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الرئيسية | مجتمع | عريضة وطنية تطالب بإرساء عدالة لغوية وترفضُ "فرنسة" التعليم

عريضة وطنية تطالب بإرساء عدالة لغوية وترفضُ "فرنسة" التعليم

عريضة وطنية تطالب بإرساء عدالة لغوية وترفضُ "فرنسة" التعليم
هسبريس - عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:00

لم تسْتكن عاصفة "فرْنسة" التعليم التي تثيرُ جدلاً واسعاً بالمغرب بعدُ؛ فبِالرّغم من قُربِ إعلانِ التوافق بشأن تعديل قانون الإطار من قبلِ الأحزاب، مما سيخوّلُ رسمياً تعْميم دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية، مازالَ مُسلسل الرّفض ودعوات إسقاط القانون متواصلاً؛ فقد أطلقت أزيد من 150 شخصية سياسية وأكاديمية عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: "من أجل عدالة لغوية".

العريضة التي يُؤطّرها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قالت: "بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلن الموقعون رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية".

وفي المنحى ذاته، دعا الواقفون وراء العريضة إلى "ضرورة فتح حوار وطني مُوسّع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين"، مع دعوة "المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية".

العريضة الوطنية موجهة إلى كل من "رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة"، وقد وقّعها "العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب".

وفي هذا السياق، قال رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، إنّ "النقاش الحالي مفصلي في تاريخ المغرب، لأن قضية اللغة ليست شكلية أو عرضانية يمكن النقاش حولها سياسيا، وإنما هي قضية وجود هذه الأمة وهذا الوطن"، مشيراً إلى أن "التراجع عن قيمة اللغة وتمكين العربية هو تراجع عن مسار طويل من الاستقلال السياسي والثقافي والفكري لهذا الوطن".

