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الرئيسية | مجتمع | "ساعة إضافية" تربك حسابات المغاربة .. ومسؤول بالاتصالات يوضح

"ساعة إضافية" تربك حسابات المغاربة .. ومسؤول بالاتصالات يوضح

"ساعة إضافية" تربك حسابات المغاربة .. ومسؤول بالاتصالات يوضح
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 31 مارس 2019 - 11:00

بعد مرور خمسة أشهر على اتخاذ الحكومة لقرارها النهائي باعتماد التوقيت الصيفي (غرينيتش + 1) طيلة السنة، تفاجأ العديد من المغاربة، صباح اليوم الأحد، بزيادة ستين دقيقة إلى ساعتهم في هواتفهم المحمولة، وهو ما خلق حالة من الارتباك، خاصة بالنسبة للعاملين أو الذين لديهم مواعيد أو المرتبطين بأسفار.

وعاد سؤال "واش زادوا ساعة؟"، و"شحال الساعة دبا؟"، الذي دأب المغاربة على ترديده كلما تم تغيير التوقيت، منذ اعتماد التوقيت الصيفي، لتضج به مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد، حيث أضيفت ساعة إلى التوقيت المعمول به في كثير من الهواتف المحمولة دون أن يعرفوا سبب ذلك.

مسؤول كبير في إحدى شركات الاتصالات بالمغرب أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السبب في زيادة ساعة إلى توقيت بعض الهواتف المحمولة في المغرب هو أن مستعملي الهواتف برمجوا توقيت هواتفهم على توقيت بلدان أخرى، وليس توقيت المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته أن "الذي حصل ببساطة هو أن المستعملين عْملو التوقيت ديال بلدان أخرى، ماشي ديال المغرب، وملي هاد البلدان كتغير التوقيت ديالها يتغير توقيت الهواتف بشكل أوتوماتيكي، وهذا ما حصل اليوم في المغرب".

وأضاف المتحدث قائلا: "المسألة مسألة بَرمجة لا أكثر ولا أقل، والناس اللي برمجو الهواتف ديالهم على توقيت المغرب لم يحصل أي تغيير في توقيت هواتفهم".

وانبرى عدد من المغاربة إلى التعبير عن غضبهم من التغيير الجديد الذي طال توقيت هواتفهم المحمولة، ولجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن الساعة الحقيقية.

ولجأ آخرون إلى السخرية للتعبير غضبهم، وقالوا إن المغرب بعد أن اعتمد ساعة "رونو"، ارتأى اعتماد ساعة بابا الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (121)

1 - أنس طنجاوي الأحد 31 مارس 2019 - 11:04
هو أن مستعملي الهواتف برمجوا توقيت هواتفهم على توقيت بلدان أخرى، وليس توقيت المغرب... مسؤول نابغه راه عرقتو علاش البلاد راجعه لور.
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49
2 - rachid الأحد 31 مارس 2019 - 11:07
برمجتو هاتفي على توقيت المغرب و مع ذلك أضيفت الساعة المشكل هو شركات الاتصالات هي التي أغفلت ضبط ساعتها و لم تخبر زبناءها معدى الإشهارات
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51
3 - hichamovitch الأحد 31 مارس 2019 - 11:08
من هاد الشي كامل، شحال الساعة دابا؟
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36
4 - مغربية الأحد 31 مارس 2019 - 11:09
قفزونا هاد صباح راجلي مشا لخدما ساعة قبل الوقت، وا باركا علينا ساعة نتوما بغيتوا تزيدونا جوج خربقتونا هاد الصباح و لكن أنا كنت مبرمجا توقيت الدارالبيضاء
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28
5 - hydrocher الأحد 31 مارس 2019 - 11:09
ا لكذوب انا داير التوقيت ديال المغرب و تزادت ساعة عندي. مزال مبغا يهديكم الله شي نهار تعترفوا بالخطاء ديالكم. اولا اي حجا زوينة راه من عنكم و اي حاجة خايبة من عند المواطن
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52
6 - Ben الأحد 31 مارس 2019 - 11:10
أنا عندي الدارالبيضاء السي مسيلمة ، أدزات ليا الساعة ، ألا الدارالبيضاء كاينة فشي قارة أخرى أمفراسناش ، زيد شوية فالكذوب باش نفهمو
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52
7 - مصطفى الأحد 31 مارس 2019 - 11:11
الحمد لله لي جات بالاحد.....كان المدير يسبق الموظف.والأستاذ يسبق التلميذ.مهزلة....
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28
8 - Oujda الأحد 31 مارس 2019 - 11:11
قمة الاستهتار بالشعب المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل .
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33
9 - عبدو عتيقي الأحد 31 مارس 2019 - 11:11
وأضاف المتحدث قائلا: "المسألة مسألة بَرمجة لا أكثر ولا أقل، والناس اللي برمجو الهواتف ديالهم على توقيت المغرب لم يحصل أي تغيير في توقيت هواتفهم". ... ماذا سأقول لهذا المتحدث الله انعل لي ما يحشم
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25
10 - ام سلمى الأحد 31 مارس 2019 - 11:11
باراكا من الكذوب. انا برمجت الهاتف ديالي على توقيت المغرب مع ذالك تزادت ساعة وترون عندي النهار. عيقتو
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19
11 - هشام الأحد 31 مارس 2019 - 11:12
هعهه الناس ديول اتصالات المغرب سبقوا كذبة ابريل بيوم.
انا لم ابرمج هاتفي على اية دولة اخرى و مع ذلك تغيرت الساعة. دائما تتهربون من قول الحقيقة. على اية حال كل منا سوف يحاسب على ما اقترف يوم قيام الساعة.
