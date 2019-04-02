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الزفزافي: تعرّضت للتعذيب والريف مهدد بالتشتيت

الزفزافي: تعرّضت للتعذيب والريف مهدد بالتشتيت
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:10

لم يَكلْ ناصر الزفزافي، "أيقونة" احتجاجات الحسيمة المدان ابتدائياً بعشرين سنة سجنا نافذة، من توجيه رسائلَ من داخل المعتقل، مُهاجماً هذه المرة من اعتبرهم "خونة الريف"، معلناً في الآنِ ذاته أنّه "متشبّث بقناعاتي ومبادئي التي بسببها أقضي عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، ناهيكم عن التعذيب الإرهابي الذي تعرضت له"، داعياً إلى "الالتفاف حول الحراك ومطالبهِ والتشبث بما تفتضيه المرحلة لمجابهة كل التحديات والصعاب".

الرّسالة، التي خَطّها أيقونة حراك الرّيف ونشرها والده على مواقع التواصل الاجتماعي، خاطبتْ مناضلي الحراك بضرورة قطعِ "الطريق على الانتهازيين والوصوليين ولا تصدّقوا أصحاب البلاغات السياسية ودكاكينهم"، داعية أيضاً إلى مقاطعة "مبادرات الأحزاب، فحراكنا نريده حراكا لجميع الأحرار والحرائر وليس لأصحاب المنفعة الخاصة الذين يتهافتون لتحقيق مآربهم الشيطانية، فهؤلاء يتخبطون في الفراغ وينشرون السموم والشكوك".

وشدّد الزفزافي، الذي من المرتقبِ أن يُقفلَ ملفّه نهائياً مع إصدار الحكم الاستئنافي، على أنّ "أكثر ما ينخر جسد الريفيين ويشله عن الحركة ويجعله عاجزا على المضي قدما نحو تحقيق أبنائه وبناته مطالبهم المشروعة هي تلكم الأيديولوجيات التي تفرق أبناء وبنات الوطن الواحد ولا تصنع إلا التشرذم والتفرقة"، مبرزاً قوله "ما نراهُ اليوم من صراعات بين بعض المحسوبين على ريفنا عبر لايفاتهم الممسوخة ونقاشاتهم الهابطة لدليل على فراغ عقولهم وسعيهم لتشتيت لحمة الريفيين".

وهاجمَ "أيقونة حراك الريف" من سماهم بـ"المسترزقين الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس دراهم معدودة، لا خير يرجى منهم؛ لأنهم لا يبتغون إلا تحقيق مصالحهم الذاتية والفئوية، والاغتناء على ظهورنا ومعاناتنا ومآسينا، لذلك فالريف لن يكون قويا بالعنتريات ولا باللايفات التافهة لبعض الذين لبسوا عباءة مولاي محمد بالمقلوب، والذين يحاولون عمدا تحوير النقاش، من نقاش يكشف ويفضح سياسات المخزن تجاه الريف من قمع واختطاف وحصار للمنطقة لما يقارب 60 سنة إلى إلهاء الجماهير وتضليلها بمواضيع حاطة من مستوى النقاش".

وأورد الزفزافي أن "المخزن عادَ بأسلوب آخر ليوظف بعض الناطقين بالريفية، لخلق الشوشرة ولعب دور المناضل الريفي رغبة في خلق الشكوك لتشتيت اللحمة.. وهؤلاء لا يختلفون عما قامت به الزوايا ومشايخها الذين جيشهم المخزن ضد مولاي محند لإفشاله، حتى أصبحوا على خطى أجدادهم يعملون بلا ملل ولا كلل لإفشال حراك الريف وهؤلاء هم عقبة في سبيل كل حرية".

