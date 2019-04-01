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كُتّاب وآراء
نشطاء يطلقون حملة رافضة لحل جمعية "جذور"
أطلق نشطاء عدة حملة للتضامن مع جمعية "جذور"، إثر قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي بحل الجمعية.
وتضمنت حملة التضامن مجموعة من الأشكال، على رأسها عريضة إلكترونية أطلقها كل من محمد سموني ويوسف مزي لقول "لا" لحل جمعية جذور.
كما دعا مطلقو الحملة المتضامنين مع القضية إلى إرسال صورهم لدعم جمعية جذور، وهي المبادرة التي أطلقها الفوتوغراف فيصل الزاوي.
ووجهت الحملة نداء آخر للمتضامنين من أجل المساهمة بشهاداتهم حول عمل جذور على منصة التعبير المواطن "سيت-إن" التي أطلقت من طرف الجمعية في إطار مشروع "ثقافة مواطنة".
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد حددت جلسة يوم 2 أبريل 2019، على الساعة 9 صباحا، للاستماع في قضية حل جمعية جذور، بناء على طلب عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا، بعدما قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالمدينة ذاتها يوم 26 دجنبر 2018 بحلّها.