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24
12 - هشام الأحد 31 مارس 2019 - 11:12
هعهه الناس ديول اتصالات المغرب سبقوا كذبة ابريل بيوم.
انا لم ابرمج هاتفي على اية دولة اخرى و مع ذلك تغيرت الساعة. دائما تتهربون من قول الحقيقة. على اية حال كل منا سوف يحاسب على ما اقترف يوم قيام الساعة.
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11
13 - mimi الأحد 31 مارس 2019 - 11:13
عيب وعار اشمن تليفوني فيه توقيت المغرب وزادو ساعة باركة من الكذوب عاد جات معانا "المداويخ" دوختونا صحة
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13
14 - FARHAT الأحد 31 مارس 2019 - 11:13
اية تفاهة هاته عند زيارة اي رئيس أو مسؤول من الاتحاد الأوروبي ساعة اية عقلية هل سيحطم المغرب الرقم القياسي في عدد ساعات اليوم ليصبح عددها بعدد دول الاتحاد الأوروبي هل أصبحنا قطيع نعاج ؟
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7
15 - خليها على مولانا الأحد 31 مارس 2019 - 11:13
كل ما في الأمر أن التوقيت تغير في أوروبا والأرجح ان الامر متعلق با الانترنت اي يعني ان الهاتف الدكي المتصل باالويفيي يتغير اوطوماطيكي كلما تغير التوقيت في اوروبا وهؤلاء ربما شبكة هواتفهم على توقيت أوروبا فلماذا نحمل غيرنا دايما المسؤلية ربما لأننا جمال بعض الشيء او اكتر
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-11
16 - استاذ الأحد 31 مارس 2019 - 11:14
بلا ميبقاو يكذبو راه انا التوقيت عندي داير فيه توقيت المغرب
كانو ناويين يزيدو ساعة اخرى كتستحمرنا هاد الحكومة بغاو يتسيونا ف مشكل الاساتذة فهاد العطلة..كل نهار يخرجو لينا شي عجب
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8
17 - simmo الأحد 31 مارس 2019 - 11:14
C'est faux ce qu'ils prétendent. Le problème c'est qu'aujourd'hui est le dernier dimanche de Mars qui coïncide chaque avec le passage à GMT+1. Cette année à fait l'exception puisqu'on a maintenu GMT + 1 mais les opérateurs Télécom ont oublié d'adapter leurs systèmes et ont gardé le même paramétrage des années précédentes. Ce qui a automatiquement fait avancer les aiguilles d'une autre heure pour se retrouver avec GMT+2 au lieu de GMT + 1.
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9
18 - خالد الأحد 31 مارس 2019 - 11:14
كلشي داخ في هاد الارض السعيدة الله يدير ليها شي تأويل د الخير
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5
19 - مستغرب الأحد 31 مارس 2019 - 11:15
والله الئ عيب او عار عليكم راه هادشي بزاف واش كل مرة غادي نبقاو نعيشو نفس الموال. الناس وصلوا بعيد او هاد الناس باقيين ما قدروش يضبطو الساعة لا حول ولا قوة إلا بالله.
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4
20 - الحسين الأحد 31 مارس 2019 - 11:15
هادشي لي كايقول السيد غي كدوب
أنا عندي ف fuseaux horaires الرباط ولقيت الساعة تزادت ب 60 دقيقة
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7
21 - badr.mdrid الأحد 31 مارس 2019 - 11:15
ماذا تنتظرون من هذه الحكومة: نحن نريد الزيادة في المرافق العمومية .الزيادة في الاجور الزيادة في المستشفيات الزيادة في جودة التعليم ..........
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8
22 - محمد جلال الأحد 31 مارس 2019 - 11:16
السبب من زيادة 60دقيقة بدون سبب واضح، إنه سببا سياسيا يتمثل في قلب بوصلة التعليقات التي انصبت على زيارة البابا ومتابعة تحركاته من قبل مستعملي الشبكة العنكبوتية إلى الحديث عن الساعة الاضافية.
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6
23 - رشيد الوردي الأحد 31 مارس 2019 - 11:16
ارتباك كبير خاصة وقت صلاة الفجر فمنذ تغيير الساعة والاوضاع تزداد سوءا الجفاف الاحتجاجات.... والقادم اسوءفالله نزع البركة من ارض المغرب فلا يعقل المؤذن يؤذن لصلاة الفجر والمساجد فارغة والناس تتهافت لتلحق بعملها رجاءا تداركوا الامور
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3
24 - محمد الأحد 31 مارس 2019 - 11:16
زيد ساعة نقص ساعة مثل ها هو بغا يشعل ها هو بغا يطفا. وا العفو
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4
25 - انا الأحد 31 مارس 2019 - 11:17
اقول لهذا المسؤول. ان كنت تريد الكذب على الناس فاختر كذبة تليق بك كمسؤول. برمجة الساعة تكون اوتوماتيكيا عبر النظام المعمول به بشركة الاتصالات. خربقتونا والله العظيم. ما قداتكمش ساعة زدتو ساعتين.
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5
26 - موغرابي الأحد 31 مارس 2019 - 11:18
حمار الليل ....يضرب من جديد...
وآعلم وقاك الله شر المزاج العكر بأن حمار الليل كان يضرب سكان المغرب الأقصى أثناء نومهم ،فيستيقضون قبل الأوان ،ويتوجهون نحو الأسواق أوالمساجد ...وفي الطريق يكتشفون بأنهم قد تعرضوا لمقلب من مقالب حمار الليل الذي أثر على ساعاتهم البيولوجية ...فقاموا من النوم قبل الأوان ....فمنهم من ينتظر شروق الشمس...ومنهم من يعود إلى حال سبيله ....
