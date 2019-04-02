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العثماني يرفض تمرد بنكيران ويتمسك بالتوافق حول لغة التدريس

العثماني يرفض تمرد بنكيران ويتمسك بالتوافق حول لغة التدريس
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:23

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع مطول خصصته لتدارس الجدل الدائر حول القانون الإطار للتعليم، أن تتمسك بخيار التوافق مع أحزاب الأغلبية الحكومية رغم الضغوطات التي يُمارسها الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، والجناح الدعوي للحزب حركة التوحيد والإصلاح.

وكان بنكيران دعا برلمانيي ووزراء الحزب إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة".

لكن مصدرا من الأمانة العامة "للبيجيدي" أكد أن الحزب قرر التوافق حول هذا الملف الاستراتيجي، مشيرا إلى أن "كلفة عدم انسجام مواقف الحزب مع مواقف الأغلبية ستكون غالية"، في إشارة إلى إمكانية حدوث أزمة حكومية بسبب هذا الملف الحارق.

وأقر مصدر قيادي بالحزب، غير راغب في كشف هويته، في تصريح لهسبريس، بأن الفريق النيابي منقسم حول مسألة لغة التدريس، لكنه رفض ربط هذا الشرخ الجديد بدعوة بنكيران إلى التمرد على قرارات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف المصدر الحزبي أن "العدالة والتنمية سيصوت لمشروع القانون الإطار للتعليم، بعد إعادة صياغة وتجويد بعض المواد المتعلقة بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية"؛ غير أن هذا التجويد لا يمكنه أن يذهب بعيداً في ظل تشبث باقي أحزاب الأغلبية بضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدريس العلوم، بالإضافة إلى تمسك وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالصيغة الحالية الموجودة ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.

ودخلت شبيبة "البيجيدي" على خط الضغوطات الممارسة على رئيس الحكومة من أجل التراجع عن التوافقات التي عقدها الفريق النيابي مع مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب؛ إذ دعت إلى "الالتزام بمقومات الهوية الجماعية للمغاربة، ولما جاء به الدستور من مقتضيات ذات العلاقة، ولما حملته الخطب الملكية السامية التي تنص على ضرورة العناية باللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، لا سيما الأكثر تداولا".

بلاغ صادر عنه قال إن المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية "تابع باهتمام ما تم تداوله من نقاش حول لغة التدريس وتدريس اللغات، بما يضفي على الموضوع أحيانا غموضا ولبساً يستهدف التقليل من شأن اللغتين الرسميتين والانتصار للغة أجنبية".

ويبدو أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انزعج من موقف الشبيبة الذي ينتصر لموقف بنكيران؛ إذ بعد نشر نص البيان على واجهة الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، تفاجأ الزوار بسحبه نهائياً بعد فترة وجيزة.

