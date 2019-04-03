خرق الدستور بـ"فرنسة التعليم" يدفع بنعمرو إلى مقاضاة الحكومة

هسبريس - محمد الراجي

توعّد عبد الرحمان بنعمرو، المحامي بهيئة الرباط والناشطُ الحقوقي المعروف، برفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة المغربية، بسبب خرْقها مقتضيات الدستور، عبر الدفع بجعل اللغة الفرنسية لغة للتدريس، في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، المرتقب أن يتم التصويت عليه بعد عصر اليوم في مجلس النواب.

وقال بنعمرو، في ندوة صحافية نظمها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية حول لغة التدريس، الأربعاء بالرباط، إنّ خرْق مقتضيات الدستور تترتب عنه جزاءات تبدأ بالبطلان، ويمكن أن تصل إلى المتابعة الجنائية، وفق ما ينصّ عليه الفصل السابع عشر من قانون الوظيفة العمومية.

وأوضح نقيب المحامين بهيئة الرباط سابقا أنّ قانون الوظيفة العمومية ينص على أنّ كل موظف يخرق القانون، يترتب عنه جزاء تأديبي، كالتوبيخ أو التوقيف. وتصل العقوبة عند الاقتضاء إلى المتابعة الجنائية.

بنعمرو، الذي كسب عددا من القضايا ضدّ الإدارات العمومية أمام المحاكم، قال إنّ خرْق الحكومة لمقتضيات دستور المملكة واضح؛ ذلك أنّ الوثيقة الدستورية تنص على الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، بينما تسعى الحكومة إلى جعل اللغة الفرنسية لغة التدريس في المدرسة العمومية المغربية.

ويرى بنعمرو أنّ المتابعة الجنائية للحكومة جرّاء خرقها للدستور متاحة، من الناحية القانونية، وذلك وفق منطوق الفصل 225 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنّ كل قاض أو موظف، إذا باشر عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقَب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

وشدّد بنعمرو على أنّ "الدستور هو أرفع قانون وأسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع الالتزام به وتطبيقه"، مضيفا: "المادة الخامسة من الدستور واضحة، إذ تنصّ على رسمية اللغتين العربية والأمازيغية، ووجوب استعمالهما في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووجوب استعمالهما في التعليم، مع الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا؛ ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه اللغات لغاتِ التدريس".

ووجّه المحامي نداء إلى المنظمات والجمعيات ومختلف الفاعلين لرفع دعاوى أمام القضاء ضدّ الحكومة، على اعتبار أنّ الفصل 25 من القانون الجنائي يتيح متابَعة الطرف المدّعى عليه إذا كان هناك تواطؤ، وهو ما يراه بنعمرو مؤكدا بقوله: "ألسنا أمام حالة تواطؤ من طرف مجموعة من المفرنسين، الذين يدافعون عن مصالح فرنسا ضد مصالح بلدنا، ويوجدون في الإدارة وفي السلطة؟".