في هذا الصبح المبارك المطبوع باليوم الأول من عطلة تصادف يوم الأحد طاف حمار الليل على هواتف النائمين فهتفت قبل الأوان ..منها من يؤذن ...ومنها من يسرسر....ومنها من يدعو.....ومنها من يغني....فقام النوام وهم يعانون من تعب غير مسبوق ولا يعرفون أسبابه .....
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4
27 - omar الأحد 31 مارس 2019 - 11:18
توقيت واحد اللي كاين GMT والتوقيت الصيفي هو اللي اضافي فقط
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1
28 - lbaba الأحد 31 مارس 2019 - 11:18
رونو زادو ساعة .
البارخ البابا قاليهم بدلو ساعة بوخرا . هوما ازيدو ساعة باش اتقاد ليه المزاج مع بلادو .
دولة التخاف بامتياز .
هاظي راه غابة
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2
29 - mustafa dr الأحد 31 مارس 2019 - 11:19
الساعة لله . ههههه حنا الدولة الوحيدة فالعالم لي فيها الصراع ما بين الحكومة و الشعب على زيد ساعة نقص الساعة. وووااا عباد الله لي باغي يمشي بعيد ويدير مستقبل خاصو ينوض مع 5 ديال الصباح شوفوا اليابان كمثال معاياش كتبدا فيها الحركة. إوا بقاو داينها ف واش القديمة ولا الجديدة.
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0
30 - مواطن الأحد 31 مارس 2019 - 11:20
ويسروا تفلاو غلى ريوسكم اما نحن فبزاف غليكم لقد اصبخ الشعب شبيه بلعبه بين ايديكم
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2
31 - wissam الأحد 31 مارس 2019 - 11:20
من كثرة تغيير الساعة لم تعد ساعة المغرب (الدار البيضاء) متاحة كخيار في برمجة الهواتف !!!!؟؟؟
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0
32 - ضد الضد الأحد 31 مارس 2019 - 11:22
وأنا الآخر كنت ضحية لهذا ولقد سبق لي أن برمجت الساعة حسب توقيت فرنسا. و هل فرنسا زادت ساعة حتى يدعي المتحدث عن اتصالات المغرب بأنه الخطأ. الخطأ يا متحدث ناتج عن خلل في اتصالات المغرب لأن الهاتف مزود بالبورصة التي تبين مكان تواجدي في المغرب و ليس خارجه. صححوا خللكم و اعتذروا و لا تحاولون الادعاء بأن شركتكم لا تخطا.
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2
33 - Morocco GMT 0 + الأحد 31 مارس 2019 - 11:22
حسبي الله ونعم الوكيل في لكان سبب هذه الساعة المشؤومة لقد أصبحت حياتنا جحيم بسبب الحمقات انظروا إلى دول التي تعتمد على الساعة العادية يعيشون حياة عادية ويبحثون على إصلاح ماهو ناقص في البلد من أجل تحقيق الأهداف أما المغرب لاحياة مستقرة لا اقتصاد ولا تعليم ولا صحة زائد البطالة وقطاع الطرق وغلاء المعيشة والذي زاد الطين بلى هذه الساعة الزائدة التي ارهقت الناس حتى أصبحوا مرضى وبدون مجاملة المغرب في انحدار إلى أسفل يامن كان سبب في هذه الساعة المشؤومة الله اياخد الحق في الدنيا والآخرة
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0
34 - مريم الأحد 31 مارس 2019 - 11:23
تخربيييق والله ..
يااا ربي تنوض شي ثورة فهاد لبلاد معندها لا ساس لا راس
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0
35 - سعيد الأحد 31 مارس 2019 - 11:23
نعم، لم يحصل أي تغيير في توقيت هاتفي الخاص. لأنه فعلا مبرمج على التوقيت المغربي.
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-3
36 - مراكشي الأحد 31 مارس 2019 - 11:24
تفسير بليد من هذا المسؤول . كيفش برمجنا توقيتنا على بلدان اخرى .
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3
37 - العذر اقبح من الزلة الأحد 31 مارس 2019 - 11:24
الامر وما فيه هو ان عصابات(شركات) الاتصالات قصرت في عملها ...وذلك بانذارالناس اوالتدخل التقني وحذف برمجة زيادة الساعة الاتية من عند الفاعلين فيمجال الاتصالات ...اما هذا التوضيح راه زيررو .ويبين الاستهزاء والتمسخير الخاوي...الناس عاقت ابا راه غا حشمانة...كثرتوا.
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4
38 - مقاطعون الأحد 31 مارس 2019 - 11:26
تبرير دون المستوا والتسيير دون المستوا وكان المغاربة مجرد قطيع من الخرفان كل شيء فاشل في هاده الارض السعيدة
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2
39 - صاحب دراجة الأحد 31 مارس 2019 - 11:26
الله اتبعهم البلاء خرجوا على مسافرين بالمطار
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3
40 - يتبع الأحد 31 مارس 2019 - 11:26
وضح مسؤول كبير ان المغاربة برمجوا سوايع هواتفهم على بلدان أخرى لباس لي هادا مسؤول كبير لو كان مسؤول صغير كون رد المغاربة هاديك لي على بالكوم ليكن في علمك ايها الكبير اذا كنت في بل كبير لتمت اقالتك بالليل قبل طول الشمس واقتيادك الى اقرب كمسارية ومتابعتك بقلقلة المواطنين لتلك البلاد الي المغاربة كانوا مبرمجين هواتفهم عليها ليكن في علمك المغاربة اذكياء اكثر ليتقبلوا تفاهتك راه كنا ديرين هواتفنا اوطوماتيك اسي الكبير
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2
41 - مولي الأحد 31 مارس 2019 - 11:27
أ كلنا الله اعلى اللي خربقنا صللينا لفجر اليوم قبل مايوصل ابساعة
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2
42 - بدر الأحد 31 مارس 2019 - 11:27
واحد البنت راكبا فالكار اليوم.. مابقات عرفات معاش تمشي.. تا شفت الساعة فمحرك البحث غوغل. صراحة من الافضل الانسان يدير التوقيت يدوي فالهاتف و يحيد التوقيت الاوتوماتيكي.
