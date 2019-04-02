لفتيت يدعو إلى تجنب الاستغلال السياسي لاحتجاجات الرعاة الرحل

هسبريس- عبد الرحيم العسري

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الاعتداءات على الرعاة الرحل تم تهويلها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018.

وأوضح وزير الداخلية، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات المشار إليها "لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح"، مشددا على أن "السلطات العمومية، وعكس ما تعمل بعض الأطراف على ترويجه، كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، وكذا لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام من أي جهة كانت".

وأورد المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية تعمل على التدخل بشكل فوري لحل كل نزاع يطرأ بين الرعاة الرحل والسكان، وإيجاد حلول ودية تضمن للساكنة المحلية سلامة أملاكها وللرحل توفير أماكن للرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة.

ودعا وزير الداخلية إلى تجنب الاستغلال السياسي لموضوع الرحل، وأكد أن "الدولة على وعي تام بمختلف جوانب هذا الموضوع، وتولي أهمية قصوى بما يحفظ حقوق الساكنة المحلية ويعزز شعورها بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة الرعي".

وأشار لفتيت، في معرض جوابه على انشغالات النواب البرلمانيين حول هذه الإشكالية التي أدت إلى خروج مسيرات احتجاجية، إلى التحولات المسجلة على مستوى كيفية مزاولة الأنشطة الرعوية والترحال الرعوي التقليدي خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالاستغلال العشوائي والمفرط للغطاء النباتي الرعوي ونشوب نزاعات ناجمة عن ممارسة الترحال.

واعتبر الوزير ذاته أن "هذه الظاهرة تبقى محصورة في مجال جغرافي محدد، فضلا عن كون وتيرتها مرتبطة أساسا بحجم التساقطات المطرية وبطبيعة الموسم الفلاحي"، مشيرا إلى معاناة جهة سوس ماسة من هذه الظاهرة، نتيجة لنزوح مجموعات من الرحل على طول السنة، وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد.

وأدت هذه العوامل، وفقا للمصدر ذاته، إلى الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي، وتسجيل حالات للرعي الجائر، إلى جانب الاستيلاء على الملك الغابوي والاستغلال العشوائي لنقط الماء وعدم احترام المحميات المسيجة والضيعات الفلاحية للخواص، "مما نجم عنه في بعض الأحيان تسجيل اصطدامات ومناوشات بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، خاصة بأقاليم تيزنيت، تارودانت وأكادير اداوتنان".

وخلص وزير الداخلية إلى كون بعض الفئات عملت على "تغليف هذه الإشكالية بصبغة سياسية ونزعة عرقية أحيانا، واستغلالها المقيت للمطالب المشروعة للساكنة، وتحريضها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة".

و"هي الأهداف المشبوهة التي تتضح بجلاء إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمت على صعيد جهة سوس ماسة تميزت بتسجيل عزوف الساكنة عن المشاركة فيها وهي المعنية الأولى بالموضوع، إذ لم تتجاوز 300 مشارك، عكس تلك التي نظمت بمدن الدار البيضاء والرباط بتأطير ممن يهمهم الأمر"، يورد الوزير لفتيت.

وشدد وزير الداخلية على الرفض البات للاستغلال السياسي لهذا الموضوع، مؤكدا التشبث التام للحكومة بممارسة دورها وواجبها في حل جميع الإشكالات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية بمنطق تغليب المصلحة العامة للسكان المتضررين أولا، وإيجاد حلول بديلة للرعاة ثانيا.