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الرئيسية | مجتمع | "غياب التوافق" يُعكر أجواء لقاء الداخلية و"كدش"

"غياب التوافق" يُعكر أجواء لقاء الداخلية و"كدش"

"غياب التوافق" يُعكر أجواء لقاء الداخلية و"كدش"
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 03 أبريل 2019 - 10:35

يبدو أن اللقاء الذي جمع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإثنين الماضي، لم يُفض إلى أي توافق بين الجانبين، بعدما أكدت "نقابة الأموي" أن "الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف مازال معطّلا"، مجددة تشبثها بـ "الملف المطلبي في شموليته".

وأعلنت الكونفدرالية في بيان شديد اللهجة، توصلت هسبريس بنسخة منه، عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي أمس بالدار البيضاء، عن رفضها لكل "السياسات والقوانين الهادفة إلى تفكيك المرفق العمومي وتكريس الهشاشة في سوق الشغل"، مشددة على أن "الوضع الاجتماعي مقلق، بحيث يتسم باستمرار وتزايد الاحتجاجات".

وأوضح مصدر مُطلع لهسبريس، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الاجتماع الثنائي بين الطرفين لم يخلص إلى أي نتائج نهائية ملموسة"، معتبرا أن "وزارة الداخلية تحدثت عن العرض الحكومي بجميع حيثياته، في حين تطرقت النقابة إلى ملفها المطلبي"، خاتما بأن "الأمور ليست جيدة، والدليل على ذلك دعوة النقابة المجلس الوطني إلى الانعقاد".

في هذا الصدد، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليقه على أطوار الحوار الثنائي مع وزارة الداخلية، "لا يوجد أي توافق، لقد عبر كل طرف عن وجهة نظره بشكل مفصل، لكن لم نتوصل إلى التوافق الحقيقي".

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابة العمالية "ركزت في العرض الذي قدمته لوزارة الداخلية على العرض المالي بالأساس، الأمر الذي استغرق وقتاً طويلا، لكننا لم نتفق بعد عليه"، مردفا أن "المهم أننا سنعقد المجلس الوطني في العاشر من أبريل الجاري".

وبخصوص إمكانية عقد لقاء ثانٍ مع وزارة الداخلية، علّق القيادي النقابي على الموضوع بالقول: "إذا كانت هنالك أي نية لعقد جلسة ثانية من المفروض أن تكون قبل انعقاد المجلس الوطني، لأنه إذا التأم المجلس، فإننا سوف نستمر في البرنامج النضالي التصعيدي".

جدير بالذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنهى الجولة الثانية من المفاوضات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الأسبوع الماضي، بغرض التوصل إلى اتفاق مشترك من شأنه إخراج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة، لكن إلى حدود الساعة لم تتضح بعد بصفة رسمية طبيعة مضامين العرض الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملك الفقراء فالمظالم محاصرة الأربعاء 03 أبريل 2019 - 11:02
كل فئات الشعب تعاني ..بورجوازية تدعي انها الضامن لاستقرار الوطن ..وشعب بطيبوبته وصبره يعاني ..حقيقة الاوضاع المحاصرة .. مسؤولون يزرعون المااسي ويحصدون خيرات الوطن لهم ولابنائهم ..ومظالم الناس مهملة في كل الرفوف .. انها الحقيقة ..
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9
2 - سرور الأربعاء 03 أبريل 2019 - 11:04
لقد كثر في عهد هذه الحكومة المشؤومة الإضرابات و الإحتجاجات مما يدل أنها تقود البلاد إلى المجهول وإلى ما لا يحمد عقباه.
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9
3 - الشناقة الأربعاء 03 أبريل 2019 - 11:10
لا خير في النفايات كيفما كان لونها،التفرغ ،الكسل ،الكلام الفارغ،التفاهة،المصلحة الخاصة، المزايدات الخاوية،...لا خير في الشناقة
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2
4 - الحمد لله الأربعاء 03 أبريل 2019 - 11:14
يجتمعون و يتحاورون على ؟؟؟؟؟؟؟ الخلاصة ؟؟؟؟؟؟ الزيادة في الذنوب للحكومة والنقابات الحساب يوم القيامة
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2
5 - غريب في بلادي الأربعاء 03 أبريل 2019 - 11:14
باركا من النفاق هذه 10 سنوات كلها تفاوض بدون نتيجة تضحكون علينا ايتها النقابة مع تواطئكم مع الحكومة والداخلية لوكنتم اردتم حقا دفاعا عن الشغيلة اجعلوه اضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب لكنكم لن تستطيعوا لانكم مهرجون ولاتمتلون إلا انفسكم ومصالحكم ....
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6 - عقيل الأربعاء 03 أبريل 2019 - 11:16
الحل هو العصيان المدني الى حين تحقيق مطالب الكادحين .خدوا العبرة من الشقيقة الجزائر .فالكلمة الفصل للشعب.شرط عدم المس بالمقدسات.
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