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3
43 - لهيب الأحد 31 مارس 2019 - 11:27
كرهتمونا في المغرب لا سامحكم الله .
لا نسمع الا السيئ والخبيث
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1
44 - Anas الأحد 31 مارس 2019 - 11:27
اسي الفهيم ا ضطر المغاربة لاختيار بلدان اخرى غير المغرب لانه ببساطة عندما كنا نختار المغرب كنا نجد الساعة القديمة دون تغيير غرينيتش ..اذن الحل كان باختيار بلدان فيها غرينتش زائد واحد...عندما تقول انه لو تركوها في المغرب لما كان هناك مشكل فانت تكدب على المغاربة..لن يكون هناك مشكل اليوم بعد ان غيرتم البرمجة اما طوال الفترة السابقة فلم يكن ممكنا جعل البرمجة على المغرب..عجيب امرك..
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3
45 - aladin الأحد 31 مارس 2019 - 11:27
يلا ما قدك ساعة نزيدوك ساعتاين، الخطوة المقبلة زيادة يوم في الأسبوع ليصبح ثمانية أيام ،وربما التفكير في زيادة شهر في السنة للضرورة!!!!!!! ؟
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46 - assifnwourgh الأحد 31 مارس 2019 - 11:27
خلاوني فقت كنجري أوخرجت بلا فطور.. المشاكل صافي..
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2
47 - خليلوفيتش الأحد 31 مارس 2019 - 11:28
ههههه اقول لهذا المسؤول الكبير هل المغرب أصلا له توقيت ؟ باراكا ما دوخو فينا كتر ما رانا دايخين
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48 - saber الأحد 31 مارس 2019 - 11:28
هذا اغبى مسؤول لا يفقه شيئا في البرمجيات وشكرا
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49 - البابافرنسيسكو الأحد 31 مارس 2019 - 11:28
عليناجميعا أن نتيقن من أنفسناكمغاربة
الساعة القديمة والجديدة لتخديرالشعب
وتدويخه وتكليخه وسيجيئ يومالتقول
الإدارة الترابية المغربية أنهاقدرجعت
الساعة القانونية للبلاد توقيت غرينيتش
على كل .الشعب بدون عمل والبلاد
مهمشة اسي حمادي فلايجب علينا
المشي مع الرياح العاتية والهلابية.
إنهاساعة الباباالباتيكانية يعني
انتقال فئة من المغاربة من عقيدة
الإسلام إلى الفاتيكانية.وهذاكله
تستغله إدارة المغرب لتوهم الناس
على حقوقهم ولتضرب الحِراكات الشعبية
في المناطق كلهالاستغلال مزيدامن الوقت. المهم ننتظر المزيد من الخروقات
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1
50 - مفيدة الأحد 31 مارس 2019 - 11:28
اشمن توقيت ديال بلدان اخرى؟ كدوب في كدوب، انا مبرمج بورطابلي على كازا مدينتي وتزادت ساعة، يالله شرح لنا المسؤول
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1
51 - داخ مع الساعة الأحد 31 مارس 2019 - 11:29
بمجرد قراءتي للمقال عدت الى التحقق مما قاله هذا المسؤول. لكن مع كل اسف كلامه بعيد عن الصحة. شخصيا هاتفي مضبوط على توقيت مدينة الدار البيضاء وحدث معي ما حدث مع جل زبناء اتصالات المغرب (بدون اشهار). وبذلك يتضح ان شركات الاتصالات وكما هو الشأن بالنسبة للمغرب مرتبطة أشد الارتباط بأوربا. غير كتعطس اوربا المغرب كيتصاب بنزلة برد ...
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52 - ابو سلمى الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
الله يلعن اللي ما يحشم كفى من الكذب أنا هاتفي مبرمج على التوقيت المغربي وزاد ساعة شنو زعما !!!!!!!!!
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53 - Bob الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
الله يعطينا وجاهكم.كله كذب وبهتان و مغالطات.انا شخصيا لم ابرمج هاتفي على توقيت جزيرة الواقواق أو المريخ.هذا تهرب من المسؤولية.المحاسبة المحاسبة.
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54 - محمد الصابر الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
دائما القانون الذي يحكم المغرب هو : انكم اذا سمعتم خبرا أو حدثا جديدا مشاعا بشكل مفاجئ ، فاعلموا أنها ملهاة لتدويز معلومات أخرى لايريدوننا أن ننتبه اليها. والساعة اتية لاريب فيها.
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55 - Znassni الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
السلام عليكم ورحمة الله
فاق عدد المتظاهرين في الجزائر يوم الجمعة 15 مليون . ليقولو بصوت رجل واحد ( ارحلوا ) .
و حنا . شي حاضي شي .
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0
56 - مواطن الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
أصلا إذا برمجنا الهاتف على توقيت المغرب فكيبقا gmt ماشي gmt+1 لذلك نبرمجه على دول أخر، وا توما قادو شغلكم !
