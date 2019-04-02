أطباء القطاع العام يستنكرون "تلكؤ" الحكومة ويتوعدون بـ"شهر أسود"

هسبريس - مصطفى شاكري

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدء المرحلة الخامسة من خطواتها التصعيدية، الإثنين، نتيجة "تلكؤ" الحكومة في تلبية ملفها المطلبي، إذ يرتقب أن تنخرط في إضراب وطني يومي 29 و30 أبريل الحالي، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إلى جانب ما أسمته "الحداد الدائم" لطبيب القطاع العام بدءا من فاتح أبريل، وذلك عبر ارتداء البذلة السوداء.

وتعتزم النقابة سالفة الذكر خوض إضراب وطني ثانٍ يومي 2 و3 ماي المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، متوعدة بتنظيم مسيرة وطنية لم تعلن بعد تاريخها، ومشددة على "مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن تقديم نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية".

وأكدت نقابة أطباء القطاع العام أنها "وجدت نفسها اليوم، بعد سنوات، أمـام استمرار نفس الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية"، معتبرة أن ذلك "انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً".

وأوضح المصدر ذاته أن "المئات من الأطــــر الطبيــــة يُدفعون إلى تقديـــــم استقالاتهم هروباً من دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها، وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة، إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه"، مردفا: "نطالب بتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وكذا صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية".

"لم نلمس إلى حد الآن أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة والحكومة المغربية؛ ففي غياب أي تفاعل جدي مع ملفنا المطلبي، واستمرار تجاهل معالجة مٌسبّبات احتجاجاتنا، التي كـللـت بنجـــاح كبيـر مٌنقطع النظيـر، فإننا عازمون على الاستمرار في طريقَ النّضال، دفاعاً عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بساحة القطاع العمومي"، يورد البيان عينه.

المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أبرز أن "الحوار والنظام أمران جوهريان لدى النقابة"، وزاد مستدركا: "لكننا استنفدنا الحوار في الحقيقة، بعدما وصلنا إلى اجتياز جميع المراحل، إذ ننتظر مدة تقارب ستة أشهر حتى تجيب الحكومة برئاستها وماليتها عن ملفنا المطلبي، لأن وزارة الصحة أصبحت تقر بمشروعية المطالب كلها، ما يتجلى أساسا في ما وقعناه بطريقة مشتركة خلال الجمعة 26 أكتوبر و24 دجنبر من الموسم المنصرم".

وأردف العلوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية: "جواب الحكومة طال انتظاره، ومن ثمة سنستمر في النضال والضغط، لأن هذه المرحلة من التصعيد تعكس استمرارية النقابة"، وزاد: "لم نتهرب أبدا من الحوار، الذي نعتبره مجرد وسيلة لتحقيق اتفاق منطقي على أرض الواقع، لكنه تحول في عهد هذه الحكومات إلى غاية في حد ذاته".

"يحدونا الأمل لتنفيذ الملف المطلبي، لأن عددنا لا يتجاوز عشرة آلاف في المجمل، بما يشمل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، على أساس أن ثمانين في المائة منهم يقدمون الاستشارات والعلاجات يوميا للمرضى، نتيجة غياب التغطية الصحية الشاملة والصعوبات المادية في صفوف المرتفقين"، يضيف المتحدث ذاته، وزاد: "هذه الفئة تكتوي بنار الظروف الكارثية، التي نقول دائما للمواطن إننا لسنا مسؤولين عنها، بل نحن أيضا ضحايا للسياسات الحكومية المتتالية".