وقال بوعلي إن "ما يحاك لهذه اللغة لا يمسها هي فقط وإنما يمس ذاكرة الأمة والوطن"، وطالب بـ"تعديل قانون الإطار من أجل إرجاع الأمور إلى مكانها الطبيعي وملاءمة هذا القانون مع الوثيقة الدستورية والقانونية وإرجاع اللغة العربية إلى مكانها الطبيعي، لأن المصادقة على القانون من شأنه القضاء على جزء كبير من هوية الوطن ومستقبل الأجيال الصاعدة التي ستجد نفسها بدون ذاكرة وبدون تنمية"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - Hicham الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:13
الشعوب الأسوية حققت نهضة اقتصادية بسبب انفتاحها على العالم عن طريق الإنجليزية لنها لغة الاقتصاد وعلم وتواصل مع العالم
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32
2 - طالب متضرر الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:13
على من تضحكون ابناء الطبقة البورجوازية يدرسون في أوروبا و أمريكا و كندا و يتقنون اللغات الأجنبية ويدرسون ادارة الاعمال و....، في حين أن تلامذة التعليم العمومي لا يميزون بين الفعل و الفاعل في اللغة الفرنسية، أنا أول شخص يطالب بتدريسنا باللغات الاجنبية منذ الصغر.
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48
3 - Elhassane الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:16
En français et en arabe dans années 60 70 ils sont tous devenus alkemandsQuand les gens etudiaient
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3
4 - mostafa الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:19
La langue arabe est une langue morte.
Qu'est ce qu'on peut attendre d'une langue morte et enterrée. ?
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1
5 - المغرب العربي الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:20
انا مع هده العريضة شكلا و مضمونا تحيا اللغة العربية, لغة القران. لا مغرب بدون عروبة حقيقية
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-17
6 - جاد الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:21
اول مرة اسمع كلام سياسي مغربي يستعمل لغة قوية مثل عملاء الاستعمار بن كيران اثبت انه زعيم سياسي اما الفرنسية حتى الفرنسين يعلمون ابناؤهم الانجليزية لغة العلوم .
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-2
7 - استاذ الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:21
من يكون هؤلاء الذين ينوبون عن الشعب لرفض اللغة الفرنسية.نحن نريد مغاربة مكونين بلغات متعددة.نحن نطالب باللغة الانجليزية كلغة لتدريس العلوم لان غالبية الطلبة العلميين بعد البكالوريا مباشرة يتسجلون اما في الآداب او القانون أو او والسبب هو اللغة التي تعوزهم. أم هؤلاء يريدون تكوين جيل من الضباع فكفى مزايدات.نحن نريد الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بعد العربية طبعا.نريد مغاربة كونيين
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22
8 - الفرنسية لغة المستعمر الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:21
السلام عليكم
الفرنبية لغة الاستعمار اكره الاستعمار والمستعمر
ثانيا الفرنسية لغة للفرنسيين ليست لغة عالمية
انجلنزية نتعلم العربية انجليزية امزيغية
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-5
9 - دارلمان الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:22
دول افريقية تدرس بالفرنسية واخرى بالانجليزية واخرى بالعربية,فهل تقدمت? المشكل في ما يتم تدريسه وما الهدف منه والمستقبل في التكوين المهني والتقني كما حصل في المانيا حيث يتم توجيه ثلثي تلاميذ الاعدادي نحو التكوين
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5
10 - احمد حمادي الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:22
المشكل ليس في لغة التدريس وانما في مدرس لا يدرس وتلميد لا يدرس الاول ينتظر آخر الشهر والثاني ينتظر نقطة الدورة ولو بالنقل
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7
11 - محمد**المغرب الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:22
المنطق الدموقراطي يقتدي ان تمنح للمواطن حرية الاختيار ان يدرس ابناءه باللغة العربية او الفرنسية. الدولة ستقوم ببرمجة التعليم حسب اختيارات المواطنين، اما فرض التعليم المعرب على الشعب ومنح حرية الاختيار للميسورين ومنهم اصحاب هده المبادرة فهدا يسمى اقصاء.
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7
12 - Rachida الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:23
تعليم الرياضيات و الفيزياء باللغة الفرنسية او الانجليزية أمر لابد منه بعد ضياع اجيال كاملة مع تعريب لغات العلوم!! اما الديماغوجية ديال تجار الدين فيجب التصدي لها!! منذ 7 سنوات و هم يسيرون بالمركب نحو الهلاك..
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16
13 - المكلخ الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:23
مشكل التعليم اكبر من حصره في اللغة...متلا مادة علوم الحياة والارض .. اين المحضر...اين الوسائل والمعدات....اين التفويج...اين القاعات الخاصة....اين التلميد والمستوى....اين الاستاد و نفسيته و تكوينه....اين المعاهد العليا و الشغل في المستقبل....
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8
14 - Citoyen الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:24
Le Maroc est un pay arabe et amazigh nous imazighns on veux étudier les matières scientifiques en francai et les matières littéraires en tamazighte et quelques heures par semaine pour l’éducation islamique en arabe.