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3
57 - ابوهارون الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
يا ايها المسؤول على من تكدب ومن سوف يصدقك كفى تبعية لماما فرنسا
الم يحن وقت الفطام
فرنسا بالهاتف فرنسا بالتعليم فرنسا بالسياسية فرنسا بحليب سنطرال
يا رجل متى تقول أنه خطأ من عمل الشركة المغربية وصادر عن مسؤول مغربي
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3
58 - يوسف الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
الله يأخد الحق فيكم والله ممسامحينش حتى عند الله مند زيادة الساعة و ابنائي يعانون من الامراض كما اصابني طنين الادن من كثرة الارهاق بسبب هده الساعة اللعينة
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59 - الأصييييل الأحد 31 مارس 2019 - 11:30
والله إلا مصيبة هاد الناس، تكرفسو علينا في حياتنا بهذه الساعة. شخصيا إرتبكت هذا الصباح وظننت أنني لم أسمع أذان الفجر، فقمت مسرعا إلى المسجد فإذا بي أجد ثلاثة مصلين وقع لهم نفس المشكل. في الحقيقة أصبحنا نعيش تحت أعصابنا وضغط نفساني لا يُطاق. هل هذا مخطط ومقصود حتى ينهكنا الوقت ؟؟ مارأي السيد العثماني، طبيبنا النفساني ؟
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60 - عبدالرزاق الأحد 31 مارس 2019 - 11:31
كفى ضحكا على المغاربة الساعة الإضافية لم يتم اعتمادها في المنصة الدولية وبالتالي لم يكن ممكنا التوافق معها الا بالإعداد يدويا من اعتماد ساعة اوربا وبالتالي التبعية للنظام الوقتي العالمي الرسمي
يستحسن الرجوع إلى مفكرة قوقل لفهم ان التوقيت الصيفي المغربي يبدا يوم 31 مارس من كل سنة
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61 - Rachid الأحد 31 مارس 2019 - 11:32
كفى استحمار الشعب (على اخويا حنا خدامين بالريزو ديال المغرب اولا بشي ريزو ا خر ديل دوك الدول ؟؟؟؟
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62 - rachid الأحد 31 مارس 2019 - 11:32
سبب برمجتنا للهاتق على توقيت اروبا هو انه في التغيريات السابقة لم يكن توقيت المغرب يعكس الحقيقة. دلك نظرا للقرار المفاجى . حقيقة ينطبق علينا مثل الغراب الذي قلد مشية الحمامة
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63 - omar الأحد 31 مارس 2019 - 11:32
ما قدو فيل زادوه فيلة
غير تسناو شي ويكاند تجتمع الحكومة الموقرة باش تزيدكم واحد جوج سوايع، ساهلة ماهلة.
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64 - احمد الأحد 31 مارس 2019 - 11:33
غلط أم تغليط.طنز ام تبرير.هاتفي مبرمج casablanca واضيفت ساعة.لقد تأكدت حيدا.
ان يكن هذا توضيح من مسؤول كبير في شركة التصالات.هاكم تفسير لمواطن عادي.القضية فيها اخر احد من مارس.الشركات العملاقة لم تحين برامجها بعد البقاء على التوقيت الصيفي شتاء.
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65 - بناني محمد الأحد 31 مارس 2019 - 11:33
هذا ما يسمى بالتملص من المسؤولية ..... كلام ليس في محله كلام شعبوي بدون نقاش فأنا واحد من المغاربة الذين لم أغير عقارب ساعتي على توقيت الدول الأخرى ومع ذلك تغيرت ساعت هاتفي .... هراء .
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66 - Mohamed Baassi الأحد 31 مارس 2019 - 11:34
أولا وقبل كل شيء. أقول إلى المسؤول عن شركة الإتصالات بأن المغرب غير مبرمج وغير مذكور في قائمة الدول بالهاتف يعني فيزو التوقيت le fuseau d'horaire. تبريره لا أساس له من الصحة.
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67 - ندى الأحد 31 مارس 2019 - 11:34
Désolée cette explication n est pas valable pour mon téléphone j ai désactivé cette option automatique depuis qu ils ont commencé a jouer
Avec l horaire et malgré heure a été changée
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68 - غيور الأحد 31 مارس 2019 - 11:35
كلام هذا المسؤول عار عن الصحة بل هو كلام فارغ شخصيا هاتفي مبرمج على توقيت المغرب وبالرغم من ذلك أضيف الى ساعتي ستون دقيقة "ويستمر فن المراوغة ككل مرة" الهربة.....
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69 - سعيد الأحد 31 مارس 2019 - 11:35
أنتم الذين برجمتمونا على توقيت بلدان أخرى ماما فرنسا بعدم الرجوع ألى التوقيت المحلي توقيت كرنش الشكوى للله
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70 - خالد الأحد 31 مارس 2019 - 11:36
الله ياخد الحق فلي كان سباب هذ الساعة حمقتونا نقص زيد نقص زيد الله ازدكوم عداب فى عداب كيما عدبتونا
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71 - حسن الأحد 31 مارس 2019 - 11:38
قرأت البارحة مقال The clocks are changing tonight for one of the last times ever
"يعني الساعة تتغير للمرة الأخيرة إلى الأبد" لم أصدق ما قرأته وعندما أكملت المقال خرجت بصدمة قوية والمقال هو كالتالي خرج الأطباء والعلماء الأوروبيين بأن هده الساعة تسببت في ارتفاع مهول في نوبات قلبية وأمراض نفسية عصبية اخرى وارتفاع حوادث السير...وارتفاع في حوادث الشغل...وكلفت شركات التأمين خسائر مالية مهولة...وحتى انها أترت على أوقات عمل الناس وتصرفاتهم وكلفت بريطانيا خسائر £50 مليون في العام ! المقال تحدث عن أن هده المرة ستكون الأخيرة إلى الأبد لأن هذه الساعة كانت لتوفير الطاقة ولاكن تأثيرها على الإنسان كان كارثية!
