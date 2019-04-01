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كُتّاب وآراء
عريضة وطنية تطالب بإرساء عدالة لغوية وترفضُ "فرنسة" التعليم
لم تسْتكن عاصفة "فرْنسة" التعليم التي تثيرُ جدلاً واسعاً بالمغرب بعدُ؛ فبِالرّغم من قُربِ إعلانِ التوافق بشأن تعديل قانون الإطار من قبلِ الأحزاب، مما سيخوّلُ رسمياً تعْميم دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية، مازالَ مُسلسل الرّفض ودعوات إسقاط القانون متواصلاً؛ فقد أطلقت أزيد من 150 شخصية سياسية وأكاديمية عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: "من أجل عدالة لغوية".
العريضة التي يُؤطّرها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قالت: "بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلن الموقعون رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية".
وفي المنحى ذاته، دعا الواقفون وراء العريضة إلى "ضرورة فتح حوار وطني مُوسّع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين"، مع دعوة "المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية".
العريضة الوطنية موجهة إلى كل من "رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة"، وقد وقّعها "العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب".
وفي هذا السياق، قال رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، إنّ "النقاش الحالي مفصلي في تاريخ المغرب، لأن قضية اللغة ليست شكلية أو عرضانية يمكن النقاش حولها سياسيا، وإنما هي قضية وجود هذه الأمة وهذا الوطن"، مشيراً إلى أن "التراجع عن قيمة اللغة وتمكين العربية هو تراجع عن مسار طويل من الاستقلال السياسي والثقافي والفكري لهذا الوطن".
وقال بوعلي إن "ما يحاك لهذه اللغة لا يمسها هي فقط وإنما يمس ذاكرة الأمة والوطن"، وطالب بـ"تعديل قانون الإطار من أجل إرجاع الأمور إلى مكانها الطبيعي وملاءمة هذا القانون مع الوثيقة الدستورية والقانونية وإرجاع اللغة العربية إلى مكانها الطبيعي، لأن المصادقة على القانون من شأنه القضاء على جزء كبير من هوية الوطن ومستقبل الأجيال الصاعدة التي ستجد نفسها بدون ذاكرة وبدون تنمية"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
Qu'est ce qu'on peut attendre d'une langue morte et enterrée. ?
الفرنبية لغة الاستعمار اكره الاستعمار والمستعمر
ثانيا الفرنسية لغة للفرنسيين ليست لغة عالمية
انجلنزية نتعلم العربية انجليزية امزيغية
و كأن الدين العربي جاء خصيصا للامازيغ من اجل محو هويتهم الثقافية .
اللغة العربية لغة ميتة سواء فرضتموها على التعليم المغربي ام لا و لكن على كل حال فهي ان فرضت ستعجل بسقوط التعليم العام بشكل نهائي
وربما نحن نبالغ في دور التعليم في النهضة الفكرية لأن التعليم المتقدم هو نتيجة غلبة الفكر المتقدم المتحضر مقابل كافة الأفكار الرجعية، وهو نتاج محيط متقدم ثقافيا لا محيط رجعي يغلب عليه الاستلاب(الزماني والمكاني)
أما في مغربنا الحبيب فيتذرع البعض ومنهم أساتذة جامعيين بعدم وجود أو ندرة المراجع العلمية باللغة العربية. العربية التي هي اللغة الرسمية في 27 دولة والتي لا يقل عدد الناطقين بها عن 420 مليون نسمة.
أقول: الكتب العلمية باللغة العربية موجودة ولله الحمد، وإن كان هناك نقص فما الذي يحول بينكم وبين ترجمتها و إنتاج مقررات بالعربية؟
أجيب: الحائل هو استهتاركم باللغة الرسمية في بلدكم، واستحواذ الفرنسية على قلوبكم، واستفشاء العقلية الإنهزانية فيكم وخوفكم من افتضاح ضعف كفائاتكم وضياع مناصبكم.
في الوقت الذي تتطور الأمم و تنوع معارفها اللغوية،فئة تتحدث من فرط جهلها و تنصب نفسها دكتورة في علوم التربية.اتركوا العلم لأهله و اصمتوا و انصتوا لعل و عسى تستفيدون......
الخدين عن عريضة لا قيمة لها لان نسبة قليلة حدا من لا طموحات لديها ترفض تعليم اللغات الخطة في المغرب
القذافي فرض لغة واخدة في البلاد ليبيا فاخرج شعب لا يتقن اللغات وقضى على مستقبلها
بن كران تمدرس بالفرنسية وكافة الوزراء أما العريضة فهي خدعة للإطاحة بتعلم اللغات الحية
أين وصل التعريب حده الباكالوريا وماذا حقبة الوزارة ؟ فقط طلبة لا يتحدثون الفرنسية لايتحدون العربية بطلاقة فنادى صاحبهم علوش بلغة البغرير ونمازغيت
ادا ذهبنا الى مصنع للطائرات والسيارات هل وقراء بالدارجة؟ بل بالإنجليزية اوً الفرنسية
اضن ان الحمقي ربما لا عقل لهم
اقسم بالله العظيم ان الفرنسية لا تنفع أمام الإنجليزية لغة العالم (الفرنسية للفرنسيين فقط) . الدول المستعمرة اقتصاديا وفكريا وثقافيا هم فقط من يتبعون هوية أخرى وفكريا آخر ولغة غير لغته العربية أو الأمزيغية ثم الإنجليزية والاسبانية