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0
15 - عبد الله الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:27
فرض اللغة العربية هو استمرار للاستعمار الثقافي العربي للامازيغ باسم الدين .
و كأن الدين العربي جاء خصيصا للامازيغ من اجل محو هويتهم الثقافية .
اللغة العربية لغة ميتة سواء فرضتموها على التعليم المغربي ام لا و لكن على كل حال فهي ان فرضت ستعجل بسقوط التعليم العام بشكل نهائي
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4
16 - Youssef الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:27
عريضة وطنية لإسقاط التوضيف بالتعاقد. عريضة وطنية للتراجع عن رفع سن التقاعد. عريضة وطنية للتنديد بالحصول على تقاعد سمين دون المساهمة ولو بدرهم واحد . عريضة وطنية .عريضة وطنية لتغيير الساعة الإضافية .عريضة وطنية للتراجع عن تحرير سوق المحروقات.عريضة وطنية بمراجعة الضرائب الغير مباشرة.عريضة وطنية لمحاسبة الذين تخلفوا وعودهم الانتخابية للمواطنين. اما لغة التدريس وما إثارته من قبل وقال والله ما هو الا حملة انتخاية سابقة الوانها. انا غادي نصوت بالفرنسية والنجلرزية
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3
17 - بلال الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:27
وكأن تلويك الجمل والمصطلحات بالفرنسية سيجعل المغاربة يفكرون بطريقة علمية!! يمكن تلقين العلوم بأي لغة، المهم هو المضمون وكيف ندرسه مادلالة تدريس العلوم دون تدريس النظريات الأساسية التي تؤطره وما معنى وجود التربية الإسلامية و التفكير السلفي داخل المدرسة العصرية وكأنها "مسيد"!!
وربما نحن نبالغ في دور التعليم في النهضة الفكرية لأن التعليم المتقدم هو نتيجة غلبة الفكر المتقدم المتحضر مقابل كافة الأفكار الرجعية، وهو نتاج محيط متقدم ثقافيا لا محيط رجعي يغلب عليه الاستلاب(الزماني والمكاني)
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5
18 - الصياد الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:28
ما فهمتش كيفاش واحد كيشوف العالم فين غادي وشنو محتاج.. ويجي بوجه قاصح يبغي يفرض رايه وتوجه الشخصي المتشدد على أطفال ابرياء لا ذنب لهم فقط أنهم أبناء طبقة كادحة ما عندهاش الإمكانيات تقري ولادها فالخصوصي ولا البعثات .. الله يهديكم على ولاد الشعب .. وباراكا من الإسترزاق بقضايا الوطن المصيرية ..
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6
19 - Karim الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:28
Augmentez les salaires des gens.et realisez la justice sociale au lieu de vouq preoccupez de vos propres interets financiers. Laissez nous vivre comme vous le faites.
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3
20 - اليزيد الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:29
من انتخب بوعلي ومن معه ليقرر في مستقبل أبناءنا وأدعو الوزارةلمن أراد تدريس المواد العلمية بالفرنسية ان يملأ والده استمارةليعبر عن رغبته منذ أول يوم وطءت فيه قدمه ارض المدرسة فسنجد المدافعين عن العربية أول الراغبين في ان يدرس اولادهم بافرنسية او الانجليزية وسيتنكرون العربية.
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1
21 - عدلاوي الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:29
انتما قريو اولادكم اللغات واولادنا العربية ....نعم للانجليزية والاسبانية والفرنسية ....العربية عارفها حتى الامي اللي عمرو دخل للمدرسة.....ديرو ري بنكيران اللي كيكره الخير لهاد الشعب .
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3
22 - رحالة الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:29
السويدية لغة يتكلمها بالأقصى في العالم كله عشرة ملايين نسمة، ورغم ذلك فكل المواد تدرس باللغة السويدية حتى برامج التخصصات العليا على مستوى الباحثين التي تجدها نادرا في جامعات العالم كمثل الهندسة النووية. نعم عندهم كذلك برامج دولية باللغة الإنجليزية لكنها تستهدف غالبا القادمين الجدد والطلبة الأجانب.
أما في مغربنا الحبيب فيتذرع البعض ومنهم أساتذة جامعيين بعدم وجود أو ندرة المراجع العلمية باللغة العربية. العربية التي هي اللغة الرسمية في 27 دولة والتي لا يقل عدد الناطقين بها عن 420 مليون نسمة.
أقول: الكتب العلمية باللغة العربية موجودة ولله الحمد، وإن كان هناك نقص فما الذي يحول بينكم وبين ترجمتها و إنتاج مقررات بالعربية؟
أجيب: الحائل هو استهتاركم باللغة الرسمية في بلدكم، واستحواذ الفرنسية على قلوبكم، واستفشاء العقلية الإنهزانية فيكم وخوفكم من افتضاح ضعف كفائاتكم وضياع مناصبكم.
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0
23 - قريب< على بعد> الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:31
ان اللذين يقدمون العريضة ضد اللغات الاجنبية - الانجليزية والفرنسية...- انهم يمثلون سوى مصالحهم الشخصية لا كثر وبدون ان نطيل في حسم هذا الموضوع هذا حلال وهذاحرام .لماذا لا نحسمه عن طريق استفتاء انتخابي الحل بسيط بحضور مراقبين دواليين .
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1
24 - le sage du MAROC الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:32
يا أمة ضحكت من جهلها الامم.
في الوقت الذي تتطور الأمم و تنوع معارفها اللغوية،فئة تتحدث من فرط جهلها و تنصب نفسها دكتورة في علوم التربية.اتركوا العلم لأهله و اصمتوا و انصتوا لعل و عسى تستفيدون......
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1
25 - khalil nederland الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:32
