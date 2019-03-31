24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السابع في ترتيب ولاية العرش .. مولود هاري وميغان المنتظر يشغل البريطانيين
- تقرير دولي يتتبع "تغيرات مناخية متطرفة" في المغرب عام 2018
- في بلجيكا يحق للأطفال أصحاب الأمراض المستعصية اختيار الموت الرحيم تجنبا للآلام
- "البّايْلا" والكسكس وجبتان تجدان الطريق نحو معدة رؤساء فرنسا
- إلغاء "صفقة 350 حافلة" يعمّق أزمة النقل العمومي بالدار البيضاء
"البّايْلا" والكسكس وجبتان تجدان الطريق نحو معدة رؤساء فرنسا (5.00)
رصيف الصحافة: "صفحات ساخنة" تدوّن أسرار رجال الحسن الثاني (5.00)
- العثماني: إضراب "أساتذة التعاقد" غير منطقي ويضرّ بالمصلحة العامة - (153)
- "ساعة إضافية" تربك حسابات المغاربة .. ومسؤول بالاتصالات يوضح - (121)
- الملك محمد السادس: أنا مُؤتمَن على المسلمين والمسيحيين واليهود - (56)
- شاب يخترق الموكب الملكي - (48)
- المغاربة يحيّون الملك محمد السادس وبابا الفاتيكان في شوارع العاصمة - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ساعة إضافية" تربك حسابات المغاربة .. ومسؤول بالاتصالات يوضح
بعد مرور خمسة أشهر على اتخاذ الحكومة لقرارها النهائي باعتماد التوقيت الصيفي (غرينيتش + 1) طيلة السنة، تفاجأ العديد من المغاربة، صباح اليوم الأحد، بزيادة ستين دقيقة إلى ساعتهم في هواتفهم المحمولة، وهو ما خلق حالة من الارتباك، خاصة بالنسبة للعاملين أو الذين لديهم مواعيد أو المرتبطين بأسفار.
وعاد سؤال "واش زادوا ساعة؟"، و"شحال الساعة دبا؟"، الذي دأب المغاربة على ترديده كلما تم تغيير التوقيت، منذ اعتماد التوقيت الصيفي، لتضج به مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد، حيث أضيفت ساعة إلى التوقيت المعمول به في كثير من الهواتف المحمولة دون أن يعرفوا سبب ذلك.
مسؤول كبير في إحدى شركات الاتصالات بالمغرب أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السبب في زيادة ساعة إلى توقيت بعض الهواتف المحمولة في المغرب هو أن مستعملي الهواتف برمجوا توقيت هواتفهم على توقيت بلدان أخرى، وليس توقيت المغرب.
وأوضح المتحدث ذاته أن "الذي حصل ببساطة هو أن المستعملين عْملو التوقيت ديال بلدان أخرى، ماشي ديال المغرب، وملي هاد البلدان كتغير التوقيت ديالها يتغير توقيت الهواتف بشكل أوتوماتيكي، وهذا ما حصل اليوم في المغرب".
وأضاف المتحدث قائلا: "المسألة مسألة بَرمجة لا أكثر ولا أقل، والناس اللي برمجو الهواتف ديالهم على توقيت المغرب لم يحصل أي تغيير في توقيت هواتفهم".
وانبرى عدد من المغاربة إلى التعبير عن غضبهم من التغيير الجديد الذي طال توقيت هواتفهم المحمولة، ولجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن الساعة الحقيقية.
ولجأ آخرون إلى السخرية للتعبير غضبهم، وقالوا إن المغرب بعد أن اعتمد ساعة "رونو"، ارتأى اعتماد ساعة بابا الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (121)
انا لم ابرمج هاتفي على اية دولة اخرى و مع ذلك تغيرت الساعة. دائما تتهربون من قول الحقيقة. على اية حال كل منا سوف يحاسب على ما اقترف يوم قيام الساعة.