أعتقد أن من حق المواطن المغربي أن يعرف حصيلة هده الساعة الإضافية كمجتمع مغربي
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72 - ذئب الغابة الأحد 31 مارس 2019 - 11:38
كل ما في الأمر أن شركات الاتصالات لم تحين المعطيات الخاصة بالساعة بعد اعتماد التوقيت الصيفي طول السنة. و عليه انضافت اوطوماتيكيا 60 دقيقة اليوم بالضبط و ليس يوما آخر لكون اليوم هو آخر يوم أحد في مارس لأن القانون الذي وضعه بن كيران كان يقر زيادة 60 دقيقة كل آخر يوم احد من مارس و ينقصها آخر يوم أحد من اكتوبر.
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73 - قاري الزمياطي الأحد 31 مارس 2019 - 11:39
في كازا اذنوا مرتين لكن يبقى التقليد امام الله على من يغير الساعة بدون اذن
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74 - يوسف الأحد 31 مارس 2019 - 11:39
بالنسبة لهاتفي الشخصي كان mode manuel و مع ذلك أضيفت ساعة.
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75 - الطرابلسي الأحد 31 مارس 2019 - 11:40
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هادو غاكخربقو
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76 - Hayat ok الأحد 31 مارس 2019 - 11:40
سوف يصاب الشعب بالجنون. طوال هذه السنة أنهك الكبار قبل الصغار بضغط الوقت المخالف للصحة النفسية. الجنون الجنون الجنون.
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77 - الأصييييل الأحد 31 مارس 2019 - 11:41
صرنا نعيش مع هذه الساعة المشؤومة تحت أعصابنا وضغط نفساني لا يُطاق . هاد الناس تكرفسو علينا في حياتنا وحياة أولادنا. ما جعلني أتساءل، هل هذا مقصود ومخطط أريد به إرباك الشعب حتى يفقد البوصلة ؟ هل هذا صحيح ياالسيد العثماني، طبيبنا النفساني ؟
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78 - مغربي عيا من الكدوب الأحد 31 مارس 2019 - 11:41
هاد الشي غير صحيح لأن الهاتف مضبوط على توقيت البيضاء وكدلك الاعدادات الاتوماتكية غير مشغلة لتفادي تدخل شركة الاتصالات في تغيير الساعة. مباركة ماتستغفلونا و...... ..!!!!!!!!
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79 - ساعة زايدة الأحد 31 مارس 2019 - 11:42
مزيدا من استحمار الشعب بحجة تمة تغير التوقيت على حساب دول اخرى
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80 - عماد الأحد 31 مارس 2019 - 11:42
حتى نتا المغاربا زيد ليهم حتى 10 سوايع وميهضرو حيت بصح تقهرنا فحياتنا ومكين حل ولكن الحساب عند الله ان شاء الله
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81 - متشائم الأحد 31 مارس 2019 - 11:44
قمة الاستهتار بالشعب ولو في أمور بسيطة،اللهم نسألك اللطف في ماجرت به المقادر
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82 - منصف الأحد 31 مارس 2019 - 11:44
حيت راه حنا تناكلو الشمدر!!! اتقوا الله راكم عيقتيو. الهواتف تبرمج على أساس Provider يعني في هاد الحالة توقيت اتصالات المغرب. كل ما في الأمر ان المكلفين لدا شركات الاتصال لا يقومون بعملهم بضمير وًكما يجب.
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83 - .. Karim. Europe الأحد 31 مارس 2019 - 11:44
المغاربة ديما عزيز عليهم البكاء و الغضب، دايرين في الهواتف ديااهوم على توقيت باريس و ليوم ساعة إضافية في اوروبا الغربية وجايين يتباكون، واصلا ما كاين لا ارتباك لا والو حيت غاديين يجيو ساعة قبل المواعيد ديالهم على حسب الساعة الإضافية اللي في هواتفهم!
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84 - malika kech الأحد 31 مارس 2019 - 11:44
الله ياخد فيكم الحق .
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85 - hmidouch الأحد 31 مارس 2019 - 11:45
يالى العجب ،ولو يكن الخطا من عندهم،اتظنون انهم سوف يعترفون لكم به؟،او يعتذروا لكم؟لابد من اختلاق سبب وان لم يكن منطقيا طبعا لتغطية مشكلتهم.
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86 - مول الكرموص الأحد 31 مارس 2019 - 11:45
كل مرة زيدونا ساعة وفي الاخير سيصبح يوم باكمله اسمه *لاندرودي*
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87 - محمد الأحد 31 مارس 2019 - 11:45
كذب في كذب يا اتصالات المغرب . اذا كانت الهواتف مبرمجة يدويا لن تزيد ساعة . يعني انها مبرمجة اوتوماتيكيا . فكيف تبرمج توقيت بلد اخر . هذا حسب رايي المتواضع.
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88 - ابو الفرافر الأحد 31 مارس 2019 - 11:46
هاد المغرب غريب الأطوار وليس من سكانه هم من يسيروه اصبح اللاعب بالبشر كالمنطاد لم يتركوا صغيرة وكبيرة الا ازالوها
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89 - محمد الأحد 31 مارس 2019 - 11:46
كذب في كذب يا اتصالات المغرب . اذا كانت الهواتف مبرمجة يدويا لن تزيد ساعة . يعني انها مبرمجة اوتوماتيكيا . فكيف تبرمج توقيت بلد اخر . هذا حسب رايي المتواضع.
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90 - متتبع الأحد 31 مارس 2019 - 11:46
انها الأمية الرقمية. بينما ترى الكثير ينتقد اتصالات المغرب أو باشي الشركات....
ان اعداد التلفاز والهاتف النقال أقل ما يمكن للانسان ان يعرف ويتفن في هذا الزمان والاسيبقى في آخر القارة.
