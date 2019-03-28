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مجلس السلطة القضائية يودع بنزاكور واليزمي

مجلس السلطة القضائية يودع بنزاكور واليزمي
هسبريس من الرباط
الخميس 28 مارس 2019 - 21:55

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفل توديع الأستاذين عبد العزيز بنزاكور وإدريس اليزمي، عضوي المجلس المنتهية ولايتهما.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أشاد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالدور الوطني الكبير الذي قام به المحتفى بهما في هذه المرحلة التأسيسية التاريخية التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تطالب كافة مكونات المجلس بكثير من البذل والعطاء والحكمة والتبصر والمسؤولية.

وقال فارس: "ننوه بخصال الأستاذين الجليلين كمنارتين قانونيتين بنفحة حقوقية من طراز نادر بخبرتيهما التي راكمها على امتداد سنوات طوال من العمل الوطني الأصيل بمناصب ومسؤوليات كبرى متعددة، مما ترك بصمة قوية واضحة في تاريخ المؤسسة"، داعيا كافة مكونات المجلس إلى مواصلة المسيرة بالروح نفسها، لتكون في مستوى الثقة الملكية السامية وتستجيب للانتظارات المجتمعية الكبرى لبلادنا.

وختم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمته بتهنئة خلفيهما الأستاذة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور بنعليلو، رئيس مؤسسة الوسيط، على التعيين الملكي السامي ومرحبا بهما كعضوين جديدين بالمجلس.

كما عبر عبد العزيز بنزاكور عن امتنانه لهذه المبادرة ذات البعد الإنساني الكبير، شاكرا لكافة مكونات المجلس الأجواء المتميزة التي طبعت فترة اشتغاله منوها بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس المنتدب خلال هذه المرحلة التأسيسية.

وقد شهد حفل التوديع، الذي أقيم بمقر محكمة النقض بالرباط، حضورا لشخصيات قضائية وحقوقية وازنة، وتسليم هدايا تذكارية للمحتفى بهما.

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