انا لم ابرمج هاتفي على اية دولة اخرى و مع ذلك تغيرت الساعة. دائما تتهربون من قول الحقيقة. على اية حال كل منا سوف يحاسب على ما اقترف يوم قيام الساعة.
كانو ناويين يزيدو ساعة اخرى كتستحمرنا هاد الحكومة بغاو يتسيونا ف مشكل الاساتذة فهاد العطلة..كل نهار يخرجو لينا شي عجب
أنا عندي ف fuseaux horaires الرباط ولقيت الساعة تزادت ب 60 دقيقة
وآعلم وقاك الله شر المزاج العكر بأن حمار الليل كان يضرب سكان المغرب الأقصى أثناء نومهم ،فيستيقضون قبل الأوان ،ويتوجهون نحو الأسواق أوالمساجد ...وفي الطريق يكتشفون بأنهم قد تعرضوا لمقلب من مقالب حمار الليل الذي أثر على ساعاتهم البيولوجية ...فقاموا من النوم قبل الأوان ....فمنهم من ينتظر شروق الشمس...ومنهم من يعود إلى حال سبيله ....
في هذا الصبح المبارك المطبوع باليوم الأول من عطلة تصادف يوم الأحد طاف حمار الليل على هواتف النائمين فهتفت قبل الأوان ..منها من يؤذن ...ومنها من يسرسر....ومنها من يدعو.....ومنها من يغني....فقام النوام وهم يعانون من تعب غير مسبوق ولا يعرفون أسبابه .....
البارخ البابا قاليهم بدلو ساعة بوخرا . هوما ازيدو ساعة باش اتقاد ليه المزاج مع بلادو .
دولة التخاف بامتياز .
هاظي راه غابة
يااا ربي تنوض شي ثورة فهاد لبلاد معندها لا ساس لا راس
لا نسمع الا السيئ والخبيث
الساعة القديمة والجديدة لتخديرالشعب
وتدويخه وتكليخه وسيجيئ يومالتقول
الإدارة الترابية المغربية أنهاقدرجعت
الساعة القانونية للبلاد توقيت غرينيتش
على كل .الشعب بدون عمل والبلاد
مهمشة اسي حمادي فلايجب علينا
المشي مع الرياح العاتية والهلابية.
إنهاساعة الباباالباتيكانية يعني
انتقال فئة من المغاربة من عقيدة
الإسلام إلى الفاتيكانية.وهذاكله
تستغله إدارة المغرب لتوهم الناس
على حقوقهم ولتضرب الحِراكات الشعبية
في المناطق كلهالاستغلال مزيدامن الوقت. المهم ننتظر المزيد من الخروقات
فاق عدد المتظاهرين في الجزائر يوم الجمعة 15 مليون . ليقولو بصوت رجل واحد ( ارحلوا ) .
و حنا . شي حاضي شي .
الم يحن وقت الفطام
فرنسا بالهاتف فرنسا بالتعليم فرنسا بالسياسية فرنسا بحليب سنطرال
يا رجل متى تقول أنه خطأ من عمل الشركة المغربية وصادر عن مسؤول مغربي
يستحسن الرجوع إلى مفكرة قوقل لفهم ان التوقيت الصيفي المغربي يبدا يوم 31 مارس من كل سنة
غير تسناو شي ويكاند تجتمع الحكومة الموقرة باش تزيدكم واحد جوج سوايع، ساهلة ماهلة.
ان يكن هذا توضيح من مسؤول كبير في شركة التصالات.هاكم تفسير لمواطن عادي.القضية فيها اخر احد من مارس.الشركات العملاقة لم تحين برامجها بعد البقاء على التوقيت الصيفي شتاء.
