مارس 2019 - 14:37
وهل إعطاء أجر سمين بقيمة ٩ ملايين في الشهر لبن كيران من مال الشعب منطقي،
وهل إعفاء العلمي من دفع الضرائب عن صفقة بيع شركته منطقي
و الأمثلة كثيرة
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0
23 - مدوخ ومقاطع الى الابد السبت 30 مارس 2019 - 14:39
قراراتكم المجحفة في حق هذا الشعب المقهور: غلاء المعيشة، تهميش، فساد، قمع المستضعفين، تهريب الاموال، نهب خيرات البلاد، اسكات الاقلام الحرة بالسجن... الخ غير منطقية وتظر بالبلاد والعباد. اعطوا لكل ذي حق حقه ثم حاسبوا كل من اخلى بواجباته ام انكم تستقوون على الضعيف فقط.
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1
24 - hind السبت 30 مارس 2019 - 14:40
الحقوق لا تعطى برحمة الوالدين وانما بالقوة والحزم اخواني الاساتذة استمروا وفقكم الله.
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-1
25 - مزيدا من الهدر المدرسي السبت 30 مارس 2019 - 14:41
لو كانت مصلحة هذا الوطن تهمكم بالدرجة الأولى لأدمجتم الأساتذة في ألأيام الأولى من الإضراب و بذلك يعود التلاميذ إلى الفصول وتعود الدراسة إلى سيرها العادي. لكن وللأسف مصلحة التلميذ آخر إهتمامتكم.
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-2
26 - مغترب السبت 30 مارس 2019 - 14:41
كل شيء غير منطقي ولادستوري....
التعليم والصحة يريد التخلص منه وخوصصته طبقا لتعليمات المؤسسات الداىءنة كما فرضت قبل الغاء "المقاصة" وتحريرالمحروقات ....التي عملت ع إغلاق المصفاة الوحيدة "سامير" للانفراد بالمواطن واحتكار السوق ....حيث بدأ النهب (1700مليار) وتم فتح لجنة تحقيق كما تم التحقيق أيضا في صفقة "إصلاح التعليم" والتي كلفت الشعب واقتطعت ميزانية ضخمة (اين وصلت التحقيقات)...وصفقات المغرب الاخضر (اقطاعيون جدد) ...ولوبي المخابرات الفرنسية المسيطرة ع قطاع الأدوية والمعدات الطبية.....
اصبح كل شيء قابل للبيع حتى المواطن ليصبح "عبدا" عن طريق التعاقد مجردا من كل الحقوق حيث سبق هذا في المعامل والشركات والمصانع.....اصبح الإنسان مجرد "عبيد" البورجوازية /الاقطاعية ....
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0
27 - عبدو السبت 30 مارس 2019 - 14:42
مقاربة المحكومة قمعي لا يستقيم والتعاقد تم تجريبه في الهند وفرنسا والسنغال والجزائر وأثبت فشله وتم التخلي عنه لأنه يكرس عدم الإسقرار الوظيفي والإجتماعي والنفسي ويعر ض المتعاقد الى الشطط الكبير من طرف المدير-محلي او اقليمي او جهوي-والمتعاقد لا يملك الحق في الدفاع عن نفسه . بالإضافة الى أن بعض المتعاقدين يستخدمون في حراسة الباب أو في البستنة أو خارج المؤسسة في خرق سافر لوظيفته كأستاذ
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-2
28 - Peace السبت 30 مارس 2019 - 14:43
وفي السياق، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، "اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء جمعية أولياء التلاميذ محاولة لتأليب المجتمع المدني ضد حراك الأساتذة المتعاقدين، بدعوى تسببهم في الهدر المدرسي في حق التلاميذ، إنه حق يراد به باطل".

رئيس الحكومة و وزير التربية و التعليم من حقه ان يجتمع مع رؤساء جمعية أولياء التلاميذ لايجاد حل لهذه الازمة او لنقل ضياع التلاميذ في حقهم في التمدرس لمدة شهر بسبب اضراب المتعاقدين و الذين لم يصبحوا متعاقدين و رغم ذلك مستمرون في تعنتهم. و انت تجتمع مع من يا سيد الخضري, حقوق الانسان هي عدم الاخلال بالعقود و حق التلاميذ في التمدرس, الهشاشة يا استاذ هم الاطفال المشردين في الشوارع و ليسوا الاساتذة, الذين لديهم دخل قار من الدولة.
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5
29 - مواطنة مفكرة السبت 30 مارس 2019 - 14:43
رئيس الحكومة يرى أنه ليس من حق أي احد توقيف مرافق اجتماعية تقدم خدمة لمواطن... وقد سرنا انه يعلم ذلك.. وعليه وبما ان المواطن قد صوت لحزبه البائد فليخرج المدرسة من هذا النفق الذي ادخلها حزبه إليها
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0
30 - ana السبت 30 مارس 2019 - 14:43
انتم اهل الفتنة على الشعب. تلعبون دائما بالنار. في الريف،زاكورة، جرادة و اليوم مع رجال و نساء التعليم لغتكم هي الاركاع لم تفلحوا بحق في حل مشاكل المغرب. لانكم غير منطقيين بتاتا. ارحلوا!
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-1
31 - سعيد مغربي قح السبت 30 مارس 2019 - 14:44
الذي يجب أن يتوقف وأن يقتطع بل يحذف راتبه هم أنتم يا العثماني..
أنتم الذين ساهمتم في هذه المهزلة..وأنتم الذين سعيتم وراء المصالح الشخصية و"الدوران ف بلادالت عباد الله" على ظهر الشعب..