من يرفض تعليم المواد العلمية بلغة حية متلا الفرنسية لان المغرب بصفة يتحدت بهذه اللغة فهو يرفض النهضة العلمية
الخدين عن عريضة لا قيمة لها لان نسبة قليلة حدا من لا طموحات لديها ترفض تعليم اللغات الخطة في المغرب
القذافي فرض لغة واخدة في البلاد ليبيا فاخرج شعب لا يتقن اللغات وقضى على مستقبلها
بن كران تمدرس بالفرنسية وكافة الوزراء أما العريضة فهي خدعة للإطاحة بتعلم اللغات الحية
أين وصل التعريب حده الباكالوريا وماذا حقبة الوزارة ؟ فقط طلبة لا يتحدثون الفرنسية لايتحدون العربية بطلاقة فنادى صاحبهم علوش بلغة البغرير ونمازغيت
ادا ذهبنا الى مصنع للطائرات والسيارات هل وقراء بالدارجة؟ بل بالإنجليزية اوً الفرنسية
اضن ان الحمقي ربما لا عقل لهم
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0
26 - moha الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:33
السلام عليكم
اقسم بالله العظيم ان الفرنسية لا تنفع أمام الإنجليزية لغة العالم (الفرنسية للفرنسيين فقط) . الدول المستعمرة اقتصاديا وفكريا وثقافيا هم فقط من يتبعون هوية أخرى وفكريا آخر ولغة غير لغته العربية أو الأمزيغية ثم الإنجليزية والاسبانية
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27 - عادل الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:34
أحييكم أ صحاب العريضة أصحاب الهمم المرتفعة مبادرتكم هاته هي التي ستقلب ر أ سا على عقب ما لحق بالمجتمع من عيوب وتعيده إلى صوابه لأن أمة تتكلم بلسان غيرها لا يمكن أن تصنع الامجاد ولا أن تتقدم والمثل الداريجي المغربي يقول( لي تعشى بمريقت جارو ايبات جيعان)
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28 - أم تلميذ الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:34
أبناءنا عندما يجتازون البكالوريا يعانون أشد المعانات بفعل هذا التعريب المفروض علينا من أناس أبناءهم يدرسون في مدارس أجنبية بجميع لغات العالم ويريدون أن يدافعو عن اللغة العربية ويحافظون على هوية هذا الوطن بأبناء الفقراء .من يريد التغيير فليبدأ بنفسه أولا ولا تجعلو من أبناءنا كبش فداء لتضمنوا المناصب العليا لابناءكم.
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0
29 - سعاد الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:34
هذا الموقف سيضر بمستقبل التلاميذ أنا درست في السبعينات جميع المواد العلمية باللغة الفرنسية ولَم يتاثر شيء لا لغتي ولا عقيدتي ولا اَي شيء ضروري فرنسة المواد العلمية لا ن دارسي الطب والعلوم يتعبون في فهم المواد المدرسةفي الكليات بالفرنسية بعد ان اعتادوا دراستها في المرحلة الثانوية باللغة العربية.ستكون المسال سهلة لو انهم استطاعوا تعريب المواد العلمية في التعليم العالي اما وان هذا المطلب غير وارد فأنا مع فرنسة المواد العلمية وهذا الرأي هو رأي كثير من الناس الغيورين على مصلحة الوطن والتلاميذ
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0
30 - مغربي حر الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:35
الإستمرار في التعريب التي هي لغة لا تنتج العلوم البحثة هو ضرب للتعليم في المدرسة العمومية التي يلجأ لها معظم البسطاء من الشعب المغربي...و هو أيضا قمة النفاق لأن الذين ينادون بالتعريب هم من يدرسون أبنائهم في البعثات الأجنبية و المدارس الخصوصية... لا نقبل بالإستمرار في التعريب و لو اضطر المغاربة للقيام بثورة في هاذ البلاد.... هاته العريضة تخدم أجندات أعداء الشعب في الداخل و الخارج لكي يبقى المغرب متخلفا و يبقى أبناء الطبقة الكادحة في الحضيض و في المقابل يحصل أبنائكم على المناصب العليا... الله ياخذ فيكم الحق...
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31 - hassia الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:36
لقد حرك بنكران قواته المساعدة فى جماعة العدل والاحسان والتوحيد والاصلاح ليركبو على الأحدات كما ركبو على20فبراير
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32 - مدوخ ومقاطع الى الابد الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:37
وبأي لغة يدرس ابناء اصحاب القرار والسلطة والمال بأمريكا واوروبا؟ ثم لماذا تشترط الشركات والمقاولات اتقان اللغات الاجنبية لكل من اراد العمل؟ والله ما زلتم تعتبرون الشعب قطيع ومدوخ. كلنا نعلم ان العربية لغة القرآن لكن يجب الانفتاح على اللغات الاجنبية. الم يحث الرسول صلى الله عليه وسله على تعلم اللغات؟
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33 - said lahrizia الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:38
depuis l'arabisation,l'esignement a connu une chute libre.Mais à vrai dire le français n'est pas l'alternative.l'anglais si l'on veut le bien pour le pays
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34 - مستغرب الاثنين 01 أبريل 2019 - 18:39
اعباد الله حشونة عليكم راه المراجع العلمية بلغات أجنبية حين كنقولو للتلامذ ديرو عرض و لا بحث ماكايلقاوش و كيجيبو مواضيع مترجمة بمصطلحات المشرق و لا نستعملها، مثلا نحن نستعمل مصطلح صبغيات و المشارقة كروموزوم كترجمة حرفية للمصطلح بالاجنبية، هذا ان وجد التلميذ بحث او اثنين يعدون على أطراف الاصابع، مما يجعلهم مرتبطون بالكتاب المدرسي فقط و لا يدمجون معلومات جديدة، ارجو أن تتم فرنسة المواد العلمية، ان لم يكن كذلك يجب تعريب الجامعات كلها و اغلاق البعثات الفرنسية و منع اللغة الفرنسية في التعليم الخاص ايضا، لانكم تدرسون ابناءكم بالفرنسية و الانجليزية و تريدون لابناء الشعب ان يدرسوا بالعربية فقط، و هذا ليس انتقاصا لهذه اللغة بل للضرورة
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