وأكمل الزفزافي، من داخل معتقله: "الريف سيكون قويا بالالتفاف حول ما أقرته الجماهير الشعبية بالقول والفعل يوم 05/03/2017، حين اجتمعت على كلمة واحدة وقرار واحد وصوتت بالإجماع على ما يخدم مصلحة مستقبل ريفنا المضمن في الملف المطلبي الموحد لكل أبناء الريف"، مشيراً إلى أن "كل من يسعى إلى الانقلاب على شرعية الجماهير والديمقراطية إنما يفعل ذلك لتكريس الاستبداد وإرضاء للمخزن وقنصلياته التي تعمل جاهدة لخلق شرخ بين أبناء وبنات الدياسبورا المهجرين قسرا خارج وطنهم".

وحيّا الزفزافي "أصحاب اللايفات الهادفة ذات النقاشات الصادقة الساعية إلى فضح الممارسات الخطيرة التي يقوم بها المخزن؛ ومن بينها ما وقع في السنوات الأخيرة في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان، ضاربا بالقيم الإسلامية السمحة عرض الحائط.. حربا عرقية أعلنوها ضد مواطنين ومواطنات عزل، مسالمين، كل ذنبهم طالبوا بمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - خالد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:20
تحية إجلال وتقدير لأبناء الريف حيث كانت كل مسيراتهم سلمية وتتضمن مطالب إجتماعية بسببها حكم المخزن على أيقونة الحراك ب 20 سنة من أجل إسكات الريفيين وكذلك عبرة لكل من سولت له نفسه أن يطلب شيئا من الدولة حيث شوف وسكت .
نتمنى أن يطوى هذا الملف وكذلك ملف جرادة وزكورة وملف كل معتقل سياسي فقد أصبحنا أضحوكة في العالم .
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-29
2 - Donald trump الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:22
انت اسد وستبقى دائما اسدا وبطلا في اعيننا . الله يطلق سراحكم ويفرج عليكم
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-27
3 - ber nour الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:23
الله أطلق إسراحو يارب له وجميع المعتقلي الحراك المغربي والله المستعان
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-17
4 - نورالدين الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:25
تعذيب كيووووت هذا. معذب و عندك فرصة تشوف اللايفات و تكتب و تخرج رسالتك ...
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22
5 - شلح الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:30
نتوما المغرب كامل كنتو غاتشتتوه. مطالبكم ماكانتش بريئة من نهار شفت أعلام إنفصالية فالمضاهرات قررت عدم التضامن معكم.. خصوصا انك عمرك مامنعتيهمش ولا هضرتي معاهم يزولو تلك الأعلام وتلك الشعارات الانفصالية. نتق في القضاء و هاد البلاد ماشي غابة عندها قوانينها واللي دار الذنب يستاهل العقوبة
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41
6 - german observator الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:31
هاد خاينا يتكلم بالعرقية و لا يتكلم باسم المغاربة، كنت اظنه وطنيا
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38
7 - عدمي و افتخر الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:32
المشكل هو ان الحوار عنصري من طرفك لو تكلمت على المغرب بصفة عامة حيت كلنا فالشواية لكنا معك قلبا و قالبا و لكن ....لا نضرة انانية تجاه جهة واحدة ما صادقاش مع احترامي لما تطلبه فكل المغاربة يريدونه و ليس الريف وحده
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37
8 - mosi. الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:41
اثار انتباهي جملتين في خطاب الزفزفي الى شعبه...
الجملة الأولى نعته منطقة الريف وحدها بالوطن...والجملة التانية نعته مؤسسات الدولة في الريف بالقنصليات....ثم يأتي هو و ابوه و يؤكدان انهما ليسا انفصاليان و انهما مغربيان...
هو احد الأمران...اما اننا لا نفهم اللغة العربية التي يكتب بها الزفزافي خطاباته...اما انه و والده منافقان او مريضان بانفصام الشخصية...
ومع ذلك...لازلت اقول ان اعتقالهم لم يكن عادلا و يجب اطلاق سراحهم...
