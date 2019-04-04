بيرو: نقاش "لغات التدريس" عقيم .. وتجويد التعليم مطلب حتمي

هسبريس - مصطفى شاكري

في رده المباشر على النقاش الدائر حول "لغات التدريس" في المدرسة العمومية، قال أنيس بيرو، الوزير السابق المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة، إن "النقاش المُثار حاليا عقيم للغاية، لأنه يجب الحديث عن كيفية تطوير جودة التعليم بالدرجة الأولى، عوض تضييع الوقت في النقاشات الأجنبية التي لا تُسمن ولا تغني من جوع".

وأضاف بيرو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تلك النقاشات لن تفيد المجتمع في أي شيء، على أساس أن النقاش الذي من المفروض أن يكون في صلب الموضوع هو إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية"، مبرزا أن "من الأساسي الحديث عن المكانة التي يستحقها الأساتذة ومختلف الأطر التربوية بوصفها الحلقة الأساسية في تقوية المعرفة".

وأوضح القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن "النقاش الجوهري ينبغي أن ينصب حول طرق الارتقاء بالمنظومة التربوية والتكوينية والتعليمية، حتى نصل إلى تعليمٍ في مستوى عالٍ، لأن المعركة المحورية في الفترة الحالية هي معركة التكوين والمعرفة والعلم"، وزاد: "هذه النقاشات العقيمة التي لا فائدة ترجى منها سوف تؤخرنا لا غير؛ كما من شأنها تضييع الوقت على المغاربة، بينما نحن لا نتوفر عليه".

وأضاف المتحدث: "يجب ربط النقاش الدائر حاليا بالهوية، إذ إن لي تجربة شخصية في هذا المجال، فقد درست العلوم الطبيعية والفيزياء والرياضيات باللغة الفرنسية، والشأن نفسه ينطبق على كل المواد التي درستها باللغة الأجنبية الحية، لكن لن يستطيع أحد التشكيك في ارتباطي بحب الوطن وهويتي الوطنية وحبي لثوابت البلد"، مردفا: "لن أسمح لأي أحد بالتشكيك في حبي للوطن والملك وثوابت البلاد".

وشدد بيرو، في سياق حديثه عن تجربته الخاصة في لغات التدريس، على أنه حينما كان يتابع دراسته العليا في المعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، "كانت جميع المراجع باللغة الإنجليزية، ومن ثمة كان الطلاب الذين يُتقنون هذه اللغة في الدراسة والتواصل أكثر تفوقا على الطلبة الآخرين بشكل كبير جدا"، معتبرا أن "العائلات التي تتوفر على إمكانيات ذاتية ترسل أبناءها إلى المدارس الخاصة لكي يدرسوا الإنجليزية والألمانية"، ومضى مسترسلا: "يجب أن ندرس في المستقبل اللغة الصينية أيضا، لأنه لا يجب إغفال تنامي نفوذ اللغتين الصينية والكورية"، مشيرا إلى "ضرورة الحديث عن تكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على تلك الإمكانيات، لكن النقاش عنه لا يتم بهذه الطريقة، بل يكون عبر تسليح الأطفال بالعلم والمعرفة واللغات، لاسيما في ظل الحديث عما يسمى القرية العالمية، بمعنى أن وسائل التواصل والاتصال باتت اللغة المتداولة".

وختم أنيس بيرو تصريحه لجريدة هسبريس بالقول: "أتمنى عدم الحديث عن هذه اللغة أو تلك، بل نريد من المغاربة أجمعين أن يتحدثوا غدا الإنجليزية والصينية والكورية، أي اللغات التي يمكن أن تسمح للبلاد بالانفتاح على أسواق أخرى، لأن الارتقاء بالمجتمع يتم بواسطة جودة التعليم، وهي المعركة الأساسية التي توجد الآن"، داعيا إلى "الكف عن النقاشات غير المفيدة"، وفق تعبيره.