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الرئيسية | مجتمع | آلات متطورة ترصد "سياقة المخمورين" في المملكة

آلات متطورة ترصد "سياقة المخمورين" في المملكة

آلات متطورة ترصد "سياقة المخمورين" في المملكة
أيوب صدور
السبت 30 مارس 2019 - 15:19

باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تجهيز فرق السير والجولان التابعة لها، على المستوى الجهات، بمعدات جديدة للمراقبة الطرقية، تتضمن أجهزة متطورة لقياس نسبة الكحول لدى السائقين.

وتشمل التجهيزات الجديدة حقائب محمولة تحتوي على أجهزة إلكترونية للقياس الآني لنسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم، موصولة بحامل إلكتروني لتخزين المعطيات المسجلة آليا وطباعتها لاحقا، فضلا عن كميات من الأنابيب التي يستخدمها السائق في القياس، والقابلة للاستعمال مرة واحدة فقط، علاوة على أجهزة لمراقبة دقة عمليات القياس وتوافقها مع المعايير المعتمدة قانونيا.

وستمكن هذه التجهيزات الجديدة، التي تتوافق مع أحدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا في مجال الأمن الطرقي، من تعميم وتكثيف عمليات المراقبة الوقائية التي تروم الحد من الآثار الخطيرة للسياقة في حالة سكر، فضلا عن تعزيز المساطر الزجرية المتعلقة بحالات السياقة في وضعيات غير ملائمة نتيجة حالة سكر.

وإلى جانب تعميم وتجهيز كافة فرق السير والجولان التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بهذه المعدات، فقد تم أيضا برمجة سلسلة من الدورات التكوينية التخصصية لفائدة أعوان المراقبة الطرقية من أجل تأهيلهم لاستعمال هذه المعدات وفق القوانين والتنظيمات الواردة في نصوص مدونة السير على الطرق، والتي تأتي تدعيما لانخراط مصالح الأمن الوطني في تنزيل الإسترتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - youssef السبت 30 مارس 2019 - 15:31
مكاينش شى آلات متطورة لمحاربة الفساد، الله غالب.
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2 - ظهر الحق السبت 30 مارس 2019 - 15:33
إذن هذا اعتراف صريح بأن الخمر يباع للمسلمين
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3 - محمد آل الشيخ السبت 30 مارس 2019 - 15:39
أفضل وقاية هي منع الفساد و الخمر ' المخذرات أما الباقي فهو الا خرافات.
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4 - mehdi Frankfurt السبت 30 مارس 2019 - 15:40
على سلامتكم عاد فقتو من نعاس ناس هاد شي مطبقينو من تسعينات حنا دياولنا عاد فاقو
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5 - rachid السبت 30 مارس 2019 - 15:53
رغم دلك ستكون هناك باك صاحبي ولي عامرة دوز ل: فلان ولي خاوية دوز ل: علان
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4
6 - سوسي السبت 30 مارس 2019 - 16:01
والناس كيشربو جنب البحر حدا الباراج ديال البوليس بالعلالي قمة التناقض والنفاق
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