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نشطاء يذكّرون البابا فرنسيس بمعتقلي الريف وجرادة‬

نشطاء يذكّرون البابا فرنسيس بمعتقلي الريف وجرادة‬
هسبريس من الرباط
السبت 30 مارس 2019 - 16:10

تزامناً مع الزيارة التاريخية التي يقومُ بها البابا فرنسيس إلى المغرب، اليوم السبت، دعا نشطاء مغاربة "ضيف الرباط" إلى الالتفات إلى حالِ "مئات الأسر والأمهات يعانون بسبب اعتقال أبنائهم، الذين خرجوا للتظاهر من أجل حقوقهم المشروعة والمعترف بها عالمياً".

الرسالة ذاتها خاطبتِ البابا فرنسيس قائلة: "لنا عظيم الشرف أن تحلوا بيننا، لتستأنفوا نشر رسالتكم من أجل السلام والتسامح واحترام إنسانية البشر كافة، باعتبارها القيمة الأسمى، بغض النظر عن جميع الرهانات السياسية والاقتصادية والثقافية، في سياق دولي يشرعن للأسف العنف والتمييز".

وتوقّف المصدر ذاته عند سياق "الزيارة الرسولية" التي تأتي "في ظرفٍ مطبوع باعتقال سياسي لأكثر من 100 مواطن شاب بسبب مشاركتهم في المظاهرات الأخيرة، وخصوصا بالريف وجرادة"، وفق المستند، وأورد أنّ "الأحكام وصلتْ في حق بعضهم حد عشرين سنة سجنا نافذة، أشخاص أبرياء طالبوا بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".

وزادتِ الرّسالة الحقوقية: "تقولون قداسة البابا: إذا كان عضو واحد يعاني فإن جميع الأعضاء تعاني معه، هذا هو الحال اليوم في المغرب. مأساة الاعتقال تخلف ندوبا عميقة، تولد الألم واليأس، تتجاوز المعتقلين، لتطال أيضا كل أحبابهم، وكل الذين يدافعون عن العدالة في جميع أنحاء العالم".

وذكرت الرسالة أنّ "معاناة المعتقلين وعائلاتهم هي معاناتنا جميعا"، ملتمسة من البابا فرانسيس "التدخل، حتى تعم الفرحة قلوب هذه العائلات، وحتى يحتفظ جيل بأكمله بالأمل في مغرب الكرامة والحرية".

وقال مدبجو الرّسالة إنهم لا يبتغون من خلال مراسلة البابا ممارسة أي ضغط على الدولة المغربية، وخاطبوا كبير الفاتيكان بقولهم: "لا نعتبر تدخلكم في هذا الموضوع تدخلا أجنبيا؛ فنحن نحترم سيادة وطننا الذي نفتخر به، والذي نتمنى له دوما التقدم إلى الأمام. نطلب من قداستكم ببساطة أن توظفوا من خلال وجودكم بيننا رمزيتكم القوية، بحيث يضع المسؤولون المغاربة حداً لهذا الملف، من خلال إطلاق سراح هؤلاء الشباب".

وختمت الرسالة بتضمينها: "توجهنا إلى قداستكم بعيد عن أي رهان سياسي، فباعثه إنساني محض. لقد تظاهر هؤلاء الشباب من أجل أهداف إنسانية، ويستحقون بالمقابل بسبب هذه المثل الإنسانية الحرية، وردا إيجابيا من المسؤولين على مطالبهم".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - CHAHID السبت 30 مارس 2019 - 16:18
الشكوى لله لا لفرنسيس الاستقواء بالخارج عيب هناك قانون يجب الإلتزام به
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