يشار إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أجلت، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى يوم غد الأربعاء، بطلب من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، الذي حظي بموافقة رؤساء فرق الأغلبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - elhass الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:29
ابن كيران من المؤمنين بالقولة المشهورة ** ومن بعدي الطوفان **
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29
2 - حميدو الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:30
القانون الاطار وافق عليه الملك في المجلس الوزاري و لا يمكن للعدالة و التنمية إرضاء بنكيران فلو أن بنكيران لا زال رئسا للحكومة لما رفض ذلك.بنكيران صار وحيدا بعد أن باع الشعب و عزله الملك.
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38
3 - مواطنة الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:30
كان لبنكيران هذا أن يتحمل مسؤوليته التاريخية عندما غير قانون التقاعد المشؤوم وطحن الموظفين ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه ، لن نسامحه على فعلته هذه.
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39
4 - Aziz Canada الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:34
هاد اللحيا سدعو الدنيا بخزعلابات ديالهم. انتى غادي يمشيو فحالهم للابد؟؟؟؟؟؟ متى الانتخابات؟؟؟
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25
5 - تسطقنبول الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:35
ابناء حزب "لامبة" يدرسون ابناءهم بالانجليزية في المدارس والجامعات التركية مستفيدين من منح من ضرائب المغاربة
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34
6 - rodéo الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:36
لا أعلم ما الذي يريد بنكيران ان يثبته ؟ هو اصلا فاشل كالعثماني و كحزبهم الفاشل الذي لم يقم ولو بشيء واحد في صالح المواطن ! ملؤو بطونهم و تمتعو بتقاعد لم يستحقوه و لا يجيدون سوا الشفوي
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31
7 - دانكيشوث الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:37
بنكيران إنتهى و مند زمن ..فلماذا يحشر انفه في نقاشات الحكومة و البرلمان..فقط لاتارة الفتنة
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27
8 - naciri الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:37
على الاقل بدل اللغة العربية بالانجليزية لغة العلم و العصر الحالي اما اللغة الفرنسية لا قيمة لها في هدا العصر
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12
9 - جانح الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:38
ولما حملته الخطب الملكية السامية التي تنص على ضرورة العناية باللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، لا سيما الأكثر تداولا".
السٶال المطروح هل قمتم بهده العنایةٖٖ٠وخاصة مایتعلق بالامزیغیة التی مازالت فی رفوف امانتکم الحکومیة مند سنین؟؟
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6
10 - حسن من تاحميدانت الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:40
هناك مشاكل جمة بالمغرب تثقل كاهل المواطن !!!! ولا نسمع عنها ابدا!ومشاكل السنافر التي تواصلون وتتعمدون نشرها !كفانا ارحمومنا من هؤلاء ومشاكلهم الخاوية!هذا الحزب تعرى امام المغاربة واخذنا بل ولقننا درسا لم ولن ننساه ما حيينا,هي مسالة وقت فقط ليضع الشعب حدا لهذه المهزلة.
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10
11 - رأي1 الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:41
يبدو ان المصلحة الخاصة عند هؤلاء اولى من المبدأ.وحتى وان بدا الصراع بين العداليين هو حول الثوابت فان الحقيقة ان اي طرف من المتنافسين كان على رأس السلطة لفعل نفس الشيء.فالصراع هدفه الحقيقي هو الانتقام بسبب التنافس حول الكراسي وليس دفاعا عن الهوية او ماهو مسطور من شعارات خادعة.
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6
12 - حينما تشردك جهات عليا الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:42
رئيس الحكومة السابق .. مازال يمارس سياسة ومن بعدي الطوفان ..اوطريقة خرج من الباب ليدخل من النافذة .. او -لاعب ولا محرمها -
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10
13 - احمد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:42
التدريس باللغة الفرنسية مهزلة كبيرة
أنا أعرف أستاذ متمكن من اللغة الفرنسية يدرس سنة ثالتة اعدادي خيار فرنسي لكن المشكلة هي أن التلاميذ لا يفقهون أي شيئ ويطلبون من الاستاذ الترجمة إذن أين الفائدة
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14 - مواطن الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:44
حزب الاستقلال كان أكثر حكمة منكم حين قال بعض قياديه: لا بد من التفريق بين لغة التدريس وتدريس اللغات. يعني نعم لتدريس اللغات، خاصة الانجليزية. ولا لاعتماد الفرنسية في التدريس. ثم ان هذه كلها اكور لا معنى لها في غياب الاستاذ الذي هو عماد الاصلاح. لا بد من حل مشكل التعاقد يا حكومة الزيت بالفرنسية
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5
15 - khalil nederland الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:45
نؤيد العتماني الوزير الأول بان لا يستصعب قط لافكار بن كران حوا تطوير منظومة التعليم بتبني تدريس المواد العلمية أما باللغة الفرنسية آر الإنجليزية حتى يبقى المغرب مواكب للتطورات محيطه الشمالي الأوروبي تم باللغة الحية سيستطيع الطالب المغرب منً ولوجً الجامعات الاروبيةً اوً الكندية تم يبتعد الطالب عن التخلف اللغوي فتدريس المواد العلمية باللغة العربية في مراحل التانوي ادى بالطالب المغربي الىً تاخر في مستواه اللغوي حيت لا يسطيع الطالب ولوجً الجامعات الكندية اوً الفرنسية اوً البلجيكية لانه يرسب في اختبارات الدخول
ابن كران يحب ان بسقيل من الحزب لان الحزب ليس مكان للبقاء
يجب ان تعطى الفرص الىً الشباب الشباب الشباب ياسادةً ويجب ان بتعد عن منطق الرئيس بوتفليقةً فالحزب ليس مكان للعجزة بل للشباب والتطور الوطني
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2
16 - مغترب الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:46
بنكيران يحمل التسبيح طريقة قديمة لضحك على دقون الأيام كشفت وجههم الحقيقي معندهم لا عدالة لا تنمية منذ صعودهم للحكومة و احوال البلاد في تدهور و من اسوء إلى اسوء غير كيضحكوا على الجهال من الشعب
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9
17 - hanane hanane الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:47
رئيس حكومة معزول صدعنا بالفلسفة الخاوية دياله التي لا تسمن ولا تغني من جوع
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6
18 - ايديولوجية مريدي .... الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:48
... الجناح الدعوي هي نفس ايديولوجيات فقهاء واعيان المجتمع المغربي في نهاية القرن 19.
تلك الايديولوجية المنغلقة على نفسها التي رفضت ادخال الاصلاحات التي كانت تقترحها اوروبا على المخزن لانها كانت تاتي من الكفار مما حرم المغرب من ركوب قطار التحديث الى ان تم استعماره بالقوة.
وكذلك اليوم رفض تدريس العلوم باللغات العالمية سيحرم ابناء المغاربة من الاندماج في العولمة ويجعل منهم معطلين لا يجدون عملا لا في الداخل ولا في الخارج.
المطلوب هو اضافة تدريس البرمجة الحوسبية بالانجليزية لتمكين الطالب المغربي من منافسة اقرانه عالميا.
وخير مثال على ذلك الطفل يدير مطيع من تزنيت الذي تعلم الانجليزية من الانترنيت وابهر المختصين بمعارفه في البرمجة الحوسبية.
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4
19 - الاعلام الحر الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:48
يستوجب مراعاة المصلحة العليا للبلاد والشعب وليس الاشخاص والمصالح السياسية الضيقة......ان بنكيران اصبح انسانا متهورا ومزعجا بل يسعى الى تهديد تماسك الحزب بحثا عن الزعامة المفقودة .. فلا يجب الالتفاف الى مواقفه او تصريحاته فكثيرا ما تراجع عنها واولها بشكل مختلف .....اما شبيبة الحزب فانعدام الخبرة لذيها يقودها الى تبني مواقف ارضائية وبعيدة عن القناعة المنطقية....فلا تكونوا الحطب الذي توقد به النار.
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20 - azad meryam الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:49
اودي هاد بن كيران مبقاله شغل مقابل غي الناس كل مرة الدور على واحد .
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2
21 - ارقفوا الفرنسة الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:50
لو قلتم انكم ستعلمون التلاميذ لغات البرمجة المعلوماتية باللغة الإنجليزية لرحب الجميع بالفكرة، اما ان تدرسوا معارف معروفة (علمية او أدبية) فهذا مجرد خضوع لجيل مفرنس ولدت قبل زمن الانترنت

