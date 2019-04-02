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بين العسكر والاعتقال .. هذه قصّة القاصر معترض موكب الملك والبابا

بين العسكر والاعتقال .. هذه قصّة القاصر معترض موكب الملك والبابا
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:00

منزلٌ مُهترئٌ تعلو جدرانهُ الرطوبة وحصيرٌ قديمٌ تغيّر لونه من فرْط المشْيِ عليهِ بالكادِ يغطّي جنباتِ الأرْض العارية، وأم مكلومة أجهزتْ عليها الفاقة، وأبٌ جريحٌ غارقٌ في حزنٍ أبديٍ تتخلّله بين الفينة والأخرى طبقات سميكة من الخجل. هذا هو حالُ أسرة الطفل القاصر، المهدي (17 سنة)، الذي حَاولَ الاقترابَ من سيارة الملك محمد السادس، أثناء مرُوره برفقة البابا فرانسيس، لاسْتعطافه بسبب الوضع الصحي لوَالديْه.

تفاصيلُ القصة تسترجعُها بحسرة بادية أمّ القاصر، خديجة الدرابلي، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية من داخل منزلها بسلا، وتقول: "تلقينا اتصالا بأنَّ ابني يوجدُ في مخفرِ الشّرطة وهو في وضع صحي جيد، بعد ذلك زارهُ والده، ثم ذهبنا إلى المحكمة، ولمّا بادرهُ القاضي ما إذا كانَ في حاجة إلى محام أو يصدر الحكم مباشرة، ردّ والدهُ بأنه سيقوم بتنصيب المحامي وقد أثّر هذا كثيرا على ابني "وبقا فيه الحال بزاف ومتصورش يوصل لهادشي".

وتحكي الأم المكلومة: "ابني ازدادَ عام 2001 وهو يدرس في مركز الحلاقة، وكان يحضّر لاجتياز الامتحان الأسبوع المقبل، حتا طْرا هادْشي"، مناشدة الملك محمدا السادس "يشْوفْ من حالْ الولد راه مزالْ صغير وممولفش وماعرفشْ ولمْ يكنْ يبتغي تعريض حياة الملك للخطر، حاشا نبغيوْ للملك ديالنا المضرة"، وفقَ تعبيرها.

وتوالتِ الكلمات الجريحة على لسان الأم المصدومة: "ابني ما زالَ صغيراً وما زال قدامو مستقبل أنا مبقاشْ قدامي مستقبل هو مازالْ"، مشيرة إلى أن ابنها كانَ ينوي الالتحاق بالجندية والآن مُستقبلهُ ضاع "كان يقول لي أريد أن أذهب إلى العسكر حال ما أبلغُ السن القانوني ولكن دبا كانشوف كلشي ضاع؛ أنا أريد أن يصير ابني جنديا لكن الآن ضوسي ديالو توسّخْ".

ولم تجد الأم المكلومة غير الزفير للتعبير عما يختلجُ صدْرها من أحاسيس ومشاعر؛ وزادتْ قائلة "ولدي كانَ يريد أن يصبح عسكرياً وكان دائما يردّد أنه لمّا يحصل على ديبلوم الحلاقة سيلتحقُ بالجندية، لكن الآن هذا الحلم تبخّر".

من جانبه، أوضح لحسن الغوات، والد القاصر مُعترض الموكب الملكي، أن ابنه لم يخبره بأنه سيعترضُ موكب الملك "كنتُ وقتها خارج البيت، ولمّا عدْتُ توصلت بالخبر الذي انتشرَ بين الناس".