فنحن في وطن للجميع...للوحدوي و للإنفصالي...للملكي و الجمهوري...لكل اطياف المجتمع....
الدولة ارتكبت اخطاء كثيرة ليس فقط في الريف..بل في كل ربوع الوطن...ولكن ليس لدرجة أن نمزق الوطن و نشرذمه...في الاتحاد قوة...وأنا لن افرط مطلقا في زوجتي الريفية و لن افرط في ابنائي الذين يحملون دماء الريف و الاطلس و العرب و الامازيغ و الصحراويون....دماء عائلتي مغربية ولن اسمح لأحد ان يمزق عائلتي بشعارات عنصرية طائفية فئوية مقززة و بخيسة....
وطني المغرب و أهلي المغاربة من طنجة الى الكويرة...
عاش المغرب...وما عاش من يخونه و يسعى الى تمزيقه.
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5
9 - Kamal Deutschland الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:46
نحن كمغاربة مع أي شخص يطالب بالعيش الكريم والكرامة والعدالة في كل الميادين.ولكن هذا الشخص أولا جاهل وليس لديه أي تكوين أكاديمي ولايفقه حتى الحديث ولديه نزعة عنصرية تجاه بني جلدته من المغاربة ومستعد لبيع أبويه من أجل المال.المشكل أنه يخيل له أنه قائد حركة تحرير ويريد أن يصبح زعيم.لو على الأقل لم يكن عنصريا للقي تعاطفا كبيرا من كل أطياف الشعب،ولكن مع الأسف هناك أناس على مدى التاريخ كانوا خونة وغلبوا المصالح الشخصية على مصلحة الأمة،ولكن مصيرهم حتما إلى مزبلة التاريخ.
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8
10 - Hassan الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:54
السؤال :من المستفيد من هذا الحراك ؟؟!. الريف استفاد منه أباطرة الكيف . الزفزافي و أمثاله لم يناضلوا إلا عندما حل الخريف . الذكتور عمر الخطابي رحمه الله عاش في منطقة الغرب هو و بقية عائلته ولم نسمع مرة أنه يعتبر نفسه غريب أو مضطهد كانت له قناعاته . وكان إنساني في تعامله لا عرقي
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-1
11 - مغربي و مغربي ثم مغربي الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:57
باراكا من البكا ... اصبحتم تستنجدون بالمنظمات والبرلمانات الأجنبية . في حين جرمكم واضح ولا غبار عليه. ( لا للانفصال )
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0
12 - أحمد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 15:59
عندي ملاحظة: كلمة "حرائر" الذي يقصد بها جمع حرة، كلمة دأب النقيب زيان على استعمالها. أترى هذه صدفة أم هو والله أعلم هو من يكتب باسم الزفزافي. وجب فحص الرسالة ومقارنتها بكتبات المحامي زيان.
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0
13 - ملاحظة الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 16:02
اغلب الناس ديال الريف عنصريين تجاه أي واحد ماشي منهوم ... يعتبرون انفسهم الجنس الأصلي
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14 - عبدالواحد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 16:04
هذا الشخص يتحدث كأنه يتحدث عن دولة أخرى ولم يذكر اسم المغرب ولو مرة واحدة.
إذن ماذا يعني هذا؟
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15 - م المصطفى الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 16:04
من حق الزفزافي كغيره من المواطنين الدفاع عن منطقته، والمطالبة بالعناية والاهتمام بمدينته، لكنه - وللأسف الشديد - إرتكب بعض الأخطاء التي أخرجته عن سكة الصواب، والتي لا حاجة لذكرها، وشجعه على ذلك والده. هذا الأخير الذي ركب على الحراك الذي قام به ابنه، وأصبح يتجول عبر الدول الأروبية وابنه قابع في السجن.
لقد حان الوقت الآن بأن يعي الزفزافي بأنه لا حاجة من التمادي بالصراخ وراء القضبان، وأن يتراجع أب الزفزافي عن المزيد من تشجيعه، وأن يعلما معا بان الحسيمة تحظى حاليا بعناية وتحركات تسير في الطريق السوي تجاوبا مع مطالب الساكنة. إذن مع شيء من الهدوء والتعقل ستعود الأمور إلى نصابها، وسيتمتع الزفزافي بالخروج من السجن...
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