جيل الانترنت يرفض فرنسية التعليم، وقادر على تعلم اللغات فرنسية، انجليزية. اسبانية، صينية... من دون الحاجة إلى المدرسة العمومية
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22 - Aziz الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:51
ابنه درس بالفرنسية و الإنجليزية ويعمل بفرنسا
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4
23 - ghita الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:52
رئيس المحكومة مخلووع و ما قاد على والو شغله الشاغل شكون طلع شكون نزل .... شكون قال شكون دار واعر غي فشدان فعباد الله حزب الضلالة.
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5
24 - nasser karim الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:54
صراحة كنا نعقد الامل على حزب العدالة و التنمية في التغيير الايجابي و تحسين الوضعية الاقتصادية و الحقوقية للمغاربة،لكن ما أبانت عليه اليوم جعلني ممن سيضعون نهاية لهذا الحزب سنة 2021، سنة 2021 ستكون سنة دفن و نسيان هذا الحزب و كأنه لم يكن، سياسة العصا و الجزرة لن تنفعكم......يتبع سنة 2021
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0
25 - عبده سلا الجديدة الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:54
يقول المثل:《لو ذات سوار لطمتني》.أما أن تعوض اللغة الإفرنجية الميتة والمتجاوزة عالميا(أقل من 300مليون ناطق بها عبر المعمور) لغة البيان والبديع والبلاغة والفصاحة... ويتبنى ذلك حزب إسلامي -- كما يدعي-- فهذا أكبر علامات قيام الساعة ! ! ! . . .
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26 - ملاحظ الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:55
حزب اللامبة يستحمر عقول البسطاء والمدوخين عندما يتبنى الدفاع عن لغة كانت سببا في تراجع وتدهور المنظومة التربوية والتعليمية لأنها لا تمثل ولاتعكس الهوية الحقيقة للمغاربة ولا تقوى على منافسة اللغات الأجنبية لذالك فالتدريس باللغات الأجنبية ضرورة ملحة مع الانتباه لإعطاء الأمازيغية مكانتها حتى يتصالح المغربي مع ذاته
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27 - %%%% الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:57
pjd est un parti qui c suicidé . et a vendu son ame au diable .un papier kleenex jetable apres l emploi et bn krn le sait il n a fait que saisir l ocaz otmani .est le coup de grace qui achevera le pjd . et les phénix renaitrons et cette fois c des phenix geants .le parti de lehmama qui regnera en maitre .le pouvoir s achete ....
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28 - المهلهل تيزنيت الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:57
عجيب ضحا به فالحكومة الفايتة او باقي لاصقو
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0
29 - وطني الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:58
نتوما ديما كاتقلبو على الصداع و غير بواحدكوم ها طلبة الكليات عود تاني لي ناعسين فيقوهوم باش المغرب كولو إحتج
الله إهديكم
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30 - محمد الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:58
من اراد بن كيران؟ سياسي فاشل هو واعوانه اصحاب عدالة وتنمية ملؤ بطونهم من جيوب المواطنين .كنا نتمنا منهم اشعاع جديد لكن طفأ المصباح من اول عام حكموه .او محشموش ملي تيقولو غادين اربحو انتخابات 2021 واش تتحلمو ربما اخر مرحلة في تاريخ المغرب لم نرى منكم الا النكد والاحزان والغلاء والشؤم
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31 - مغربي الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 18:59
هاذ البواجدة غير كيلهيو الشعب بهذه الخزعبلات للتغطية عن فشلهم وربح الوقت والتبرأع بأموال الشعب يجب أن يرحلوا فورا هؤلاء الذئاب
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