وزاد الأب قائلاً: "ليس من السهل الوصول إلى الملك هو فوق رؤوسنا جميعاً..عاش الملك وعاش الشعب المغربي"، موجهاً نداء أخيراً إلى الملك إطلاق سراح ابنه والعفو عنه "انا طامع في رحمة الله ورحمة الملك الله يجازيه بخير يعفو عن الولد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - السلاوي الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:10
صافي طلقوا ليها ولدها .. راه كلا الي قسم الله في الكوميساربة..
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2 - فيصل من أكادير الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:10
من أعماق قلبي أتمنى من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ، أن يعفو عن هذا الشاب القاصر وأن يحقق حلمه بأن يصبح جنديا للسهر على حماية أمن الوطن والمواطنين . عاش الملك .
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3 - oujdi الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:12
هدا هو حال بلادنا العزيز تدشينات بالجملة و شعب حزين و شريحة فقر مرتفعة و فساد في مؤسسات و لمن تنادي علينا بالصبر و صافي
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4 - amaghrabi الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:13
بسم الله الرحمان الرحيم.صراحة هذا الطفل يستحق العقوبة التربوية طبعا لانه قاصر,ومع ذلك أتمنى من صاحب الجلالة حفظه الله ان يعفو ويسامح هذا الطفل الفقير والذي تركت اسرته الفقيرة اثرا حزينا في قلبي نظرا لحالتهم الاجتماعية البئيسة.فان شاء الله جلالة الملك يتدخل في هذه الحادثة الماساوية والتي تستحق العقوبة لخطورتها الكبيرة
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5 - المعلم الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:13
داك الفلوس باش خايشد المحامي ؛كون غير خلاها راسو واصل اعليها ،المحامي ماغايدير والو حتى فالقضايا ديال والو ؛اوخلي بحال هادي .كن غير كال القاضي غير احكم اعليه اودافع هو على راسو اوعاونو.
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6 - الفقر الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:13
لاحول و لاقوة إلا بالله، ما يدفع الإنسان لمثل هذه التصرفات هو اليأس، راه ناس و صلتها لعضم مبقا ليها ماتخسر، هذه التصرفات سوف تتكرر مرارا و تكرارا لان لم يعد يتوقع تصرفات الناس لأنه مابقاليها ناتخسر، و سوف تتطور لما لايحمد عقباه، و بالخصوص أنه مثل الفقير و الموظف و الممرض و المعلم و عمال قطاع الخاص و العاطل و غيرهم وصلو درجة مابقاليهوم مايخسروا لأن الكل ضائع و تائه و حائر في ظل حكومة لا تتوفر على رؤية سيسيولوجية و لا إقتصادية و إنما رؤية ترقيعية و تنتظر فقط ردة الفعل
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7 - مواطن الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:14
وشفتي الضصارة فين تتوصل. مسكين معارفش مسكين باقي صغير. مسكين معندو عقل. هوا عتارض موكب ملكي ومعارفش. كاع لي سخن عليه راسو مسكين. ودبا يؤدي يشوف سخونيت باش تترجع.
كما أنه ما ذنب أولاك الذين سوف يذهبون ضحية من رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة بسبب طيش وقلة ترابي ولدك. أليس ليديهم عائلات يوعيلونهم. أما أن الأنانية تعمي البعض.
المرجو من القضاء تنفيد أقصى العقوبات. والي بغا يطلب إطلب الله.
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8 - elgha2 الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:15
Il s'est réfugie vers son ROI . Il n'a confiance que de son ROI .
Allah yehfad notre ROI .
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9 - أبو إلهام الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:15
انا متعاطف مع هذه الأم ،لكن ابنها قام بفعل خطير جدا ألا وهو تعريض حياة الملك للخطر مع عدم وجودة نية لذالك،مع الأسف يجب وضع حد لهاته السلوكيات الإنتهازية عن طريق أنزال أقسى عقوبة في حقه فلا مجال للعاطفة فيما يخص حياة رئيس الدولة.
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10 - محمد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:16
باختصار كن كنا في دولة تحترم مواطنيها و في دولة الحق و العدل لما احتاج الملك لكل هذا الحرس