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91 - seni الأحد 31 مارس 2019 - 11:46
هدبك الهضرة كولها بالروز ،كاليك برمجو هواتفهوم على توقيت دول أخرى ،المغاربة راسوم قاسح ميعترفوش بالخطأ.
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92 - متتبع الأحد 31 مارس 2019 - 11:48
جواب المسؤول ان المغاربة برمجوا توقيتهم على دولة اخرى يعكس مدى غبائه الشديد و وقاحته و كأنه يخاطب اطفالا صغارا، و هذا ما يبين حقيقة مستوى مسيري البلد الضعيف و وصولهم الى المناصب غير بالسناطح، الجواب بكل بساطة هو ان المغرب بسياسته الرشيدة و رابح رابح و جنوب جنوب هو الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم التوقيت الصيفي في الشتاء.
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93 - Driss الأحد 31 مارس 2019 - 11:49
واش مايمكنش واحد النهار هاد المسؤولين اتحملوا المسؤولية ديالهوم
.انسمعوا حتى حنا شي مسؤول يخرج ويقول نحن نتحمل المسؤوية بحال الدول الديمقراطية....دوما تتلصقوها في الاخر
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94 - Abou majd الأحد 31 مارس 2019 - 11:49
هذا الكذب والجهبة من الوفق في كتير يتابعه نخبة كبيرة من المغاربة تكلم بصراحة بان شركتكم لم يغير التطبيق المرتبط بالساعة اهمالا وتهاونا أو ربما حتى انتم تبحثون عن البوز وتحربف النقاش عن مواضعه بالمناسبة اقول للبعض في بلدنا الحبيب أن المرض اذا اشتد لا تنفع معه المسكنات أو الترويح عن النفس لا بد من اودية ومضادات حيوية التدخلات طبية استحيوا وارعووا واعملوا وقوا انفسكم واهليكم نار الكذب في منتصف النهار الملك قال يوما خدموا ولا حطوا السوارت خليوا الناس لي باغيين خدموا بكل جدية واش كين شي كلام واضح اكثر من هذا
الله يعفو ويشوف من حالنا
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95 - aziz الأحد 31 مارس 2019 - 11:49
ما حشمتوت arreter de montir sur le peuple l'erreur dialkoum
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96 - مواطن الأحد 31 مارس 2019 - 11:50
اذن الاذان البوم مرتين لصلاة الفجر وخلق مشاكل للمصلين.....
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97 - nabillaayoune الأحد 31 مارس 2019 - 11:50
هذا كيكذب علينا ولا على راسو تلفونات فيهم كازابلانكا +1 وقيلا هاد المدينة ماشي فالمغرب
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98 - مواطن الأحد 31 مارس 2019 - 11:50
فقت اليوم مع 3 بلاصت الربعة، لي هي أصلا الخمسة ، باش ندي الدري للمخيم، حيث عندو السفر .
هادشي لي قال اامسؤول كدوب كل المغاربة تبدل ليهم التوقيت في التليفون، خبرقتونا الله يخربقكم.
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99 - مراد الأحد 31 مارس 2019 - 11:50
للله يجازيكم بخير اللي عراف شحال في الساعة ايقولها لي ؟؟؟؟
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100 - مغربي الأحد 31 مارس 2019 - 11:51
السلام
هاد المسؤول وجهو قاصح.السبب هو ان شبكاتكم مازال مبرمجة على اخر سبت من شهر مارس لزيادة الساعة الصيفية يعني مازال من السنة الفارطة مبرمجة تلقاءيا للزيادة في هدا التاريخ ايها المسؤول .
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101 - محمد رضا الأحد 31 مارس 2019 - 11:51
أنا بالصاراحة لم تربكني.حيت كنت ناعس فقت شفت الساعة ،قلت واه ساعة زايدة وانا نقول يلاه زيد 3 سوايع تاع النعاس ياك اليوم الاحد .
الساعة لله.
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102 - مغربية الأحد 31 مارس 2019 - 11:52
أيها المسؤول الكبير إن تبريرك خاطئ كالذي يخبئ الشمس بالغربال. لماذا لا تعتذر عن عدم إعادة البرمجة التي دأبت عليها اتصالات المغرب منذ سنوات بخصوص تغيير الساعة عوض أن تبحث عن أساليب كاذبة وساذجة. بل هو أسلوبكم المعتاد الكذب ثم الكذب . أما أن تقول أن المغاربة برمجوا توقيت هواتفهم تبعا لدول أخرى فهذا غير مقبول
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103 - عبد السلام الأحد 31 مارس 2019 - 11:52
تغطية الشمس بالغربال
هذا صحيح لكن ما لم يقله المتحدث أن اتصالات المغرب لم تبرمج غرينتش+1 خلال الفترة الماضية لذلك اتجه الناس إلى استعمال توقيت دول اوروبا أو الجزائر لضبط الساعة لأن برمجة الهاتف على توقيت المغرب يعطي غرينتش خلال الفترة الشتوية
و هذا عذر أكبر من ذنب
أنا شخصيا لدي رقم اتصالات المغرب و أخر اورنج وكلاهما فشلا في برمجة أعتقد أننا جد بسيطة هي فقط (وهذا تصحيح لذك المتحدث) تتعلق بإخبار الشركات التي تقوم بذلك على الصعيد العالمي (غوغل و ميكروسوفت و أخرين) بالتوقيت الجديد طبعا مع أداء مستحقاتهم المالية وإعلامهم في توقيت مناسب (ليس قبل يوم في 11 ليل كما فعلت حكومتنا)
أتمنى أن يتحلى مسؤولنا والمتحدثين باسمهم ببعض الشجاعة لإخبارنا بالحقائق دون مغالطات
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104 - سعيد الأحد 31 مارس 2019 - 11:54
باراكا من التخربيق والكلام الفارغ المغاربة برمجوا هواتفهم على دول أخرى واش كضحك علينا هده العشوائية في كل شيء
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105 - إبراهيم الأحد 31 مارس 2019 - 11:54
واشريف مالنا على الكدوب ناس راهم ديرين البرمجة التلقائية للوقت لكتم عبر الشبكة ديالكم ماشي حنا لبدلنا الوقت عىى حساب بلدان أخرى هاد المواطن هو ليخايب هو دائما المشاكل منو
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106 - chtioui الأحد 31 مارس 2019 - 11:55
اذا كانت المشكلة في برمجة الهواتف على توقيت بلدان اخرى ماذا نقول بالنسبة لساعات الشاحنات ؟
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107 - Hicham hicham الأحد 31 مارس 2019 - 11:55
ذاك المسؤول اللذي يسخر من المغاربة ويقول(أن المشكل هو بعض المغاربة برمجوا هواتفهم على بلدان اخرى) وأنا أقول له أننا مغاربة ونقطن في المغرب و نعتمد التوقيت المغربي وغلطنا الوحيد هو أننا نملك(ليس جميع المغاربة) بطاقة إعتماد أو شريحة(la puce ) لاتصالات المغرب
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108 - محمد الأحد 31 مارس 2019 - 11:55
هدا ليس برد منطقي، الهواتف التي تعتمد على ساعة شركة الاتصال هي التي عرفت الخلل.