Avec l horaire et malgré heure a été changée
"يعني الساعة تتغير للمرة الأخيرة إلى الأبد" لم أصدق ما قرأته وعندما أكملت المقال خرجت بصدمة قوية والمقال هو كالتالي خرج الأطباء والعلماء الأوروبيين بأن هده الساعة تسببت في ارتفاع مهول في نوبات قلبية وأمراض نفسية عصبية اخرى وارتفاع حوادث السير...وارتفاع في حوادث الشغل...وكلفت شركات التأمين خسائر مالية مهولة...وحتى انها أترت على أوقات عمل الناس وتصرفاتهم وكلفت بريطانيا خسائر £50 مليون في العام ! المقال تحدث عن أن هده المرة ستكون الأخيرة إلى الأبد لأن هذه الساعة كانت لتوفير الطاقة ولاكن تأثيرها على الإنسان كان كارثية!
أعتقد أن من حق المواطن المغربي أن يعرف حصيلة هده الساعة الإضافية كمجتمع مغربي
ان اعداد التلفاز والهاتف النقال أقل ما يمكن للانسان ان يعرف ويتفن في هذا الزمان والاسيبقى في آخر القارة.
.انسمعوا حتى حنا شي مسؤول يخرج ويقول نحن نتحمل المسؤوية بحال الدول الديمقراطية....دوما تتلصقوها في الاخر
الله يعفو ويشوف من حالنا
هادشي لي قال اامسؤول كدوب كل المغاربة تبدل ليهم التوقيت في التليفون، خبرقتونا الله يخربقكم.
هاد المسؤول وجهو قاصح.السبب هو ان شبكاتكم مازال مبرمجة على اخر سبت من شهر مارس لزيادة الساعة الصيفية يعني مازال من السنة الفارطة مبرمجة تلقاءيا للزيادة في هدا التاريخ ايها المسؤول .
الساعة لله.
هذا صحيح لكن ما لم يقله المتحدث أن اتصالات المغرب لم تبرمج غرينتش+1 خلال الفترة الماضية لذلك اتجه الناس إلى استعمال توقيت دول اوروبا أو الجزائر لضبط الساعة لأن برمجة الهاتف على توقيت المغرب يعطي غرينتش خلال الفترة الشتوية
و هذا عذر أكبر من ذنب
أنا شخصيا لدي رقم اتصالات المغرب و أخر اورنج وكلاهما فشلا في برمجة أعتقد أننا جد بسيطة هي فقط (وهذا تصحيح لذك المتحدث) تتعلق بإخبار الشركات التي تقوم بذلك على الصعيد العالمي (غوغل و ميكروسوفت و أخرين) بالتوقيت الجديد طبعا مع أداء مستحقاتهم المالية وإعلامهم في توقيت مناسب (ليس قبل يوم في 11 ليل كما فعلت حكومتنا)
أتمنى أن يتحلى مسؤولنا والمتحدثين باسمهم ببعض الشجاعة لإخبارنا بالحقائق دون مغالطات
دابا واحد من الاتصالات رد الغلط لينا ماشي للعثماني
ايوا اسيدي وضح لينا إلى ما درتي رياضة ذهنية كيفاش ندير ساعة ديال الصيف في عز الشتوة
حسبنا الله ونعم الوكيل
باعوا لنا القرد وكايضحكوا علينا
والسؤال المهم دابا كاع ما كاينش اللي وضعوا
ألا وهو اش باقي قرر العثماني بشأن هاذ الساعة راه عاقلين كان واعدنا بقرر بشانها في مارس
ايوا هاهو مارس اولا غايقول لينا ايوا دابا ولفتوا غاكملوا
ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
قهرتونا بالكذوب ولا مبالات
الله ياخذ فيكم الحق ياااااااربي كتلعبو بينا كيف بغيتو
مكهمكمش المواطن المغربي فالقرارات ديالكم أبدا
هل هناك بلد آخر أضاف ساعة الى ساعته الادارية اليوم بالضبظ !! انها محاسن الصدف
Plutôt la fréquence d'actualisation automatique est en cause après le changement de l'heure à Casablanca qui est à son tour programmée et reliée à l'heure dans un autre pays !