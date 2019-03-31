24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير دولي يتتبع "تغيرات مناخية متطرفة" في المغرب عام 2018
- إلغاء "صفقة 350 حافلة" يعمّق أزمة النقل العمومي بالدار البيضاء
- الخطابي يستعرض رحلة دسمة تهضم "الخبز الحافي" للكاتب شكري
- الثقافة والفن وسؤال التنمية المجالية
- الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
ضريف: هيمنة التقنوقراطيّين وراء أسباب أزمة "الأساتذة المتعاقدين" (5.00)
- "ساعة إضافية" تربك حسابات المغاربة .. ومسؤول بالاتصالات يوضح - (238)
- الملك محمد السادس "يُقاطع" القمم العربية .. وأوجار يمثل المغرب - (69)
- إتقان الملك الحديث بـ4 لغات يثير إعجاب المغاربة - (47)
- قائد الجيش الجزائري يكرر دعوته لإقالة بوتفليقة - (44)
- ضريف: هيمنة التقنوقراطيّين وراء أسباب أزمة "الأساتذة المتعاقدين" - (25)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجناح الدعوي لـ"بيجيدي" يرفض توافقات العثماني حول لغات التدريس
رفضت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، التوافقات التي تمت بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل تمرير القانون الإطار للتعليم، في دورة برلمانية استثنائية بداية الأسبوع المقبل.
وكانت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، توصلت إلى صيغة توافقية حول النقاط الخلافية بخصوص القانون الإطار، بما في ذلك مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، حيث تقرر الاتفاق على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اعتبر هذه الصيغة التي وافق عليها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية "تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس".
وأضاف المصدر ذاته أن تدريس بعض المواد العلمية باللغات هو بمثابة "تراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة"، مضيفا أن "هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ".
بيان صادر عن "إخوان الشيخي" استنكر بشدة "اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس".
وطالب التنظيم الدعوي بانفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك، ودعا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية".
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، القائد للإتلاف الحكومي، ومعه حزب الاستقلال المعارض، خاضا حربا شرسة ضد مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)، لكنهما اضطرا إلى الانحناء للعاصفة في ظل تشبث باقي مكونات الأغلبية الحكومية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالصيغة الموجودة ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، التي تمت الموافقة عليها من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري.
ويرتقب أن تنظم نقابات تعليمية وفعاليات سياسية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الثلاثاء المقبل، احتجاجا على تقديم قانون الإطار للتربية والتعليم.