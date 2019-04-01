24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. زياش ومزراوي يشعلان المنافسة في "الإيردفيزي" (5.00)

  2. البيئة (5.00)

  3. أجواء كاتدرائية الرباط (5.00)

  4. أمريكي يردد النشيد الوطني (5.00)

  5. صواريخ وأسلحة ثقيلة تجمع مناورات مغربية أمريكية في "كاب درعة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نشطاء يطلقون حملة رافضة لحل جمعية "جذور"

نشطاء يطلقون حملة رافضة لحل جمعية "جذور"

نشطاء يطلقون حملة رافضة لحل جمعية "جذور"
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 أبريل 2019 - 08:10

أطلق نشطاء عدة حملة للتضامن مع جمعية "جذور"، إثر قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي بحل الجمعية.

وتضمنت حملة التضامن مجموعة من الأشكال، على رأسها عريضة إلكترونية أطلقها كل من محمد سموني ويوسف مزي لقول "لا" لحل جمعية جذور.

كما دعا مطلقو الحملة المتضامنين مع القضية إلى إرسال صورهم لدعم جمعية جذور، وهي المبادرة التي أطلقها الفوتوغراف فيصل الزاوي.

ووجهت الحملة نداء آخر للمتضامنين من أجل المساهمة بشهاداتهم حول عمل جذور على منصة التعبير المواطن "سيت-إن" التي أطلقت من طرف الجمعية في إطار مشروع "ثقافة مواطنة".

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد حددت جلسة يوم 2 أبريل 2019، على الساعة 9 صباحا، للاستماع في قضية حل جمعية جذور، بناء على طلب عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا، بعدما قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالمدينة ذاتها يوم 26 دجنبر 2018 بحلّها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.