صدق من قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه "عدلت فأمنت فنمت"
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11 - محمد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:16
مؤلم جدا الحال الذي اصبحنا عليه
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12 - عابر سبيل الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:16
اذا كانت محاولة الوصول الى" امير المؤمنين "جريمة يعاقب عليها القانون، فما الفائدة من وجوده اذا؟
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13 - فبلادي ضلموني الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:18
يجب في الاول ان تتم محاكمة كل الوزراء والنواب وكل المسؤولين الذي اغلقوا جميع الابواب في وجه المواطن فهذا الشخص وغيره الملايين لو وجدوا حلا اخر للخروج من العجز والفقر الذيي يتجرعونه لما عرضوا حياتهم للخطر سواء باعتراض مواكب الملك او ركوب مراكب الموت
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14 - مواطن2 الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:18
هنا لابد من القول بان هناك تقصيرا في الادارة العمومية...وكما سبق القول لو كانت الادارة تفتح الاذن وتعطي الوقت للانصات الى المواطنين لما وقعت تلك الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي الى نتائج وخيمة ولربما تلحق اضرارا بليغة بالموكب الملكي...ممارسات يجب ان تزول نهائيا لخطورتها.يبقى البحث عن حل لاستقبال الشكايات او الملتمسات المكتوبة او الشفوية والبحث فيها والرد على اصحابها في آجال منطقية .اعتراض الموكب الملكي امر لا يخلو من مخاطر...لذلك وجب البحث عن البديل لسلامة الجميع...ومن المعلوم ان مثل هاته الامور قد لا تستغرق اكثر من ثوان معدودة وهي واقعة كيفما كانت وسائل الوقاية منها.
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15 - ابو هداية الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:19
اعفوا هو أقرب للتقوى . قلة الشي تترشي
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16 - مفكر الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:21
يجب ايضا الاخذ بعين الاعتبار انه ان كان الموضفين الذين يستقبلون رساءل وشكاوي المواطنين في القصر الملكي يقومون بعملهم بمشاورات مع الملك ماكان هذا ليحصل.فقد يكفي رسالة الىى صاحب الجلالة عبر البريد ويكون هناك رد في ضرف 14 يوما.وبما ان الحال ربما ليس كذالك فلا اضن ان هذه الحالات لن تتكرر في المستقبل.اليس كذالك؟
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17 - simo الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:24
لاحولا ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، الفقر ينهش الشعب المغربي للمسؤولين لا يرحمة ولا شفقة
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18 - محمد الزموري الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:24
إبنك قد تسبب في العديد من المشاكل لأناس آخرين منهم من سوف يعاقب ومنهم من سوف يعفى من منصبه وتحت إمرتهم عائلات يعيلونها من المناصب التي يشغلونها ومن يجبر ضرر هؤلاء إبنك قد أفسد ترتيبات وبروتكول شهور أو أيام في دقيقة الكل يريد إحراق المراحل ليس هكذا تساق الإبل ياأماه نتمنى له العفو والنضج أيضاً.
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19 - واقع مر الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:24
هذه صورة اامغرب ااحقيقية بدون زواق و هذا حال اغلبيتنا فيه بيت قديم و حصير مهترء...دعنا من اعلام يجمل كل شيء ...اذهبو و اكتشفو واقعا لا تضهره تلفزات الصرف الغير الصحي
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20 - مواطن الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:27
من العيب والعار أن يعتقل ذلك الصبي، لأنه لم يرتكب أي جرم. لق سدت أمامه كل السبل لكي يحقق مبتغاه تجاه والديه المعوزين. وتوجه الى خليفة الله في ارضه، توجه الى أمير المومنين كي يطلب المساعدة. لقد اضطر الى سلوك هذه الطريق لانه لا يستطيع مقابلة ملك البلاد عبر طلب أو أي سلوك اداري آخر، كما فعل ذلك المرتزق مسيلمة الكذاب. اذ بشكوة بسيطة وتملق خادع، درك ما يصبوا له طيلة حياته. لهذا أعيد وأقول يجب أن تحفظ كرامة هذا الشاب ، واعانة والديه.