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109 - حسن الأحد 31 مارس 2019 - 11:56
هذا الخبر كان مهيئ و معد قبل اظافة الساعة صحافي الذي نشر الخبر كان يعلم أن اليوم دول أوربا سوف تضيف ساعة و بادر إلا تعليق على الخبر بطريقته الخاصة انزل الخبر مع صباح يعنى متى كان هذا الارتباك
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110 - omar الأحد 31 مارس 2019 - 11:56
سبحان الله
دابا واحد من الاتصالات رد الغلط لينا ماشي للعثماني
ايوا اسيدي وضح لينا إلى ما درتي رياضة ذهنية كيفاش ندير ساعة ديال الصيف في عز الشتوة
حسبنا الله ونعم الوكيل
باعوا لنا القرد وكايضحكوا علينا
والسؤال المهم دابا كاع ما كاينش اللي وضعوا
ألا وهو اش باقي قرر العثماني بشأن هاذ الساعة راه عاقلين كان واعدنا بقرر بشانها في مارس
ايوا هاهو مارس اولا غايقول لينا ايوا دابا ولفتوا غاكملوا
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111 - تساؤول الأحد 31 مارس 2019 - 11:56
الاستهتار في كل شيئ حتى برمجة الساعة لم يستطعوا التحكم فيها فما بالك بالتشغيل و التعليم والصحة حدث ولا حرج
ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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112 - كدوب الأحد 31 مارس 2019 - 11:56
أنا حيدت لوطوماتيك شحاااااال هادي من تيليفون ومع ذالك تزادتني يالله عطيني تا أنا شي توضيح
قهرتونا بالكذوب ولا مبالات
الله ياخذ فيكم الحق ياااااااربي كتلعبو بينا كيف بغيتو
مكهمكمش المواطن المغربي فالقرارات ديالكم أبدا
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113 - خالد من مراكش الأحد 31 مارس 2019 - 11:57
هل هؤلاء المغاربة كلهم برمجوا هواتفهم على ساعة بلد آخر؟!!
هل هناك بلد آخر أضاف ساعة الى ساعته الادارية اليوم بالضبظ !! انها محاسن الصدف
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114 - galenstraat الأحد 31 مارس 2019 - 11:57
مشكل هذا التغيير ان دول الاتحاد الأوروبي زادو عندهم ساعة اليوم صباحا وتأترت باقي الهواتف الذكية المغربية بهذا التغيير
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115 - متتبع الأحد 31 مارس 2019 - 11:58
توضيح لا محل له من الاعراب.فالهواتف مبرمجة على توقيت المغرب و مع ذالك أضيفت الساعة.مع العلم أن هذه الإضافة محل جدل.تم الحسم بحذفها نهائيا من طرف أغلبية دول أوروبا.
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116 - كريم الأحد 31 مارس 2019 - 11:58
أذان الفجر تم مرتين على الساعة 5 والثاني على الساعة 6
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117 - القايم الأحد 31 مارس 2019 - 11:59
شخصيا كنت ضحية ساعة إضافية هذا الصباح...مما إضطرني على توبيخ العاملين لدي في المؤسسة على التأخر لأقدم إعتذاري لهم و تناول وجبة الفطور على نفقتي.. اللوم لشركة الإتصالات.
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118 - Fréquence d'actualisation الأحد 31 مارس 2019 - 11:59
C'est faux !
Plutôt la fréquence d'actualisation automatique est en cause après le changement de l'heure à Casablanca qui est à son tour programmée et reliée à l'heure dans un autre pays !
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119 - Hor الأحد 31 مارس 2019 - 12:00
c’est une vraie maladie le changement horaire au Maroc déjà qu’ils ne travaillent que 5 petites heures par jour au lieu de 8 heures plaines comment voulez-vous que le pays avance ? arrêter de vous plaindre et travailler de bon cœur. Affichez hespress merci
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120 - beny abd الأحد 31 مارس 2019 - 12:00
Nous sommes dans la planète des singes -1h+1h c'est la même chose?
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121 - amira الأحد 31 مارس 2019 - 12:01
الا زادو الساعة دابا صافي غا نخويو هاد البلاد
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