كونوا تحشموا..شوية..!
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-1
32 - Wald lmohammedia السبت 30 مارس 2019 - 14:45
استاد في الخاص مردوديته جيدة وساعات عمل اكثر واجر اقل ونفس الاستاد في العمومي ساعات عمل اقل مردودية سيءة واجر جيد وكثرة التدمر واجر جيد لقد سءمنا من اضراباتكم ومطالبكم بدون فائدة لو كنتم في المستوى لما اضطر الناس الى الحاق ابنائهم بالخاص مما يكلفهم ميزانية مهمة من جيوبهم ادهبو عنا طلعتو في الراس بحال الى كتقريونا النووي الكراطة والجفاف
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4
33 - مواطن مغربي. السبت 30 مارس 2019 - 14:46
تحاوروا مع المفروض عليهم التعاقد قبل افوت الفوت.
التعاقد قضية شعب اا قضي استاذ .
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-3
34 - متضامن السبت 30 مارس 2019 - 14:46
يجب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدون قيد أو شرط
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-2
35 - الحل السبت 30 مارس 2019 - 14:48
لازم تطبقون قانون التعاقد على العمل في اي وظيفة كان نوعها من ستة اشهر الى تسعة اشهر وبعدها يمكن الترسيم على حسب المرضود الذي قام به في تلك الفترة
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36 - استاذة رسمية السبت 30 مارس 2019 - 14:48
من حق الأساتذة المتعاقدين المطالبة بحوقهم ..المشكل في تماطل الحكومة و تلاعبها بمصيير المتعلمين بل بقطاع حيوي و خطير كالمدرسة العمومية
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0
37 - تخطيط درس للمتعاقد السبت 30 مارس 2019 - 14:48
المادة: التوعية على المواطنة
عدد الحصص: وحيدة
الهدف الديداكتيكي: ان يكون المعلم المحتج قادرا على التناسق مع نفسه

تمهيد: ما هو العقد؟ يجيب المحتج: هو ميثاقا ألتزم به مع طرف اخر.

وضعية الانطلاق: أمضيت عقدا يقول صراحة أنه لا يخول لك الادماج بالوظيفة العمومية، وإلتزاما بأنك لن تطالب بالادماج في الوظيفة العمومية.
هل أرغمك أحد على القبول أو أكرهك؟ يجيب المعلم المحتج: لا.

تقويم التعلمات: شخص محتاج للمال وقع عقد دين بفائدة مع بنك وهو في كامل قواه العقلية، هل يتوقف عمدا بعد مدة عن السداد بدعوى أنه وقع عن اكراه لذلك العقد؟ يجيب المعلم المحتج: لا.

الخلاصة: ماذا نسمي من يتصرف هكذا؟ يجيب المعلم المحتج: نسميه نصابا وانتهازيا.
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38 - عبد الكريم السبت 30 مارس 2019 - 14:48
العتماني وحثى كل الوزارة ما انثم الا عداب لهده الامة ،الم تعلموا ان الامم بلغت ماهي عليها بالتقدم بتقبيل رؤوس معلميها واعطائهم الهيبة ومساعدتهم ماديا ومعنويا.حتى يتفانو في عملهم.ولا انكم تتفانون فقط في الملاهي والمهرجانات .انكم وما تفعلون لكم والله العقاب من عند الله ان لم تتوبوا
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39 - مغربي حر السبت 30 مارس 2019 - 14:50
رسالة اللعثماني : لماذا لا تقررون حكومة التعاقد ووزراء التعاقد و نواب التعاقد و تحرمون من كل الامتيازات و المعاشات والتقاعد و بذلك تحافظون على المصلحة العامة... على من تضحكون
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40 - zakaria meknes السبت 30 مارس 2019 - 14:51
أين كانت كانت مصلحة البلاد عندما قام حزبكم و الاحزاب الاخرى ببلوكاج مصالح الدولة لمدة 7 أشهر و كنتم تتقاضون أجوركم كاملة يا منافقين
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41 - المعلم السبت 30 مارس 2019 - 14:51
ا لتعليم والصحة والعدل نقط سوداء في تسييرهدا البلد ؛رغم ان هده القطاعات تستحود على اكثر من نصف ميزانية الدولة .المضربين يلزم طردهم جميعا لانهم مجرد موظفين مؤقتين ولا غير والقانون واضح .لكن العثماني ومن معه متخبطون مع احتجاجات الاساتدة المراكز التربوية في الاعوام الماضية ؛ونفس السيناريو يتكرر يعني التكرار ...دون مواقف قانونية حاسمة.
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42 - محلل فوق العادة السبت 30 مارس 2019 - 14:52
اذا قسنا تعامل الحكومة مع كل القضايا التي تهم الشعب منذ بنكيران الى الان سنجد انها تتسم اولا بالتجاهل التام تم بالتعنت والاستعلاء وفرض الامر الواقع وخير ذليل على ذلك الساعة الاضافية التي طبقت عنوة على الشعب . فمن هنا اقول ان الاساتذة المتعاقدين وكلهم شباب يواجهون عقلية متحجرة بالية بل انهم يعيشون صراعا ما بين الاجيال حيث جيل العثماني ومن قبله بنكيران لهم منطق واحد وهو " لا للتنازل "... لذا على الشباب المتعلم ان يدرك ذلك ويسعى الى اشراك كل الضمائر الحية في نضالاتهم والتي هضمت حقوقهم واولهم الاساتذة اصحاب الزنزانة 9 ولم لا توحيد النضال ليشمل كل القطاعات المهضومة حقوقهم من اطباء وممرضين ومتصرفين وذوي الاعاقة وكل من في قلبه ذرة من عزة النفس لان في الحقيقة تواجهون معسكرا اشتد عوده حتى وصل به الامر الى تكميم افواه الصحافيين الصادقين والغيورين على البلد...
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