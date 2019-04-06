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كُتّاب وآراء
الراهب شوماخر يتشبث بالمغرب بعد "مراوغة الموت" بجنوب الجزائر
يحيى الراهب جون بيير شوماخر ذو الـ94 سنة، آخر الناجين من حادث مقتل رهبان دير تيبحيرين سنة 1996 بالجزائر، حياة جديدة بالمغرب، حيث يقطن حاليا في دير "سيدة الأطلس" بمدينة ميدلت، مكرسا حياته للدفاع عن قضايا العيش المشترك والاحترام المتبادل بين معتنقي الديانتين الإسلامية والمسيحية.
وينذر هذا الراهب حياته بمدينة ميدلت، التي حل بها عام 2000، أربع سنوات بعد نجاته من المذبحة التي تعرض لها رهبان دير تيبحيرين (80 كلم جنوب الجزائر العاصمة) خلال ما يعرف بالعشرية السوداء، (ينذر حياته) لإعلاء قيم الوئام والتسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين.
وكان البابا فرانسيس قد خص جون بيير شوماخر في بداية لقائه برجال ونساء الدين المسيحيين ومجلس سكن الكنيسة بكاتدرائية القديس بطرس بالرباط، يوم الأحد الماضي، بتحية حارة، وقبّل كل منهما يد الآخر، وسط تصفيقات الحضور.
وقد التحق جون بيير شوماخر، في بداية مشواره، بدير تيبحيرين في الجزائر سنة 1964، ومكث به إلى غاية سنة 1996، قبل أن ينضم إلى مجموعة بمدينة فاس تضم عددا من رجال الدين.
وقال الراهب شوماخر، في تصريح صحافي، "في سنة 2000 قدمت إلى مدينة ميدلت واستقريت إلى جانب ثلاثة من الرهبان بدير (سيدة الأطلس) الذي كان في السابق عبارة عن دير لعدد من الراهبات اللواتي قررن الذهاب إلى مكان آخر وتركن لنا هذا البيت".
وأشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل ساكنة إقليم ميدلت والمغاربة بشكل عام، مضيفا: "نعيش في هذا الدير حياة دينية شبيهة بتلك التي كنا نعيشها في دير تيبحيرين بالجزائر". وأبرز أن مهمتهم كرجال دين "تتمثل في الصلاة وعبادة الله والصداقة مع الناس، كما أننا لا نمارس أي أنشطة اجتماعية أيا كان نوعها".
وتابع الراهب شوماخر: "نستقبل في دير (سيدة الأطلس) الكثير من الناس الذين يتوافدون من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا بهدف التواصل معنا وتفقد أحوالنا وما نعيشه، ومشاركتنا صلواتنا وعبادتنا، وإغناء الجانب الروحي لديهم"، مضيفا أن دير (سيدة الأطلس) يستقبل أيضا المسيحيين المقيمين بالمغرب لأسباب متعددة، الذين يقصدون الدير للصلاة والعبادة وقضاء لحظات روحية فريدة".
وأبرز أن رهبان الدير تجمعهم صداقة قوية ووثيقة مع سكان إقليم ميدلت، "وتحذونا الرغبة في التعرف عليهم وعلى حياتهم، لاسيما الدينية، ونعيش معهم في تفاهم ووئام واحترام متبادل".
وقال: "عشنا تجربة فريدة في الجزائر مع الصوفيين وكنا قريبين من بعضنا البعض، وكان يجمعنا همّ مشترك يتمثل في كيفية التقرب إلى الله وكسب مرضاته"، معربا عن أمله في مواصلة السير على المنوال نفسه في المغرب، وإرساء علاقات مبنية على احترام الآخر ومحاولة فهمه وتشجيعه والاستفادة منه.
من جهة أخرى، اعتبر الراهب جون بيير شوماخر أن زيارة البابا فرانسيس إلى المملكة، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، كانت حدثا مميزا، مؤكدا أن البابا حث، بالمناسبة، على أهمية الاحترام المتبادل والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، وضرورة أن تسود الصداقة والأخوة والتعاون والتضامن بين معتنقي الديانتين.
كما أعرب عن تقديره الكبير "لكل الذين يحترمون، ومنذ قرون عديدة، الديانات السماوية الثلاث، ويساهمون، قدر المستطاع، في إعلاء قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الديانات".
وعبر في هذا الصدد عن أمله في أن يتواصل هذا المعطى حتى توجه الديانات الثلاث رسالة واضحة إلى العالم أجمع مفادها إعلاء قيم التسامح والعيش المشترك، ونبذ كل أشكال العنف والكراهية.
*و.م.ع
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ما معنى التعايش في مفهومك....؟؟؟!!!
لماذا تسكت عن جرائم الصهيونية في بلاد فلسطين..وعن مجزرة نيوزيلاندا الرهيبة الوحشية العدائية..؟؟؟!!!
لماذا تفرض مفهوم التعايش والسلام على ابناء هذه الأمة وأنتم تذبحونها من الوريد الى الوريد في كل بقاع العالم...؟؟؟!!!!
اقول تذبحونها...لأنك سكوتك عن هذا الإجرام كمن قام بالإجرام نفسه...
الامة الإسلامية سكتت لعهد طويل....
نحن لا نلومك وحدك لأن الغرب كله من وراءك ....
نحن نتعايش مع المسيحيين ...مع كل الاديان.....ولا نكن لأي دين أية عداوة على الإطلاق.....!!!!!!!
لكنكم في الخفاء الرهيب تكنون عظاوة بغضاء للامة الاسلامية .......تحاربون الدين الإسلامي باموال طائلة
لا تريدون للدين الإسلامي أي خير...وأي انتشار..
فلماذا تكبحون جماح الإسلام في اوروبا وتمنعون حتى بناء المساجد او اكتراءها...وتأتون الى بلاد الاسلام لاطلاق زبور التعايش والتسامح...
نحن مع التعايش والتسامح......لكن بكفة عادلة.....
وليس بكفة ماىلة جدا الى جهتكم.....
الاشهار لايخدم المسيحية.....ولا التبشير بها وانكار ذلك.....
التعايش شيء مهم وهو مقبول وحتى ديننا الإسلامي يحث عليه لكن ان نتعايش ونبينا يسب ويطعن في القنوات المسيحية ونقول نحن مشتركين في العبودية فهذا من حيث المظهر أما من حيث الجوهر ليس هناك احترام من اليهود و نصارى للإسلام والسلام...لكم دينكم ولي دين
رحمهم الله ،ورغم هاذا الشعب الجزائري تأسف على
مقتل الرهبان ببلدهم ،ولكن ماذا فعلو هاؤلاء الرهبان
ضد الاستعمارية في الجزائر ؟ لان معظم الفرنسين
الذين ساندو الثورة الجزائرية ضد الاستعمار كانو
شيوعيين امثال موريس أودان و هنري مايو و فيرناند
ايفتون والكثير منهم ، عكس الامير عبد القادر الذي
كان رجل دين لكنه دافع عن المسيحيين بسوريا حتى
اصبح اسم مدينة امريكية على اسم القادر لا خير دليل.
تقبيل يد الفقيه و العالم والاب و الجد و ....... كل من نحترمهم نقبل يديهم كما ان احترام اخر هو تقبيل قدم الام و الاب كان يدل على اعلى مرتبة الاحترام
هل تقبيل يد زوجتك يعتبر مدلة او احترام
لكن اصحاب القراية او ناس الي قراو بزاف مابغاوش الترات والتقاليد تبقى يريدون طمس الهوية وكل ما ورتناه من اجداد اجدادنا