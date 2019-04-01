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كُتّاب وآراء
نقابات تعليمية تواصل التصعيد ضد سياسة الحكومة
أعلنت النقابات التعليمية الخمس عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، غدا الثلاثاء، احتجاجا على "قانون الإطار للتربية والتعليم التراجعي"، مؤكدة رفضها المطلق لـ"للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم".
ودعت النقابات التعليمية الحكومة إلى "الإنصات للشعب المغربي ومصالحه، بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول"، كما أدانت "الترهيب والقمع الممنهج الذي تتعاطى به الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم".
وأوضحت النقابات ذاتها، المتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، أنها "ستواصل خوض محطات البرنامج النضالي التي سيعلن عنها قريبا".