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21 - Nawfal الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:27
لو كانت مؤسسات الدولة تعمل بشكل صحيح لما احتاج هادالدري يغامر بحياتو باش يوصل رسالة استعطاف.. هاد الدموع ديال هاد الميمة كان من المفروض يدرفوهم هادوك المسوولين اللي ياخدو بالملايين وما يديرو والو...
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22 - must الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:27
إن بعد العسر يسرا . ربما يكون هذا الحدث فاتح خير عليكم .
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23 - Moulay الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:28
العفو العفو العفو على مهدي
والله يخد الحق فلي كان سبابو فالفقر
والله يخد الحق فالمسؤولين لي وصلو البلاد
لهاد الفوضة والرشوة والغلاء لا صحة لا تعليم ........
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24 - ايمن الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:28
هذا الشاب يستحق العطف والوقوف الى جانبه والسلطات تعرف جيدا انه لم يكن ينوي الحاق الاذى بالموكب الملكي . الطلقو سرحه
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25 - &&&&&Yarit الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:28
للاسف الشديد يلقاالانسان نفسهوسط مشكل لا يدري من اين أتاه
ليس معقولا ان يتعرض موكب الملك لفرد مهمى كان شانه حتى في الدول المتقدمة لذى يحب ان يربى هذا الولد لكي يكون عبرة للآخرين وإلا ستكون في كل مرة معذرة من طرف الآباء وكلنا سواسي في الأوضاع كلنا نطمع لكن في الله سبحانه
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26 - سعيد الراجي الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:28
يجب اطلاق سراح هذا القاصر، ويجب على الحاكم ان يخجل من نفسه لانه حكم لعشىرين سنة ولم يوفر لهذا القاصر لا مستشفى لعلاج والديه ولا سكن ، كل الحقوق حرم منها، فبدل ان يسجن لسنتين يجب ان يسجن المسؤول عن تدهور احوال الشعب المغربي
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27 - Hamido الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:28
لا يمكن مقارنة ما قام به هذا الشاب مع الملك بما قام به آخر في سنه بدولة استراليا حيث اتهم رئيس الوزراء بالعنصرية وكسر البيض على رأسه ونال تعاطف الشعب الأسترالي بل وأصبح رمزا وطنيا.أما حادثة الرباط فهي تعبر عن الحالة النفسية للشباب المغربي اللذي يئس من الجميع فقصد الملك اللذي لن تتكرر رؤيته إلا لماما.لو فكر هذا المراهق قليلا لما اقترب من موكب الملك في زمن أصبح فيه الزعماء يستقبلون انتقاذات و تساؤلات مواطنيهم عبر الانترنيت. اهم شيء في الموضوع أن العالم رأى الفتى وسيسأل عن مصيره والحمد لله على الانترنيت.
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28 - إسلام الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:29
كل الأبواب سدت في وجه هذه العائلة، الفقر والهشاشة والمرض والجهل في نفس الوقت، الطفل لازال قاصرا أراد أن ينقذ عائلته من هذه الوضعية المزرية التي تعيشها غير مباليا بالمخاطر التي قد تنتج جراء فعلته هاته، فإلتجأ إلى صاحب الجلالة نصره الله حتى يمده يد العون، فما دام أن لقاء أمير المؤمنين وبابا الفاتكان كان لقاء تسامح في الأديان، فلا بأس أن يسامحه جلالته بعفو ملكي ويعطي أوامره عند بلوغ الفتى سن الرشد لتجنيده، قبح الله الفقر.
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29 - ممكن مواطن الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 14:29
هاد القاصر ضحية سياسات التفقير والضلم وإذلال المواطن ما دفعه للهروب واستنجد بالملك إلا الضلم والفساد الذي نخر المواطن انه توجه للملك لينصفه لا ليضره توجه بكل عفوية ومغامرة بحياته إلى ملك البلاد ليستشعر به انه مسه الضر وربما كل المواطنين الذين قدموا لاستقبال الملك وضيفه كانت لهم حاجة كانت لهم مضلمة ولكن يستحيل الوصول إليه. نناشد ملك البلاد أمير المؤمنين أن ينصف هاد الشاب ويقضي حاجته انك ملك المظلومين والفقراء فانتصر لهم
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